Он тише BMW и умнее Tesla: кроссовер, который заставит немецкий люкс понервничать

Авто

Флагманский кроссовер Lixiang L9 Ultra стал одной из самых ожидаемых новинок среди "официальных китайцев" в России. Модель не просто добралась до отечественных дилеров, но и предлагается с полноценной гарантией — три года или 100 000 км пробега. Autonews. ru провёл первый тест-драйв и выяснил, насколько "официальный" гибрид оправдывает ожидания.

Современный электрический SUV на фоне города
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Современный электрический SUV на фоне города

Дизайн без революций

Первая встреча с Lixiang L9 2025 года оставляет ощущение дежавю. Снаружи автомобиль почти не изменился: те же пропорции, габариты (5218x1998x1800 мм) и внушительная колёсная база 3105 мм. Даже поклонники марки не сразу отличат новинку от дорестайлинговой версии.

Тем не менее визуальная сдержанность не делает кроссовер скучным. В потоке он выглядит солидно и уверенно — с плавными линиями кузова, минимализмом и характерной световой полосой на передке. Этот автомобиль словно создан для тех, кто ценит комфорт и технологичность, а не избыточную показную агрессию.

Выбор цветов остался прежним: золото, серебро, серый и чёрный металлик, а за глубокий зелёный и светло-фиолетовый придётся доплатить около 100 тысяч рублей. Именно эти два оттенка подчёркивают статус и индивидуальность L9.

Что изменилось в деталях

Главные отличия обновлённого Li L9 — в нюансах. Новый лидар стал компактнее и гармоничнее вписался в переднюю часть, дизайн дисков слегка обновили. Камеры кругового обзора теперь окрашены в золотистый цвет, подчёркивая премиальный акцент.

Внутри изменений немного, но они заметны. Добавлены новые цветовые схемы отделки, включая модный кофейный. В тестовой машине — привычный рыжий интерьер, один из самых узнаваемых у марки.

Главное обновление — потолочный экран, увеличившийся с 15,7 до 21,4 дюйма с разрешением 3K. Теперь пассажиры второго ряда могут смотреть фильмы или управлять климатом, как дома. Более мощные USB-разъёмы (67 Вт против прежних 60) ускоряют зарядку гаджетов, а второй откидной столик добавляет удобства при поездках.

Комфорт и технологии

Lixiang L9 известен продуманной эргономикой, и новый выпуск только закрепил эту репутацию. Кресла получили усовершенствованную массажную систему с тремя уровнями интенсивности и режимом "горячих камней". Регулировки позволяют настроить посадку под любого водителя.

По части технологий модель не уступает европейским премиумам. Здесь есть дистанционное управление парковкой, система предотвращения столкновений, автоматическое экстренное руление, контроль полосы и круговой обзор на 360 градусов.

"Даже на плотно заставленной парковке лидар различает все автомобили и пешеходов вокруг", — отмечают специалисты

После последнего обновления лидар стал меньше на 60%, дальность его работы увеличилась до 300 метров, а энергопотребление снизилось более чем наполовину. Заявлена возможность обновлений "по воздуху" (OTA), которые поднимут систему до уровня автономного вождения L4.

Техника под капотом

Под капотом L9 Ultra — гибридная силовая установка, включающая 1,5-литровый бензиновый турбомотор и два электродвигателя: на передней оси (176 л. с.) и на задней (272 л. с.). Совокупная мощность — 448 лошадиных сил, крутящий момент — 620 Н·м.

Разгон до сотни занимает 5,3 секунды, а максимальная скорость ограничена на уровне 180 км/ч. На электротяге автомобиль способен пройти до 280 км, а в гибридном режиме — около 1400 км. Средний расход топлива — 7,6 л на 100 км.

Главное техническое новшество — система AD Max. Если раньше использовались два чипа Nvidia Orin-X, то теперь стоит один, но гораздо мощнее — Nvidia Drive Thor-U. Вычислительная мощность увеличилась с 508 до 700 TOPS, что обеспечивает точное распознавание объектов и плавную работу автопилота.

За рулём

В управлении Lixiang L9 не стремится удивить спортивными ощущениями. Он создан для комфорта. Плавное ускорение, мягкая реакция на педаль газа, точное рулевое управление — всё предсказуемо и приятно. Радиус разворота удивляет: даже на тесной парковке автомобиль послушен и не требует коррекций.

Тормоза работают идеально — замедление быстрое, но без рывков. Подвеска с адаптивными амортизаторами эффективно сглаживает неровности, сохраняя комфорт и устойчивость.

Единственный минус — интерфейс мультимедиа пока полностью на китайском. В остальном система интуитивна, а официальные поставщики обещают русификацию и локальную SIM-карту.

Таблица "Плюсы и минусы Lixiang L9 Ultra"

Плюсы Минусы
Просторный и технологичный салон Интерфейс мультимедиа пока не переведён
Запас хода до 1400 км Высокая цена (от 8,29 млн руб.)
Мощная гибридная установка Крупные габариты, не для всех парковок
Отличная шумоизоляция и плавность хода Отсутствие массажа на третьем ряду
Официальная гарантия и сервис в РФ Небольшой выбор цветов

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ожидать спортивной динамики.
    Последствие: разочарование в плавном характере гибрида.
    Альтернатива: воспринимать L9 как премиум-кроссовер для комфорта, а не драйва.

  • Ошибка: не обновлять систему AD Max.
    Последствие: потеря точности ассистентов и навигации.
    Альтернатива: устанавливать OTA-апдейты при каждом уведомлении.

  • Ошибка: использовать несертифицированные кабели зарядки.
    Последствие: перегрев портов USB и потеря гарантии.
    Альтернатива: применять фирменные аксессуары Li Auto.

FAQ

Можно ли купить Lixiang L9 в России официально?
Да, поставки ведутся через партнёров, включая дилера "КМ/Ч".

Какая гарантия?
Три года или 100 000 км пробега.

Какой запас хода на электротяге?
До 280 км в городском цикле, в комбинированном режиме — до 1400 км.

Есть ли полный привод?
Да, два электромотора обеспечивают мгновенное распределение тяги.

Сколько заряжается аккумулятор?
От быстрой станции — около 35 минут до 80%, от бытовой розетки — 6-7 часов.

А что если…

На фоне Li L9 такие модели, как Zeekr 001 FR или Hongqi E-HS9, выглядят эффектнее внешне, но проигрывают по запасу хода и эргономике. В сравнении с BMW X7 xDrive40i китайская новинка предлагает больше технологий и пространства при значительно меньшей цене.

Таблица характеристик

Параметр Значение
Тип кузова Внедорожник
Длина x ширина x высота 5218x1998x1800 мм
Колёсная база 3105 мм
Привод Полный
Мощность суммарная 448 л. с.
Разгон 0-100 км/ч 5,3 с
Запас хода до 1400 км
Расход топлива 7,6 л/100 км
Объём багажника 332 л
Масса 2570 кг
Цена от 8 290 000 ₽

Три интересных факта

  1. Lixiang L9 стал первым китайским кроссовером с процессором Nvidia Drive Thor-U.

  2. Электронная архитектура автомобиля имеет резервное питание, предотвращающее сбои при обновлениях.

  3. В Китае модель называют "умным домом на колёсах" — в ней можно смотреть фильмы, работать и даже играть на потолочном экране.

Исторический контекст

Бренд Li Auto появился в 2015 году и одним из первых предложил серийные гибриды с возможностью зарядки от сети. Модель L9 дебютировала в 2022 году, а версия Ultra стала логичным развитием идеи — сочетанием технологий, дальнего хода и премиального комфорта. Сегодня этот кроссовер формирует новый стандарт китайского премиума.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
