Жёлтый призрак Голливуда: легендарный Rolls-Royce из Гэтсби вновь появился на аукционе

8:11 Your browser does not support the audio element. Авто

Американская мечта часто олицетворялась в символах роскоши — доме, костюме, автомобиле. Но ни один предмет не стал таким выразительным знаком эпохи, как автомобиль Джея Гэтсби. И хотя Редфорд играл эту роль полвека назад, его золотисто-жёлтый Rolls-Royce до сих пор вызывает восторг у коллекционеров и киноманов.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) мужчина в костюме у красного ретро-автомобиля

Символ эпохи

Машина Гэтсби была не просто транспортом — это была метафора. Она отражала тягу к успеху, стремление к богатству и тщеславие, которое в итоге губит героя. Именно через автомобиль Ф. Скотт Фицджеральд показал противоречие между мечтой и реальностью: роскошь, купленная ценой одиночества.

"Машина Гэтсби была не столько средством передвижения, сколько отражением его души", — отметил киновед Ричард Барнс.

На экране автомобиль появлялся четыре раза: с Аланом Лэддом в 1949 году, Робертом Редфордом в 1974-м, Тоби Стивенсом в 2000-м и Леонардо Ди Каприо в 2013 году. Но именно версия 1974 года стала культовой: Rolls-Royce Ascot Dual Cowl Sport Phaeton 1928 года с сияющим корпусом и кожаным салоном изумрудного оттенка стал неотъемлемой частью образа Гэтсби в исполнении Редфорда.

Автомобиль и его судьба

После выхода фильма Rolls-Royce обрёл почти такую же славу, как и его владелец. История машины началась задолго до съёмок — в январе 1929 года, когда автомобиль впервые был продан М. Л. Логану. Уже через несколько месяцев новым владельцем стал Джордж Хилл, человек, который и превратил стандартную модель Phantom I в уникальный Ascot с кузовом № 7180.

Этот автомобиль был единственным Dual Cowl Sport Phaeton своего рода — таких машин выпустили всего 11. Именно в кузове Хилла автомобиль сохранился до наших дней.

От зелёного до золотого

Изначально Rolls-Royce был тёмно-зелёным и имел кузов Town Brouham. Всё изменилось, когда машину приобрёл коллекционер из Род-Айленда Тед Леонард. Он перекрасил автомобиль в ярко-жёлтый и отделал салон зелёной кожей — именно такой вид Rolls получил в фильме с Редфордом.

Леонард владел автомобилем до самой своей смерти, после чего Rolls-Royce стал лотом на аукционе 2009 года.

Сравнение версий "автомобиля Гэтсби"

Год фильма Актёр Марка автомобиля Особенности 1949 Алан Лэдд Duesenberg Model J Американская роскошь послевоенной эпохи 1974 Роберт Редфорд Rolls-Royce Ascot Dual Cowl Sport Phaeton Культовый жёлтый кузов и зелёный салон 2000 Тоби Стивенс Rolls-Royce Phantom II Сдержанный, почти аскетичный стиль 2013 Леонардо Ди Каприо Duesenberg SJ Современная реконструкция с компьютерной графикой

Из всех версий именно автомобиль Редфорда стал символом эпохи 1970-х и олицетворением гламура Голливуда.

После фильма

После смерти Леонарда автомобиль приобрёл известный коллекционер из Хьюстона — Джон О'Куинн. Он ухаживал за машиной с той же любовью, что и прежний владелец, но вскоре скончался, и Rolls снова сменил хозяина.

Новый владелец, пожелавший остаться неизвестным, провёл реставрацию автомобиля, "чтобы вернуть легендарному Rolls былую славу". Машина была выставлена на аукционе Worldwide в 2009 году и продана за 238 000 долларов. Позже автомобиль полностью восстановили в соответствии с конкурсными стандартами и оценили в 800 000 долларов.

Ошибки, последствия и альтернативы

• Ошибка: считать, что культовые автомобили не требуют ухода.

Последствие: потеря коллекционной ценности.

Альтернатива: регулярное обслуживание и хранение в климатически стабильных условиях.

• Ошибка: реставрировать без оригинальных деталей.

Последствие: падение рыночной стоимости.

Альтернатива: сотрудничество с лицензированными реставраторами.

• Ошибка: выставлять на продажу без подтверждения истории.

Последствие: снижение доверия покупателей.

Альтернатива: архивная документация и экспертиза происхождения.

А что если… автомобиль оказался бы у потомков Редфорда?

Сценарий вполне реалистичен — многие актёры скупают реквизит со своих фильмов. Но в случае с Редфордом всё сложилось иначе: актёр никогда не придавал особого значения материальным символам. Он оставил после себя фильмы, а не коллекции. И, пожалуй, в этом есть параллель с самим Гэтсби — герой, живший мечтой, и человек, сыгравший его, разделили судьбу в том, что оставили за собой лишь воспоминание.

Плюсы и минусы обладания культовым автомобилем

Плюсы Минусы Рост стоимости с годами Высокие затраты на обслуживание Символ культурной эпохи Необходимость особого хранения Престиж и внимание коллекционеров Невозможность ежедневного использования Историческая ценность Ограниченное число оригинальных деталей

Владение таким автомобилем — не просто роскошь, а обязанность. Он требует не только денег, но и уважения к истории.

FAQ

Сколько стоит Rolls-Royce Гэтсби сегодня?

На аукционе Auburn Auction by Worldwide в сентябре 2022 года автомобиль был продан за 967 500 долларов.

Кто сейчас владелец машины?

Имя покупателя неизвестно. В открытых источниках не указано, кому именно принадлежит Rolls-Royce.

Можно ли увидеть автомобиль?

Машина находится в частной коллекции, но время от времени появляется на выставках классических автомобилей в США.

Мифы и правда

• Миф: автомобиль Редфорда был специально создан для фильма.

правда: это подлинный Rolls-Royce 1928 года, прошедший лишь косметические изменения.

• Миф: в фильме использовалась реплика.

правда: снимали оригинальный Phantom I, принадлежавший частному коллекционеру.

• Миф: автомобиль был утрачен после съёмок.

правда: Rolls-Royce сохранился и находится в отличном состоянии.

Три интересных факта

В фильме 1974 года использовался только один экземпляр Rolls-Royce, и его кузов до сих пор сохранил оригинальные элементы. Машина проезжает менее 100 километров в год — исключительно для выставок. После реставрации в 2010-х автомобиль получил награду на Pebble Beach Concours d'Elegance.

Исторический контекст

Rolls-Royce Phantom I стал вершиной британского автомобилестроения 1920-х годов. Его называли "движущимся дворцом" — бесшумным, роскошным, безупречным. Именно такие машины выбирали герои американской литературы, стремившиеся к богатству и успеху. Символизм не случаен: в эпоху Фицджеральда Rolls был метафорой статуса, а к 1970-м — напоминанием о его мимолётности.

После смерти Роберта Редфорда осенью 2025 года автомобиль вновь стал символом не только роскоши, но и памяти. Rolls-Royce Гэтсби продолжает жить, как и мечта, которую он когда-то олицетворял.