Не китайцы, а классика: иностранные авто неожиданно вернули себе дорогу на рынок

В российском автосегменте вновь наметился неожиданный поворот. После длительного доминирования китайских брендов на рынке начали активно расти продажи иномарок не из КНР. Эксперты связывают это с повышением интереса к альтернативному импорту и приближающимся изменением условий ввоза автомобилей.
Согласно данным главы аналитического агентства "Автостат" Сергея Целикова, в сентябре 2025 года доля продаж иностранных машин, не относящихся к Китаю, России и Беларуси, достигла 11,6% от общего объёма реализации новых легковых автомобилей. Для сравнения: в первой половине года этот показатель находился в диапазоне 6-8%, но начиная с июня рынок пошёл вверх.
Это значит, что рост за квартал составил почти 5 процентных пунктов — серьёзный показатель для сегмента, считавшегося "законсервированным".
"На рынке наблюдается явный разворот интереса в сторону традиционных брендов, не связанных с Китаем", — отметил эксперт Сергей Целиков.
Всего в сентябре было продано 14,2 тысячи автомобилей зарубежных брендов (без учёта китайских и локализованных марок). Это на 18% больше, чем в августе (12 тыс.), и на 16% больше, чем годом ранее (12,2 тыс.).
При этом общий объём российского авторынка, наоборот, сократился на 19% к аналогичному периоду 2024 года. Таким образом, рост "некитайского" сегмента выглядит особенно заметным на фоне общего снижения продаж.
Отдельно стоит отметить Solaris — бренд с российской регистрацией, но фактически корейскими корнями. Продажи моделей под этим именем выросли на 102%, достигнув 4028 единиц. Такой результат позволил "Солярису" войти в десятку лидеров, опередив сразу несколько китайских компаний.
|Месяц 2025 года
|Объём продаж, тыс. ед.
|Доля от рынка
|Изменение к предыдущему месяцу
|Июнь
|10,1
|8,0%
|+15%
|Июль
|11,3
|9,1%
|+12%
|Август
|12,0
|9,9%
|+6%
|Сентябрь
|14,2
|11,6%
|+18%
Аналитики ожидают, что в октябре тенденция продолжится. Интерес к иномаркам, не связанным с Китаем, сохранится до тех пор, пока действуют льготы по ввозу. Однако уже в ноябре 2025 года планируется ограничить возможность альтернативного импорта, что может снова изменить баланс на рынке.
"С ростом утилизационного сбора покупатели спешат успеть купить автомобиль до подорожания, а дилеры — реализовать складские остатки", — пояснил Сергей Целиков.
Ошибка: ожидать дальнейшего падения цен.
Последствие: повышение стоимости после пересмотра утилизационного сбора.
Альтернатива: покупать авто до конца октября.
Ошибка: недооценивать влияние параллельного импорта.
Последствие: дефицит запчастей и рост цен на сервис.
Альтернатива: выбирать модели с распространённой технической базой.
Toyota, Hyundai, Kia, Volkswagen и BMW - они сохраняют высокий спрос благодаря узнаваемости и доступности запчастей.
Рост цен, насыщение предложения и снижение доверия к качеству после серии отзывов в 2024–2025 годах.
Поставки станут сложнее и дороже, что приведёт к росту цен и снижению доступности популярных моделей.
