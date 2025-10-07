Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ягода, которую путают с облепихой: в чём сила шефердии и для чего её сажают садоводы
Дедовские методы не работают: нефтегаз увеличил IT-бюджет на 155%
Ванная комната как у миллионера стоит копейки: секрет кроется не в мраморе, а совсем в другом
Мышцы голодают, даже при идеальном питании: скрытая угроза для спортивных успехов
Первым делом беспилотники: Аэробот показал будущее дронов
Когда эмоции захватывают штурмом: как распознать момент, когда вы в тильте
Не только стены, но и задолженности: покупатель рискует получить вместе с жильём чужие счета
Волочкова моложе меня на девять лет, не верят: Елена Воробей поделилась секретами молодости
Разрезали авокадо? Срочно сделайте это, чтобы он не почернел

Китайские кроссоверы берут реванш: пока старые бренды уходят, они тихо завоёвывают рынок

9:09
Авто

Продажи новых автомобилей в России продолжают снижаться — по данным "Автостата", в сентябре 2025 года рынок сократился почти на 19%. Однако в сегменте кроссоверов ситуация выглядит куда оптимистичнее: именно эти модели удерживают спрос даже при общем спаде. Они сочетают высокий клиренс, адаптированные к российскому климату двигатели и демократичную цену. Autonews. ru разобрался, какие паркетники россияне покупали чаще всего, и почему именно эти машины оказались самыми востребованными.

Exeed LX кроссовер
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Exeed LX кроссовер

Кроссоверы против рынка: почему их продолжают брать

Кроссоверы стали "золотой серединой" между комфортом легкового авто и выносливостью внедорожника. Они удобны в городе, уверенно чувствуют себя за его пределами и не требуют больших затрат. Даже при росте цен именно этот сегмент обеспечивает автодилерам стабильные продажи.

"Покупатели сегодня ориентируются не только на марку, но и на комплектацию. Им важны подогревы, электроника и гарантия, а не только значок на решетке", — отметил аналитик агентства "Автостат" Сергей Удалов.

Сравнение: топ-5 кроссоверов сентября 2025 года

Модель Мощность Трансмиссия Привод Минимальная цена (₽) Продано, шт.
Haval Jolion 143/150 л. с. МКПП / робот 7DCT передний / полный от 1 999 000 6154
Belgee X50 150 л. с. робот 7DCT передний от 2 189 990 5547
Geely Monjaro 238 л. с. автомат 8АТ полный от 4 289 990 4043
Haval M6 143 л. с. МКПП / робот передний от 1 999 000 3706
Belgee X70 150/177 л. с. автомат / робот передний / полный от 2 475 990 2762

Haval Jolion — лидер доступного сегмента

Jolion второй месяц подряд удерживает место в тройке лидеров всего российского авторынка. Машина ценится за экономичность, комфорт и гибкость выбора — "механика" или робот, передний либо полный привод. Несмотря на небольшое подорожание, дилеры по-прежнему предлагают скидки до 100 тыс. руб., а богатое оснащение включает мультимедиа с голосовым управлением и полный пакет зимних опций. Этот кроссовер стал своего рода "новой иномаркой для всех": прост в обслуживании, хорошо держит цену и не боится морозов.

Belgee X50 — белорусско-китайский ответ Geely Coolray

Созданный на базе Geely Coolray, X50 стал одной из самых ярких новинок года. От оригинала он отличается обновленной внешностью и локальной сборкой в Белоруссии, что позволило удержать цену и сократить сроки поставки. Комплектация уже "в базе" впечатляет: подогрев сидений, камера заднего вида, цифровая приборная панель и круиз-контроль. При этом модель дороже Jolion, поскольку выпускается только с роботом и без упрощенных версий. Для покупателей, ищущих сочетание технологий и сдержанного дизайна, X50 стал оптимумом.

Geely Monjaro — китайский премиум без переплаты

Флагман Geely уверенно закрепился в верхнем сегменте и стал символом новой волны китайских премиальных SUV. Под капотом — 2-литровый турбомотор на 238 л. с., в паре с классическим восьмиступенчатым "автоматом" и полным приводом. Интерьер можно смело сравнивать с европейскими конкурентами: панорамная крыша, кожа Nappa, три дисплея и обилие ассистентов. Покупатели отмечают плавность хода и мягкую подвеску, а также то, что "китайцы наконец научились делать премиум не только на вид, но и по ощущениям".

Haval M6 — практичный кроссовер для повседневности

Младший брат Jolion производится на заводе в Калужской области и входит в число самых доступных SUV на рынке. Несмотря на простоту, у модели есть всё необходимое: современный дизайн, два варианта трансмиссии и экономичный двигатель. Haval M6 ценят за низкий расход топлива, просторный салон и вместительный багажник. Это один из немногих автомобилей, где соотношение цена/оснащение по-прежнему выглядит справедливым.

Belgee X70 — локализованный Atlas Pro

Второй представитель марки Belgee в рейтинге — это адаптированный Geely Atlas Pro, выпускаемый в Жодино. Автомобиль доступен с передним или полным приводом и даже имеет систему "мягкого" гибрида. X70 выглядит солидно, оснащён большим экраном мультимедиа и кожаным салоном. Покупатели выбирают его за простор, комфорт и узнаваемость бренда. Для белорусской сборки уже налажены поставки запчастей, что повышает доверие к модели.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Покупать только по цене, не учитывая остаточную стоимость.
    Последствие: Быстрая потеря в цене при перепродаже.
    Альтернатива: Рассматривайте модели с локальной сборкой (Haval, Belgee) — они сохраняют ликвидность лучше.

  • Ошибка: Игнорировать гарантии производителя.
    Последствие: Отказ в бесплатном ремонте по регламенту.
    Альтернатива: Проверяйте условия дилеров — многие предлагают продление гарантии до 5 лет.

А что если...

Аналитики сходятся во мнении: даже при снижении общего спроса кроссоверы останутся "якорем" рынка. Производители адаптируются — переносят сборку в Россию и Белоруссию, расширяют линейки, предлагают спецверсии и прямые скидки. Покупатель, выбирающий SUV, получает уверенность, что машина не потеряет актуальности даже через несколько лет.

Плюсы и минусы популярных SUV

Плюсы Минусы
Большой клиренс и комфортная посадка Более высокий расход топлива
Хорошая ликвидность на вторичке Ограниченный выбор механических версий
Зимние опции и адаптация к российским условиям Вариаторные и роботизированные коробки требуют аккуратности
Привлекательные цены при богатом оснащении Сложность с наличием запчастей у новых брендов

FAQ

Какие кроссоверы дешевле всего?
Haval Jolion и Haval M6 стоят от 1,99 млн руб. — это минимальный порог среди новых SUV.

Есть ли полноприводные версии у всех моделей?
Да, кроме Belgee X50 и Haval M6. Остальные предлагаются с полным приводом.

Стоит ли ждать скидок зимой?
Да. Дилеры обычно снижают цены к концу года, чтобы очистить склады.

Какую коробку лучше выбрать — робот или автомат?
"Автомат" надёжнее и плавнее, но "робот" экономичнее. Если чаще ездите по пробкам — автомат предпочтительнее.

Мифы и правда о китайских кроссоверах

  • Миф: Китайские кроссоверы не выдерживают морозов.
    Правда: Большинство моделей, включая Haval и Geely, адаптированы для российских зим и успешно тестируются при -35 °C.

  • Миф: Белорусская сборка уступает китайской.
    Правда: Заводы Belgee работают по стандартам Geely, а качество контролируется совместными инженерными командами.

  • Миф: Через пару лет запчастей не будет.
    Правда: Сеть поставок уже локализована, а складские центры работают в Москве и Калужской области.

Три интересных факта

  1. Самый продаваемый SUV сентября — Haval Jolion — обошёл по популярности даже Lada Vesta в некоторых регионах.

  2. Geely Monjaro — единственный в списке с классическим "автоматом", а не роботом.

  3. Белорусский завод Belgee производит более 40 тыс. автомобилей в год и увеличивает квоты для российского рынка.

Исторический контекст

До 2020 года топ продаж в сегменте кроссоверов занимали Kia Sportage, Hyundai Creta и Renault Duster. После ухода европейских и корейских брендов нишу заполнили китайские марки — Geely, Haval и Chery. Сегодня они производятся локально, предлагают удлинённые гарантии и расширенные комплектации, а по оснащению порой превосходят прежних лидеров.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Маленькая собака с большой жизнью: сколько лет на самом деле живут чихуахуа
Домашние животные
Маленькая собака с большой жизнью: сколько лет на самом деле живут чихуахуа
Кайману — смерть, ягуару — стыд: милый зверь, который ломает пищевую цепочку Амазонки
Домашние животные
Кайману — смерть, ягуару — стыд: милый зверь, который ломает пищевую цепочку Амазонки
Четыре тонны ярости и силы: кто на самом деле правит пищевой цепочкой Земли
Домашние животные
Четыре тонны ярости и силы: кто на самом деле правит пищевой цепочкой Земли
Популярное
Кайману — смерть, ягуару — стыд: милый зверь, который ломает пищевую цепочку Амазонки

Гигантская выдра – не просто милое животное. Этот хищник показывает, как сила команды и интеллект делают её объектом страха в Амазонке.

Кайману — смерть, ягуару — стыд: милый зверь, который ломает пищевую цепочку Амазонки
Инопланетянин на пляже: море выбросило создание, похожее на фантазию — словно драгоценный металл
Инопланетянин на пляже: море выбросило создание, похожее на фантазию — словно драгоценный металл
Луна — не просто спутник, а архив погибшей цивилизации: новые снимки поставили учёных в тупик
Сделайте это — и кот начнёт вас обожать: 10 слагаемых формулы кошачьего счастья
Забытый проект: почему ГАЗ-34 не стал армейским грузовиком Сергей Милешкин Алмазы, которых не было: даже ювелир Тиффани не понял, что его обвели вокруг пальца Игорь Буккер Макрон пытается быть Наполеоном, когда Франция распадается изнутри Любовь Степушова
Птица, которая ест змей живьём: редкий хищник кормит детёнышей тем, к чему другие боятся приблизиться
Куры на стероидах: во Вьетнаме растят птиц с ногами, как у слонов, и продают их дороже айфона
Титанобоа как живой термометр: гигантская змея весом с тонну раскрыла тайну древнего климата
Титанобоа как живой термометр: гигантская змея весом с тонну раскрыла тайну древнего климата
Последние материалы
Разрезали авокадо? Срочно сделайте это, чтобы он не почернел
Мотор вечной молодости: японский способ обмануть износ и заставить двигатель жить дольше
Европа без спешки: почему опытные туристы выбирают спонтанность и как это правильно делать
Зима не любит ленивых: чек-лист, который спасёт вас от буксировщика и нервного срыва
От ведьминых ритуалов до лабораторий биологов: история дьявольского взгляда коз
Почему материнский капитал перестаёт работать? Планы по его развитию
Как идея одного человека изменила спорт — история рождения турнира Мистер Олимпия
Жаохэ встречает россиян: 11 000 туристов за 2 дня — безвиз дал старт
Океан вокруг, а пить нельзя: секрет выживания существ, которым море заменяет всё, кроме влаги
Китайские кроссоверы берут реванш: пока старые бренды уходят, они тихо завоёвывают рынок
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.