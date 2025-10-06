Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Роскошь и дорогие подарки: как Давид Манукян изменил жизнь Мари Краймбрери
Осень уже заскучала по нему: тренд возвращается, чтобы согреть и преобразить
Лесной гладиатор с клыками вместо сабель: правда о звере, который не знает страха
Прохор Шаляпин ответил на обвинения в оскорблении ребёнка: шутка о грузчике вызвала резонанс
Предательство близких ранило Славу: певица в слезах рассказала о пережитом
Союз гигантов: МТЗ и Сальсксельмаш создают непобедимую команду
Молния под капотом: что будет, если освободить искру и изменить зазор свечи
Один куст — ведро ягод: вот как малина заставляет садоводов переписывать планы
То, о чём многие даже не догадывались: молчаливые гены, которые тайно управляют нашим здоровьем изнутри

Рынок зачищают утильсбором: часть брендов рискует уйти с рынка, а остальные пересчитают цены

Авто

Введение новых правил по утилизационному сбору может стать одним из самых заметных событий на российском авторынке в 2025–2026 годах. Эксперты предупреждают: ряд популярных иномарок, особенно среди электромобилей и гибридов, ввозимых через альтернативный импорт.

LiXiang
Фото: Wikipedia by SAIC GM sucks, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
LiXiang

Под ударом — электро и гибриды

По данным аналитического агентства "Автостат", наибольшие риски связаны с брендами Lixiang, Aito, WEY, Exlantix и Zeekr. Все они представлены преимущественно в сегменте гибридных и электрических автомобилей мощностью свыше 160 лошадиных сил — именно на них повышение утильсбора ударит сильнее всего.

"Альтернативный импорт ощутит значительный удар — экономическая целесообразность ввоза мощных автомобилей для частных покупателей резко снизится", — заявил генеральный директор ГК "АВТОДОМ" Андрей Ольховский.

Почему повышение утильсбора так важно

Утилизационный сбор — это государственный налог, включаемый в стоимость автомобиля. Его размер зависит от мощности двигателя и экологического класса. Власти планируют увеличить ставку для машин мощнее 160 л. с., что автоматически сделает импорт многих моделей экономически невыгодным.

Сооснователь компании LikeAvto Никита Шелехов поясняет, что автомобили с более скромной мощностью останутся востребованными, но для мощных кроссоверов и электрокаров спрос упадет.

"Падение интереса к премиум-сегменту неизбежно, особенно среди тех, кто покупал машины по параллельному импорту", — добавил эксперт.

Кто пострадает больше всех

  • Zeekr: китайский премиум-бренд электромобилей;
  • Lixiang (Li Auto): гибриды с увеличенным запасом хода;
  • Aito и WEY: кроссоверы на гибридных платформах Huawei и Great Wall;
  • Exlantix: электромобили нового поколения;
  • а также привычные премиальные марки BMW, Toyota, Mercedes-Benz.

Все эти бренды активно поставлялись в Россию через схему альтернативного импорта. После повышения утильсбора стоимость ввоза каждой машины может вырасти на 200-400 тысяч рублей, что приведет к снижению спроса.

Официальные бренды выигрывают

Аналитики считают, что изменение правил откроет окно возможностей для локализованных производителей. Уже сегодня в России собирают автомобили:

  • Voyah и Evolute: электромобили бренда "Моторинвест";
  • Москвич: городские кроссоверы;
  • Lada и Sollers: бензиновые и гибридные модели;
  • Chery, OMODA, JAECOO: с локализованным производством;
  • Geely, Changan и TANK: активно рассматривают запуск сборки на территории РФ.

"Локализация становится не просто трендом, а условием выживания для производителей", — подчеркнул директор по продажам ГК "РОЛЬФ" Николай Иванов.

Кто рискует покинуть рынок после повышения утильсбора

Бренд Тип автомобилей Потенциальное изменение цены Вероятность сокращения поставок
Zeekr Электромобили +300-400 тыс. ₽ Высокая
Lixiang Гибриды +250-350 тыс. ₽ Высокая
Aito Гибриды +200 тыс. ₽ Средняя
WEY Кроссоверы +200 тыс. ₽ Средняя
BMW Премиум с ДВС +250 тыс. ₽ Низкая
Toyota Кроссоверы +150 тыс. ₽ Низкая
Mercedes-Benz Премиум +250 тыс. ₽ Средняя

Электромобили и гибриды: 4% рынка, но главный риск

Сегодня доля электрических и гибридных машин в России — около 4%, но именно этот сегмент демонстрировал максимальные темпы роста. Новые тарифы могут затормозить развитие направления минимум на год.

Тем не менее полностью уход брендов аналитики не прогнозируют. По словам Николая Иванова, речь идёт о сокращении объёмов продаж, а не о полном исчезновении:

"Ни один бренд не уйдёт с рынка полностью, но структура предложений изменится. Спрос сместится к локализованным моделям и более доступным модификациям". — говорит директор.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ожидать снижения цен на иномарки в 2026 году.
    Последствие: рост стоимости из-за увеличения утильсбора и курса валют.
    Альтернатива: покупать автомобили до вступления новых правил в силу.

  • Ошибка: игнорировать локализованные бренды.
    Последствие: дефицит запчастей и сервисных решений.
    Альтернатива: рассматривать модели Voyah, Evolute, "Москвич" и Lada.

Плюсы и минусы повышения утильсбора

Плюсы Минусы
Рост локального производства Удорожание импортных машин
Поддержка российских брендов Замедление рынка гибридов и электрокаров
Новые инвестиции в сборку Сокращение параллельного импорта
Стимул для технологической независимости Риски дефицита премиум-моделей

FAQ

Когда вступят в силу новые правила

Предположительно в первом квартале 2026 года.

Коснётся ли повышение всех автомобилей

Нет, наибольшее влияние будет на машины мощнее 160 л. с.

Что произойдёт с электромобилями

Их стоимость увеличится, но локализованные модели (Voyah, Evolute) сохранят доступность.

Три интересных факта

  • Утилизационный сбор в России действует с 2012 года и уже пересматривался пять раз.
  • В 2024 году благодаря параллельному импорту в страну завезли более 100 тыс. иномарок, из них 12% — гибриды.

Исторический контекст

  • Первая волна локализации производства началась после 2014 года.
  • В 2023–2024 годах на фоне санкций объём параллельного импорта вырос в три раза.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
ГАИ не возражает: водители нашли легальный способ победить налоговую систему
Авто
ГАИ не возражает: водители нашли легальный способ победить налоговую систему
Последняя граница пройдена: Вояджер прислал данные из-за пределов системы
Наука и техника
Последняя граница пройдена: Вояджер прислал данные из-за пределов системы
Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами
Домашние животные
Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами
Популярное
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов

Узнайте, как создать красивый и неприхотливый сад с молочаями, которые радуют глаз с весны до заморозков. Эксклюзивные секреты ухода и подбора видов.

Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Амазонка ожила: из глубин выполз восьмиметровый монстр, о существовании которого не подозревали учёные
Амазонка ожила: из глубин выполз восьмиметровый монстр, о существовании которого не подозревали учёные
Последняя граница пройдена: Вояджер прислал данные из-за пределов системы
Пернатый хулиган века: лебедь Терминатор выселен из городка после попытки утопить местных птиц
Забытый проект: почему ГАЗ-34 не стал армейским грузовиком Сергей Милешкин Алмазы, которых не было: даже ювелир Тиффани не понял, что его обвели вокруг пальца Игорь Буккер Макрон пытается быть Наполеоном, когда Франция распадается изнутри Любовь Степушова
Вечная мерзлота не молчит: учёные нашли то, чего боялись больше всего
Опавшие листья — больше не мусор: садоводы превращают их в золото для почвы и получают рекордный урожай
Маленькая собака с большой жизнью: сколько лет на самом деле живут чихуахуа
Маленькая собака с большой жизнью: сколько лет на самом деле живут чихуахуа
Последние материалы
Холод приближается — лёгкие ароматы погибают: время выбирать запахи, которые согревают изнутри
Зеленые сегодня — красные завтра: простой способ заставить помидоры дозреть без солнца
Мужская энергия без стимуляторов: какие упражнения укрепляют здоровье и возвращают уверенность
Один рождён для бездорожья, другой — для уюта: кто из китайцев ближе к идеалу
Симоньян раскрыла детали необычного распорядка: почему Тигран Кеосаян ежедневно навещал бывшую жену
Тайна болотных огоньков раскрыта: как микроскопическая молния зажигает призрачный свет
Стены начнут давить уже через месяц — вот что происходит, когда логика маршрута в доме нарушена
Собака скулит не просто так: 5 причин, которые могут говорить о боли и страхе
Забытый проект: почему ГАЗ-34 не стал армейским грузовиком
Мария Кожевникова пережила отравление газом: как интуиция сына спасла жизнь актрисе
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.