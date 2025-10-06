Не китайцы, а классика: иностранные авто неожиданно вернули себе дорогу на рынок

В российском автосегменте вновь наметился неожиданный поворот. После длительного доминирования китайских брендов на рынке начали активно расти продажи иномарок не из КНР. Эксперты связывают это с повышением интереса к альтернативному импорту и приближающимся изменением условий ввоза автомобилей.

Рост вопреки трендам

Согласно данным главы аналитического агентства "Автостат" Сергея Целикова, в сентябре 2025 года доля продаж иностранных машин, не относящихся к Китаю, России и Беларуси, достигла 11,6% от общего объёма реализации новых легковых автомобилей. Для сравнения: в первой половине года этот показатель находился в диапазоне 6-8%, но начиная с июня рынок пошёл вверх.

Июль: 9,1%.

9,1%. Август: 9,9%.

9,9%. Сентябрь: 11,6%.

Это значит, что рост за квартал составил почти 5 процентных пунктов — серьёзный показатель для сегмента, считавшегося "законсервированным".

"На рынке наблюдается явный разворот интереса в сторону традиционных брендов, не связанных с Китаем", — отметил эксперт Сергей Целиков.

Конкретные цифры

Всего в сентябре было продано 14,2 тысячи автомобилей зарубежных брендов (без учёта китайских и локализованных марок). Это на 18% больше, чем в августе (12 тыс.), и на 16% больше, чем годом ранее (12,2 тыс.).

При этом общий объём российского авторынка, наоборот, сократился на 19% к аналогичному периоду 2024 года. Таким образом, рост "некитайского" сегмента выглядит особенно заметным на фоне общего снижения продаж.

Топ-10 иностранных брендов, укрепившихся в России

Toyota.

BMW.

KI.

Hyundai.

Mercedes-Benz.

Mazda.

Skoda.

Volkswagen.

Lexus.

KGM (бывший SsangYong).

Отдельно стоит отметить Solaris — бренд с российской регистрацией, но фактически корейскими корнями. Продажи моделей под этим именем выросли на 102%, достигнув 4028 единиц. Такой результат позволил "Солярису" войти в десятку лидеров, опередив сразу несколько китайских компаний.

Почему интерес вырос

Подорожание китайских авто: после нескольких раундов повышения цен покупатели начали искать альтернативу.

после нескольких раундов повышения цен покупатели начали искать альтернативу. Подготовка к изменению утилизационного сбора: до его увеличения многие стремятся успеть приобрести автомобиль по старым ставкам.

до его увеличения многие стремятся успеть приобрести автомобиль по старым ставкам. Расширение параллельного импорта: ввоз машин через альтернативные каналы стал проще и доступнее.

ввоз машин через альтернативные каналы стал проще и доступнее. Ностальгия по "классическим" маркам: многие россияне по-прежнему доверяют японским, корейским и немецким брендам, ассоциируя их с надёжностью.

Динамика продаж иномарок не из КНР

Месяц 2025 года Объём продаж, тыс. ед. Доля от рынка Изменение к предыдущему месяцу Июнь 10,1 8,0% +15% Июль 11,3 9,1% +12% Август 12,0 9,9% +6% Сентябрь 14,2 11,6% +18%

Что будет дальше

Аналитики ожидают, что в октябре тенденция продолжится. Интерес к иномаркам, не связанным с Китаем, сохранится до тех пор, пока действуют льготы по ввозу. Однако уже в ноябре 2025 года планируется ограничить возможность альтернативного импорта, что может снова изменить баланс на рынке.

"С ростом утилизационного сбора покупатели спешат успеть купить автомобиль до подорожания, а дилеры — реализовать складские остатки", — пояснил Сергей Целиков.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: ожидать дальнейшего падения цен.

Последствие: повышение стоимости после пересмотра утилизационного сбора.

Альтернатива: покупать авто до конца октября.

Ошибка: недооценивать влияние параллельного импорта.

Последствие: дефицит запчастей и рост цен на сервис.

Альтернатива: выбирать модели с распространённой технической базой.

FAQ

Какие иномарки наиболее активно завозят через параллельный импорт

Toyota, Hyundai, Kia, Volkswagen и BMW - они сохраняют высокий спрос благодаря узнаваемости и доступности запчастей.

Почему китайские марки теряют долю рынка

Рост цен, насыщение предложения и снижение доверия к качеству после серии отзывов в 2024–2025 годах.

Что изменится после отмены альтернативного импорта

Поставки станут сложнее и дороже, что приведёт к росту цен и снижению доступности популярных моделей.

2 интересных факта

Toyota вновь вышла в тройку самых продаваемых иномарок в России после двухлетнего перерыва.

Продажи премиальных брендов BMW и Mercedes-Benz выросли на 20% благодаря поставкам через Казахстан.

