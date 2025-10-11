Жёлтый призрак Голливуда: легендарный Rolls-Royce из Гэтсби вновь появился на аукционе

Американская мечта часто олицетворялась в символах роскоши — доме, костюме, автомобиле. Но ни один предмет не стал таким выразительным знаком эпохи, как автомобиль Джея Гэтсби. И хотя Редфорд играл эту роль полвека назад, его золотисто-жёлтый Rolls-Royce до сих пор вызывает восторг у коллекционеров и киноманов.
Машина Гэтсби была не просто транспортом — это была метафора. Она отражала тягу к успеху, стремление к богатству и тщеславие, которое в итоге губит героя. Именно через автомобиль Ф. Скотт Фицджеральд показал противоречие между мечтой и реальностью: роскошь, купленная ценой одиночества.
"Машина Гэтсби была не столько средством передвижения, сколько отражением его души", — отметил киновед Ричард Барнс.
На экране автомобиль появлялся четыре раза: с Аланом Лэддом в 1949 году, Робертом Редфордом в 1974-м, Тоби Стивенсом в 2000-м и Леонардо Ди Каприо в 2013 году. Но именно версия 1974 года стала культовой: Rolls-Royce Ascot Dual Cowl Sport Phaeton 1928 года с сияющим корпусом и кожаным салоном изумрудного оттенка стал неотъемлемой частью образа Гэтсби в исполнении Редфорда.
После выхода фильма Rolls-Royce обрёл почти такую же славу, как и его владелец. История машины началась задолго до съёмок — в январе 1929 года, когда автомобиль впервые был продан М. Л. Логану. Уже через несколько месяцев новым владельцем стал Джордж Хилл, человек, который и превратил стандартную модель Phantom I в уникальный Ascot с кузовом № 7180.
Этот автомобиль был единственным Dual Cowl Sport Phaeton своего рода — таких машин выпустили всего 11. Именно в кузове Хилла автомобиль сохранился до наших дней.
Изначально Rolls-Royce был тёмно-зелёным и имел кузов Town Brouham. Всё изменилось, когда машину приобрёл коллекционер из Род-Айленда Тед Леонард. Он перекрасил автомобиль в ярко-жёлтый и отделал салон зелёной кожей — именно такой вид Rolls получил в фильме с Редфордом.
Леонард владел автомобилем до самой своей смерти, после чего Rolls-Royce стал лотом на аукционе 2009 года.
|Год фильма
|Актёр
|Марка автомобиля
|Особенности
|1949
|Алан Лэдд
|Duesenberg Model J
|Американская роскошь послевоенной эпохи
|1974
|Роберт Редфорд
|Rolls-Royce Ascot Dual Cowl Sport Phaeton
|Культовый жёлтый кузов и зелёный салон
|2000
|Тоби Стивенс
|Rolls-Royce Phantom II
|Сдержанный, почти аскетичный стиль
|2013
|Леонардо Ди Каприо
|Duesenberg SJ
|Современная реконструкция с компьютерной графикой
Из всех версий именно автомобиль Редфорда стал символом эпохи 1970-х и олицетворением гламура Голливуда.
После смерти Леонарда автомобиль приобрёл известный коллекционер из Хьюстона — Джон О'Куинн. Он ухаживал за машиной с той же любовью, что и прежний владелец, но вскоре скончался, и Rolls снова сменил хозяина.
Новый владелец, пожелавший остаться неизвестным, провёл реставрацию автомобиля, "чтобы вернуть легендарному Rolls былую славу". Машина была выставлена на аукционе Worldwide в 2009 году и продана за 238 000 долларов. Позже автомобиль полностью восстановили в соответствии с конкурсными стандартами и оценили в 800 000 долларов.
• Ошибка: считать, что культовые автомобили не требуют ухода.
Последствие: потеря коллекционной ценности.
Альтернатива: регулярное обслуживание и хранение в климатически стабильных условиях.
• Ошибка: реставрировать без оригинальных деталей.
Последствие: падение рыночной стоимости.
Альтернатива: сотрудничество с лицензированными реставраторами.
• Ошибка: выставлять на продажу без подтверждения истории.
Последствие: снижение доверия покупателей.
Альтернатива: архивная документация и экспертиза происхождения.
Сценарий вполне реалистичен — многие актёры скупают реквизит со своих фильмов. Но в случае с Редфордом всё сложилось иначе: актёр никогда не придавал особого значения материальным символам. Он оставил после себя фильмы, а не коллекции. И, пожалуй, в этом есть параллель с самим Гэтсби — герой, живший мечтой, и человек, сыгравший его, разделили судьбу в том, что оставили за собой лишь воспоминание.
|Плюсы
|Минусы
|Рост стоимости с годами
|Высокие затраты на обслуживание
|Символ культурной эпохи
|Необходимость особого хранения
|Престиж и внимание коллекционеров
|Невозможность ежедневного использования
|Историческая ценность
|Ограниченное число оригинальных деталей
Владение таким автомобилем — не просто роскошь, а обязанность. Он требует не только денег, но и уважения к истории.
Сколько стоит Rolls-Royce Гэтсби сегодня?
На аукционе Auburn Auction by Worldwide в сентябре 2022 года автомобиль был продан за 967 500 долларов.
Кто сейчас владелец машины?
Имя покупателя неизвестно. В открытых источниках не указано, кому именно принадлежит Rolls-Royce.
Можно ли увидеть автомобиль?
Машина находится в частной коллекции, но время от времени появляется на выставках классических автомобилей в США.
• Миф: автомобиль Редфорда был специально создан для фильма.
правда: это подлинный Rolls-Royce 1928 года, прошедший лишь косметические изменения.
• Миф: в фильме использовалась реплика.
правда: снимали оригинальный Phantom I, принадлежавший частному коллекционеру.
• Миф: автомобиль был утрачен после съёмок.
правда: Rolls-Royce сохранился и находится в отличном состоянии.
В фильме 1974 года использовался только один экземпляр Rolls-Royce, и его кузов до сих пор сохранил оригинальные элементы.
Машина проезжает менее 100 километров в год — исключительно для выставок.
После реставрации в 2010-х автомобиль получил награду на Pebble Beach Concours d'Elegance.
Rolls-Royce Phantom I стал вершиной британского автомобилестроения 1920-х годов. Его называли "движущимся дворцом" — бесшумным, роскошным, безупречным. Именно такие машины выбирали герои американской литературы, стремившиеся к богатству и успеху. Символизм не случаен: в эпоху Фицджеральда Rolls был метафорой статуса, а к 1970-м — напоминанием о его мимолётности.
После смерти Роберта Редфорда осенью 2025 года автомобиль вновь стал символом не только роскоши, но и памяти. Rolls-Royce Гэтсби продолжает жить, как и мечта, которую он когда-то олицетворял.
Методика "30-30-30" обещает ускорить метаболизм и улучшить здоровье. Разбираемся, стоит ли ей доверять и кому она подходит на самом деле.