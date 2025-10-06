Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Октябрьский вызов для сборной России: Иран и Боливия проверят, на что способны наши футболисты
Музыкальный фронт против Мити Фомина: две компании пошли в атаку одновременно
Жирные у корней, сухие на концах: двойная жизнь волос, которую можно остановить
Зима близко? Озвучен неутешительный прогноз
15 лет ожидания: Бразилия и Саудовская Аравия подписали судьбоносный авиационный протокол
От грядки до вашей тарелки: проверенные способы работы с капустой, которые делают её настоящей находкой
Этот участок тела стареет быстрее лица — вот древние практики, которые помогут это остановить
Когда одно блюдо объединяет эпохи и вкусы: четыре версии лазаньи для любого настроения
Пионы засыпают, но не навсегда: что нужно сделать, чтобы весной они проснулись в цвету

Экономия начинается с колёс: как одна деталь превращает авто в прожорливого монстра

Авто

Шины — одна из самых недооценённых деталей машины. От их качества зависит не только комфорт и управляемость, но и то, сколько бензина вы будете тратить каждый месяц. На первый взгляд кажется, что расход топлива определяется исключительно мощностью двигателя и стилем езды, но на деле протектор шин играет не меньшую роль.

Шиномонтаж
Фото: Designed by Freepik by fxquadro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Шиномонтаж

Автовладельцы, которые хоть раз ставили разные типы шин на один и тот же автомобиль, знают: после смены резины расход может измениться на целый литр и даже больше. Почему так происходит, и как подобрать шины, чтобы не переплачивать на заправке?

Как шины едят топливо

Каждая шина при движении постоянно контактирует с дорогой и немного деформируется. На это тратится энергия, которая измеряется показателем сопротивления качению. Чем выше сопротивление, тем больше топлива требуется двигателю, чтобы поддерживать движение.

Инженеры называют этот эффект гистерезисом — нагревом резины в момент, когда она деформируется при вращении. Чем сильнее нагрев, тем больше потери энергии, а значит — выше расход.

Проще говоря, чем легче шине катиться, тем меньше бензина уходит на преодоление того же расстояния. Разница между обычными и "экономичными" шинами может составлять до 9 % по расходу топлива — это уже ощутимо на длинных дистанциях.

Почему глубина протектора имеет значение

Многие замечали, что сразу после установки новых шин автомобиль начинает "есть" больше бензина. Причина проста: у свежего протектора выше сопротивление качению — в среднем на 15-20 % по сравнению с частично изношенными шинами.

Однако экономия на старой резине обманчива. Когда рисунок протектора стирается, ухудшается сцепление с дорогой, и мотору приходится работать интенсивнее, чтобы поддерживать ту же скорость. Итог — тот же перерасход топлива, только теперь ещё и рискованно с точки зрения безопасности.

Менять шины стоит, когда глубина протектора опускается ниже 1,6 мм или когда индикаторы износа сравнялись с поверхностью. Это не просто рекомендация, а гарантия устойчивости машины в дождь, при торможении и на поворотах.

Сравнение типов шин

Тип шин Сопротивление качению Экономия топлива Особенности
Летние Низкое Высокая Хороши на сухом и тёплом асфальте, но теряют сцепление на льду
Всесезонные Среднее Умеренная Универсальны, но компромисс по всем параметрам
Зимние Высокое Низкая Мягкая резина и глубокий протектор создают повышенное трение
Экономичные (LRR) Очень низкое Максимальная Используют лёгкие материалы и оптимизированный рисунок

Советы шаг за шагом: как снизить расход топлива с помощью шин

  1. Проверяйте давление. Недокачанные шины повышают сопротивление качению на 10-15 %.

  2. Выбирайте по маркировке. В Европе действует шкала от A до E, где A — самая экономичная категория.

  3. Следите за балансировкой и развалом. Неправильная геометрия увеличивает износ и расход.

  4. Делайте ротацию. Меняйте колёса местами каждые 8 000 км, чтобы износ был равномерным.

  5. Не перегружайте машину. Чем выше масса, тем больше нагрузки на шины и расход топлива.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использование старых шин "до последнего".
    Последствие: потеря сцепления, рост расхода, опасность аквапланирования.
    Альтернатива: подбор шин с сертифицированным классом экономичности и контролем глубины протектора.
  • Ошибка: игнорирование давления.
    Последствие: быстрый износ, неравномерный нагрев, перерасход топлива.
    Альтернатива: использование манометра и проверка давления каждые две недели.
  • Ошибка: установка шин разного типа на оси.
    Последствие: нарушение баланса и работы полного привода.
    Альтернатива: всегда комплектовать четыре одинаковых шины одной модели и размера.

А что если поставить "лысую" резину ради экономии?

На практике экономия окажется мнимой. Изношенные шины действительно катятся легче, но теряют сцепление и требуют от водителя постоянных корректировок. Каждое скольжение — это лишний расход топлива и нагрузка на трансмиссию. К тому же, на мокрой дороге тормозной путь увеличивается почти вдвое. Лучше вложиться в новые шины, чем потом тратиться на ремонт.

Плюсы и минусы экономичных шин

Плюсы Минусы
Снижение расхода топлива до 9 % Более высокая цена
Меньше выбросов CO₂ Менее цепкие при агрессивной езде
Тише на трассе Требуют точного давления
Меньший износ подвески Чуть хуже управляемость на мокром покрытии

FAQ

Как выбрать шины для экономии топлива?
Смотрите на маркировку EU — класс A или B по топливной эффективности. Для России стоит учитывать климат и выбирать всесезонные или летние модели с низким сопротивлением качению.

Правда ли, что узкие шины экономичнее?
Да, но разница невелика. Узкие шины снижают аэродинамическое сопротивление, однако ухудшают устойчивость и комфорт.

Как часто нужно проверять давление?
Оптимально — раз в две недели и перед каждой дальней поездкой. Даже небольшое падение давления на 0,3 бар повышает расход на 3-5 %.

Мифы и правда

  • Миф: зимние шины всегда безопаснее.
    Правда: только при отрицательных температурах. Летом они перегреваются и увеличивают расход топлива.
  • Миф: все "экономичные" шины одинаковы.
    Правда: у разных производителей разная технология — от состава резины до формы протектора.
  • Миф: на новых шинах всегда меньше расход.
    Правда: первые тысячи километров наоборот повышают сопротивление из-за жёсткой поверхности.

3 интересных факта

  1. Автопроизводители во время сертификации расхода топлива используют специально подобранные шины с минимальным сопротивлением качению.

  2. При езде по трассе доля сопротивления качению в общем расходе энергии достигает 25 %.

  3. Каждый 1 бар недокаченного давления увеличивает расход топлива примерно на 6 %.

Исторический контекст

Впервые о снижении сопротивления качению заговорили в 1970-х, когда нефтяные кризисы заставили производителей искать способы экономии топлива. В 2000-х появились первые Low Rolling Resistance-модели, а с 2012 года Евросоюз ввёл обязательную маркировку экономичности. Сейчас почти каждый крупный бренд — от Michelin до Yokohama — выпускает собственные "зелёные" шины, которые помогают экономить бензин и снижать вредные выбросы.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Счастья хотели, а получили желтые листья: спатифиллум мстит хозяйке за халатность
Садоводство, цветоводство
Счастья хотели, а получили желтые листья: спатифиллум мстит хозяйке за халатность
Пернатый хулиган века: лебедь Терминатор выселен из городка после попытки утопить местных птиц
Домашние животные
Пернатый хулиган века: лебедь Терминатор выселен из городка после попытки утопить местных птиц
Межзвёздный монстр ворвался в Солнечную систему: учёные обнаружили космическую аномалию
Наука и техника
Межзвёздный монстр ворвался в Солнечную систему: учёные обнаружили космическую аномалию
Популярное
Кайману — смерть, ягуару — стыд: милый зверь, который ломает пищевую цепочку Амазонки

Гигантская выдра – не просто милое животное. Этот хищник показывает, как сила команды и интеллект делают её объектом страха в Амазонке.

Кайману — смерть, ягуару — стыд: милый зверь, который ломает пищевую цепочку Амазонки
Инопланетянин на пляже: море выбросило создание, похожее на фантазию — словно драгоценный металл
Инопланетянин на пляже: море выбросило создание, похожее на фантазию — словно драгоценный металл
Луна — не просто спутник, а архив погибшей цивилизации: новые снимки поставили учёных в тупик
Сделайте это — и кот начнёт вас обожать: 10 слагаемых формулы кошачьего счастья
Забытый проект: почему ГАЗ-34 не стал армейским грузовиком Сергей Милешкин Алмазы, которых не было: даже ювелир Тиффани не понял, что его обвели вокруг пальца Игорь Буккер Макрон пытается быть Наполеоном, когда Франция распадается изнутри Любовь Степушова
Куры на стероидах: во Вьетнаме растят птиц с ногами, как у слонов, и продают их дороже айфона
Птица, которая ест змей живьём: редкий хищник кормит детёнышей тем, к чему другие боятся приблизиться
Титанобоа как живой термометр: гигантская змея весом с тонну раскрыла тайну древнего климата
Титанобоа как живой термометр: гигантская змея весом с тонну раскрыла тайну древнего климата
Последние материалы
Экономия начинается с колёс: как одна деталь превращает авто в прожорливого монстра
Авиакомпании ставят на роскошь: как три гиганта меняют правила игры для пассажиров
Древний Китай раскрыл тёмную сторону цивилизации: археологи нашли мастерскую по обработке человеческих костей
Запретный плод: почему живописные цветы на балконе могут обернуться штрафом
Элегантность вне времени: как подружить синий и коричневый в своем осеннем гардеробе
Электричество за 1000 евро: как новая система котировок ударила по Прибалтике
Катя Гордон разоблачила Собчак после конфуза Самойловой: откуда стремление пролезть на все показы
Чехол может убить ваш мотоцикл: главные ошибки зимнего хранения
Куст забывает, что он красавец: правильная обрезка розмарина творит чудеса омоложения
Они видят то, что скрыто от человека: как кошки на самом деле защищают дом от невидимой угрозы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.