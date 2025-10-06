Рынок зачищают утильсбором: часть брендов рискует уйти с рынка, а остальные пересчитают цены

Введение новых правил по утилизационному сбору может стать одним из самых заметных событий на российском авторынке в 2025–2026 годах. Эксперты предупреждают: ряд популярных иномарок, особенно среди электромобилей и гибридов, ввозимых через альтернативный импорт.
По данным аналитического агентства "Автостат", наибольшие риски связаны с брендами Lixiang, Aito, WEY, Exlantix и Zeekr. Все они представлены преимущественно в сегменте гибридных и электрических автомобилей мощностью свыше 160 лошадиных сил — именно на них повышение утильсбора ударит сильнее всего.
"Альтернативный импорт ощутит значительный удар — экономическая целесообразность ввоза мощных автомобилей для частных покупателей резко снизится", — заявил генеральный директор ГК "АВТОДОМ" Андрей Ольховский.
Утилизационный сбор — это государственный налог, включаемый в стоимость автомобиля. Его размер зависит от мощности двигателя и экологического класса. Власти планируют увеличить ставку для машин мощнее 160 л. с., что автоматически сделает импорт многих моделей экономически невыгодным.
Сооснователь компании LikeAvto Никита Шелехов поясняет, что автомобили с более скромной мощностью останутся востребованными, но для мощных кроссоверов и электрокаров спрос упадет.
"Падение интереса к премиум-сегменту неизбежно, особенно среди тех, кто покупал машины по параллельному импорту", — добавил эксперт.
Все эти бренды активно поставлялись в Россию через схему альтернативного импорта. После повышения утильсбора стоимость ввоза каждой машины может вырасти на 200-400 тысяч рублей, что приведет к снижению спроса.
Аналитики считают, что изменение правил откроет окно возможностей для локализованных производителей. Уже сегодня в России собирают автомобили:
"Локализация становится не просто трендом, а условием выживания для производителей", — подчеркнул директор по продажам ГК "РОЛЬФ" Николай Иванов.
|Бренд
|Тип автомобилей
|Потенциальное изменение цены
|Вероятность сокращения поставок
|Zeekr
|Электромобили
|+300-400 тыс. ₽
|Высокая
|Lixiang
|Гибриды
|+250-350 тыс. ₽
|Высокая
|Aito
|Гибриды
|+200 тыс. ₽
|Средняя
|WEY
|Кроссоверы
|+200 тыс. ₽
|Средняя
|BMW
|Премиум с ДВС
|+250 тыс. ₽
|Низкая
|Toyota
|Кроссоверы
|+150 тыс. ₽
|Низкая
|Mercedes-Benz
|Премиум
|+250 тыс. ₽
|Средняя
Сегодня доля электрических и гибридных машин в России — около 4%, но именно этот сегмент демонстрировал максимальные темпы роста. Новые тарифы могут затормозить развитие направления минимум на год.
Тем не менее полностью уход брендов аналитики не прогнозируют. По словам Николая Иванова, речь идёт о сокращении объёмов продаж, а не о полном исчезновении:
"Ни один бренд не уйдёт с рынка полностью, но структура предложений изменится. Спрос сместится к локализованным моделям и более доступным модификациям". — говорит директор.
Ошибка: ожидать снижения цен на иномарки в 2026 году.
Последствие: рост стоимости из-за увеличения утильсбора и курса валют.
Альтернатива: покупать автомобили до вступления новых правил в силу.
Ошибка: игнорировать локализованные бренды.
Последствие: дефицит запчастей и сервисных решений.
Альтернатива: рассматривать модели Voyah, Evolute, "Москвич" и Lada.
|Плюсы
|Минусы
|Рост локального производства
|Удорожание импортных машин
|Поддержка российских брендов
|Замедление рынка гибридов и электрокаров
|Новые инвестиции в сборку
|Сокращение параллельного импорта
|Стимул для технологической независимости
|Риски дефицита премиум-моделей
Предположительно в первом квартале 2026 года.
Нет, наибольшее влияние будет на машины мощнее 160 л. с.
Их стоимость увеличится, но локализованные модели (Voyah, Evolute) сохранят доступность.
