Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пять минут и никаких запотевших зеркал: влага сдаётся без борьбы, а ванная снова блестит
Шампунь дороже мезо: а эффект — будто после салона, только без уколов и боли
Мир на грани биологической революции: обезьяны помолодели на три года — теперь очередь за людьми
Золото осени под ногами: что можно сделать с подсолнухом, прежде чем сжечь его зря
Эффективное похудение: как добиться результата без вреда для здоровья
Аромат Востока в русской кастрюле: один ингредиент превращает тыкву в десерт мечты
Параллельная парковка — кошмар для водителей: один визуальный приём, и параллельная парковка станет проще всего
Театр Модерн пустил зрителей на репетицию нового спектакля Цветы для Элджернона. 30 лет спустя
День, когда Земля смотрит на нас глазами животных: напоминание, что мы не одни

Такси станет патриотичным: Минпромторг утвердил список правильных машин для перевозок

5:52
Авто

Минпромторг России сделал первый шаг к масштабной перестройке отечественного рынка такси. Ведомство опубликовало предварительный перечень автомобилей, которые с весны 2026 года будут официально допущены к работе в таксомоторных парках. Новый порядок связан с реализацией закона о локализации автопарков и нацелен на постепенный переход к использованию автомобилей российского производства.

такси, ночная поездка
Фото: Wikimedia Commons by blu-news.org, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
такси, ночная поездка

Только свои

В базовый список вошли 20 моделей шести отечественных брендов: Lada, УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah и Москвич. Именно эти марки смогут использоваться в службах такси без ограничений после вступления закона в силу. При этом Минпромторг пообещал, что перечень не окончательный — к марту 2026 года его расширят за счёт автомобилей Haval, Tenet и машин, выпускаемых на калининградском заводе "Автотор".

"Список будет регулярно обновляться, чтобы отрасль не сталкивалась с дефицитом доступных моделей", — заявили в Минпромторге.

Что изменится для таксопарков

Согласно новому закону, вступающему в силу 1 марта 2026 года, к перевозке пассажиров будут допускаться только автомобили, соответствующие критериям локализации — то есть произведённые на территории России с определённой долей отечественных комплектующих.

При этом ведомство уточнило:

  • изменения не затронут уже работающие автомобили — они продолжат службу до выработки ресурса;
  • закон не распространяется на аренду автомобилей с водителями (услуги наподобие корпоративного трансфера).

Таким образом, переход к "локализованным" машинам будет постепенным, чтобы не вызвать дефицита транспорта в крупных городах.

УАЗ в списке — формально

Включение внедорожников УАЗ в перечень вызвало вопросы, ведь подобные модели редко используются в классическом такси. В Минпромторге пояснили, что автомобили марки соответствуют формальным требованиям по локализации, но решение об их применении останется за самими перевозчиками.

Поддержка производителей

Главный отечественный автопроизводитель — АвтоВАЗ - уже подтвердил готовность обеспечить рынок машинами Lada в необходимом количестве. Компания также напомнила, что по итогам 2024 года занимает 18,68% парка такси в России — это около 150 тысяч автомобилей, что на 30,6% больше, чем годом ранее.

"Lada останется основой российского такси, и мы готовы нарастить поставки", — заявили в пресс-службе АвтоВАЗа.

Положительно оценили инициативу и представители других брендов, в частности "Моторинвест", продвигающий на рынке электромобили Evolute и премиальные модели Voyah.

Российские автомобили, допущенные к работе в такси

Марка Примеры моделей Особенности
Lada Granta, Vesta, X-Cross Доступность, простота обслуживания
УАЗ Patriot, Profi Возможность работы в регионах с бездорожьем
Sollers Argo, Atlant Коммерческие модели для корпоративных перевозок
Evolute i-Pro, i-Joy Электромобили с запасом хода до 400 км
Voyah Free, Dream Премиум-класс, электрическая платформа
Москвич 3, 6 Городские кроссоверы нового поколения

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: откладывать обновление парка до вступления закона в силу.
    Последствие: рост цен и дефицит доступных машин весной 2026 года.
    Альтернатива: начать закупки локализованных моделей уже в конце 2025 года.

  • Ошибка: делать ставку на иностранные автомобили с низкой локализацией.
    Последствие: невозможность их легально использовать в такси.
    Альтернатива: переход на отечественные и совместные марки (Lada, Sollers, Haval).

А что если парк не успеет обновиться

Переходный период продлится не менее трёх лет. Таксопарки смогут постепенно списывать старые машины, используя их до конца ресурса. Это позволит избежать резкого подорожания поездок и сохранить баланс между спросом и предложением.

Плюсы и минусы новой системы

Плюсы Минусы
Рост спроса на российские автомобили Вероятное подорожание поездок
Поддержка локальных заводов Ограниченный выбор моделей
Обновление автопарков Сложности у частных таксопарков
Повышение стандарта безопасности Необходимость доработки инфраструктуры

FAQ

Когда вступает закон о локализации такси

С 1 марта 2026 года.

Коснутся ли изменения уже действующих автомобилей

Нет, они продолжат работу до выработки ресурса.

Что будет с иностранными марками

Им придётся либо наладить сборку в России, либо уйти из сегмента такси.

2 интересных факта

  • Россия — первая страна, где введён закон о локализации автопарков для такси.
  • Электромобили Evolute могут стать первыми "зелёными" машинами в российских службах такси.

Исторический контекст

  • Идея локализации такси впервые обсуждалась в 2022 году на фоне санкционного кризиса.
  • В 2024 году АвтоВАЗ стал крупнейшим поставщиком автомобилей для агрегаторов.

Таким образом, реформа локализации в сфере такси станет не просто технической мерой, а шагом к формированию устойчивого отечественного автопрома и более независимой транспортной системы России.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Аромат на всю кухню: как правильно жарить грибы, чтобы все ахнули от восторга
Еда и рецепты
Аромат на всю кухню: как правильно жарить грибы, чтобы все ахнули от восторга
Тень океана длиной в миллионы лет: ночной охотник, который не меняется со времён мезозоя
Домашние животные
Тень океана длиной в миллионы лет: ночной охотник, который не меняется со времён мезозоя
Вечная мерзлота не молчит: учёные нашли то, чего боялись больше всего
Наука и техника
Вечная мерзлота не молчит: учёные нашли то, чего боялись больше всего
Популярное
Амазонка ожила: из глубин выполз восьмиметровый монстр, о существовании которого не подозревали учёные

Научная команда обнаружила гигантскую северную анаконду длиной до 8,4 метров в Эквадоре. Это открытие меняет представления о жизни в Амазонских джунглях.

Амазонка ожила: из глубин выполз восьмиметровый монстр, о существовании которого не подозревали учёные
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Пернатый хулиган века: лебедь Терминатор выселен из городка после попытки утопить местных птиц
Последняя граница пройдена: Вояджер прислал данные из-за пределов системы
Он контролирует не потому что любит, а потому что боится: как устроен нарциссический контроль Игорь Буккер Полетят ли на Россию Томагавки: что думают эксперты и где они ошибаются Андрей Николаев Эти 4 комплекса НАТО меняют ход войны: что скрывает за собой помощь Киеву Юрий Бочаров
Опавшие листья больше не мусор: садоводы превращают их в золото для почвы и получают рекордный урожай
Вечная мерзлота не молчит: учёные нашли то, чего боялись больше всего
Механика возвращается в моду: шестиступенчатая коробка стала изюминкой Lada Iskra
Механика возвращается в моду: шестиступенчатая коробка стала изюминкой Lada Iskra
Последние материалы
Такси станет патриотичным: Минпромторг утвердил список правильных машин для перевозок
Мир на грани биологической революции: обезьяны помолодели на три года — теперь очередь за людьми
Золото осени под ногами: что можно сделать с подсолнухом, прежде чем сжечь его зря
Эффективное похудение: как добиться результата без вреда для здоровья
Аромат Востока в русской кастрюле: один ингредиент превращает тыкву в десерт мечты
Параллельная парковка — кошмар для водителей: один визуальный приём, и параллельная парковка станет проще всего
Театр Модерн пустил зрителей на репетицию нового спектакля Цветы для Элджернона. 30 лет спустя
Скрытая ошибка Европы: блокировка инициативы Меркель — урок, который стоил начала конфликта
День, когда Земля смотрит на нас глазами животных: напоминание, что мы не одни
Когда вера становится изображением: Туринская реликвия снова рушит границы возможного
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.