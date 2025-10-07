Машина без понтов, зато на века: как старый Solaris вернулся под новым именем и снова стал хитом

Под знакомым кузовом и новым шильдиком скрывается всё тот же кросс-хетчбэк, который многие помнят как Kia Rio X-Line. Сегодня он носит имя Solaris KRX, но по сути остался тем же самым автомобилем — простым, понятным и надёжным. При этом рынок изменился: конкуренты стали мощнее и технологичнее, а покупатели — требовательнее. Разберёмся, чем живёт "новый старый" Solaris и есть ли у него шанс снова стать народным любимцем.

Корейские корни и русская прописка

Solaris KRX — наследник хорошо известного Rio X-Line, выпускавшегося на петербургском заводе Kia. После ухода корейских брендов в 2022 году оставшиеся машинокомплекты достались компании АГР, которая решила возродить модель под новым именем. От оригинала машина отличается только шильдиками и деталями отделки — технически это тот же Rio X, собранный из проверенных компонентов.

Новый логотип сделан из мягкого силикона — выглядит необычно, но в остальном дизайн знаком до мелочей. Даже руль сохранил корейскую эмблему Kia: менять его означало бы заново проходить сертификацию подушки безопасности, что нерационально. И это, пожалуй, честно — ведь покупатели всё равно знают, чьи технологии под капотом.

Всё как раньше — и это не всегда плохо

Салон KRX без сюрпризов: строгий пластик, аналоговая приборная панель, простая мультимедиа, но эргономика идеальна. Посадка удобная, все функции под рукой, а физические кнопки работают без промахов — редкость в эпоху сенсорных панелей.

"Российскому производителю проще использовать оригинальный руль Kia, чем заново сертифицировать подушку безопасности", — пояснили в компании АГР.

Качество сборки не подкачало: панели стыкуются аккуратно, скрипы редки. Да, интерьер выглядит немного по-старому, но его логика и функциональность не устареют ещё долго.

Техника и характер

Под капотом — старый добрый атмосферник 1.6 на 123 л. с., работающий на АИ-92. Двигатель агрегатируется с шестиступенчатым "автоматом" — классическим, с гидротрансформатором. Тандем знаком по десяткам тысяч Rio и Solaris, поэтому сюрпризов не ждите: едет стабильно, стартует мягко, тянет уверенно до 3-4 тысяч оборотов.

Разгон до сотни занимает 11,6 секунды, а паспортный расход — 6,8 л на 100 км. Реально же выходит около 8. Автомобиль не создан для резких стартов — зато способен пройти до 300 тысяч километров без капремонта.

"Эти моторы до сих пор выбирают таксисты — за надёжность и выносливость", — отметил механик сервиса "Автоглобус" Андрей Конев.

Едет, как помнит

В движении KRX даёт понять: это не "китаец" с мягкой подвеской и бесшумной изоляцией. Здесь всё честно и чуть по-олдскульному. Подвеска собрана плотно, но жёстко — неровности чувствуются, зато управляемость радует. Руль тяжеловат, но информативен, а кузов на дуге держится уверенно.

На извилистой дороге KRX ведёт себя предсказуемо и безопасно, цепляется за асфальт до последнего, пока шины Nexen (выпускаемые в Китае) не начинают скользить. Высокий клиренс 190-195 мм помогает парковаться у бордюров и выезжать на грунтовку без страха.

Сравнение с конкурентами

Параметр Solaris KRX Lada Vesta SW Cross Belgee X50 Haval Jolion Мощность 123 л. с. 122 л. с. 150 л. с. 143-150 л. с. КПП 6АТ Вариатор 7DCT МКПП/7DCT Привод Передний Передний Передний Передний/Полный Клиренс 190-195 мм 178 мм 196 мм 180-190 мм Багажник 390 л 480 л 440 л 430 л Расход 6,8 л 7,2 л 7,5 л 7,4 л Цена (руб.) от 1 960 000 от 2 200 000 от 2 479 000 от 2 000 000

Solaris выигрывает простотой и расходом, но проигрывает в современности. Его козырь — надёжность и дешёвое обслуживание. Для тех, кто ценит ресурс и неприхотливость, это сильный аргумент.

Советы шаг за шагом

Выбирайте мотор 1.6 и "автомат". Это золотая связка, проверенная годами. Берите комплектацию с подогревом сидений и зеркал. Зимой это спасение. Поставьте защиту картера и резиновые коврики. Клиренс высокий, но защита не помешает. Используйте АИ-92. Машина спроектирована именно под него, экономия ощутима. Раз в 10 тыс. км обновляйте масло. Тогда ресурс двигателя действительно перевалит за 300 тысяч.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Считать KRX внедорожником.

Последствие: Удары бамперами и днищем, повреждения пластиковых накладок.

Альтернатива: Использовать автомобиль как повышенный хетчбэк для города и дачи.

Ошибка: Экономить на резине.

Последствие: Потеря управляемости и увеличение тормозного пути.

Альтернатива: Установить шины среднего класса (например, Nokian, Hankook).

Ошибка: Искать "новизну" за эти деньги.

Последствие: Разочарование в простом дизайне и оснащении.

Альтернатива: Воспринимать KRX как надёжную классику с минимальными рисками.

А что если…

Solaris KRX подходит тем, кто не гонится за модой. Это рабочая лошадка, которой доверяют таксисты, новички и семьи с ограниченным бюджетом. Простота здесь не минус, а гарантия предсказуемости: ничего не ломается внезапно, детали есть везде, ремонт доступен. Для ежедневных поездок и дальних маршрутов по асфальту — оптимальный вариант.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Ресурсный мотор и надёжный "автомат" Жёсткая подвеска Адаптация под российские условия Скромная шумоизоляция Клиренс до 195 мм и неокрашенный пластик по периметру Нет полного привода Простое и понятное обслуживание Морально устаревшая мультимедиа Расход топлива — менее 8 л на 100 км Немного тесно сзади

FAQ

Что изменилось по сравнению с Rio X-Line?

Практически ничего. Те же агрегаты, подвеска, кузов и даже часть эмблем сохранились.

Можно ли обслуживать в обычных сервисах Kia?

Да. Запчасти полностью совместимы, сервисные карты — те же.

Сколько реально служит двигатель?

При правильном уходе — до 300 тысяч км без серьёзного вмешательства.

Какой бензин лучше заливать?

Рекомендован АИ-92, допускается 95-й. Разницы в динамике почти нет.

Есть ли смысл переплачивать за китайский кроссовер?

Если хотите больше технологий — да. Если ищете надёжность и простоту — нет.

Мифы и правда

Миф: Solaris KRX — просто старый Rio с новыми наклейками.

Правда: Да, но это как раз плюс: надёжная база и доступные запчасти — редкость в 2025 году.

Миф: Автомобиль собран из остатков.

Правда: Используются оригинальные комплекты Kia, сохранившие качество.

Миф: Отсутствие бренда Kia обрушит ликвидность.

Правда: Наоборот, рынок знает происхождение модели — спрос на неё стабилен.

Три интересных факта

Клиренс Solaris KRX выше, чем у большинства бюджетных кроссоверов — почти 20 см. В багажник помещается до 1075 литров при сложенных сиденьях. Модель допускает эксплуатацию на дешёвом АИ-92 — редкость среди современных машин.

Исторический контекст

Появившись в 2017 году как Rio X-Line, эта модель быстро завоевала рынок благодаря сочетанию цены и качества. После 2022 года производство под маркой Kia прекратилось, но российские мощности и запасы комплектующих позволили возродить машину под брендом Solaris. В итоге KRX стал своеобразным "памятником" эпохи корейских автомобилей — с теми же плюсами, что и прежде: надёжность, простота, выносливость.