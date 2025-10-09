Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Космос готовит сюрприз: четыре звездных потока в одну ночь — не пропустите главное шоу октября
Соседи будут смотреть с открытым ртом: как превратить прогулку с собакой в настоящее шоу
Состав магазинного майонеза отпугнёт навсегда: что скрывается за привычным вкусом
От каре к гриве: 5 простых ритуалов для тех, кто мечтает о длине и силе волос
Забытые жемчужины кино: зрители выбрали 6 недооценённых фильмов всех времён
Солнце против шторма: когда Вьетнам встречает туристов с лучшей стороны и дарит райский отдых
Не каждый спортсмен рождается чемпионом: как выбрать спорт, который сделает ребёнка счастливым
Тропический поцелуй смерти: один укус и сердце может остановиться — опасная болезнь без симптомов
Один клик — и интернет станет только твоим: пошаговый лайфхак для защиты Wi-Fi

Мотор живёт на секунды: как отказ масляного насоса превращает поездку в обратный отсчёт

0:07
Авто

Без моторного масла двигатель не проработает и нескольких минут, но сама его циркуляция невозможна без масляного насоса. Этот незаметный герой системы смазки отвечает за давление, охлаждение и чистоту внутри ДВС. Разберём, как он появился, как устроен и почему ломается.

Индикатор масла на приборной панели
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Индикатор масла на приборной панели

Как всё начиналось

В первых двигателях внутреннего сгорания насосов не было вовсе. Смазка происходила методом разбрызгивания: шатуны с ковшами зачерпывали масло из картера и создавали "масляный туман".

Система выглядела просто, но имела серьёзные недостатки: масло распределялось неравномерно, детали изнашивались быстро, а повышение мощности моторов делало такую схему ненадёжной.

От ковша к насосу

Переходным этапом стала комбинированная система — разбрызгивание плюс подача под давлением. Так и появился первый масляный насос.

В 1872 году американец Элайджа Маккой запатентовал автоматический смазочный механизм, использующий давление пара. Спустя несколько десятилетий британец Фредерик Ланчестер адаптировал идею для ДВС: его система подавала масло к узлам двигателя под давлением.

Позже к делу подключился Роберт Бош, предложивший в 1909 году механический лубрикатор для двигателей. Так закончилась эпоха разбрызгивания — началась эра принудительной смазки.

Что делает насос сегодня

Современный масляный насос не просто подаёт масло. Он:
• снижает трение между деталями;
• отводит тепло от нагревающихся зон;
• работает как гидравлический элемент для систем фаз газораспределения, гидронатяжителей и гидрокомпенсаторов.

Без него двигатель теряет давление, перегревается и буквально "умирает".

Виды и устройство

Сегодня используются десятки типов насосов — шестерёнчатые, роторные, лопастные, с механическим или электронным управлением. Они могут получать привод от коленчатого, распределительного или балансирного вала через цепь, ремень или шестерни.

Ресурс большинства узлов — более 100 тысяч километров, а в удачных конструкциях — до 300 тысяч. Однако даже надёжные насосы подвержены износу и внешним факторам.

Типичные неисправности

  1. Недостаток масла.
    Если уровень в картере низкий, насос работает с повышенной нагрузкой и быстрее изнашивается.

  2. Загрязнённое или старое масло.
    Засоряются каналы и клапан сброса давления, ухудшается циркуляция, возрастает трение.

  3. Перегрев двигателя.
    Масло теряет вязкость, насос работает интенсивнее и быстрее выходит из строя.

  4. Неподходящая вязкость масла.
    Слишком густое масло усложняет прокачку, слишком жидкое — не создаёт нужного давления.

  5. Износ привода.
    Цепь, ремень или шестерня могут повредиться — насос перестанет вращаться.

  6. Утечки через уплотнения.
    Если под машиной появляются масляные пятна, стоит проверить прокладки и патрубки.

Симптомы неполадок

• загорается лампа давления масла ("маслёнка") и не гаснет после запуска;
• слышны посторонние шумы в двигателе;
• растёт температура мотора;
• появляется металлический стук, особенно на холостом ходу.

Ошибки, последствия и альтернативы

• Ошибка: игнорировать "маслёнку" на панели.
• Последствие: масляное голодание и заклинивание мотора.
• Альтернатива: немедленно заглушить двигатель и вызвать эвакуатор.

• Ошибка: использовать старое масло дольше регламента.
• Последствие: засорение каналов и ускоренный износ насоса.
• Альтернатива: менять масло каждые 7-10 тыс. км.

• Ошибка: экономить на фильтре или прокладках.
• Последствие: падение давления и течи.
• Альтернатива: использовать оригинальные расходники.

А что если насос всё-таки сломался?

Иногда его пытаются восстановить — шлифуют поверхности, меняют уплотнения. Но чаще ставят новый. Цена большинства насосов колеблется от 5 до 20 тысяч рублей, и экономить здесь не стоит: замена узла обходится дешевле, чем ремонт двигателя.

Плюсы и минусы разных типов насосов

Тип Преимущества Недостатки
Шестерёнчатый Простота, надёжность Повышенный шум, жёсткая работа
Роторный Компактность, стабильное давление Требователен к чистоте масла
Лопастной Мягкая работа, регулируемая подача Сложнее в ремонте
Электронный Экономия топлива, адаптивность Высокая цена и чувствительность к сбоям электроники

Советы шаг за шагом

  1. Проверяйте уровень масла каждые 1000 км.

  2. Следите, чтобы лампа давления загоралась и гасла корректно.

  3. Не допускайте перегрева двигателя.

  4. Используйте масло, рекомендованное производителем.

  5. Меняйте фильтр при каждой замене масла.

Мифы и правда

• Миф: если масло чистое, насос вечен.
правда: износ возможен из-за перегрева и механических повреждений.

• Миф: можно проехать несколько километров без масла.
правда: мотор выйдет из строя за минуты.

• Миф: лампа давления загорается только при низком уровне масла.
правда: иногда причина — отказ насоса или датчика.

3 интересных факта

• Первый масляный насос для ДВС появился более 100 лет назад и до сих пор совершенствуется.
• Современные электронные насосы регулируют давление в зависимости от нагрузки двигателя.
• При низком уровне масла насос может "схватывать воздух" и переставать качать, даже если масло ещё есть.

Масляный насос — сердце системы смазки. Он не бросается в глаза, но именно от него зависит жизнь двигателя. Следите за маслом, не игнорируйте сигналы приборов и помните: двигатель без давления — как человек без пульса.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Морская маска, под которой нет истины: тайна ложных косаток, сбивших эволюцию с курса
Домашние животные
Морская маска, под которой нет истины: тайна ложных косаток, сбивших эволюцию с курса
Встретил барсука — считай, заглянул в лесную канцелярию смерти: что нельзя делать ни при каких условиях
Домашние животные
Встретил барсука — считай, заглянул в лесную канцелярию смерти: что нельзя делать ни при каких условиях
Лёд под лапами и ярость в сердце: существо, перед которым отступают хозяева тайги
Домашние животные
Лёд под лапами и ярость в сердце: существо, перед которым отступают хозяева тайги
Популярное
Рыба, от которой отворачиваются на Камчатке: почему местные считают её пищей не для людей

Горбуша на Камчатке имеет репутацию недостойной рыбы. Узнайте, почему так произошло и как правильно готовить горбушу, чтобы она заиграла новыми красками.

Рыба, от которой отворачиваются на Камчатке: почему местные считают её пищей не для людей
Бархатцы — золото осени: цветы, которые работают лучше любого удобрения и превращают землю в чернозём
Бархатцы — золото осени: цветы, которые работают лучше любого удобрения и превращают землю в чернозём
Лёд под лапами и ярость в сердце: существо, перед которым отступают хозяева тайги
Два дела за один день: что сделать с пластиковыми бочками, чтобы они служили десятилетиями
Нобелевский провал Трампа: 5% шансов и война против системы Любовь Степушова Дурной пример заразителен — кто подставил мир: хуситы, ХАМАС, клан Трампа и европейские аплодисменты Юрий Бочаров Эмоции на грани: за что зрители аплодируют спектаклю на основе Горе от ума Анжела Якубовская
Милые на вид, беспощадные на деле: кошки, которые работают лучше капканов — ни одна крыса не уйдёт
Один глоток — и вы в Стамбуле: простой суп, который звучит как восточная поэзия
Демонстрационный удар неизбежен: Россия получила ультиматум от США
Демонстрационный удар неизбежен: Россия получила ультиматум от США
Последние материалы
Запах чистоты с привкусом яда: микробы исчезают вместе с иммунитетом — организм остаётся без защиты
Невидимая эпидемия в саду: болезнь начинается с одного забытого яблока — не спасёт даже опрыскивание
Мир до нас знал больше: технологии древних цивилизаций, которые не поддаются современной логике
Финансовая мина замедленного действия? Краткосрочные депозиты захватили банки
Три тысячи в месяц — и на пенсии прибавка до 900 тысяч: вот как это работает
Самое доступное для фрилансера место: как за год превратиться в гуру цифрового кочевничества
Этот маринад превратит привычное блюдо в кулинарную магию — вот что нужно делать
Селена Гомес не пригласила на свадьбу подругу-актрису, отдавшую ей почку: реакция артистки удивит
Свет бьёт мимо дороги: маленькая ошибка при замене лампы превращается в штраф и головную боль
Прощай, монотонность: новые модели вытесняют чёрные леггинсы с подиумов и улиц
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.