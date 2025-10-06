Такси станет патриотичным: Минпромторг утвердил список правильных машин для перевозок

Минпромторг России сделал первый шаг к масштабной перестройке отечественного рынка такси. Ведомство опубликовало предварительный перечень автомобилей, которые с весны 2026 года будут официально допущены к работе в таксомоторных парках. Новый порядок связан с реализацией закона о локализации автопарков и нацелен на постепенный переход к использованию автомобилей российского производства.
В базовый список вошли 20 моделей шести отечественных брендов: Lada, УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah и Москвич. Именно эти марки смогут использоваться в службах такси без ограничений после вступления закона в силу. При этом Минпромторг пообещал, что перечень не окончательный — к марту 2026 года его расширят за счёт автомобилей Haval, Tenet и машин, выпускаемых на калининградском заводе "Автотор".
"Список будет регулярно обновляться, чтобы отрасль не сталкивалась с дефицитом доступных моделей", — заявили в Минпромторге.
Согласно новому закону, вступающему в силу 1 марта 2026 года, к перевозке пассажиров будут допускаться только автомобили, соответствующие критериям локализации — то есть произведённые на территории России с определённой долей отечественных комплектующих.
Таким образом, переход к "локализованным" машинам будет постепенным, чтобы не вызвать дефицита транспорта в крупных городах.
Включение внедорожников УАЗ в перечень вызвало вопросы, ведь подобные модели редко используются в классическом такси. В Минпромторге пояснили, что автомобили марки соответствуют формальным требованиям по локализации, но решение об их применении останется за самими перевозчиками.
Главный отечественный автопроизводитель — АвтоВАЗ - уже подтвердил готовность обеспечить рынок машинами Lada в необходимом количестве. Компания также напомнила, что по итогам 2024 года занимает 18,68% парка такси в России — это около 150 тысяч автомобилей, что на 30,6% больше, чем годом ранее.
"Lada останется основой российского такси, и мы готовы нарастить поставки", — заявили в пресс-службе АвтоВАЗа.
Положительно оценили инициативу и представители других брендов, в частности "Моторинвест", продвигающий на рынке электромобили Evolute и премиальные модели Voyah.
|Марка
|Примеры моделей
|Особенности
|Lada
|Granta, Vesta, X-Cross
|Доступность, простота обслуживания
|УАЗ
|Patriot, Profi
|Возможность работы в регионах с бездорожьем
|Sollers
|Argo, Atlant
|Коммерческие модели для корпоративных перевозок
|Evolute
|i-Pro, i-Joy
|Электромобили с запасом хода до 400 км
|Voyah
|Free, Dream
|Премиум-класс, электрическая платформа
|Москвич
|3, 6
|Городские кроссоверы нового поколения
Ошибка: откладывать обновление парка до вступления закона в силу.
Последствие: рост цен и дефицит доступных машин весной 2026 года.
Альтернатива: начать закупки локализованных моделей уже в конце 2025 года.
Ошибка: делать ставку на иностранные автомобили с низкой локализацией.
Последствие: невозможность их легально использовать в такси.
Альтернатива: переход на отечественные и совместные марки (Lada, Sollers, Haval).
Переходный период продлится не менее трёх лет. Таксопарки смогут постепенно списывать старые машины, используя их до конца ресурса. Это позволит избежать резкого подорожания поездок и сохранить баланс между спросом и предложением.
|Плюсы
|Минусы
|Рост спроса на российские автомобили
|Вероятное подорожание поездок
|Поддержка локальных заводов
|Ограниченный выбор моделей
|Обновление автопарков
|Сложности у частных таксопарков
|Повышение стандарта безопасности
|Необходимость доработки инфраструктуры
С 1 марта 2026 года.
Нет, они продолжат работу до выработки ресурса.
Им придётся либо наладить сборку в России, либо уйти из сегмента такси.
Таким образом, реформа локализации в сфере такси станет не просто технической мерой, а шагом к формированию устойчивого отечественного автопрома и более независимой транспортной системы России.
