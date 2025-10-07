Миф, в который верят все водители: топливо, которого не существует, всё ещё продают на заправках

Многие автолюбители уверены, что солярка — это особый вид топлива, отличающийся от обычного дизеля. На деле всё немного иначе: в технической классификации такой жидкости не существует, а вот в разговорной речи термин прижился давно.

Пистолет на заправке

Что такое солярка

Термин "солярка" появился ещё в XX веке и закрепился в обиходе как обозначение дизельного топлива низкого качества, которым заправляют тракторы, тепловозы и корабельные двигатели. Формально в технической документации "солярка" не фигурирует.

Её происхождение связано с выражением "соляровые фракции" — компонентами, которые получали при перегонке нефти. В переводе с латинского solaris означает "солнечный" — именно так называли желтоватый осадок, остававшийся после перегонки нефти в XIX веке.

Таким образом, под соляркой в быту подразумевают не отдельный продукт, а народное название дизельного топлива, чаще всего более тяжёлого и маслянистого, чем современное ДТ для легковых автомобилей.

Солярка и дизельное топливо: есть ли разница

По сути, солярка — это то же дизельное топливо, только менее очищенное и рассчитанное на грубые двигатели старого типа. В то время как для легковых дизелей применяются высокоочищенные сорта с добавками, обеспечивающими стабильное сгорание, "соляра" чаще используется в сельхозтехнике и судовых установках.

Плотность дизельного топлива

Плотность ДТ — это показатель его массы относительно объёма. Чем плотнее топливо, тем выше вязкость и тем труднее оно воспламеняется. Современное качественное топливо имеет меньшую плотность, а значит, лучше подходит для экономичных двигателей.

Цетановое число

Цетановое число — ключевая характеристика дизеля, показывающая, насколько легко топливо воспламеняется при сжатии. Чем выше показатель, тем мягче и стабильнее работает мотор. Для дизеля это то же самое, что октановое число для бензина, только с противоположным смыслом: если у бензина повышение октана снижает воспламеняемость, то у дизеля — наоборот.

Виды дизельного топлива

На автозаправках встречается несколько разновидностей ДТ, различающихся температурными свойствами.

Тип топлива Температурный диапазон Особенности Летнее До 0 °C Стандарт для тёплого времени года Зимнее До -30 °C Не густеет в мороз, но менее энергоёмкое Арктическое Ниже -30 °C Применяется в северных регионах Межсезонное Около 0 °C Универсальный вариант для переходных периодов Биодизель Не зависит от сезона Производится из растительных масел и жиров

Биодизель заслуживает отдельного упоминания. Его производят из рапса, сои, пальмового масла или животных жиров. Он считается экологичной альтернативой, хотя пока и уступает обычному дизелю по энергетической плотности.

Как отличить бензин от солярки

Несмотря на то что бензин и дизель находятся на соседних колонках, это совершенно разные продукты. Их нельзя путать и тем более смешивать.

Химический состав

Оба вида топлива получают при перегонке нефти, но составы отличаются. В дизеле больше тяжёлых углеводородов, что делает его более густым и менее летучим.

Плотность и вязкость

Дизельное топливо плотнее и вязче бензина, что позволяет двигателю работать на принципе воспламенения от сжатия. Лёгкий бензин воспламеняется проще, но требует свечей зажигания.

Цвет и запах

Бензин — почти бесцветный с лёгким желтоватым оттенком. Солярка — более насыщенно-жёлтая, иногда с зеленоватым отливом и характерным маслянистым запахом.

Температура воспламенения

Пары дизеля загораются при 50-100 °C, тогда как бензин вспыхивает уже при -40 °C. Поэтому дизель безопаснее в хранении, но требует высокого давления для запуска горения.

Советы шаг за шагом: как вывести солярку с одежды

Не тяните с обработкой. Чем дольше пятно находится на ткани, тем глубже впитывается масляная основа. Удалите излишки топлива. Промокните место бумажным полотенцем или тканью, не растирая. Обработайте пятно пятновыводителем. Лучше выбирать средство с энзимами, способными расщеплять жиры. Нет пятновыводителя? Временная альтернатива — нашатырь, лимонный сок с растительным маслом или слабый раствор бензина. Постирайте вещь дважды. Первый раз вручную, второй — в машинке при высокой температуре с порошком.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: стирать одежду сразу, не убрав излишки топлива.

Последствие: пятно расползётся, и запах останется.

Альтернатива: предварительно промокнуть загрязнение сухой салфеткой.

Ошибка: использовать бензин в большом количестве.

Последствие: ткань может выцвести или деформироваться.

Альтернатива: применять минимальное количество и быстро смывать.

Ошибка: ждать, пока запах выветрится сам.

Последствие: дизельная пропитка останется навсегда.

Альтернатива: обработать одежду лимонной кислотой или специальным дезодорантом для тканей.

А что если…

Если по ошибке залить солярку в бензиновый бак, двигатель не заведётся — топливо не воспламенится. А вот бензин в дизеле опасен: он снижает смазывающие свойства, что может привести к поломке форсунок и топливного насоса. В такой ситуации мотор следует не запускать и вызвать эвакуатор.

Таблица "Плюсы и минусы"

Показатель Дизельное топливо Бензин Экономичность Выше Ниже Температура воспламенения Выше Ниже Безопасность при хранении Лучше Хуже Вязкость Больше Меньше Вероятность загрязнения одежды Высокая Низкая

FAQ

Что будет, если выпить солярку?

Даже небольшое количество вызывает ожог дыхательных путей и пищевода. Необходимо срочно обратиться к врачу — самолечение опасно.

Горит ли солярка?

В двигателе загораются её пары, а не сама жидкость. При комнатной температуре солярка может не вспыхнуть даже от спички.

Можно ли очищать детали двигателя соляркой?

Теоретически да, но это не лучший вариант: топливо слишком жирное и оставляет масляную плёнку, которую трудно смыть.

Почему пахнет так сильно?

Запах обусловлен присутствием серы и тяжёлых углеводородов. Современные сорта дизеля содержат меньше серы, поэтому пахнут слабее.

Мифы и правда

Миф: солярка — отдельный вид топлива.

Правда: это разговорное название дизеля.

Миф: дизель всегда дешевле бензина.

Правда: цены зависят от сезона и региона, а не от типа топлива.

Миф: пятна от солярки невозможно удалить.

Правда: современные пятновыводители и энзимные порошки справляются с этим.

Три интересных факта

Дизельное топливо впервые было использовано Рудольфом Дизелем в 1897 году в одноимённом двигателе. В армии до сих пор используют термин "солярка" для обозначения дизеля низкого качества. Биодизель может производиться даже из переработанных растительных масел из ресторанов.

Исторический контекст

В советские годы термин "солярка" был настолько распространён, что им называли любое дизельное топливо. Тогдашние моторы были неприхотливы и работали даже на грубых фракциях нефти. Сегодня же стандарты ужесточились: в легковых автомобилях используется только очищенный дизель с определённым цетановым числом и минимальным содержанием серы.