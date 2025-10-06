Не китайцы, а классика: иностранные авто неожиданно вернули себе дорогу на рынок

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
6:11
Авто

В российском автосегменте вновь наметился неожиданный поворот. После длительного доминирования китайских брендов на рынке начали активно расти продажи иномарок не из КНР. Эксперты связывают это с повышением интереса к альтернативному импорту и приближающимся изменением условий ввоза автомобилей.

Автосалон
Фото: www.freepik.com by senivpetro is licensed under Free More info
Автосалон

Рост вопреки трендам

Согласно данным главы аналитического агентства "Автостат" Сергея Целикова, в сентябре 2025 года доля продаж иностранных машин, не относящихся к Китаю, России и Беларуси, достигла 11,6% от общего объёма реализации новых легковых автомобилей. Для сравнения: в первой половине года этот показатель находился в диапазоне 6-8%, но начиная с июня рынок пошёл вверх.

  • Июль: 9,1%.
  • Август: 9,9%.
  • Сентябрь: 11,6%.

Это значит, что рост за квартал составил почти 5 процентных пунктов — серьёзный показатель для сегмента, считавшегося "законсервированным".

"На рынке наблюдается явный разворот интереса в сторону традиционных брендов, не связанных с Китаем", — отметил эксперт Сергей Целиков.

Конкретные цифры

Всего в сентябре было продано 14,2 тысячи автомобилей зарубежных брендов (без учёта китайских и локализованных марок). Это на 18% больше, чем в августе (12 тыс.), и на 16% больше, чем годом ранее (12,2 тыс.).

При этом общий объём российского авторынка, наоборот, сократился на 19% к аналогичному периоду 2024 года. Таким образом, рост "некитайского" сегмента выглядит особенно заметным на фоне общего снижения продаж.

Топ-10 иностранных брендов, укрепившихся в России

  • Toyota.
  • BMW.
  • KI.
  • Hyundai.
  • Mercedes-Benz.
  • Mazda.
  • Skoda.
  • Volkswagen.
  • Lexus.
  • KGM (бывший SsangYong).

Отдельно стоит отметить Solaris — бренд с российской регистрацией, но фактически корейскими корнями. Продажи моделей под этим именем выросли на 102%, достигнув 4028 единиц. Такой результат позволил "Солярису" войти в десятку лидеров, опередив сразу несколько китайских компаний.

Почему интерес вырос

  • Подорожание китайских авто: после нескольких раундов повышения цен покупатели начали искать альтернативу.
  • Подготовка к изменению утилизационного сбора: до его увеличения многие стремятся успеть приобрести автомобиль по старым ставкам.
  • Расширение параллельного импорта: ввоз машин через альтернативные каналы стал проще и доступнее.
  • Ностальгия по "классическим" маркам: многие россияне по-прежнему доверяют японским, корейским и немецким брендам, ассоциируя их с надёжностью.

Динамика продаж иномарок не из КНР

Месяц 2025 года Объём продаж, тыс. ед. Доля от рынка Изменение к предыдущему месяцу
Июнь 10,1 8,0% +15%
Июль 11,3 9,1% +12%
Август 12,0 9,9% +6%
Сентябрь 14,2 11,6% +18%

Что будет дальше

Аналитики ожидают, что в октябре тенденция продолжится. Интерес к иномаркам, не связанным с Китаем, сохранится до тех пор, пока действуют льготы по ввозу. Однако уже в ноябре 2025 года планируется ограничить возможность альтернативного импорта, что может снова изменить баланс на рынке.

"С ростом утилизационного сбора покупатели спешат успеть купить автомобиль до подорожания, а дилеры — реализовать складские остатки", — пояснил Сергей Целиков.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ожидать дальнейшего падения цен.
    Последствие: повышение стоимости после пересмотра утилизационного сбора.
    Альтернатива: покупать авто до конца октября.

  • Ошибка: недооценивать влияние параллельного импорта.
    Последствие: дефицит запчастей и рост цен на сервис.
    Альтернатива: выбирать модели с распространённой технической базой.

FAQ

Какие иномарки наиболее активно завозят через параллельный импорт

Toyota, Hyundai, Kia, Volkswagen и BMW - они сохраняют высокий спрос благодаря узнаваемости и доступности запчастей.

Почему китайские марки теряют долю рынка

Рост цен, насыщение предложения и снижение доверия к качеству после серии отзывов в 2024–2025 годах.

Что изменится после отмены альтернативного импорта

Поставки станут сложнее и дороже, что приведёт к росту цен и снижению доступности популярных моделей.

2 интересных факта

  • Toyota вновь вышла в тройку самых продаваемых иномарок в России после двухлетнего перерыва.
  • Продажи премиальных брендов BMW и Mercedes-Benz выросли на 20% благодаря поставкам через Казахстан.

Исторический контекст

  • В 2022–2023 годах доля "некитайских" иномарок опускалась ниже 5%.
  • В 2024 году началось постепенное восстановление параллельного импорта, открывшее путь возвращению брендов.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
