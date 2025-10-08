Не пил, а дегустировал: как игра с законом стоила мужчине водительских прав

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:57
Авто

Порой находчивость нарушителей зашкаливает. Некоторые водители, попавшись пьяными за рулём, придумывают настоящие "сценарии спасения" — от притворства до курьёзных трюков. Но в Ханты-Мансийском округе один автолюбитель превзошёл всех: решив, что сможет избежать ответственности, он… выпил прямо на глазах у инспекторов.

Проверка водителя на алкоголь
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Проверка водителя на алкоголь

История быстро дошла до Верховного суда, где поставили точку: попытка "перехитрить систему" обернулась ещё более жёстким наказанием.

План, который провалился

Инцидент произошёл в городе Урай. Инспекторы ДПС остановили старую Volvo 460, за рулём которой находился мужчина с явными признаками опьянения. Когда ему предложили пройти тест на алкоголь, водитель неожиданно достал бутылку пива, открыл её и сделал несколько глотков прямо при полицейских.

Логика, как ему казалось, была безупречной: раз он выпил после остановки, значит, доказать, что ехал пьяным, невозможно. Однако алкотестер показал 0,58 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе, что втрое превышает допустимую норму 0,16 мг/л.

Судья оценил "спектакль" без сочувствия — объяснение не приняли. Нарушителя признали виновным во всех инстанциях, включая Верховный суд.

"Попытки сыграть на юридических формулировках не освобождают от ответственности", — указано в решении Верховного суда РФ.

Как закон трактует подобные случаи

Юридически водитель действительно не попал под статью за вождение в нетрезвом виде — ведь формально он "выпил после". Но закон заранее предвидел подобные трюки. Для этого существует ч. 3 ст. 12.27 КоАП РФ, которая прямо запрещает употребление алкоголя после остановки транспортного средства по требованию сотрудника полиции.

Иными словами, даже если водитель открыл бутылку уже на месте, это не спасёт — за такое нарушение предусмотрен штраф 45 тысяч рублей и лишение прав до 2 лет.

Сравнение наказаний

Нарушение Статья КоАП Штраф Лишение прав
Управление в состоянии опьянения 12.8 30 000 ₽ до 2 лет
Отказ от медосвидетельствования 12.26 30 000 ₽ до 2 лет
Употребление алкоголя после остановки 12.27 ч.3 45 000 ₽ до 2 лет

Как проходило дело

После составления протокола водитель попытался оспорить наказание, утверждая, что за руль в нетрезвом виде не садился, а алкоголь употребил "для храбрости" уже после остановки, сообщает njcar.ru.

Однако суды всех уровней, включая Верховный, встали на сторону инспекторов. Эксперты отметили: действия мужчины были осознанной попыткой ввести полицию в заблуждение.

"Такие действия не освобождают от ответственности и лишь усугубляют положение нарушителя", — подчеркнул суд.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: пить после остановки, считая, что это "страховка" от наказания.
    Последствие: отдельное правонарушение и лишение прав.
    Альтернатива: пройти освидетельствование и не усугублять ответственность.

  • Ошибка: отказываться от теста, полагаясь на "правовую лазейку".
    Последствие: та же санкция, что и за вождение в нетрезвом виде.
    Альтернатива: сотрудничать с инспектором, это снижает риски и упрощает процедуру.

А что если действительно выпить после остановки

Закон не делает исключений: даже если водитель действительно употребил алкоголь уже после, доказать "чистоту" его действий будет практически невозможно. Сам факт употребления фиксируется на месте, а медосвидетельствование устанавливает уровень алкоголя независимо от момента приёма.

Кроме того, инспектор имеет право направить материалы в суд, где вопрос решается не по словам, а по фактам: времени фиксации, видеозаписи и результатам анализа.

Плюсы и минусы поведения водителя при проверке

Действие Последствия Что делать вместо
Выпить при инспекторе Лишение прав, штраф Не пить, пройти проверку
Отказаться от теста Лишение прав Пройти освидетельствование
Попытка спора на месте Усиление наказания Обжаловать позже в суде
Сотрудничество Быстрое разбирательство Возможность снижения штрафа

Мифы и правда

  • Миф: если выпить после остановки, ответственности не будет.
    Правда: это отдельное правонарушение с теми же санкциями.

  • Миф: можно отказаться от теста и ничего не докажут.
    Правда: отказ приравнивается к признанию опьянения.

  • Миф: суд поверит словам водителя без доказательств.
    Правда: суд опирается на протоколы, видео и результаты анализов.

2 интересных факта

  • Статья 12.27 ч.3 КоАП введена именно из-за подобных случаев — "выпивших после остановки".
  • Средний показатель алкоголя у водителей, задержанных "на месте", — 0,5-0,6 мг/л.

Исторический контекст

  • В 2013 году Россия ужесточила ответственность за вождение в нетрезвом виде.
  • С 2015 года введён минимальный порог в 0,16 мг/л для учёта погрешности приборов.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
