Когда-то он швырял гравий в небо, а теперь блестит в городе: как легенда ралли стала джентльменом

Когда-то Subaru WRX был символом безумных скоростей и пыли от раллийных трасс. Сегодня этот автомобиль вернулся в более спокойном, но не менее харизматичном образе — и всё ещё способен заставить сердце биться чаще. Autonews. ru испытал "японскую бритву" и разобрался, куда исчезла легендарная агрессия WRX и что осталось от старой школы.
Subaru WRX лишился огромного антикрыла, приставки STI и почти исчез с дорог России, но формально модель всё ещё продаётся официально — с гарантией 100 тыс. км, понятной мультимедией и фирменным полным приводом.
Первое впечатление от WRX — сдержанное восхищение. В облике седана со спортивными 18-дюймовыми колёсами и мощным воздухозаборником на капоте чувствуется классика бренда. Этот автомобиль — словно привет из эпохи Колина Макрея: мужественный, "механический", с запахом бензина и драйва.
Современный WRX стал менее диким, но не утратил сути. Он повзрослел и научился быть универсальным — автомобилем на каждый день, в котором комфорт уживается с азартом. Его экстерьер сочетает спортивные элементы с практичностью: некрашеный пластиковый обвес, расширенные арки, пороги и светодиодная оптика с характерными "осколками стекла".
Под капотом — 2,4-литровый оппозитный турбомотор мощностью 275 л. с. и крутящим моментом 350 Н·м. До сотни WRX ускоряется примерно за 6 секунд, а максимальная скорость — 210 км/ч. На фоне электрических конкурентов цифры не впечатляют, но у WRX своя философия. Это не про разгон, а про сцепление, баланс и азарт.
Фирменная схема — стойки McPherson спереди и многорычажка сзади. Настройки шасси позволяют WRX буквально "глотать" неровности, сохраняя стабильность. При этом в передней подвеске вместо обычных сайлентблоков установлены шарнирные подшипники — отсюда мгновенная реакция на руль.
Жёсткость кузова увеличена на 28% по сравнению с прошлым поколением. Это чувствуется: в WRX буквально "врастаешь". Руль тяжёлый, но отзывчивый, автомобиль идёт по траектории как по рельсам — не зря в народе его зовут "бритвой".
Клиренс — 135 мм, поэтому съезжать с асфальта стоит осторожно. Но даже на грунтовке WRX демонстрирует поразительную устойчивость.
Вместо механики теперь доступен вариатор Lineartronic, однако инженеры настроили его на спортивный лад. В "интеллектуальном" режиме двигатель работает мягко, словно у семейного седана, но стоит перейти в Sport, как мотор оживает, а коробка имитирует ступени, реагируя на команды подрулевых лепестков.
ESP можно частично отключить, что позволяет проходить повороты с лёгким скольжением — WRX по-прежнему остаётся настоящим Subaru.
Внутри — всё по-японски просто. Пластик грубоват, приборы аналоговые, но эргономика идеальна. Каждая кнопка на своём месте, а сиденья спрофилированы так, что даже после долгой поездки не чувствуешь усталости.
Мультимедиа с вертикальным экраном не поражает графикой — словно кадры с первых цветных телефонов, но интерфейс логичен, а меню переведено на русский. Подключение смартфонов по Apple CarPlay и Android Auto, адаптивный круиз-контроль, мониторинг усталости водителя и ассистенты EyeSight — всё на месте.
"Автомобиль предупреждает водителя об опасности, а при необходимости сам берёт управление", — отметили представители Subaru.
Аудиосистема Harman/Kardon с сабвуфером в багажнике обеспечивает насыщенный звук — даже на холостых моторных вибрациях его приятно слушать.
Багажник скромен — 354 л, но спинка заднего дивана складывается в пропорции 60:40, под фальшполом спрятана полноразмерная запаска. На втором ряду тесновато, но есть USB-разъёмы и подогрев сидений.
WRX задумывался прежде всего как драйверский автомобиль, поэтому пассажиры здесь второстепенны.
|Плюсы
|Минусы
|Великолепная управляемость и сцепление с дорогой
|Высокая цена (около 7 млн руб.)
|Надёжный полный привод
|Большой расход топлива
|Отменная динамика и точный руль
|Высокий транспортный налог
|Отличная подвеска для плохих дорог
|Скромный багажник
|Гарантия, EyeSight и фирменное качество сборки
|Жёсткие материалы салона
Ошибка: недооценивать WRX и воспринимать его как обычный седан.
Последствие: потеря удовольствия от езды.
Альтернатива: активировать Sport-режим и раскрыть потенциал оппозитного мотора.
Ошибка: отключать ассистенты без опыта спортивного вождения.
Последствие: риск заноса на высокой скорости.
Альтернатива: использовать частичное отключение ESP.
Ошибка: ставить неоригинальные шины или диски.
Последствие: ухудшение управляемости и вибрации.
Альтернатива: выбирать рекомендованные комплекты от Bridgestone или Yokohama.
Можно ли купить Subaru WRX в России официально?
Да, автомобиль по-прежнему представлен у ряда дилеров и поставляется с гарантией на 100 тыс. км.
Есть ли версия STI?
Нет, от легендарного подразделения WRX избавился — теперь это самостоятельная модель.
Какой тип коробки лучше — механика или вариатор?
В России официально поставляется версия с вариатором, но динамика и отзывчивость настроены под спортивный стиль.
Сколько потребляет топлива?
В среднем — 10,8-11,2 л на 100 км. При активной езде — больше, но зато эмоций в избытке.
Современные EV ускоряются быстрее, но им недостаёт того, что WRX даёт с избытком: характера, механического драйва и ощущения связи между водителем и машиной. В эпоху тишины и рекуперации этот седан звучит как рок в мире фоновой музыки.
|Параметр
|Значение
|Тип кузова
|Седан
|Двигатель
|2.4 Turbo, оппозитный, 4 цилиндра
|Мощность
|275 л. с.
|Крутящий момент
|350 Н·м
|Привод
|Полный симметричный
|Трансмиссия
|6-МКП / CVT
|Разгон 0-100 км/ч
|6,0 с
|Макс. скорость
|210 км/ч
|Клиренс
|135 мм
|Масса
|1621 кг
|Расход топлива
|10,8-11,2 л/100 км
|Объём багажника
|354 л
|Цена
|≈7 000 000 ₽
Классическая раллийная геометрия кузова WRX — не просто дань традиции: она улучшает распределение веса и аэродинамику.
Оппозитный двигатель снижает центр тяжести, благодаря чему WRX ощущается "прибитым" к дороге.
Название WRX расшифровывается как World Rally eXperimental — напоминание о корнях модели.
WRX появился в начале 1990-х как дорожная версия раллийных машин Subaru. Его культовый статус укрепили победы в чемпионатах WRC и героические выступления Колина Макрея. Со временем модель перешла в разряд спортивных седанов, но философия осталась прежней — максимум контроля, минимум компромиссов.
