Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Путешествие под угрозой: вот где опаснее всего хранить чемодан, чтобы не встретить постельных клопов
Котлеты теряют форму прямо на сковороде? Вот где скрыты ошибки, которые совершают почти все хозяйки
Мультфильмы — вред или польза: Мария Погребняк рассказала, от чего оберегает сына
В Японии масло меняют не по пробегу, а по календарю — вот почему профилактика важнее экономии
Свет, что горит 150 лет: история болгарского маяка, устоявшего перед морем, временем и тайнами прошлого
Гибридная афера: как автокомпании заставляют нас верить в миф об экономии
Когда мох и масла — просто маркетинг: почему наука не верит баночкам с обещаниями природы
Бассейн заменяет спортзал и психотерапевта: аквааэробика сжигает калории, пока вы плескаетесь
Эту собаку 2500 лет прятали от простолюдинов: почему мопсы считались сокровищем китайских императоров

Электричество вместо бензина: новый завод Toyota делает Чехию ареной перемен

7:45
Авто

В Чехию приходит новый миллиард — и вместе с ним шанс изменить будущее всей автомобильной отрасли региона. Компания Toyota Motor Manufacturing Czech Republic объявила о строительстве нового производственного предприятия стоимостью 680 миллионов евро. Для страны это не просто ещё один завод — это стратегическая инвестиция, которая превращает Чехию в один из ключевых центров европейского автопроизводства.

Skoda Epiq
Фото: ru.skoda.ee is licensed under public domain
Skoda Epiq

Почему это важно для Чехии

Чешская Республика уже давно считается промышленным сердцем Европы. На долю автопрома приходится около 10 % ВВП страны, и именно он обеспечивает десятки тысяч рабочих мест и высокий экспортный потенциал. Появление рядом с Škoda Auto и Hyundai ещё одного азиатского гиганта усиливает конкуренцию, но делает её здоровой и технологичной.

"Это не просто деньги, это ноу-хау и инновации, которые невозможно купить напрямую", — отмечает экономический обозреватель Иржи Новак.

Toyota не ограничится ролью сборочного цеха: новое предприятие станет технологическим центром разработки электромобилей, первого такого типа в Европе.

Исторический контекст

Присутствие Toyota в Чехии — не новость. Ещё в 2005 году компания запустила совместное предприятие Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech (TPCA) в городе Колин. После реорганизации в 2021 году завод полностью перешёл под управление Toyota. Тогда речь шла о производстве малолитражных моделей, но новый проект поднимает планку: компания создаёт площадку для выпуска электромобилей следующего поколения.

Для Чехии это шаг, сравнимый с открытием Hyundai Motor Manufacturing в Ношовице в 2006 году — событие, которое стало поворотным моментом для всей отрасли.

Смысл миллиардной инвестиции

Объявленная сумма — 680 миллионов евро (около 16,5 млрд чешских крон) - направлена на создание линии для производства электромобилей и комплектующих, включая аккумуляторные блоки и системы рекуперации энергии. Toyota планирует использовать чешскую площадку как пилотную базу для европейского рынка, что позволит компании сократить логистические цепочки и ускорить разработку.

Параметр Значение
Объём инвестиций 680 млн евро
Тип производства Электромобили и технологии e-mobility
Количество новых рабочих мест до 2000
Страна-партнёр Япония
Год запуска 2027 (предварительно)

"Это не сборочная линия, а лаборатория будущего — место, где будут тестироваться технологии для глобального рынка", — сказал представитель Toyota Europe Хироси Като.

Азиатская экспансия: не случайность, а стратегия

За последние десять лет Чехия стала магнитом для инвестиций из Южной Кореи и Японии. Речь не только об автомобилях: сюда приходят компании, работающие в сфере электроники, транспорта и инженерных технологий. Секрет прост — компактная, но квалифицированная рабочая сила, сильные технические традиции и развитая сеть поставщиков.

Toyota видит в этом шанс: страна предоставляет идеальный баланс между качеством, скоростью и издержками.

Влияние на экономику и занятость

По оценкам Министерства промышленности Чехии, инвестиция Toyota обеспечит прямой экономический эффект в размере около 1 % национального ВВП. На этапе строительства будет создано около 3000 рабочих мест, а постоянный штат составит не менее 2000 сотрудников.

Кроме того, ожидается рост активности малых поставщиков, транспортных и логистических компаний. Это создаст мультипликативный эффект, который укрепит позиции Чехии как промышленного центра Европы.

Почему конкуренция помогает

Появление нового игрока рядом с Škoda и Hyundai — не повод для тревоги. Напротив, эксперты считают, что соперничество между азиатскими брендами подталкивает чешскую индустрию к инновациям.

"Корейцы и японцы ведут технологическое соревнование на уровне идей. Для Чехии это редкий шанс быть ареной, где рождаются новые стандарты качества", — считает инженер-консультант Милош Груза.

Чешская промышленная экосистема остаётся "оптимальной по размеру": здесь достаточно компаний, чтобы стимулировать конкуренцию, но не настолько много, чтобы она стала разрушительной.

Перспективы для рынка

Производство электромобилей — не просто модное направление. Европейский рынок стремительно меняется: ЕС вводит жёсткие нормы выбросов, и к 2035 году выпуск автомобилей с ДВС фактически прекратится. Toyota, известная своим гибридным подходом, теперь делает ставку на электрификацию полного цикла - от батарей до программного обеспечения.

Для Чехии это означает не только инвестиции, но и передачу технологий, подготовку новых кадров, развитие инженерных вузов и исследовательских центров.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: рассматривать проект Toyota как разовый инвестиционный всплеск.
→ Последствие: упущенные возможности долгосрочного технологического развития.
→ Альтернатива: выстраивать национальные программы поддержки электромобильности.

• Ошибка: удерживать низкие стандарты производства ради стоимости.
→ Последствие: потеря доверия инвесторов.
→ Альтернатива: сохранять высокий уровень качества и инженерных компетенций.

• Ошибка: изолировать автопром от образовательной системы.
→ Последствие: нехватка кадров и зависимость от иностранной рабочей силы.
→ Альтернатива: интегрировать университеты и производственные центры.

Что будет дальше

Toyota планирует завершить первую фазу строительства к 2027 году и приступить к выпуску серийных электромобилей. Не исключено, что в проект будут включены модели на основе Supra, Celica и MR2, что может стать символом возвращения спортивного духа бренда.

Если прогнозы подтвердятся, Чехия станет первой страной Европы, где японский концерн создаст полный производственный цикл для электротранспорта — от конвейера до R&D.

"В эпоху, когда Европа ищет путь к независимости от внешних технологий, такие проекты дают ей шанс остаться в игре", — подытожил аналитик Петр Лешек.

Интересные факты

• Чехия входит в топ-5 мировых производителей автомобилей на душу населения.
• Каждый пятый рабочий в промышленности страны связан с автосектором.
• Škoda, Hyundai и Toyota обеспечивают более 40 % экспорта машиностроения.
• В 2021 году Toyota полностью выкупила долю PSA в бывшем TPCA — шаг, предвосхитивший нынешнюю экспансию.

Toyota инвестирует в Чехию не ради символа, а ради будущего — электрического, технологического и, возможно, более независимого. Для страны это шанс доказать, что "сердце Европы" может биться в ритме инноваций.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Чеснок не прощает промахов: четыре осенние ошибки оставят грядку пустой весной
Садоводство, цветоводство
Чеснок не прощает промахов: четыре осенние ошибки оставят грядку пустой весной
Четыре тонны ярости и силы: кто на самом деле правит пищевой цепочкой Земли
Домашние животные
Четыре тонны ярости и силы: кто на самом деле правит пищевой цепочкой Земли
Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами
Домашние животные
Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами
Популярное
Кайману — смерть, ягуару — стыд: милый зверь, который ломает пищевую цепочку Амазонки

Гигантская выдра – не просто милое животное. Этот хищник показывает, как сила команды и интеллект делают её объектом страха в Амазонке.

Кайману — смерть, ягуару — стыд: милый зверь, который ломает пищевую цепочку Амазонки
Инопланетянин на пляже: море выбросило создание, похожее на фантазию — словно драгоценный металл
Инопланетянин на пляже: море выбросило создание, похожее на фантазию — словно драгоценный металл
Сделайте это — и кот начнёт вас обожать: 10 слагаемых формулы кошачьего счастья
Луна — не просто спутник, а архив погибшей цивилизации: новые снимки поставили учёных в тупик
Забытый проект: почему ГАЗ-34 не стал армейским грузовиком Сергей Милешкин Алмазы, которых не было: даже ювелир Тиффани не понял, что его обвели вокруг пальца Игорь Буккер Макрон пытается быть Наполеоном, когда Франция распадается изнутри Любовь Степушова
Птица, которая ест змей живьём: редкий хищник кормит детёнышей тем, к чему другие боятся приблизиться
Титанобоа как живой термометр: гигантская змея весом с тонну раскрыла тайну древнего климата
Куры на стероидах: во Вьетнаме растят птиц с ногами, как у слонов, и продают их дороже айфона
Куры на стероидах: во Вьетнаме растят птиц с ногами, как у слонов, и продают их дороже айфона
Последние материалы
A7A5 в зоне риска: ЕС готовит санкции против рублёвого стейблкоина
Эту собаку 2500 лет прятали от простолюдинов: почему мопсы считались сокровищем китайских императоров
Этой весной было поздно — зато в следующей вы спасёте урожай: как усыпить кусты вовремя
Алексей Воробьёв и Аида Гарифуллина умилили публику признанием любви: что они сказали друг другу
Когда бахилы убивают: почему спор о чистоте превращается в вопрос жизни и смерти
Кофе, после которого не хочется есть до обеда: рецепт для тех, кто не успевает завтракать
Уровень Гая Ричи: как зрители отреагировали на трейлер Левши с Юрием Колокольниковым
Грядка с обогревом от природы: осенний приём, который даёт ранний урожай без удобрений
Стены, которые дышат: древний материал майя снова завоёвывает современные интерьеры
Сезон батарей: воздух стал суше бумаги, а кожа требует не крема, а спасения
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.