Машина без понтов, зато на века: как старый Solaris вернулся под новым именем и снова стал хитом

Под знакомым кузовом и новым шильдиком скрывается всё тот же кросс-хетчбэк, который многие помнят как Kia Rio X-Line. Сегодня он носит имя Solaris KRX, но по сути остался тем же самым автомобилем — простым, понятным и надёжным. При этом рынок изменился: конкуренты стали мощнее и технологичнее, а покупатели — требовательнее. Разберёмся, чем живёт "новый старый" Solaris и есть ли у него шанс снова стать народным любимцем.
Solaris KRX — наследник хорошо известного Rio X-Line, выпускавшегося на петербургском заводе Kia. После ухода корейских брендов в 2022 году оставшиеся машинокомплекты достались компании АГР, которая решила возродить модель под новым именем. От оригинала машина отличается только шильдиками и деталями отделки — технически это тот же Rio X, собранный из проверенных компонентов.
Новый логотип сделан из мягкого силикона — выглядит необычно, но в остальном дизайн знаком до мелочей. Даже руль сохранил корейскую эмблему Kia: менять его означало бы заново проходить сертификацию подушки безопасности, что нерационально. И это, пожалуй, честно — ведь покупатели всё равно знают, чьи технологии под капотом.
Салон KRX без сюрпризов: строгий пластик, аналоговая приборная панель, простая мультимедиа, но эргономика идеальна. Посадка удобная, все функции под рукой, а физические кнопки работают без промахов — редкость в эпоху сенсорных панелей.
"Российскому производителю проще использовать оригинальный руль Kia, чем заново сертифицировать подушку безопасности", — пояснили в компании АГР.
Качество сборки не подкачало: панели стыкуются аккуратно, скрипы редки. Да, интерьер выглядит немного по-старому, но его логика и функциональность не устареют ещё долго.
Под капотом — старый добрый атмосферник 1.6 на 123 л. с., работающий на АИ-92. Двигатель агрегатируется с шестиступенчатым "автоматом" — классическим, с гидротрансформатором. Тандем знаком по десяткам тысяч Rio и Solaris, поэтому сюрпризов не ждите: едет стабильно, стартует мягко, тянет уверенно до 3-4 тысяч оборотов.
Разгон до сотни занимает 11,6 секунды, а паспортный расход — 6,8 л на 100 км. Реально же выходит около 8. Автомобиль не создан для резких стартов — зато способен пройти до 300 тысяч километров без капремонта.
"Эти моторы до сих пор выбирают таксисты — за надёжность и выносливость", — отметил механик сервиса "Автоглобус" Андрей Конев.
В движении KRX даёт понять: это не "китаец" с мягкой подвеской и бесшумной изоляцией. Здесь всё честно и чуть по-олдскульному. Подвеска собрана плотно, но жёстко — неровности чувствуются, зато управляемость радует. Руль тяжеловат, но информативен, а кузов на дуге держится уверенно.
На извилистой дороге KRX ведёт себя предсказуемо и безопасно, цепляется за асфальт до последнего, пока шины Nexen (выпускаемые в Китае) не начинают скользить. Высокий клиренс 190-195 мм помогает парковаться у бордюров и выезжать на грунтовку без страха.
|Параметр
|Solaris KRX
|Lada Vesta SW Cross
|Belgee X50
|Haval Jolion
|Мощность
|123 л. с.
|122 л. с.
|150 л. с.
|143-150 л. с.
|КПП
|6АТ
|Вариатор
|7DCT
|МКПП/7DCT
|Привод
|Передний
|Передний
|Передний
|Передний/Полный
|Клиренс
|190-195 мм
|178 мм
|196 мм
|180-190 мм
|Багажник
|390 л
|480 л
|440 л
|430 л
|Расход
|6,8 л
|7,2 л
|7,5 л
|7,4 л
|Цена (руб.)
|от 1 960 000
|от 2 200 000
|от 2 479 000
|от 2 000 000
Solaris выигрывает простотой и расходом, но проигрывает в современности. Его козырь — надёжность и дешёвое обслуживание. Для тех, кто ценит ресурс и неприхотливость, это сильный аргумент.
Выбирайте мотор 1.6 и "автомат". Это золотая связка, проверенная годами.
Берите комплектацию с подогревом сидений и зеркал. Зимой это спасение.
Поставьте защиту картера и резиновые коврики. Клиренс высокий, но защита не помешает.
Используйте АИ-92. Машина спроектирована именно под него, экономия ощутима.
Раз в 10 тыс. км обновляйте масло. Тогда ресурс двигателя действительно перевалит за 300 тысяч.
Ошибка: Считать KRX внедорожником.
Последствие: Удары бамперами и днищем, повреждения пластиковых накладок.
Альтернатива: Использовать автомобиль как повышенный хетчбэк для города и дачи.
Ошибка: Экономить на резине.
Последствие: Потеря управляемости и увеличение тормозного пути.
Альтернатива: Установить шины среднего класса (например, Nokian, Hankook).
Ошибка: Искать "новизну" за эти деньги.
Последствие: Разочарование в простом дизайне и оснащении.
Альтернатива: Воспринимать KRX как надёжную классику с минимальными рисками.
Solaris KRX подходит тем, кто не гонится за модой. Это рабочая лошадка, которой доверяют таксисты, новички и семьи с ограниченным бюджетом. Простота здесь не минус, а гарантия предсказуемости: ничего не ломается внезапно, детали есть везде, ремонт доступен. Для ежедневных поездок и дальних маршрутов по асфальту — оптимальный вариант.
|Плюсы
|Минусы
|Ресурсный мотор и надёжный "автомат"
|Жёсткая подвеска
|Адаптация под российские условия
|Скромная шумоизоляция
|Клиренс до 195 мм и неокрашенный пластик по периметру
|Нет полного привода
|Простое и понятное обслуживание
|Морально устаревшая мультимедиа
|Расход топлива — менее 8 л на 100 км
|Немного тесно сзади
Что изменилось по сравнению с Rio X-Line?
Практически ничего. Те же агрегаты, подвеска, кузов и даже часть эмблем сохранились.
Можно ли обслуживать в обычных сервисах Kia?
Да. Запчасти полностью совместимы, сервисные карты — те же.
Сколько реально служит двигатель?
При правильном уходе — до 300 тысяч км без серьёзного вмешательства.
Какой бензин лучше заливать?
Рекомендован АИ-92, допускается 95-й. Разницы в динамике почти нет.
Есть ли смысл переплачивать за китайский кроссовер?
Если хотите больше технологий — да. Если ищете надёжность и простоту — нет.
Миф: Solaris KRX — просто старый Rio с новыми наклейками.
Правда: Да, но это как раз плюс: надёжная база и доступные запчасти — редкость в 2025 году.
Миф: Автомобиль собран из остатков.
Правда: Используются оригинальные комплекты Kia, сохранившие качество.
Миф: Отсутствие бренда Kia обрушит ликвидность.
Правда: Наоборот, рынок знает происхождение модели — спрос на неё стабилен.
Появившись в 2017 году как Rio X-Line, эта модель быстро завоевала рынок благодаря сочетанию цены и качества. После 2022 года производство под маркой Kia прекратилось, но российские мощности и запасы комплектующих позволили возродить машину под брендом Solaris. В итоге KRX стал своеобразным "памятником" эпохи корейских автомобилей — с теми же плюсами, что и прежде: надёжность, простота, выносливость.
