Китайские кроссоверы берут реванш: пока старые бренды уходят, они тихо завоёвывают рынок

Продажи новых автомобилей в России продолжают снижаться — по данным "Автостата", в сентябре 2025 года рынок сократился почти на 19%. Однако в сегменте кроссоверов ситуация выглядит куда оптимистичнее: именно эти модели удерживают спрос даже при общем спаде. Они сочетают высокий клиренс, адаптированные к российскому климату двигатели и демократичную цену. Autonews. ru разобрался, какие паркетники россияне покупали чаще всего, и почему именно эти машины оказались самыми востребованными.

Кроссоверы против рынка: почему их продолжают брать

Кроссоверы стали "золотой серединой" между комфортом легкового авто и выносливостью внедорожника. Они удобны в городе, уверенно чувствуют себя за его пределами и не требуют больших затрат. Даже при росте цен именно этот сегмент обеспечивает автодилерам стабильные продажи.

"Покупатели сегодня ориентируются не только на марку, но и на комплектацию. Им важны подогревы, электроника и гарантия, а не только значок на решетке", — отметил аналитик агентства "Автостат" Сергей Удалов.

Сравнение: топ-5 кроссоверов сентября 2025 года

Модель Мощность Трансмиссия Привод Минимальная цена (₽) Продано, шт. Haval Jolion 143/150 л. с. МКПП / робот 7DCT передний / полный от 1 999 000 6154 Belgee X50 150 л. с. робот 7DCT передний от 2 189 990 5547 Geely Monjaro 238 л. с. автомат 8АТ полный от 4 289 990 4043 Haval M6 143 л. с. МКПП / робот передний от 1 999 000 3706 Belgee X70 150/177 л. с. автомат / робот передний / полный от 2 475 990 2762

Haval Jolion — лидер доступного сегмента

Jolion второй месяц подряд удерживает место в тройке лидеров всего российского авторынка. Машина ценится за экономичность, комфорт и гибкость выбора — "механика" или робот, передний либо полный привод. Несмотря на небольшое подорожание, дилеры по-прежнему предлагают скидки до 100 тыс. руб., а богатое оснащение включает мультимедиа с голосовым управлением и полный пакет зимних опций. Этот кроссовер стал своего рода "новой иномаркой для всех": прост в обслуживании, хорошо держит цену и не боится морозов.

Belgee X50 — белорусско-китайский ответ Geely Coolray

Созданный на базе Geely Coolray, X50 стал одной из самых ярких новинок года. От оригинала он отличается обновленной внешностью и локальной сборкой в Белоруссии, что позволило удержать цену и сократить сроки поставки. Комплектация уже "в базе" впечатляет: подогрев сидений, камера заднего вида, цифровая приборная панель и круиз-контроль. При этом модель дороже Jolion, поскольку выпускается только с роботом и без упрощенных версий. Для покупателей, ищущих сочетание технологий и сдержанного дизайна, X50 стал оптимумом.

Geely Monjaro — китайский премиум без переплаты

Флагман Geely уверенно закрепился в верхнем сегменте и стал символом новой волны китайских премиальных SUV. Под капотом — 2-литровый турбомотор на 238 л. с., в паре с классическим восьмиступенчатым "автоматом" и полным приводом. Интерьер можно смело сравнивать с европейскими конкурентами: панорамная крыша, кожа Nappa, три дисплея и обилие ассистентов. Покупатели отмечают плавность хода и мягкую подвеску, а также то, что "китайцы наконец научились делать премиум не только на вид, но и по ощущениям".

Haval M6 — практичный кроссовер для повседневности

Младший брат Jolion производится на заводе в Калужской области и входит в число самых доступных SUV на рынке. Несмотря на простоту, у модели есть всё необходимое: современный дизайн, два варианта трансмиссии и экономичный двигатель. Haval M6 ценят за низкий расход топлива, просторный салон и вместительный багажник. Это один из немногих автомобилей, где соотношение цена/оснащение по-прежнему выглядит справедливым.

Belgee X70 — локализованный Atlas Pro

Второй представитель марки Belgee в рейтинге — это адаптированный Geely Atlas Pro, выпускаемый в Жодино. Автомобиль доступен с передним или полным приводом и даже имеет систему "мягкого" гибрида. X70 выглядит солидно, оснащён большим экраном мультимедиа и кожаным салоном. Покупатели выбирают его за простор, комфорт и узнаваемость бренда. Для белорусской сборки уже налажены поставки запчастей, что повышает доверие к модели.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Покупать только по цене, не учитывая остаточную стоимость.

Последствие: Быстрая потеря в цене при перепродаже.

Альтернатива: Рассматривайте модели с локальной сборкой (Haval, Belgee) — они сохраняют ликвидность лучше.

Ошибка: Игнорировать гарантии производителя.

Последствие: Отказ в бесплатном ремонте по регламенту.

Альтернатива: Проверяйте условия дилеров — многие предлагают продление гарантии до 5 лет.

А что если...

Аналитики сходятся во мнении: даже при снижении общего спроса кроссоверы останутся "якорем" рынка. Производители адаптируются — переносят сборку в Россию и Белоруссию, расширяют линейки, предлагают спецверсии и прямые скидки. Покупатель, выбирающий SUV, получает уверенность, что машина не потеряет актуальности даже через несколько лет.

Плюсы и минусы популярных SUV

Плюсы Минусы Большой клиренс и комфортная посадка Более высокий расход топлива Хорошая ликвидность на вторичке Ограниченный выбор механических версий Зимние опции и адаптация к российским условиям Вариаторные и роботизированные коробки требуют аккуратности Привлекательные цены при богатом оснащении Сложность с наличием запчастей у новых брендов

FAQ

Какие кроссоверы дешевле всего?

Haval Jolion и Haval M6 стоят от 1,99 млн руб. — это минимальный порог среди новых SUV.

Есть ли полноприводные версии у всех моделей?

Да, кроме Belgee X50 и Haval M6. Остальные предлагаются с полным приводом.

Стоит ли ждать скидок зимой?

Да. Дилеры обычно снижают цены к концу года, чтобы очистить склады.

Какую коробку лучше выбрать — робот или автомат?

"Автомат" надёжнее и плавнее, но "робот" экономичнее. Если чаще ездите по пробкам — автомат предпочтительнее.

Мифы и правда о китайских кроссоверах

Миф: Китайские кроссоверы не выдерживают морозов.

Правда: Большинство моделей, включая Haval и Geely, адаптированы для российских зим и успешно тестируются при -35 °C.

Миф: Белорусская сборка уступает китайской.

Правда: Заводы Belgee работают по стандартам Geely, а качество контролируется совместными инженерными командами.

Миф: Через пару лет запчастей не будет.

Правда: Сеть поставок уже локализована, а складские центры работают в Москве и Калужской области.

Три интересных факта

Самый продаваемый SUV сентября — Haval Jolion — обошёл по популярности даже Lada Vesta в некоторых регионах. Geely Monjaro — единственный в списке с классическим "автоматом", а не роботом. Белорусский завод Belgee производит более 40 тыс. автомобилей в год и увеличивает квоты для российского рынка.

Исторический контекст

До 2020 года топ продаж в сегменте кроссоверов занимали Kia Sportage, Hyundai Creta и Renault Duster. После ухода европейских и корейских брендов нишу заполнили китайские марки — Geely, Haval и Chery. Сегодня они производятся локально, предлагают удлинённые гарантии и расширенные комплектации, а по оснащению порой превосходят прежних лидеров.