Миф, в который верят все водители: топливо, которого не существует, всё ещё продают на заправках

Многие автолюбители уверены, что солярка — это особый вид топлива, отличающийся от обычного дизеля. На деле всё немного иначе: в технической классификации такой жидкости не существует, а вот в разговорной речи термин прижился давно.
Термин "солярка" появился ещё в XX веке и закрепился в обиходе как обозначение дизельного топлива низкого качества, которым заправляют тракторы, тепловозы и корабельные двигатели. Формально в технической документации "солярка" не фигурирует.
Её происхождение связано с выражением "соляровые фракции" — компонентами, которые получали при перегонке нефти. В переводе с латинского solaris означает "солнечный" — именно так называли желтоватый осадок, остававшийся после перегонки нефти в XIX веке.
Таким образом, под соляркой в быту подразумевают не отдельный продукт, а народное название дизельного топлива, чаще всего более тяжёлого и маслянистого, чем современное ДТ для легковых автомобилей.
По сути, солярка — это то же дизельное топливо, только менее очищенное и рассчитанное на грубые двигатели старого типа. В то время как для легковых дизелей применяются высокоочищенные сорта с добавками, обеспечивающими стабильное сгорание, "соляра" чаще используется в сельхозтехнике и судовых установках.
Плотность ДТ — это показатель его массы относительно объёма. Чем плотнее топливо, тем выше вязкость и тем труднее оно воспламеняется. Современное качественное топливо имеет меньшую плотность, а значит, лучше подходит для экономичных двигателей.
Цетановое число — ключевая характеристика дизеля, показывающая, насколько легко топливо воспламеняется при сжатии. Чем выше показатель, тем мягче и стабильнее работает мотор. Для дизеля это то же самое, что октановое число для бензина, только с противоположным смыслом: если у бензина повышение октана снижает воспламеняемость, то у дизеля — наоборот.
На автозаправках встречается несколько разновидностей ДТ, различающихся температурными свойствами.
|Тип топлива
|Температурный диапазон
|Особенности
|Летнее
|До 0 °C
|Стандарт для тёплого времени года
|Зимнее
|До -30 °C
|Не густеет в мороз, но менее энергоёмкое
|Арктическое
|Ниже -30 °C
|Применяется в северных регионах
|Межсезонное
|Около 0 °C
|Универсальный вариант для переходных периодов
|Биодизель
|Не зависит от сезона
|Производится из растительных масел и жиров
Биодизель заслуживает отдельного упоминания. Его производят из рапса, сои, пальмового масла или животных жиров. Он считается экологичной альтернативой, хотя пока и уступает обычному дизелю по энергетической плотности.
Несмотря на то что бензин и дизель находятся на соседних колонках, это совершенно разные продукты. Их нельзя путать и тем более смешивать.
Оба вида топлива получают при перегонке нефти, но составы отличаются. В дизеле больше тяжёлых углеводородов, что делает его более густым и менее летучим.
Дизельное топливо плотнее и вязче бензина, что позволяет двигателю работать на принципе воспламенения от сжатия. Лёгкий бензин воспламеняется проще, но требует свечей зажигания.
Бензин — почти бесцветный с лёгким желтоватым оттенком. Солярка — более насыщенно-жёлтая, иногда с зеленоватым отливом и характерным маслянистым запахом.
Пары дизеля загораются при 50-100 °C, тогда как бензин вспыхивает уже при -40 °C. Поэтому дизель безопаснее в хранении, но требует высокого давления для запуска горения.
Не тяните с обработкой. Чем дольше пятно находится на ткани, тем глубже впитывается масляная основа.
Удалите излишки топлива. Промокните место бумажным полотенцем или тканью, не растирая.
Обработайте пятно пятновыводителем. Лучше выбирать средство с энзимами, способными расщеплять жиры.
Нет пятновыводителя? Временная альтернатива — нашатырь, лимонный сок с растительным маслом или слабый раствор бензина.
Постирайте вещь дважды. Первый раз вручную, второй — в машинке при высокой температуре с порошком.
Ошибка: стирать одежду сразу, не убрав излишки топлива.
Последствие: пятно расползётся, и запах останется.
Альтернатива: предварительно промокнуть загрязнение сухой салфеткой.
Ошибка: использовать бензин в большом количестве.
Последствие: ткань может выцвести или деформироваться.
Альтернатива: применять минимальное количество и быстро смывать.
Ошибка: ждать, пока запах выветрится сам.
Последствие: дизельная пропитка останется навсегда.
Альтернатива: обработать одежду лимонной кислотой или специальным дезодорантом для тканей.
Если по ошибке залить солярку в бензиновый бак, двигатель не заведётся — топливо не воспламенится. А вот бензин в дизеле опасен: он снижает смазывающие свойства, что может привести к поломке форсунок и топливного насоса. В такой ситуации мотор следует не запускать и вызвать эвакуатор.
|Показатель
|Дизельное топливо
|Бензин
|Экономичность
|Выше
|Ниже
|Температура воспламенения
|Выше
|Ниже
|Безопасность при хранении
|Лучше
|Хуже
|Вязкость
|Больше
|Меньше
|Вероятность загрязнения одежды
|Высокая
|Низкая
Что будет, если выпить солярку?
Даже небольшое количество вызывает ожог дыхательных путей и пищевода. Необходимо срочно обратиться к врачу — самолечение опасно.
Горит ли солярка?
В двигателе загораются её пары, а не сама жидкость. При комнатной температуре солярка может не вспыхнуть даже от спички.
Можно ли очищать детали двигателя соляркой?
Теоретически да, но это не лучший вариант: топливо слишком жирное и оставляет масляную плёнку, которую трудно смыть.
Почему пахнет так сильно?
Запах обусловлен присутствием серы и тяжёлых углеводородов. Современные сорта дизеля содержат меньше серы, поэтому пахнут слабее.
Миф: солярка — отдельный вид топлива.
Правда: это разговорное название дизеля.
Миф: дизель всегда дешевле бензина.
Правда: цены зависят от сезона и региона, а не от типа топлива.
Миф: пятна от солярки невозможно удалить.
Правда: современные пятновыводители и энзимные порошки справляются с этим.
Дизельное топливо впервые было использовано Рудольфом Дизелем в 1897 году в одноимённом двигателе.
В армии до сих пор используют термин "солярка" для обозначения дизеля низкого качества.
Биодизель может производиться даже из переработанных растительных масел из ресторанов.
В советские годы термин "солярка" был настолько распространён, что им называли любое дизельное топливо. Тогдашние моторы были неприхотливы и работали даже на грубых фракциях нефти. Сегодня же стандарты ужесточились: в легковых автомобилях используется только очищенный дизель с определённым цетановым числом и минимальным содержанием серы.
