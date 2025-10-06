Китайский премиум, который удивил даже скептиков: как Tank 700 превзошёл ожидания

Флагманский внедорожник Tank 700 стал одной из самых обсуждаемых моделей китайского автопрома. Машина уверенно чувствует себя рядом с культовым Mercedes-Benz G-Class и предлагает нечто особенное — от продуманного интерьера до деталей, которые раньше можно было увидеть лишь в люксовых европейских SUV.
Tank 700 — не просто очередной "броневик" из Поднебесной. Он символизирует смену подхода: китайские производители перестали гнаться за дешевизной и сделали ставку на технологии, комфорт и визуальный эффект. Внедорожник сочетает агрессивный дизайн, продуманную механику и щедрое оснащение, сохранив при этом цену ниже немецких конкурентов.
Главная особенность Tank 700 — внимание к деталям. Некоторые его решения настолько оригинальны, что кажутся экспериментом, однако в реальной эксплуатации они оказываются практичными и удобными.
Если раньше за карбоновыми элементами приходилось идти к сторонним тюнинг-ателье вроде Mansory или Brabus, то Tank 700 предлагает всё это "из коробки".
Версия Edition One за 12,2 млн рублей комплектуется обвесом из настоящего карбона: передняя губа, декоративный диффузор, воздухозаборник на капоте, заднее антикрыло и даже балка-люстра над лобовым стеклом. Всё выполнено без излишней агрессии и не выглядит копией немецких аналогов.
Карбон здесь не просто декоративный элемент, а часть философии — сочетание внедорожной мощи и спортивной эстетики.
Вдохновившись Rolls-Royce и Mercedes-Benz, разработчики Tank 700 превзошли ожидания: потолок автомобиля украшен динамическими "метеорами", которые имитируют движение комет по небу.
Эффект работает даже при дневном освещении, создавая атмосферу космической глубины. В темноте же "звёздное небо" превращает салон в уютный лаундж, где хочется включить тихую музыку и просто наслаждаться дорогой.
Такой элемент делает Tank 700 не только внедорожником, но и местом отдыха, где каждая поездка ощущается как небольшое путешествие.
Омыватели камер встречаются часто, но у Tank 700 они действительно умные. Вместо автоматического режима, который срабатывает при включении задней передачи, водитель может сам активировать очистку камеры нажатием на иконку на экране мультимедиа.
Струя воды мощная, и это особенно полезно в условиях бездорожья, когда грязь моментально оседает на объективах. Простая, но крайне полезная функция, которая показывает внимание разработчиков к реальным потребностям водителей.
В центре панели — элегантные аналоговые часы. На деле это мини-дисплей с тач-функцией. Проведя пальцем вниз, можно вызвать кнопку Start/Stop двигателя.
Решение спорное, но оригинальное: привычная деталь превращается в часть интерфейса. Для любителей нестандартных технологий — находка.
Подголовники Tank 700 оснащены мягкими боковыми подушечками, которые регулируются под индивидуальные особенности водителя.
Они словно "обнимают" голову, создавая эффект уютного кресла из салона самолёта бизнес-класса. На дальних поездках это не просто комфорт — это забота о позвоночнике и концентрации за рулём.
|Параметр
|Tank 700
|Mercedes-Benz G-Class
|Цена
|от 9,5 до 12,2 млн ₽
|от 17 млн ₽
|Материалы салона
|натуральная кожа, карбон
|кожа, алюминий, дерево
|Особенности
|звёздный потолок, камеры с мойкой, тач-часы
|классический интерьер, статус
|Двигатель
|3.0 V6 гибрид, 517 л. с.
|4.0 V8, 585 л. с.
|Подвеска
|регулируемая, адаптивная
|независимая, спортивная
|Страна сборки
|Китай (Great Wall)
|Австрия (Magna Steyr)
Tank 700 не просто догоняет, а местами даже превосходит конкурента — особенно в плане технологичности и соотношения цены и оснащения.
Определите задачи. Если планируете поездки по бездорожью — выбирайте комплектацию с адаптивной подвеской и усиленной защитой днища.
Обратите внимание на интерьер. Версия Edition One предлагает максимум роскоши — звёздный потолок, карбон, эксклюзивные сиденья.
Проверьте мультимедиа. Система поддерживает обновления "по воздуху" и подключение смартфонов — удобная опция для тех, кто часто в пути.
Не забывайте о гарантии. Официальные дилеры Great Wall дают расширенную гарантию до 5 лет.
Ошибка: Выбор "пустой" комплектации ради экономии.
Последствие: Потеря уникальных функций и снижения стоимости при перепродаже.
Альтернатива: Оптимальная версия — Premium с карбоновыми элементами и продвинутой электроникой.
Lexus LX предлагает традиционный комфорт и репутацию бренда, но по цене он почти вдвое дороже. При этом Tank 700 обеспечивает схожий уровень проходимости и даже более яркое оснащение.
В реальности китайский внедорожник уже конкурирует не только с G-Class, но и с японскими флагманами.
|Плюсы
|Минусы
|Богатое оснащение за меньшие деньги
|Большой вес (свыше 3 т)
|Карбон и премиум-детали "с завода"
|Высокий расход топлива
|Технологичные решения
|Спорное управление функциями через сенсор
|Комфорт и тишина в салоне
|Ограниченная сеть сервисов
|Эффектный дизайн
|Пока мало отзывов владельцев
Сколько стоит Tank 700 в России?
Цены начинаются от 9,5 млн рублей за базовую версию и достигают 12,2 млн за Edition One.
Есть ли гибридная версия?
Да, двигатель V6 работает в паре с электромотором, что улучшает динамику и снижает расход топлива.
Какой расход топлива у Tank 700?
В смешанном цикле около 12-13 л/100 км, что неплохо для машины весом более трёх тонн.
Миф: Tank 700 — просто копия Mercedes G-Class.
Правда: Внешне схожесть есть, но архитектура, двигатель и интерьер полностью оригинальны.
Миф: Китайские машины не выдерживают морозов.
Правда: Tank 700 адаптирован для российского климата и успешно проходит зимние тесты.
Миф: У модели нет запчастей.
Правда: Сеть дилеров Great Wall активно расширяется, а складские запасы уже формируются в России.
В версии Edition One используется более 30 кг карбона.
Звёздное небо создаётся 1500 мини-светодиодами.
В режиме Off-Road система камер может работать в круговом обзоре 360° даже при сильной грязи.
Tank — суббренд Great Wall, созданный в 2021 году специально для премиальных внедорожников.
Первая модель Tank 300 мгновенно стала хитом, а появление 700-го закрепило за маркой статус флагмана китайского люкса на колёсах. Сегодня Tank рассматривается как альтернатива не только G-Class, но и Range Rover, при этом остаётся значительно доступнее.
