Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мустокулура тает во рту: раскроем старинный рецепт хрустящего греческого печенья
Долговая нагрузка: как 50% дохода решают судьбу вашей будущей ипотеки
Огород без боли и усталости: вот как заставить землю работать и приносить урожай
Милые на вид, беспощадные на деле: кошки, которые работают лучше капканов — ни одна крыса не уйдёт
Новый спорт, который захватывает мир: падел-теннис взрывает фитнес-клубы и сердца игроков
Враг №1 для вашего здоровья: как обычная вода из пластиковых бутылок вызывает болезни
Европа без суеты: 6 городов, которые стоит посетить этой осенью
Кожа тоже устаёт: почему пауза в уходе нужна так же, как сон телу или отпуск разуму
Заезжай и живи: о чём на самом деле молчат продавцы квартир с готовой отделкой

Прикурил соседу — остался без генератора: как водители губят машины из доброты

8:06
Авто

Зимой, когда утро начинается с мороза и капризного старта двигателя, водители часто вспоминают старый проверенный способ — "прикурить" машину от другой. На первый взгляд, это простая операция: пара кабелей, немного терпения, и авто снова оживает. Но для современных машин с электроникой такой метод может обернуться дорогим ремонтом.

Прикуривание автомобиля зимой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Прикуривание автомобиля зимой

Почему старые машины прощали "прикуривание"

Автомобили с карбюраторным двигателем и минимальной электроникой были относительно устойчивы к перепадам напряжения. В них не было сложных блоков управления, а электрическая система была простой и понятной. Когда аккумулятор разряжался, водители спокойно подсоединяли провода к батарее соседа, и через несколько минут двигатель оживал.

Сегодня же под капотом — не просто мотор, а целая сеть микросхем, сенсоров и контроллеров. Резкий скачок напряжения, возникающий при подключении проводов, способен моментально вывести из строя электронный блок управления, бортовой компьютер и даже генератор.

В чём опасность "прикуривания" современных машин

Электроника современных авто чувствительна к малейшим перепадам тока. Ошибка в подключении "крокодилов" или случайное касание проводом металлической части кузова могут привести к короткому замыканию. А если проводка старая, вероятность возгорания возрастает многократно.

Частая ошибка — подключение проводов при работающем двигателе машины-донорa. Делать этого категорически нельзя. При активном генераторе напряжение нестабильно, и скачок может ударить по обеим бортовым системам сразу. В результате сгорают предохранители, ломается генератор или выходит из строя охранная система.

Нередко водители снимают плюсовую клемму с аккумулятора, надеясь уменьшить нагрузку. Однако генератор при этом продолжает вырабатывать ток, и именно в этот момент происходят резкие выбросы напряжения, способные "убить" электронику даже на исправных авто.

Возможные последствия ошибок

  • замыкание и возгорание проводки;
  • поломка ЭБУ (электронного блока управления);
  • перегорание предохранителей;
  • выход из строя генератора;
  • отказ сигнализации и систем безопасности.

Почему "прикуривать" нужно только при заглушенном двигателе

Даже если двигатель не работает, нагрузка на систему при подключении проводов остаётся высокой. Электронные контроллеры фиксируют нестандартное напряжение и могут выдать ошибки. После такой процедуры нередко загораются сигнальные лампы на приборной панели — от неисправности ABS до сбоя подушек безопасности.

Кроме того, старые аккумуляторы выделяют водород. При плохом контакте "крокодилов" возникает искра, которая легко воспламеняет газ. И тогда вместо завода двигателя можно получить взрыв под капотом.

Безопасное "прикуривание": пошаговая инструкция

Чтобы свести риски к минимуму, нужно соблюдать несколько правил.

  1. Проверьте напряжение обоих авто. Оно должно совпадать. В большинстве машин — 12 вольт, но в некоторых гибридных или грузовых моделях встречается 24-вольтовая система.

  2. Подключайте провода осторожно. Плюсовой провод не должен касаться кузова или других металлических элементов при подсоединённой "массе".

  3. Следите за правильностью подключения зажимов. Минусовой провод лучше присоединять не к батарее, а к металлической части двигателя или кузова.

  4. Используйте только качественные провода. Тонкие или дешёвые кабели быстро нагреваются, плавятся и могут стать причиной пожара.

Когда категорически нельзя "прикуривать"

Есть ситуации, в которых любые попытки оживить авто с помощью кабелей опасны:

  • двигатель внезапно заглох, и повторные попытки запуска не дают результата;
  • замечен запах горелой изоляции или следы задымления;
  • повреждён ремень генератора;
  • имеются проблемы с проводкой или скачки напряжения;
  • замечены подтёки топлива или электролита на батарее;
  • корпус аккумулятора треснул или вздулся.

В таких случаях нужно прекратить попытки и вызвать эвакуатор или сервисную помощь.

Сравнение: "прикуривание" и бустер

Параметр Прикуривание Пусковой бустер
Источник питания Другая машина Автономное устройство
Риск для электроники Высокий Минимальный
Удобство Требует второго авто Работает в одиночку
Стоимость Практически бесплатно От 5 до 20 тыс. рублей
Безопасность Зависит от опыта водителя Контролируется встроенными микросхемами

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: подключение проводов при заведённом двигателе-доноре.
Последствие: скачок напряжения и сгорание предохранителей.
Альтернатива: выключить оба двигателя и подключать кабели строго по инструкции.

Ошибка: использование старых тонких проводов.
Последствие: плавление изоляции и пожар.
Альтернатива: купить качественные пусковые кабели с сечением не менее 16 мм².

Ошибка: прикуривание авто с дефектным аккумулятором.
Последствие: взрыв или возгорание батареи.
Альтернатива: использовать пусковой бустер или заменить аккумулятор.

А что если аккумулятор разрядился в дороге

Лучше всегда иметь при себе компактный пусковой бустер. Это небольшое устройство размером с пауэрбанк, способное запустить двигатель даже при нуле градусов. Его можно подзарядить от розетки или прикуривателя, а в некоторых моделях есть функция фонаря и зарядки смартфона.

Плюсы и минусы бустера

Плюсы Минусы
Безопасен для электроники Требует регулярной подзарядки
Работает без второго авто Дороже, чем кабели
Компактный и лёгкий Может разрядиться в мороз
Удобен в экстренных ситуациях Не подходит для грузовиков

FAQ

Можно ли прикуривать от электромобиля?
Нет. Система питания у электромобилей не рассчитана на передачу тока сторонним источникам.

Можно ли прикурить дизельную машину от бензиновой?
Можно, если у обоих авто одинаковое напряжение. Но дизель требует больше тока, поэтому провода должны быть толще.

Что делать, если машина не заводится даже после прикуривания?
Проверить генератор, клеммы аккумулятора и предохранители. Иногда проблема не в батарее, а в системе зажигания.

Мифы и правда

Миф 1: "Прикуривание" не вредит современным машинам.
Правда: вредит — электроника не рассчитана на скачки тока.

Миф 2: если снимать клемму с аккумулятора, всё безопасно.
Правда: наоборот, это создаёт скачок напряжения и может сжечь предохранители.

Миф 3: чем толще провода, тем быстрее заведётся авто.
Правда: важна не только толщина, но и качество материала и изоляции.

Три интересных факта

  • Первый аккумулятор для автомобилей появился в 1912 году — одновременно с изобретением электростартера.
  • Современные литий-железо-фосфатные батареи служат в 3 раза дольше свинцово-кислотных.
  • До сих пор бытует миф, что аккумулятор нужно полностью "сажать" перед зарядкой — на деле это сокращает срок его службы.

Исторический контекст

  • В СССР прикуривание считалось обычным делом — даже в "Жигулях" и "Волгах" не было риска для электроники.
  • В 1990-е начали появляться первые инжекторные системы, чувствительные к скачкам напряжения.
  • С 2010-х годов почти все автомобили оснащаются ЭБУ, который может выйти из строя даже от одного неправильного подключения кабеля.
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Неопознанный стук в космосе: три миссии зафиксировали загадочные звуки
Наука и техника
Неопознанный стук в космосе: три миссии зафиксировали загадочные звуки
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Садоводство, цветоводство
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Чеснок не прощает промахов: четыре осенние ошибки оставят грядку пустой весной
Садоводство, цветоводство
Чеснок не прощает промахов: четыре осенние ошибки оставят грядку пустой весной
Популярное
Голуби — единственные птицы без детства? Почему никто никогда не видел их птенцов

Вы никогда не замечали голубиных птенцов на улицах? Узнайте, как и где растут эти удивительные птицы среди городского хаоса.

Голуби — единственные птицы без детства? Почему никто никогда не видел их птенцов
Эта скромная зелень заменяет ведро навоза: вот почему опытные огородники ей не изменяют
Эта скромная зелень заменяет ведро навоза: вот почему опытные огородники ей не изменяют
Гроздья рябины не должны пропадать: простые рецепты на зиму — сохраняем витамины без лишних хлопот
Хищник, что плавает лучше рыбы: этот зверь способен утопить леопарда и уйти на 2 км в море
Дурной пример заразителен — кто подставил мир: хуситы, ХАМАС, клан Трампа и европейские аплодисменты Юрий Бочаров Эмоции на грани: за что зрители аплодируют спектаклю на основе Горе от ума Анжела Якубовская Неприглядный, но любимый: ПАЗ-672 и его трудный путь к массовому производству Сергей Милешкин
Вкус, который пахнет школьными переменами: готовим легендарные конфеты Коровка дома
Зима близко? Озвучен неутешительный прогноз
Неопознанный стук в космосе: три миссии зафиксировали загадочные звуки
Неопознанный стук в космосе: три миссии зафиксировали загадочные звуки
Последние материалы
Дверцу не закрывать, но и не открывать полностью: идеальный режим для чистой и живой машинки
Лёд под лапами и ярость в сердце: существо, перед которым отступают хозяева тайги
Прикурил соседу — остался без генератора: как водители губят машины из доброты
Этот способ жарки грибов — яд: как готовить правильно, чтобы не навредить здоровью
Не суперфуд и не добавка: обычный помидор работает лучше модных диет — новый взгляд на старый овощ
Небывалое открытие в Турции: найден древнейший лик на монолите
Иллюзия безопасности: безаммиачное окрашивание не спасает волосы, а лишь маскирует урон
В полном вакууме что-то постучало по кораблю: загадочный звук преследовал три космические миссии
Кочерыжки вместо лопаты: старый, забытый дачный трюк облегчает осенние работы
Тёмные страницы прошлого: Мадонна раскрыла, какие страдания она пережила на пути к успеху
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.