Один рождён для бездорожья, другой — для уюта: кто из китайцев ближе к идеалу

Российский рынок за последние годы пережил заметное обновление. Если раньше покупателю приходилось выбирать между подержанными минивэнами или маломощными внедорожниками, то теперь на сцену вышли современные "семиместники" от китайских и отечественных брендов. Среди них — Tenet T8 и Geely Okavango, два популярных семейных кроссовера, предлагающих комфорт, вместительность и достойное оснащение, вещает новостной портал "За рулём".
Ещё недавно многоместный автомобиль ассоциировался с минивэном, но сегодня эти модели стали редкостью. Причина проста — цена и налоги. Кроссоверы же предлагают ту же вместимость, но в более универсальном формате. Tenet и Geely удачно заняли эту нишу, предложив семь мест без переплаты за излишнюю роскошь.
Марка Tenet - новичок на рынке, но её автомобили знакомы россиянам под другими именами. Модель T8 - это переработанная версия Chery Tiggo 8 Plus, которая официально к нам не поставлялась. Машину отличают оригинальная решётка радиатора, выдвижные ручки дверей, новые фары и фонари. Габариты кроссовера: длина — 4725 мм, колёсная база — 2710 мм. Все версии семиместные.
Под капотом установлен двухлитровый турбомотор мощностью 197 л. с., в паре с 7-ступенчатым "роботом" и полным приводом. Кроссовер способен заправляться бензином АИ-92, хотя производитель советует использовать АИ-95. Клиренс — 196 мм, что делает T8 пригодным для загородных поездок.
Geely Okavango, напротив, ближе по духу к минивэнам. Он лишён модных излишеств, но отличается классическими пропорциями и большой решёткой радиатора. Капот длинный, двери распашные, а внутри — три отдельных кресла второго ряда. От внедорожного характера тут меньше: передний привод и клиренс 184 мм.
Двигатель Okavango чуть мощнее (200 л. с.) и требует строго АИ-95. Коробка передач — тот же 7-ступенчатый робот, но без опции полного привода. Зато длина кузова на 135 мм больше, а база — на 105 мм длиннее, чем у Tenet. Это значит больше места для пассажиров и багажника: объём последнего достигает 2360 л против 1930 л у конкурента.
|Параметр
|Tenet T8
|Geely Okavango
|Привод
|Полный
|Передний
|Мощность
|197 л. с.
|200 л. с.
|Клиренс
|196 мм
|184 мм
|Длина
|4725 мм
|4860 мм
|Объём багажника
|193-1930 л
|227-2360 л
|Топливо
|АИ-95 (допустим АИ-92)
|Только АИ-95
|Количество мест
|7
|7
|Цена
|от 3,54 млн руб.
|от 3,9 млн руб.
В базовой комплектации Tenet T8 Prime (3,54 млн руб.) есть шесть подушек безопасности, полный зимний пакет, панорамная крыша, электропривод багажной двери и акустические стекла. В салоне — экокожа, два дисплея (10,3″ и 15,6″), беспроводное подключение Android Auto и CarPlay.
Версия Ultra за доплату в 250 тысяч рублей добавляет три дополнительные подушки безопасности, адаптивный круиз-контроль, проекцию на лобовое стекло, вентиляцию сидений и беспроводную зарядку смартфона.
Geely Okavango Flagship (3,9 млн руб.) оснащён схоже, но без вентиляции сидений и с чёрным интерьером. Смартфоны на Android подключаются через китайский протокол, а CarPlay доступен без ограничений.
Интересно, что Okavango 2024 года стоит всего на 50 тысяч дешевле, но теряет набор систем безопасности — нет активного круиза, удержания в полосе и функции автоторможения.
Определитесь с приоритетом: если важнее проходимость — берите полный привод Tenet T8; если нужен просторный салон — Geely Okavango.
Проверьте страховку и налог - для машин с мощностью под 200 л. с. расходы могут быть ощутимы.
Оцените стоимость обслуживания: у Geely выше цена на запчасти, у Tenet — меньше выбор неоригинальных комплектующих.
Тест-драйв обязателен - у кроссоверов разный характер: Tenet динамичнее, Geely комфортнее.
Ошибка: покупать семиместник без проверки системы климат-контроля.
Последствие: в третьем ряду будет душно.
Альтернатива: перед покупкой обязательно проверить обдув всех зон.
Ошибка: игнорировать расход топлива.
Последствие: затраты на топливо вырастут на 20-25%.
Альтернатива: учитывать, что оба кроссовера требуют около 8-9 л на 100 км.
Ошибка: выбирать только по внешности.
Последствие: разочарование в управляемости.
Альтернатива: обращать внимание на трансмиссию и подвеску.
Среди альтернатив — Chery Tiggo 8 Pro Max, Exeed VX и Haval H9. Однако все они дороже: цены стартуют от 4,2 млн рублей. Поэтому Tenet и Geely занимают более доступную нишу, предлагая семь мест и современное оснащение за меньшие деньги.
|Tenet T8
|Geely Okavango
|+ Полный привод
|+ Просторный салон
|+ Панорамная крыша
|+ Большой багажник
|+ Возможность АИ-92
|+ Комфортная подвеска
|— Меньше места в третьем ряду
|— Нет полного привода
|— Новая марка на рынке
|— Высокие налоги из-за мощности
Какой кроссовер лучше для семьи с детьми?
Geely Okavango благодаря трём отдельным креслам второго ряда удобнее для установки детских сидений.
Подходит ли Tenet T8 для дачных поездок?
Да, у него высокий клиренс и полный привод — оптимально для грунтовок.
Можно ли ездить на АИ-92 постоянно?
Нет, только в экстренных случаях. Постоянно следует использовать АИ-95.
Миф: Китайские кроссоверы ненадёжны.
Правда: современные модели собираются по международным стандартам и проходят сертификацию в РФ.
Миф: Семиместники всегда медленные.
Правда: оба автомобиля имеют почти 200 л. с., что достаточно для уверенного разгона.
Миф: Tenet — неизвестный бренд без сервисов.
Правда: сервисная сеть развивается на базе Chery, что упрощает обслуживание.
Появление бренда Tenet стало ответом на рост спроса на локальные марки после ухода западных автопроизводителей. Geely же укрепила позиции в России ещё в середине 2010-х, и сегодня входит в тройку лидеров среди китайских брендов. Обе компании делают ставку на технологии, цифровые приборные панели и богатое оснащение даже в базовых версиях.
Tenet T8 — один из первых кроссоверов, адаптированных под российский климат (усиленный обогрев и зимний пакет).
Geely Okavango имеет багажное отделение больше, чем у большинства седанов бизнес-класса.
Оба автомобиля оснащаются роботизированными коробками с мокрым сцеплением — долговечнее, чем "сухие" версии.
