Сюрприз для водителей: в 2025-м шины придётся менять по новым срокам — штраф уже готов

Соблюдение новых сроков замены шин — это не формальность, а простое правило, которое помогает сохранить безопасность, избежать штрафов и продлить жизнь вашему автомобилю.
С 2025 года в России вступили в силу обновлённые нормы сезонной смены шин. Теперь переход с летней на зимнюю резину и обратно строго регламентирован: установлены конкретные сроки, требования и даже наказания для тех, кто решит "покататься на летней до снега".
Главное правило:
с 1 декабря по 1 марта - обязательно использование зимних шин с шипами.
В северных и сибирских регионах этот срок можно продлить до апреля или даже мая — решение принимают региональные власти с учётом климатических особенностей.
Если температура стабильно падает ниже +7 °C, стоит переходить на зимний комплект заранее — независимо от календаря.
"Главное — не дата, а температура. При +5 °C летняя резина уже теряет сцепление и становится опасной", — отмечают в ГИБДД.
Обратный переход начинается с 1 июня по 1 сентября, когда воздух стабильно держится выше +7 °C.
Некоторые регионы с мягким климатом (юг России, Поволжье) могут вводить свои корректировки — летом там допускается езда на "всесезонке", если она сертифицирована и соответствует стандарту ГОСТ Р 4754-97.
За нарушение установленных сроков предусмотрен штраф — 500 рублей. Санкции применяются в нескольких случаях:
Инспекторы проверяют не только сезонность, но и однородность комплекта — на одной оси должны стоять шины одного типа и рисунка.
"Главное — не ждать первого снега. Даже в межсезонье неправильный выбор шин становится причиной аварий и увеличивает тормозной путь вдвое", — подчеркнули в ведомстве.
Правильное хранение напрямую влияет на срок службы. В ГАИ напомнили несколько базовых правил:
Ошибка: откатать первые морозы на летней резине.
Последствие: ухудшение сцепления, риск ДТП, штраф.
Альтернатива: переобуваться при первых устойчивых +7 °C.
Ошибка: ставить шиповку на одну ось.
Последствие: потеря управляемости на поворотах.
Альтернатива: комплект из четырёх одинаковых шин.
Ошибка: хранить резину в гараже под солнцем или у батареи.
Последствие: пересыхание и растрескивание резины.
Альтернатива: тень, прохлада, нормальная влажность.
|Преимущество
|Почему это важно
|Безопасность
|Улучшается сцепление и торможение на скользкой дороге
|Экономия
|Шины служат дольше, уменьшается расход топлива
|Законность
|Нет риска штрафа или претензий при ДТП
|Страховка
|В случае аварии по ОСАГО не возникнет отказа в выплате
Можно, если они сертифицированы и маркированы символом снежинки (M+S или 3PMSF). Но в регионах с частыми гололёдами всё равно рекомендуется зимний комплект.
Нет. Даже на севере шиповку можно использовать только при устойчивых отрицательных температурах и снежном покрытии.
Если глубина протектора меньше нормы (для зимы — 4 мм, для лета — 1,6 мм), возможен штраф 500 рублей и предписание о замене комплекта.
Страховая компания вправе отказать в выплате или сократить сумму компенсации, сославшись на нарушение правил эксплуатации.
