Такси станет патриотичным: Минпромторг утвердил список правильных машин для перевозок

Минпромторг России сделал первый шаг к масштабной перестройке отечественного рынка такси. Ведомство опубликовало предварительный перечень автомобилей, которые с весны 2026 года будут официально допущены к работе в таксомоторных парках. Новый порядок связан с реализацией закона о локализации автопарков и нацелен на постепенный переход к использованию автомобилей российского производства.

Только свои

В базовый список вошли 20 моделей шести отечественных брендов: Lada, УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah и Москвич. Именно эти марки смогут использоваться в службах такси без ограничений после вступления закона в силу. При этом Минпромторг пообещал, что перечень не окончательный — к марту 2026 года его расширят за счёт автомобилей Haval, Tenet и машин, выпускаемых на калининградском заводе "Автотор".

"Список будет регулярно обновляться, чтобы отрасль не сталкивалась с дефицитом доступных моделей", — заявили в Минпромторге.

Что изменится для таксопарков

Согласно новому закону, вступающему в силу 1 марта 2026 года, к перевозке пассажиров будут допускаться только автомобили, соответствующие критериям локализации — то есть произведённые на территории России с определённой долей отечественных комплектующих.

При этом ведомство уточнило:

изменения не затронут уже работающие автомобили — они продолжат службу до выработки ресурса;

закон не распространяется на аренду автомобилей с водителями (услуги наподобие корпоративного трансфера).

Таким образом, переход к "локализованным" машинам будет постепенным, чтобы не вызвать дефицита транспорта в крупных городах.

УАЗ в списке — формально

Включение внедорожников УАЗ в перечень вызвало вопросы, ведь подобные модели редко используются в классическом такси. В Минпромторге пояснили, что автомобили марки соответствуют формальным требованиям по локализации, но решение об их применении останется за самими перевозчиками.

Поддержка производителей

Главный отечественный автопроизводитель — АвтоВАЗ - уже подтвердил готовность обеспечить рынок машинами Lada в необходимом количестве. Компания также напомнила, что по итогам 2024 года занимает 18,68% парка такси в России — это около 150 тысяч автомобилей, что на 30,6% больше, чем годом ранее.

"Lada останется основой российского такси, и мы готовы нарастить поставки", — заявили в пресс-службе АвтоВАЗа.

Положительно оценили инициативу и представители других брендов, в частности "Моторинвест", продвигающий на рынке электромобили Evolute и премиальные модели Voyah.

Российские автомобили, допущенные к работе в такси

Марка Примеры моделей Особенности Lada Granta, Vesta, X-Cross Доступность, простота обслуживания УАЗ Patriot, Profi Возможность работы в регионах с бездорожьем Sollers Argo, Atlant Коммерческие модели для корпоративных перевозок Evolute i-Pro, i-Joy Электромобили с запасом хода до 400 км Voyah Free, Dream Премиум-класс, электрическая платформа Москвич 3, 6 Городские кроссоверы нового поколения

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: откладывать обновление парка до вступления закона в силу.

Последствие: рост цен и дефицит доступных машин весной 2026 года.

Альтернатива: начать закупки локализованных моделей уже в конце 2025 года.

Ошибка: делать ставку на иностранные автомобили с низкой локализацией.

Последствие: невозможность их легально использовать в такси.

Альтернатива: переход на отечественные и совместные марки (Lada, Sollers, Haval).

А что если парк не успеет обновиться

Переходный период продлится не менее трёх лет. Таксопарки смогут постепенно списывать старые машины, используя их до конца ресурса. Это позволит избежать резкого подорожания поездок и сохранить баланс между спросом и предложением.

Плюсы и минусы новой системы

Плюсы Минусы Рост спроса на российские автомобили Вероятное подорожание поездок Поддержка локальных заводов Ограниченный выбор моделей Обновление автопарков Сложности у частных таксопарков Повышение стандарта безопасности Необходимость доработки инфраструктуры

FAQ

Когда вступает закон о локализации такси

С 1 марта 2026 года.

Коснутся ли изменения уже действующих автомобилей

Нет, они продолжат работу до выработки ресурса.

Что будет с иностранными марками

Им придётся либо наладить сборку в России, либо уйти из сегмента такси.

2 интересных факта

Россия — первая страна, где введён закон о локализации автопарков для такси.

Электромобили Evolute могут стать первыми "зелёными" машинами в российских службах такси.

Исторический контекст

Идея локализации такси впервые обсуждалась в 2022 году на фоне санкционного кризиса.

В 2024 году АвтоВАЗ стал крупнейшим поставщиком автомобилей для агрегаторов.

Таким образом, реформа локализации в сфере такси станет не просто технической мерой, а шагом к формированию устойчивого отечественного автопрома и более независимой транспортной системы России.