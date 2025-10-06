Секреты безопасного вождения: какие ошибки новичков приводят к авариям

Регулярное соблюдение правил дорожного движения, внимание к обстановке и трезвая оценка собственных навыков — ключевые условия безопасного вождения. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал руководитель экспертно-оценочной компании LEM Solution Евгений Ладушкин.
По словам эксперта, начинающие водители делятся на две основные категории. В первую входят водители, только получившие права и еще не привыкшие к управлению автомобилем. Во вторую — водители с стажем один-два года, уверенные в своих навыках.
"Основные ошибки у самых “свежих” водителей — это банальная невнимательность: не замечают знаки, разметку, неправильно оценивают дистанцию или тормозной путь. Такие промахи чаще всего приводят к мелким ДТП — царапинам и незначительным повреждениям. Но даже такие инциденты способны вызвать страх перед вождением, который потом придется преодолевать", — пояснил Ладушкин.
По его словам, у водителей с небольшим стажем опасность иная — излишняя самоуверенность.
"Когда человек начинает считать, что уже все знает, он чаще нарушает скоростной режим, допускает рискованные маневры, переоценивает свои способности. А вот навыков выхода из сложных ситуаций, например из заноса, у таких водителей зачастую не хватает. Это и приводит к серьезным ДТП", — отметил специалист.
Ладушкин подчеркнул, что основное правило для всех водителей — безопасность.
"Мы не одни на дороге. Нужно помнить, что ответственность лежит не только за свою жизнь, но и за жизнь окружающих — других водителей, пешеходов, даже животных, которые могут выбежать на дорогу", — сказал он.
Эксперт советует следить за изменениями в правилах дорожного движения, изучать особенности автомобиля и регулярно тренировать навыки вождения.
"Если вы пересаживаетесь на новую машину, обязательно почувствуйте ее поведение. Лучше потренироваться на закрытой площадке — отработать торможение, управление в повороте, выход из заноса. Это придаст уверенности и сделает езду на дорогах безопаснее", — заключил Ладушкин.
