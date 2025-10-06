Осенняя переобувка больно ударила по автовладельцам: когда выгоднее менять резину — советы, чтобы не переплатить осенью

В Тюмени сезонная замена резины в 2025 году стала ощутимо дороже: цены на зимние шины выросли на 15-20%, а вместе с ними подскочили и расценки на шиномонтаж. Теперь переобуть легковой автомобиль стоит от 2,8 до 3,5 тысячи рублей, что почти на тысячу больше, чем год назад, вещает новостной портал "nashgorod.ru".
Если в прошлом сезоне комплект зимних покрышек обходился в 12-14 тысяч рублей, то теперь даже недорогие модели стоят от 16 до 20 тысяч. Популярный размер 205/55 R16 подорожал особенно сильно — цена за одну шину достигает 6 тысяч рублей. В среднем, замена комплекта с установкой и балансировкой обходится автомобилисту в 25 тысяч рублей и выше.
Владельцы шиномонтажей объясняют рост сразу несколькими причинами:
увеличились расходы на аренду и логистику;
выросли зарплаты сотрудников из-за дефицита мастеров;
подорожали сами шины, особенно импортные.
"Люди едут переобуваться раньше, чем обычно. В прошлом году пик пришёлся на конец октября, а сейчас уже в начале месяца очереди", — рассказал один из работников автосервиса на улице Мельникайте.
Местные жители подтверждают тенденцию.
"Год назад я платила 2 200 рублей за четыре колеса, а сейчас — почти три тысячи, и это у знакомого мастера", — поделилась тюменка Марина.
По мнению эксперта автомобильного рынка Сергея Нестерова, подорожание связано не только с сезонным спросом, но и с ситуацией на рынке поставок:
"Многие бренды ушли с рынка, остались либо локализованные сборки, либо поставки через третьи страны. Поэтому ценовая планка сместилась вверх, особенно в среднем сегменте", — отметил он.
С уходом крупных производителей ассортимент зимней резины сократился, а спрос остался высоким. Кроме того, ослабление рубля повысило стоимость логистики и импортных компонентов для отечественных заводов.
|Категория
|2024 год
|2025 год
|Рост, %
|Бюджетные шины
|3 000-3 500 ₽
|4 000-5 000 ₽
|20-30%
|Средний сегмент (R16-R17)
|4 500-5 000 ₽
|5 500-6 000 ₽
|15-20%
|Премиум-модели
|7 000 ₽ и выше
|8 500-9 000 ₽
|10-15%
|Шиномонтаж с балансировкой
|2 000-2 200 ₽
|2 800-3 500 ₽
|25-30%
Переобуваться заранее. Чем ближе к заморозкам, тем выше цены. В конце октября некоторые сервисы вводят надбавки.
Выбирать проверенные сервисы. Участившиеся жалобы на некачественный монтаж или подделки шин показывают: низкая цена не всегда экономия.
Сравнивать предложения. Онлайн-сервисы вроде "Яндекс.Шины" и "Авито" позволяют отследить среднюю стоимость и выбрать оптимальный вариант.
Хранить шины правильно. Соблюдение условий хранения продлевает срок службы резины на 1-2 сезона.
Ошибка: ждать первых заморозков, чтобы "переобуться".
Последствие: очереди и надбавки до 30%.
Альтернатива: сделать замену в первой половине октября.
Ошибка: покупать неизвестные марки.
Последствие: быстрый износ и риск разрыва на трассе.
Альтернатива: выбирать бренды с проверенной сертификацией (Cordiant, Kama, Triangle).
Ошибка: экономить на балансировке.
Последствие: повышенная вибрация, износ подвески.
Альтернатива: всегда включать балансировку в услугу шиномонтажа.
Если автомобилист решит тянуть до конца месяца, то столкнётся не только с повышением цен, но и с дефицитом. В холодные годы, как показывала статистика прошлых сезонов, шиномонтажи работают в режиме очередей до полуночи. Эксперты напоминают: даже кратковременные заморозки делают летнюю резину опасной — она теряет сцепление уже при +5 °C.
|Плюсы
|Минусы
|Меньше очередей и суеты
|Возможен преждевременный износ, если погода теплая
|Можно выбрать нужный размер
|Придётся временно хранить летнюю резину
|Цены на услуги ниже
|Нужно заранее выделить время на визит
Когда лучше менять резину в Тюмени?
Оптимально при устойчивой температуре ниже +5 °C. В 2025 году синоптики ожидают заморозки уже с середины октября.
Можно ли сэкономить, купив шины онлайн?
Да, онлайн-покупка часто дешевле, но стоит проверять дату выпуска: резина старше трёх лет теряет эластичность.
Что выбрать — шипы или "липучку"?
В Тюмени с её влажным и переменчивым климатом универсальнее нешипованная резина, но на обледенелых трассах надёжнее шипованная.
Миф: можно ездить на летней резине до снега.
Правда: при +5 °C она теряет сцепление, особенно на влажном асфальте.
Миф: балансировка нужна только новым шинам.
Правда: после каждой замены покрышек балансировка обязательна.
Миф: рост цен временный.
Правда: из-за ослабления рубля и подорожания логистики цены останутся высокими и зимой.
Пик "шинных" расходов тюменцы переживали в 2022 году, когда зарубежные бренды покинули рынок. Тогда вырос импорт через третьи страны, но стоимость перевозки сделала шины дороже на треть. С тех пор рынок так и не вернулся к прежним ценам — каждую осень "переобувка" становится заметной статьёй расходов для водителей региона.
В Тюмени более 60% водителей переходят на зимние шины уже в первой половине октября.
Средний возраст шиномонтажников в городе — 35 лет, а дефицит специалистов превышает 20%.
В регионе активно растёт спрос на хранение шин: стоимость услуги — около 800-1000 рублей за сезон.
