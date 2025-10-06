Легально, но опасно: когда заезд на бордюр разрешён и почему лучше подумать дважды

2:18 Your browser does not support the audio element. Авто

Не каждый водитель знает, что заезд на бордюр не всегда считается нарушением. В ряде случаев Правила дорожного движения прямо допускают такую манёвренность. Но законное разрешение вовсе не означает, что это безопасно для автомобиля. Подвеска, обвесы и бампер при неудачном въезде страдают первыми, а дорогостоящий ремонт — частое последствие неосторожности. Чтобы не попасть на деньги, важно понимать, когда можно заезжать на бордюр и как это делать правильно.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Современные машины у нового дома

"Разрешение на заезд действительно существует, но только при наличии соответствующих знаков. Игнорировать их — прямой путь к штрафу", — поясняет автоюрист Ассоциации водителей России Игорь Поляков.

Когда заезд на бордюр законен

Правила дорожного движения позволяют заезд на бордюр лишь в строго определённых ситуациях. Главное условие — наличие знаков, разрешающих парковку с частичным или полным заездом на тротуар. Основной из них — "Парковка" (6.4), а дополнительные таблички (8.6.2, 8.6.3, 8.6.6-8.6.9) указывают допустимый способ постановки автомобиля: боком, частично или полностью на пешеходную часть.

Если таких знаков нет, въезд на бордюр будет считаться нарушением и грозит штрафом в 500 рублей по статье 12.19 КоАП РФ.

Есть и другое исключение — пункт 9.9 ПДД разрешает кратковременный заезд на тротуар для разгрузки или погрузки товаров у зданий, магазинов и складов. Главное — не мешать пешеходам и не задерживаться дольше необходимого.

Таблица "Сравнение": когда заезд разрешён, а когда нет

Ситуация Законность Комментарий На парковке с табличками 8.6.2-8.6.9 Разрешено Можно заезжать полностью или частично Без знаков, просто у обочины Нарушение Штраф 500 рублей Для разгрузки у здания Разрешено кратковременно Только при соблюдении п. 9.9 ПДД Заезд ради экономии места Нарушение Рассматривается как стоянка на тротуаре

Как техника влияет на безопасность

Даже при законном основании для манёвра нужно учитывать конструкцию машины. Реальный дорожный просвет, длина свеса и форма кузова определяют, насколько безопасно будет преодоление бордюра.

У кроссоверов и внедорожников запас высоты больше, и они спокойно выдерживают заезд под прямым углом. А вот седаны и хэтчбеки с низким клиренсом рискуют повредить передний бампер, глушитель или пластиковые накладки.

"Большинство повреждений возникает из-за того, что водитель не рассчитывает угол и скорость. Машина не успевает "перекатиться”, и удар приходится прямо в подвеску", — отмечает автомеханик станции техобслуживания Виталий Осипенко.

Советы шаг за шагом: как безопасно заехать на бордюр

Проверьте наличие знаков. Убедитесь, что парковка действительно разрешена с заездом на тротуар. Оцените высоту. Если бордюр выше 100 мм — заезжайте под углом, а не прямо. Сбавьте скорость. Колесо должно перекатиться, а не удариться. Двигайтесь плавно. Не жмите газ резко — это создаёт нагрузку на подвеску. Используйте минимальный угол. Около 45 градусов — оптимально для равномерного распределения веса. Следите за звуками. Хруст или стук — повод остановиться и осмотреть днище. Не стойте долго на бордюре. При длительной парковке нагрузка на пружины возрастает.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: заезжать на бордюр прямо и быстро.

Последствие: трещины на бампере, погнутая защита картера.

Альтернатива: снижать скорость до минимума и двигаться по диагонали.

• Ошибка: не учитывать клиренс.

Последствие: повреждение подвески и обвесов.

Альтернатива: если бордюр выше 10 см, лучше искать другое место.

• Ошибка: парковаться на бордюре ночью без знаков.

Последствие: штраф и эвакуация.

Альтернатива: ставить автомобиль параллельно тротуару, не заезжая колёсами.

А что если…

…бордюр приходится пересекать, чтобы попасть во двор? В этом случае всё зависит от организации движения. Если заезд обозначен как проезд, нарушением это не считается. Однако при отсутствии выезда с разметкой и знаков ответственность всё равно остаётся. Безопаснее найти оборудованный въезд, особенно если машина низкая — риск сорвать бампер при каждом посещении дома того не стоит.

Таблица "Плюсы и минусы" заезда на бордюр

Плюсы Минусы Экономия места на парковке Риск повредить детали кузова Возможность кратковременной разгрузки Штраф при отсутствии разрешающих знаков Удобство в ограниченном пространстве Повышенная нагрузка на подвеску Простота манёвра при опыте Трудности для новичков и низких авто

Мифы и правда

• Миф: если рядом нет знаков, но есть другие припаркованные на тротуаре, значит можно.

Правда: отсутствие знаков делает парковку незаконной, даже если остальные нарушают.

• Миф: кроссоверам можно заезжать на любой бордюр.

Правда: высокий клиренс не спасёт от повреждений при неправильном угле.

• Миф: короткая остановка на бордюре не считается стоянкой.

Правда: инспектор ГИБДД оценивает сам факт пересечения тротуара, а не длительность остановки.

FAQ

Когда заезд точно разрешён?

Если стоят знаки 6.4 и дополнительные таблички 8.6.2-8.6.9, указывающие способ парковки.

Можно ли заехать на тротуар, чтобы разгрузить товар?

Да, пункт 9.9 ПДД допускает кратковременный заезд при условии, что вы не мешаете пешеходам.

Что грозит за нарушение?

Штраф 500 рублей, а в некоторых случаях — эвакуация автомобиля.

Какой угол безопасен для заезда?

При высоте бордюра до 100 мм можно заезжать прямо, выше — под углом около 45 градусов.

3 интересных факта

• Средняя высота бордюра в российских городах — от 80 до 150 мм, и именно она чаще всего становится причиной повреждений бамперов.

• В ПДД нет прямого запрета на движение по бордюрам — есть только ограничение на парковку без знаков.

• Некоторые современные автомобили оснащаются системами распознавания бордюров: камера предупреждает водителя о риске контакта.

Исторический контекст

Бордюры начали устанавливать в городах Европы ещё в XIX веке, чтобы отделять проезжую часть от пешеходной зоны. В СССР они появились повсеместно в 1930-х, но стандарты их высоты долго не регулировались. Только в 1980-х были установлены нормы: для тротуаров — до 150 мм, для парковок — не более 80 мм. Сегодня высота бордюра регулируется ГОСТом 32961-2014, однако в старых районах всё ещё встречаются участки, не соответствующие стандарту.

Сон и психология

Психологи отмечают: манёвр заезда на бордюр часто связан не с необходимостью, а с привычкой сэкономить пару минут. Водители подсознательно переоценивают возможности своей машины и недооценивают риск. Спокойствие и внимательность — главный инструмент безопасного вождения, особенно в городской среде, где ошибки чаще всего обходятся дорого.

Даже если заезд на бордюр разрешён, не спешите им пользоваться. Осторожность и точный расчёт угла въезда сохранят не только бампер, но и уверенность за рулём. Иногда безопаснее пройти лишние 20 метров пешком, чем потом платить за покраску и ремонт подвески.