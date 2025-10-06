Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кредитный аппетит бизнеса: какие секторы экономики России будут расти благодаря займам
Самойлова намекнула на семейные проблемы: почему публикация в блоге вызвала вопросы к Джигану
Осень на вкус: как виноград превращается в счастье, энергию и возможность приготовить идеальные блюда
Фильтр под адреналином: почему гоночные моторы не выжили бы со стандартным маслом
Кредит на уверенность: почему для одних ипотека — кабала, а для других — билет в свободу
Земля дышит, как после дождя: один трюк с сидератами превращает грядки в чернозём
Откровения обманутой жены: Елена Товстик объяснила, почему союз её бывшего и Полины Дибровой обречён
Пока все ждут скидок, цены растут: ловушка осеннего отдыха, в которую попадают даже опытные туристы
Холод не пройдёт: простая схема утепления балкона, после которой даже зимой можно пить кофе у окна

Осенняя переобувка больно ударила по автовладельцам: когда выгоднее менять резину — советы, чтобы не переплатить осенью

0:15
Авто

В Тюмени сезонная замена резины в 2025 году стала ощутимо дороже: цены на зимние шины выросли на 15-20%, а вместе с ними подскочили и расценки на шиномонтаж. Теперь переобуть легковой автомобиль стоит от 2,8 до 3,5 тысячи рублей, что почти на тысячу больше, чем год назад, вещает новостной портал "nashgorod.ru".

зимние и летние шины на дороге
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
зимние и летние шины на дороге

Почему тюменцам стало дороже менять шины

Если в прошлом сезоне комплект зимних покрышек обходился в 12-14 тысяч рублей, то теперь даже недорогие модели стоят от 16 до 20 тысяч. Популярный размер 205/55 R16 подорожал особенно сильно — цена за одну шину достигает 6 тысяч рублей. В среднем, замена комплекта с установкой и балансировкой обходится автомобилисту в 25 тысяч рублей и выше.

Владельцы шиномонтажей объясняют рост сразу несколькими причинами:

  • увеличились расходы на аренду и логистику;

  • выросли зарплаты сотрудников из-за дефицита мастеров;

  • подорожали сами шины, особенно импортные.

"Люди едут переобуваться раньше, чем обычно. В прошлом году пик пришёлся на конец октября, а сейчас уже в начале месяца очереди", — рассказал один из работников автосервиса на улице Мельникайте.

Местные жители подтверждают тенденцию.

"Год назад я платила 2 200 рублей за четыре колеса, а сейчас — почти три тысячи, и это у знакомого мастера", — поделилась тюменка Марина.

Что говорят эксперты

По мнению эксперта автомобильного рынка Сергея Нестерова, подорожание связано не только с сезонным спросом, но и с ситуацией на рынке поставок:

"Многие бренды ушли с рынка, остались либо локализованные сборки, либо поставки через третьи страны. Поэтому ценовая планка сместилась вверх, особенно в среднем сегменте", — отметил он.

С уходом крупных производителей ассортимент зимней резины сократился, а спрос остался высоким. Кроме того, ослабление рубля повысило стоимость логистики и импортных компонентов для отечественных заводов.

Таблица сравнения: цены в 2024 и 2025 годах

Категория 2024 год 2025 год Рост, %
Бюджетные шины 3 000-3 500 ₽ 4 000-5 000 ₽ 20-30%
Средний сегмент (R16-R17) 4 500-5 000 ₽ 5 500-6 000 ₽ 15-20%
Премиум-модели 7 000 ₽ и выше 8 500-9 000 ₽ 10-15%
Шиномонтаж с балансировкой 2 000-2 200 ₽ 2 800-3 500 ₽ 25-30%

Как сэкономить на сезонной "переобувке"

  1. Переобуваться заранее. Чем ближе к заморозкам, тем выше цены. В конце октября некоторые сервисы вводят надбавки.

  2. Выбирать проверенные сервисы. Участившиеся жалобы на некачественный монтаж или подделки шин показывают: низкая цена не всегда экономия.

  3. Сравнивать предложения. Онлайн-сервисы вроде "Яндекс.Шины" и "Авито" позволяют отследить среднюю стоимость и выбрать оптимальный вариант.

  4. Хранить шины правильно. Соблюдение условий хранения продлевает срок службы резины на 1-2 сезона.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ждать первых заморозков, чтобы "переобуться".
    Последствие: очереди и надбавки до 30%.
    Альтернатива: сделать замену в первой половине октября.

  • Ошибка: покупать неизвестные марки.
    Последствие: быстрый износ и риск разрыва на трассе.
    Альтернатива: выбирать бренды с проверенной сертификацией (Cordiant, Kama, Triangle).

  • Ошибка: экономить на балансировке.
    Последствие: повышенная вибрация, износ подвески.
    Альтернатива: всегда включать балансировку в услугу шиномонтажа.

А что если подождать до конца октября

Если автомобилист решит тянуть до конца месяца, то столкнётся не только с повышением цен, но и с дефицитом. В холодные годы, как показывала статистика прошлых сезонов, шиномонтажи работают в режиме очередей до полуночи. Эксперты напоминают: даже кратковременные заморозки делают летнюю резину опасной — она теряет сцепление уже при +5 °C.

Плюсы и минусы ранней замены

Плюсы Минусы
Меньше очередей и суеты Возможен преждевременный износ, если погода теплая
Можно выбрать нужный размер Придётся временно хранить летнюю резину
Цены на услуги ниже Нужно заранее выделить время на визит

FAQ

Когда лучше менять резину в Тюмени?
Оптимально при устойчивой температуре ниже +5 °C. В 2025 году синоптики ожидают заморозки уже с середины октября.

Можно ли сэкономить, купив шины онлайн?
Да, онлайн-покупка часто дешевле, но стоит проверять дату выпуска: резина старше трёх лет теряет эластичность.

Что выбрать — шипы или "липучку"?
В Тюмени с её влажным и переменчивым климатом универсальнее нешипованная резина, но на обледенелых трассах надёжнее шипованная.

Мифы и правда

Миф: можно ездить на летней резине до снега.
Правда: при +5 °C она теряет сцепление, особенно на влажном асфальте.

Миф: балансировка нужна только новым шинам.
Правда: после каждой замены покрышек балансировка обязательна.

Миф: рост цен временный.
Правда: из-за ослабления рубля и подорожания логистики цены останутся высокими и зимой.

Исторический контекст

Пик "шинных" расходов тюменцы переживали в 2022 году, когда зарубежные бренды покинули рынок. Тогда вырос импорт через третьи страны, но стоимость перевозки сделала шины дороже на треть. С тех пор рынок так и не вернулся к прежним ценам — каждую осень "переобувка" становится заметной статьёй расходов для водителей региона.

Три интересных факта

  1. В Тюмени более 60% водителей переходят на зимние шины уже в первой половине октября.

  2. Средний возраст шиномонтажников в городе — 35 лет, а дефицит специалистов превышает 20%.

  3. В регионе активно растёт спрос на хранение шин: стоимость услуги — около 800-1000 рублей за сезон.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Волшебство ночного неба: комета Леммон подарит зрелище, которого не увидят наши потомки
Наука и техника
Волшебство ночного неба: комета Леммон подарит зрелище, которого не увидят наши потомки
Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами
Домашние животные
Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами
Пернатый хулиган века: лебедь Терминатор выселен из городка после попытки утопить местных птиц
Домашние животные
Пернатый хулиган века: лебедь Терминатор выселен из городка после попытки утопить местных птиц
Популярное
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов

Узнайте, как создать красивый и неприхотливый сад с молочаями, которые радуют глаз с весны до заморозков. Эксклюзивные секреты ухода и подбора видов.

Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Амазонка ожила: из глубин выполз восьмиметровый монстр, о существовании которого не подозревали учёные
Амазонка ожила: из глубин выполз восьмиметровый монстр, о существовании которого не подозревали учёные
Последняя граница пройдена: Вояджер прислал данные из-за пределов системы
Пернатый хулиган века: лебедь Терминатор выселен из городка после попытки утопить местных птиц
Забытый проект: почему ГАЗ-34 не стал армейским грузовиком Сергей Милешкин Алмазы, которых не было: даже ювелир Тиффани не понял, что его обвели вокруг пальца Игорь Буккер Макрон пытается быть Наполеоном, когда Франция распадается изнутри Любовь Степушова
Вечная мерзлота не молчит: учёные нашли то, чего боялись больше всего
Маленькая собака с большой жизнью: сколько лет на самом деле живут чихуахуа
Опавшие листья — больше не мусор: садоводы превращают их в золото для почвы и получают рекордный урожай
Опавшие листья — больше не мусор: садоводы превращают их в золото для почвы и получают рекордный урожай
Последние материалы
Холод не пройдёт: простая схема утепления балкона, после которой даже зимой можно пить кофе у окна
Билет за 8000 евро оказался фальшивкой: позорный инцидент с Самойловой в Париже
Суперконтинент рухнул — и Земля расцвела металлами: как катастрофа породила будущие сокровища
Френч трещит по швам: старый маникюр больше не в моде — вот что носят звёзды
Археологи вскрыли тайну Трои: город оказался древнее, богаче и космополитичнее, чем предполагали
Цветочный ледниковый период: какие гортензии выживут под снегом, а какие — нет
Монстр без зубов, но с аппетитом: инвазивный моллюск превращает Волгу в болото
Зима близко: Европа рискует остаться без газа из-за низкой заполненности хранилищ
Рэпер Макан раскрывает правду о задержании: откровенное признание музыканта
Шаман в окружении пяти телохранителей: реакция Сети и сравнения с Тимати
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.