Один рождён для бездорожья, другой — для уюта: кто из китайцев ближе к идеалу

Российский рынок за последние годы пережил заметное обновление. Если раньше покупателю приходилось выбирать между подержанными минивэнами или маломощными внедорожниками, то теперь на сцену вышли современные "семиместники" от китайских и отечественных брендов. Среди них — Tenet T8 и Geely Okavango, два популярных семейных кроссовера, предлагающих комфорт, вместительность и достойное оснащение, вещает новостной портал "За рулём".

Tenet T8
Фото: Own work by Retired electrician, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Tenet T8

Когда минивэны уступили кроссоверам

Ещё недавно многоместный автомобиль ассоциировался с минивэном, но сегодня эти модели стали редкостью. Причина проста — цена и налоги. Кроссоверы же предлагают ту же вместимость, но в более универсальном формате. Tenet и Geely удачно заняли эту нишу, предложив семь мест без переплаты за излишнюю роскошь.

Особенности Tenet T8 и Geely Okavango

Марка Tenet - новичок на рынке, но её автомобили знакомы россиянам под другими именами. Модель T8 - это переработанная версия Chery Tiggo 8 Plus, которая официально к нам не поставлялась. Машину отличают оригинальная решётка радиатора, выдвижные ручки дверей, новые фары и фонари. Габариты кроссовера: длина — 4725 мм, колёсная база — 2710 мм. Все версии семиместные.

Под капотом установлен двухлитровый турбомотор мощностью 197 л. с., в паре с 7-ступенчатым "роботом" и полным приводом. Кроссовер способен заправляться бензином АИ-92, хотя производитель советует использовать АИ-95. Клиренс — 196 мм, что делает T8 пригодным для загородных поездок.

Geely Okavango, напротив, ближе по духу к минивэнам. Он лишён модных излишеств, но отличается классическими пропорциями и большой решёткой радиатора. Капот длинный, двери распашные, а внутри — три отдельных кресла второго ряда. От внедорожного характера тут меньше: передний привод и клиренс 184 мм.

Двигатель Okavango чуть мощнее (200 л. с.) и требует строго АИ-95. Коробка передач — тот же 7-ступенчатый робот, но без опции полного привода. Зато длина кузова на 135 мм больше, а база — на 105 мм длиннее, чем у Tenet. Это значит больше места для пассажиров и багажника: объём последнего достигает 2360 л против 1930 л у конкурента.

Сравнение моделей

Параметр Tenet T8 Geely Okavango
Привод Полный Передний
Мощность 197 л. с. 200 л. с.
Клиренс 196 мм 184 мм
Длина 4725 мм 4860 мм
Объём багажника 193-1930 л 227-2360 л
Топливо АИ-95 (допустим АИ-92) Только АИ-95
Количество мест 7 7
Цена от 3,54 млн руб. от 3,9 млн руб.

Оснащение и интерьер

В базовой комплектации Tenet T8 Prime (3,54 млн руб.) есть шесть подушек безопасности, полный зимний пакет, панорамная крыша, электропривод багажной двери и акустические стекла. В салоне — экокожа, два дисплея (10,3″ и 15,6″), беспроводное подключение Android Auto и CarPlay.

Версия Ultra за доплату в 250 тысяч рублей добавляет три дополнительные подушки безопасности, адаптивный круиз-контроль, проекцию на лобовое стекло, вентиляцию сидений и беспроводную зарядку смартфона.

Geely Okavango Flagship (3,9 млн руб.) оснащён схоже, но без вентиляции сидений и с чёрным интерьером. Смартфоны на Android подключаются через китайский протокол, а CarPlay доступен без ограничений.

Интересно, что Okavango 2024 года стоит всего на 50 тысяч дешевле, но теряет набор систем безопасности — нет активного круиза, удержания в полосе и функции автоторможения.

Советы при выборе кроссовера

  1. Определитесь с приоритетом: если важнее проходимость — берите полный привод Tenet T8; если нужен просторный салон — Geely Okavango.

  2. Проверьте страховку и налог - для машин с мощностью под 200 л. с. расходы могут быть ощутимы.

  3. Оцените стоимость обслуживания: у Geely выше цена на запчасти, у Tenet — меньше выбор неоригинальных комплектующих.

  4. Тест-драйв обязателен - у кроссоверов разный характер: Tenet динамичнее, Geely комфортнее.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: покупать семиместник без проверки системы климат-контроля.
    Последствие: в третьем ряду будет душно.
    Альтернатива: перед покупкой обязательно проверить обдув всех зон.

  • Ошибка: игнорировать расход топлива.
    Последствие: затраты на топливо вырастут на 20-25%.
    Альтернатива: учитывать, что оба кроссовера требуют около 8-9 л на 100 км.

  • Ошибка: выбирать только по внешности.
    Последствие: разочарование в управляемости.
    Альтернатива: обращать внимание на трансмиссию и подвеску.

А что если рассмотреть конкурентов?

Среди альтернатив — Chery Tiggo 8 Pro Max, Exeed VX и Haval H9. Однако все они дороже: цены стартуют от 4,2 млн рублей. Поэтому Tenet и Geely занимают более доступную нишу, предлагая семь мест и современное оснащение за меньшие деньги.

Плюсы и минусы

Tenet T8 Geely Okavango
+ Полный привод + Просторный салон
+ Панорамная крыша + Большой багажник
+ Возможность АИ-92 + Комфортная подвеска
— Меньше места в третьем ряду — Нет полного привода
— Новая марка на рынке — Высокие налоги из-за мощности

FAQ

Какой кроссовер лучше для семьи с детьми?
Geely Okavango благодаря трём отдельным креслам второго ряда удобнее для установки детских сидений.

Подходит ли Tenet T8 для дачных поездок?
Да, у него высокий клиренс и полный привод — оптимально для грунтовок.

Можно ли ездить на АИ-92 постоянно?
Нет, только в экстренных случаях. Постоянно следует использовать АИ-95.

Мифы и правда

Миф: Китайские кроссоверы ненадёжны.
Правда: современные модели собираются по международным стандартам и проходят сертификацию в РФ.

Миф: Семиместники всегда медленные.
Правда: оба автомобиля имеют почти 200 л. с., что достаточно для уверенного разгона.

Миф: Tenet — неизвестный бренд без сервисов.
Правда: сервисная сеть развивается на базе Chery, что упрощает обслуживание.

Исторический контекст

Появление бренда Tenet стало ответом на рост спроса на локальные марки после ухода западных автопроизводителей. Geely же укрепила позиции в России ещё в середине 2010-х, и сегодня входит в тройку лидеров среди китайских брендов. Обе компании делают ставку на технологии, цифровые приборные панели и богатое оснащение даже в базовых версиях.

Три интересных факта

  1. Tenet T8 — один из первых кроссоверов, адаптированных под российский климат (усиленный обогрев и зимний пакет).

  2. Geely Okavango имеет багажное отделение больше, чем у большинства седанов бизнес-класса.

  3. Оба автомобиля оснащаются роботизированными коробками с мокрым сцеплением — долговечнее, чем "сухие" версии.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
