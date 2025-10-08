Когда-то он швырял гравий в небо, а теперь блестит в городе: как легенда ралли стала джентльменом

Когда-то Subaru WRX был символом безумных скоростей и пыли от раллийных трасс. Сегодня этот автомобиль вернулся в более спокойном, но не менее харизматичном образе — и всё ещё способен заставить сердце биться чаще. Autonews. ru испытал "японскую бритву" и разобрался, куда исчезла легендарная агрессия WRX и что осталось от старой школы.

Новая жизнь старого героя

Subaru WRX лишился огромного антикрыла, приставки STI и почти исчез с дорог России, но формально модель всё ещё продаётся официально — с гарантией 100 тыс. км, понятной мультимедией и фирменным полным приводом.

Первое впечатление от WRX — сдержанное восхищение. В облике седана со спортивными 18-дюймовыми колёсами и мощным воздухозаборником на капоте чувствуется классика бренда. Этот автомобиль — словно привет из эпохи Колина Макрея: мужественный, "механический", с запахом бензина и драйва.

Характер под контролем

Современный WRX стал менее диким, но не утратил сути. Он повзрослел и научился быть универсальным — автомобилем на каждый день, в котором комфорт уживается с азартом. Его экстерьер сочетает спортивные элементы с практичностью: некрашеный пластиковый обвес, расширенные арки, пороги и светодиодная оптика с характерными "осколками стекла".

Под капотом — 2,4-литровый оппозитный турбомотор мощностью 275 л. с. и крутящим моментом 350 Н·м. До сотни WRX ускоряется примерно за 6 секунд, а максимальная скорость — 210 км/ч. На фоне электрических конкурентов цифры не впечатляют, но у WRX своя философия. Это не про разгон, а про сцепление, баланс и азарт.

Подвеска, рулёжка и полный привод

Фирменная схема — стойки McPherson спереди и многорычажка сзади. Настройки шасси позволяют WRX буквально "глотать" неровности, сохраняя стабильность. При этом в передней подвеске вместо обычных сайлентблоков установлены шарнирные подшипники — отсюда мгновенная реакция на руль.

Жёсткость кузова увеличена на 28% по сравнению с прошлым поколением. Это чувствуется: в WRX буквально "врастаешь". Руль тяжёлый, но отзывчивый, автомобиль идёт по траектории как по рельсам — не зря в народе его зовут "бритвой".

Клиренс — 135 мм, поэтому съезжать с асфальта стоит осторожно. Но даже на грунтовке WRX демонстрирует поразительную устойчивость.

Двигатель и трансмиссия

Вместо механики теперь доступен вариатор Lineartronic, однако инженеры настроили его на спортивный лад. В "интеллектуальном" режиме двигатель работает мягко, словно у семейного седана, но стоит перейти в Sport, как мотор оживает, а коробка имитирует ступени, реагируя на команды подрулевых лепестков.

ESP можно частично отключить, что позволяет проходить повороты с лёгким скольжением — WRX по-прежнему остаётся настоящим Subaru.

Интерьер без гламура

Внутри — всё по-японски просто. Пластик грубоват, приборы аналоговые, но эргономика идеальна. Каждая кнопка на своём месте, а сиденья спрофилированы так, что даже после долгой поездки не чувствуешь усталости.

Мультимедиа с вертикальным экраном не поражает графикой — словно кадры с первых цветных телефонов, но интерфейс логичен, а меню переведено на русский. Подключение смартфонов по Apple CarPlay и Android Auto, адаптивный круиз-контроль, мониторинг усталости водителя и ассистенты EyeSight — всё на месте.

"Автомобиль предупреждает водителя об опасности, а при необходимости сам берёт управление", — отметили представители Subaru.

Аудиосистема Harman/Kardon с сабвуфером в багажнике обеспечивает насыщенный звук — даже на холостых моторных вибрациях его приятно слушать.

Практичность и комфорт

Багажник скромен — 354 л, но спинка заднего дивана складывается в пропорции 60:40, под фальшполом спрятана полноразмерная запаска. На втором ряду тесновато, но есть USB-разъёмы и подогрев сидений.

WRX задумывался прежде всего как драйверский автомобиль, поэтому пассажиры здесь второстепенны.

Таблица "Плюсы и минусы Subaru WRX"

Плюсы Минусы Великолепная управляемость и сцепление с дорогой Высокая цена (около 7 млн руб.) Надёжный полный привод Большой расход топлива Отменная динамика и точный руль Высокий транспортный налог Отличная подвеска для плохих дорог Скромный багажник Гарантия, EyeSight и фирменное качество сборки Жёсткие материалы салона

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: недооценивать WRX и воспринимать его как обычный седан.

Последствие: потеря удовольствия от езды.

Альтернатива: активировать Sport-режим и раскрыть потенциал оппозитного мотора.

Ошибка: отключать ассистенты без опыта спортивного вождения.

Последствие: риск заноса на высокой скорости.

Альтернатива: использовать частичное отключение ESP.

Ошибка: ставить неоригинальные шины или диски.

Последствие: ухудшение управляемости и вибрации.

Альтернатива: выбирать рекомендованные комплекты от Bridgestone или Yokohama.

FAQ

Можно ли купить Subaru WRX в России официально?

Да, автомобиль по-прежнему представлен у ряда дилеров и поставляется с гарантией на 100 тыс. км.

Есть ли версия STI?

Нет, от легендарного подразделения WRX избавился — теперь это самостоятельная модель.

Какой тип коробки лучше — механика или вариатор?

В России официально поставляется версия с вариатором, но динамика и отзывчивость настроены под спортивный стиль.

Сколько потребляет топлива?

В среднем — 10,8-11,2 л на 100 км. При активной езде — больше, но зато эмоций в избытке.

А что если…

Современные EV ускоряются быстрее, но им недостаёт того, что WRX даёт с избытком: характера, механического драйва и ощущения связи между водителем и машиной. В эпоху тишины и рекуперации этот седан звучит как рок в мире фоновой музыки.

Таблица характеристик

Параметр Значение Тип кузова Седан Двигатель 2.4 Turbo, оппозитный, 4 цилиндра Мощность 275 л. с. Крутящий момент 350 Н·м Привод Полный симметричный Трансмиссия 6-МКП / CVT Разгон 0-100 км/ч 6,0 с Макс. скорость 210 км/ч Клиренс 135 мм Масса 1621 кг Расход топлива 10,8-11,2 л/100 км Объём багажника 354 л Цена ≈7 000 000 ₽

Три интересных факта

Классическая раллийная геометрия кузова WRX — не просто дань традиции: она улучшает распределение веса и аэродинамику. Оппозитный двигатель снижает центр тяжести, благодаря чему WRX ощущается "прибитым" к дороге. Название WRX расшифровывается как World Rally eXperimental — напоминание о корнях модели.

Исторический контекст

WRX появился в начале 1990-х как дорожная версия раллийных машин Subaru. Его культовый статус укрепили победы в чемпионатах WRC и героические выступления Колина Макрея. Со временем модель перешла в разряд спортивных седанов, но философия осталась прежней — максимум контроля, минимум компромиссов.