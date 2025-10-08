Не пил, а дегустировал: как игра с законом стоила мужчине водительских прав

Порой находчивость нарушителей зашкаливает. Некоторые водители, попавшись пьяными за рулём, придумывают настоящие "сценарии спасения" — от притворства до курьёзных трюков. Но в Ханты-Мансийском округе один автолюбитель превзошёл всех: решив, что сможет избежать ответственности, он… выпил прямо на глазах у инспекторов.
История быстро дошла до Верховного суда, где поставили точку: попытка "перехитрить систему" обернулась ещё более жёстким наказанием.
Инцидент произошёл в городе Урай. Инспекторы ДПС остановили старую Volvo 460, за рулём которой находился мужчина с явными признаками опьянения. Когда ему предложили пройти тест на алкоголь, водитель неожиданно достал бутылку пива, открыл её и сделал несколько глотков прямо при полицейских.
Логика, как ему казалось, была безупречной: раз он выпил после остановки, значит, доказать, что ехал пьяным, невозможно. Однако алкотестер показал 0,58 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе, что втрое превышает допустимую норму 0,16 мг/л.
Судья оценил "спектакль" без сочувствия — объяснение не приняли. Нарушителя признали виновным во всех инстанциях, включая Верховный суд.
"Попытки сыграть на юридических формулировках не освобождают от ответственности", — указано в решении Верховного суда РФ.
Юридически водитель действительно не попал под статью за вождение в нетрезвом виде — ведь формально он "выпил после". Но закон заранее предвидел подобные трюки. Для этого существует ч. 3 ст. 12.27 КоАП РФ, которая прямо запрещает употребление алкоголя после остановки транспортного средства по требованию сотрудника полиции.
Иными словами, даже если водитель открыл бутылку уже на месте, это не спасёт — за такое нарушение предусмотрен штраф 45 тысяч рублей и лишение прав до 2 лет.
|Нарушение
|Статья КоАП
|Штраф
|Лишение прав
|Управление в состоянии опьянения
|12.8
|30 000 ₽
|до 2 лет
|Отказ от медосвидетельствования
|12.26
|30 000 ₽
|до 2 лет
|Употребление алкоголя после остановки
|12.27 ч.3
|45 000 ₽
|до 2 лет
После составления протокола водитель попытался оспорить наказание, утверждая, что за руль в нетрезвом виде не садился, а алкоголь употребил "для храбрости" уже после остановки, сообщает njcar.ru.
Однако суды всех уровней, включая Верховный, встали на сторону инспекторов. Эксперты отметили: действия мужчины были осознанной попыткой ввести полицию в заблуждение.
"Такие действия не освобождают от ответственности и лишь усугубляют положение нарушителя", — подчеркнул суд.
Ошибка: пить после остановки, считая, что это "страховка" от наказания.
Последствие: отдельное правонарушение и лишение прав.
Альтернатива: пройти освидетельствование и не усугублять ответственность.
Ошибка: отказываться от теста, полагаясь на "правовую лазейку".
Последствие: та же санкция, что и за вождение в нетрезвом виде.
Альтернатива: сотрудничать с инспектором, это снижает риски и упрощает процедуру.
Закон не делает исключений: даже если водитель действительно употребил алкоголь уже после, доказать "чистоту" его действий будет практически невозможно. Сам факт употребления фиксируется на месте, а медосвидетельствование устанавливает уровень алкоголя независимо от момента приёма.
Кроме того, инспектор имеет право направить материалы в суд, где вопрос решается не по словам, а по фактам: времени фиксации, видеозаписи и результатам анализа.
|Действие
|Последствия
|Что делать вместо
|Выпить при инспекторе
|Лишение прав, штраф
|Не пить, пройти проверку
|Отказаться от теста
|Лишение прав
|Пройти освидетельствование
|Попытка спора на месте
|Усиление наказания
|Обжаловать позже в суде
|Сотрудничество
|Быстрое разбирательство
|Возможность снижения штрафа
Миф: если выпить после остановки, ответственности не будет.
Правда: это отдельное правонарушение с теми же санкциями.
Миф: можно отказаться от теста и ничего не докажут.
Правда: отказ приравнивается к признанию опьянения.
Миф: суд поверит словам водителя без доказательств.
Правда: суд опирается на протоколы, видео и результаты анализов.
