Китайские кроссоверы берут реванш: пока старые бренды уходят, они тихо завоёвывают рынок

Продажи новых автомобилей в России продолжают снижаться — по данным "Автостата", в сентябре 2025 года рынок сократился почти на 19%. Однако в сегменте кроссоверов ситуация выглядит куда оптимистичнее: именно эти модели удерживают спрос даже при общем спаде. Они сочетают высокий клиренс, адаптированные к российскому климату двигатели и демократичную цену. Autonews. ru разобрался, какие паркетники россияне покупали чаще всего, и почему именно эти машины оказались самыми востребованными.
Кроссоверы стали "золотой серединой" между комфортом легкового авто и выносливостью внедорожника. Они удобны в городе, уверенно чувствуют себя за его пределами и не требуют больших затрат. Даже при росте цен именно этот сегмент обеспечивает автодилерам стабильные продажи.
"Покупатели сегодня ориентируются не только на марку, но и на комплектацию. Им важны подогревы, электроника и гарантия, а не только значок на решетке", — отметил аналитик агентства "Автостат" Сергей Удалов.
|Модель
|Мощность
|Трансмиссия
|Привод
|Минимальная цена (₽)
|Продано, шт.
|Haval Jolion
|143/150 л. с.
|МКПП / робот 7DCT
|передний / полный
|от 1 999 000
|6154
|Belgee X50
|150 л. с.
|робот 7DCT
|передний
|от 2 189 990
|5547
|Geely Monjaro
|238 л. с.
|автомат 8АТ
|полный
|от 4 289 990
|4043
|Haval M6
|143 л. с.
|МКПП / робот
|передний
|от 1 999 000
|3706
|Belgee X70
|150/177 л. с.
|автомат / робот
|передний / полный
|от 2 475 990
|2762
Jolion второй месяц подряд удерживает место в тройке лидеров всего российского авторынка. Машина ценится за экономичность, комфорт и гибкость выбора — "механика" или робот, передний либо полный привод. Несмотря на небольшое подорожание, дилеры по-прежнему предлагают скидки до 100 тыс. руб., а богатое оснащение включает мультимедиа с голосовым управлением и полный пакет зимних опций. Этот кроссовер стал своего рода "новой иномаркой для всех": прост в обслуживании, хорошо держит цену и не боится морозов.
Созданный на базе Geely Coolray, X50 стал одной из самых ярких новинок года. От оригинала он отличается обновленной внешностью и локальной сборкой в Белоруссии, что позволило удержать цену и сократить сроки поставки. Комплектация уже "в базе" впечатляет: подогрев сидений, камера заднего вида, цифровая приборная панель и круиз-контроль. При этом модель дороже Jolion, поскольку выпускается только с роботом и без упрощенных версий. Для покупателей, ищущих сочетание технологий и сдержанного дизайна, X50 стал оптимумом.
Флагман Geely уверенно закрепился в верхнем сегменте и стал символом новой волны китайских премиальных SUV. Под капотом — 2-литровый турбомотор на 238 л. с., в паре с классическим восьмиступенчатым "автоматом" и полным приводом. Интерьер можно смело сравнивать с европейскими конкурентами: панорамная крыша, кожа Nappa, три дисплея и обилие ассистентов. Покупатели отмечают плавность хода и мягкую подвеску, а также то, что "китайцы наконец научились делать премиум не только на вид, но и по ощущениям".
Младший брат Jolion производится на заводе в Калужской области и входит в число самых доступных SUV на рынке. Несмотря на простоту, у модели есть всё необходимое: современный дизайн, два варианта трансмиссии и экономичный двигатель. Haval M6 ценят за низкий расход топлива, просторный салон и вместительный багажник. Это один из немногих автомобилей, где соотношение цена/оснащение по-прежнему выглядит справедливым.
Второй представитель марки Belgee в рейтинге — это адаптированный Geely Atlas Pro, выпускаемый в Жодино. Автомобиль доступен с передним или полным приводом и даже имеет систему "мягкого" гибрида. X70 выглядит солидно, оснащён большим экраном мультимедиа и кожаным салоном. Покупатели выбирают его за простор, комфорт и узнаваемость бренда. Для белорусской сборки уже налажены поставки запчастей, что повышает доверие к модели.
Ошибка: Покупать только по цене, не учитывая остаточную стоимость.
Последствие: Быстрая потеря в цене при перепродаже.
Альтернатива: Рассматривайте модели с локальной сборкой (Haval, Belgee) — они сохраняют ликвидность лучше.
Ошибка: Игнорировать гарантии производителя.
Последствие: Отказ в бесплатном ремонте по регламенту.
Альтернатива: Проверяйте условия дилеров — многие предлагают продление гарантии до 5 лет.
Аналитики сходятся во мнении: даже при снижении общего спроса кроссоверы останутся "якорем" рынка. Производители адаптируются — переносят сборку в Россию и Белоруссию, расширяют линейки, предлагают спецверсии и прямые скидки. Покупатель, выбирающий SUV, получает уверенность, что машина не потеряет актуальности даже через несколько лет.
|Плюсы
|Минусы
|Большой клиренс и комфортная посадка
|Более высокий расход топлива
|Хорошая ликвидность на вторичке
|Ограниченный выбор механических версий
|Зимние опции и адаптация к российским условиям
|Вариаторные и роботизированные коробки требуют аккуратности
|Привлекательные цены при богатом оснащении
|Сложность с наличием запчастей у новых брендов
Какие кроссоверы дешевле всего?
Haval Jolion и Haval M6 стоят от 1,99 млн руб. — это минимальный порог среди новых SUV.
Есть ли полноприводные версии у всех моделей?
Да, кроме Belgee X50 и Haval M6. Остальные предлагаются с полным приводом.
Стоит ли ждать скидок зимой?
Да. Дилеры обычно снижают цены к концу года, чтобы очистить склады.
Какую коробку лучше выбрать — робот или автомат?
"Автомат" надёжнее и плавнее, но "робот" экономичнее. Если чаще ездите по пробкам — автомат предпочтительнее.
Миф: Китайские кроссоверы не выдерживают морозов.
Правда: Большинство моделей, включая Haval и Geely, адаптированы для российских зим и успешно тестируются при -35 °C.
Миф: Белорусская сборка уступает китайской.
Правда: Заводы Belgee работают по стандартам Geely, а качество контролируется совместными инженерными командами.
Миф: Через пару лет запчастей не будет.
Правда: Сеть поставок уже локализована, а складские центры работают в Москве и Калужской области.
До 2020 года топ продаж в сегменте кроссоверов занимали Kia Sportage, Hyundai Creta и Renault Duster. После ухода европейских и корейских брендов нишу заполнили китайские марки — Geely, Haval и Chery. Сегодня они производятся локально, предлагают удлинённые гарантии и расширенные комплектации, а по оснащению порой превосходят прежних лидеров.
