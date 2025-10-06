Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ридли Скотт раскритиковал современное кино: почему режиссёр предпочитает пересматривать собственные фильмы
Школьные драмы, бьющие в самое сердце: эти четыре сериала заставят вас плакать и размышлять
От веселья до зависимости: признаки алкоголизма, которые привыкли игнорировать
Пляжи, о которых молчат путеводители: где Абхазия прячет свой настоящий рай
Красота требует жертв — но не от мастера: привычки клиентов превращают сеанс в катастрофу
Ваша дача превратится в место силы для всей семьи за 3 дня: как создать дворец за копейки
Слишком сильный, чтобы выжить: загадка зверя, чей дух, кажется, всё ещё бродит по снегам
Российские заводы теряют молодёжь быстрее, чем успевают нанимать — текучка бьёт рекорды
Тёплая корка, аромат утра: хлеб на закваске, ради которого хочется просыпаться

Секреты безопасного вождения: какие ошибки новичков приводят к авариям

Авто

Регулярное соблюдение правил дорожного движения, внимание к обстановке и трезвая оценка собственных навыков — ключевые условия безопасного вождения. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал руководитель экспертно-оценочной компании LEM Solution Евгений Ладушкин.

Осенняя авария на дороге
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Осенняя авария на дороге

По словам эксперта, начинающие водители делятся на две основные категории. В первую входят водители, только получившие права и еще не привыкшие к управлению автомобилем. Во вторую — водители с стажем один-два года, уверенные в своих навыках.

"Основные ошибки у самых “свежих” водителей — это банальная невнимательность: не замечают знаки, разметку, неправильно оценивают дистанцию или тормозной путь. Такие промахи чаще всего приводят к мелким ДТП — царапинам и незначительным повреждениям. Но даже такие инциденты способны вызвать страх перед вождением, который потом придется преодолевать", — пояснил Ладушкин.

По его словам, у водителей с небольшим стажем опасность иная — излишняя самоуверенность.

"Когда человек начинает считать, что уже все знает, он чаще нарушает скоростной режим, допускает рискованные маневры, переоценивает свои способности. А вот навыков выхода из сложных ситуаций, например из заноса, у таких водителей зачастую не хватает. Это и приводит к серьезным ДТП", — отметил специалист.

Ладушкин подчеркнул, что основное правило для всех водителей — безопасность.

"Мы не одни на дороге. Нужно помнить, что ответственность лежит не только за свою жизнь, но и за жизнь окружающих — других водителей, пешеходов, даже животных, которые могут выбежать на дорогу", — сказал он.

Эксперт советует следить за изменениями в правилах дорожного движения, изучать особенности автомобиля и регулярно тренировать навыки вождения.

"Если вы пересаживаетесь на новую машину, обязательно почувствуйте ее поведение. Лучше потренироваться на закрытой площадке — отработать торможение, управление в повороте, выход из заноса. Это придаст уверенности и сделает езду на дорогах безопаснее", — заключил Ладушкин.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Змеи становятся тенью природы: их тело полностью синхронизируется с холодом
Домашние животные
Змеи становятся тенью природы: их тело полностью синхронизируется с холодом
Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами
Домашние животные
Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами
Популярное
Амазонка ожила: из глубин выполз восьмиметровый монстр, о существовании которого не подозревали учёные

Научная команда обнаружила гигантскую северную анаконду длиной до 8,4 метров в Эквадоре. Это открытие меняет представления о жизни в Амазонских джунглях.

Амазонка ожила: из глубин выполз восьмиметровый монстр, о существовании которого не подозревали учёные
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Пернатый хулиган века: лебедь Терминатор выселен из городка после попытки утопить местных птиц
Последняя граница пройдена: Вояджер прислал данные из-за пределов системы
Макрон пытается быть Наполеоном, когда Франция распадается изнутри Любовь Степушова Он контролирует не потому что любит, а потому что боится: как устроен нарциссический контроль Игорь Буккер Полетят ли на Россию Томагавки: что думают эксперты и где они ошибаются Андрей Николаев
Вечная мерзлота не молчит: учёные нашли то, чего боялись больше всего
Опавшие листья больше не мусор: садоводы превращают их в золото для почвы и получают рекордный урожай
Механика возвращается в моду: шестиступенчатая коробка стала изюминкой Lada Iskra
Механика возвращается в моду: шестиступенчатая коробка стала изюминкой Lada Iskra
Последние материалы
Ридли Скотт раскритиковал современное кино: почему режиссёр предпочитает пересматривать собственные фильмы
Школьные драмы, бьющие в самое сердце: эти четыре сериала заставят вас плакать и размышлять
Макрон пытается быть Наполеоном, когда Франция распадается изнутри
От веселья до зависимости: признаки алкоголизма, которые привыкли игнорировать
Пляжи, о которых молчат путеводители: где Абхазия прячет свой настоящий рай
Красота требует жертв — но не от мастера: привычки клиентов превращают сеанс в катастрофу
Ваша дача превратится в место силы для всей семьи за 3 дня: как создать дворец за копейки
Слишком сильный, чтобы выжить: загадка зверя, чей дух, кажется, всё ещё бродит по снегам
Российские заводы теряют молодёжь быстрее, чем успевают нанимать — текучка бьёт рекорды
Тёплая корка, аромат утра: хлеб на закваске, ради которого хочется просыпаться
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.