Прокол судьбы или шанс проявить характер: как домкрат спасает репутацию водителя

Домкрат — инструмент, о котором вспоминают редко, но именно он способен спасти в самый неподходящий момент. Без него даже мелкий прокол колеса превращается в проблему вселенского масштаба. Поэтому выбрать правильный домкрат — задача не менее важная, чем подобрать хорошие шины или надёжный аккумулятор.

Фото: commons.wikimedia.org by DmitryFadeev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Подкатной гидравлический автомобильный домкрат

Основные типы домкратов

Ромбический

Классика жанра. Такой домкрат идёт в комплекте почти с каждой машиной. Он лёгкий, компактный, не требует обслуживания — идеален для тех, кто пользуется им пару раз в год.

Принцип прост: вращая рукоятку, вы раскладываете ромбовую конструкцию, и винт поднимает автомобиль.

Плюсы:

• лёгкость и компактность;

• простота устройства;

• низкая цена.

Минусы:

• требует усилия — особенно на тяжёлых авто;

• чувствителен к точке установки;

• дешёвые модели быстро ломаются.

Для легковых автомобилей ромбический домкрат остаётся самым универсальным вариантом, но стоит выбирать изделие с прочными швами и винтом без люфта.

Бутылочный

Работает по принципу гидравлики: вы качаете рукояткой, жидкость создаёт давление, и шток выдвигается вверх. Такие домкраты компактны, но при этом поднимают внушительный вес.

Плюсы:

• высокая грузоподъёмность;

• лёгкость подъёма — без усилий;

• долговечность.

Минусы:

• хранить нужно строго вертикально — при наклоне вытечет масло;

• требуется контроль уровня масла;

• у простых моделей небольшая высота подъёма.

Совет: обратите внимание на телескопические бутылочные домкраты - у них внутри основной штанги выдвигается дополнительная, что увеличивает высоту подъёма.

Подкатной

Главный герой автосервисов. Крупный, устойчивый, тяжёлый. Его колёсики позволяют "подкатить" устройство под машину и поднять её без особых усилий.

Плюсы:

• максимальная устойчивость;

• высокая скорость и плавность подъёма;

• подходит для тяжёлых авто и внедорожников.

Минусы:

• громоздкий, занимает много места;

• стоит дороже;

• не всегда помещается под низкие машины.

Подкатной домкрат идеален для гаража или минивэна, где место позволяет. Компактные модели вроде Rexant 80-0604 в пластиковом кейсе подойдут и для легковушек.

Технические параметры, на которые стоит обратить внимание

Грузоподъёмность.

Выбирайте домкрат с запасом: если штатный рассчитан на тонну, берите минимум 1,2-1,5 т. Машину целиком вы поднимать не будете, но дополнительная прочность обеспечит надёжность. Высота подхвата.

Это расстояние от земли до точки, где упирается домкрат. Помните: у машины со спущенным колесом клиренс меньше — низкий домкрат легче подвести. Высота подъёма.

Для легковушек достаточно 30 см, для кроссоверов — 40-50 см. Избыточная высота делает устройство громоздким, но не всегда полезным. Вес.

Парадоксально, но чем тяжелее домкрат при равных параметрах, тем надёжнее. Масса напрямую зависит от толщины металла. Дополнительные опции.

Полезны система быстрого подъёма, двойной насос (двухплунжерная конструкция) и предохранительный клапан, защищающий от перегрузки. Такие функции есть, например, у Rexant 80-0608 - модели для частого использования и работы в сервисах.

Как выбрать под себя

• Если нужна компактность — ромбический.

• Если хотите минимум усилий — бутылочный.

• Если есть место в багажнике или гараже — подкатной.

• Для внедорожника — модель с большим ходом штока (до 50 см).

Как пользоваться домкратом безопасно

Выберите ровную твёрдую поверхность.

Асфальт или бетон подойдут. В грязи, снегу или на обочине домкрат легко уходит в сторону. В крайнем случае подложите широкую доску. Зафиксируйте машину.

Поставьте на передачу или режим "P", затяните ручник и обязательно установите противооткатные упоры под колёса. Используйте правильную точку подхвата.

Она отмечена на пороге или указана в инструкции. Если поставить домкрат в другом месте, можно повредить кузов. Не лезьте под машину, стоящую только на домкрате.

Если предстоит работа под днищем, используйте страховочные подставки. Например, Rexant предлагает комплект, рассчитанный на 3 тонны — надёжная поддержка для любых операций. Не превышайте грузоподъёмность.

Если домкрат не справляется, не пытайтесь "докачать" силой — сработает предохранительный клапан или сорвётся механизм. Следите за состоянием.

Раз в сезон проверяйте смазку винта (для механических) и уровень масла (для гидравлических). При коррозии или утечке устройство нужно заменить.

Ошибки, последствия и альтернативы

• Ошибка: ставить домкрат на мягкий грунт.

• Последствие: падение машины.

• Альтернатива: подложить доску или резиновую плиту.

• Ошибка: экономить и брать самый дешёвый "ромб".

• Последствие: поломка при первом подъёме.

• Альтернатива: выбрать брендовый вариант с гарантией.

• Ошибка: оставлять авто на домкрате надолго.

• Последствие: деформация штока или внезапное опускание.

• Альтернатива: использовать подставки.

Плюсы и минусы разных типов

Тип домкрата Плюсы Минусы Ромбический Компактный, дешёвый, не требует обслуживания Требует усилий, неустойчив на неровной поверхности Бутылочный Мощный, удобный, не требует силы Нужно хранить вертикально, следить за маслом Подкатной Устойчивый, быстрый, безопасный Громоздкий и тяжёлый

Советы шаг за шагом

Проверьте домкрат перед поездкой — особенно, если он лежал без дела годами. Держите в багажнике перчатки, упоры и доску-подкладку. Осенью и зимой смазывайте резьбовые части, чтобы не закисали. Не доверяйте дешёвым подделкам — они опасны даже при первом использовании. Если часто обслуживаете машину сами, купите подкатной домкрат — он быстро окупится.

Мифы и правда

• Миф: гидравлический домкрат не нуждается в уходе.

правда: уровень масла нужно проверять, иначе он перестанет поднимать.

• Миф: "ромбик" безопасен, если стоит ровно.

правда: малейший перекос может привести к падению.

• Миф: подкатной нужен только сервисам.

правда: компактные версии отлично подходят для частного гаража.

3 интересных факта

• Первые домкраты появились в XIX веке и работали вручную без рычагов.

• В СТО домкраты проверяют ежегодно — это обязательное требование безопасности.

• У некоторых внедорожников есть штатные крепления под хай-джек, чтобы можно было поднять машину даже в болоте.

Домкрат — мелочь, которая способна решить большую проблему. Один раз потратившись на качественную модель и научившись пользоваться ею правильно, вы избавите себя от риска оказаться беспомощным на обочине.