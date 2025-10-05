Сюрприз для водителей: в 2025-м шины придётся менять по новым срокам — штраф уже готов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:54
Авто

С 2025 года в России вступили в силу обновлённые нормы сезонной смены шин. Теперь переход с летней на зимнюю резину и обратно строго регламентирован: установлены конкретные сроки, требования и даже наказания для тех, кто решит "покататься на летней до снега".

Зимние шины
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Зимние шины

Когда ставить зимнюю резину

Главное правило:

  • с 1 декабря по 1 марта - обязательно использование зимних шин с шипами.

В северных и сибирских регионах этот срок можно продлить до апреля или даже мая — решение принимают региональные власти с учётом климатических особенностей.

Если температура стабильно падает ниже +7 °C, стоит переходить на зимний комплект заранее — независимо от календаря.

"Главное — не дата, а температура. При +5 °C летняя резина уже теряет сцепление и становится опасной", — отмечают в ГИБДД.

Шипованные и нешипованные — в чём разница

  • Шипованные лучше работают на обледенелых дорогах, обеспечивая надёжное сцепление.
  • Нешипованные ("липучки") безопаснее для города и мягких зим, не повреждают асфальт и комфортнее при плюсовой погоде.

Когда ставить летние шины

Обратный переход начинается с 1 июня по 1 сентября, когда воздух стабильно держится выше +7 °C.

Некоторые регионы с мягким климатом (юг России, Поволжье) могут вводить свои корректировки — летом там допускается езда на "всесезонке", если она сертифицирована и соответствует стандарту ГОСТ Р 4754-97.

Что будет, если нарушить сроки

За нарушение установленных сроков предусмотрен штраф — 500 рублей. Санкции применяются в нескольких случаях:

  • использование летних шин зимой;
  • езда на шипованной резине летом;
  • установка шипов только на одной оси;
  • износ протектора превышает допустимые нормы (для зимы — менее 4 мм).

Инспекторы проверяют не только сезонность, но и однородность комплекта — на одной оси должны стоять шины одного типа и рисунка.

"Главное — не ждать первого снега. Даже в межсезонье неправильный выбор шин становится причиной аварий и увеличивает тормозной путь вдвое", — подчеркнули в ведомстве.

Как хранить шины между сезонами

Правильное хранение напрямую влияет на срок службы. В ГАИ напомнили несколько базовых правил:

  • Шины в сборе с дисками хранят горизонтально, друг на друге.
  • Без дисков — строго вертикально, с подставкой или на кронштейне.
  • Избегайте прямых солнечных лучей, влаги и резких перепадов температуры.
  • Перед хранением шины следует очистить, просушить и обработать защитным составом.
  • Проверять давление и состояние покрышек рекомендуется не реже одного раза в месяц.
  • Средний срок службы комплекта — 4-6 сезонов, после чего резину лучше заменить.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: откатать первые морозы на летней резине.
    Последствие: ухудшение сцепления, риск ДТП, штраф.
    Альтернатива: переобуваться при первых устойчивых +7 °C.

  • Ошибка: ставить шиповку на одну ось.
    Последствие: потеря управляемости на поворотах.
    Альтернатива: комплект из четырёх одинаковых шин.

  • Ошибка: хранить резину в гараже под солнцем или у батареи.
    Последствие: пересыхание и растрескивание резины.
    Альтернатива: тень, прохлада, нормальная влажность.

Плюсы соблюдения сроков

Преимущество Почему это важно
Безопасность Улучшается сцепление и торможение на скользкой дороге
Экономия Шины служат дольше, уменьшается расход топлива
Законность Нет риска штрафа или претензий при ДТП
Страховка В случае аварии по ОСАГО не возникнет отказа в выплате

FAQ

Можно ли ездить зимой на всесезонных шинах

Можно, если они сертифицированы и маркированы символом снежинки (M+S или 3PMSF). Но в регионах с частыми гололёдами всё равно рекомендуется зимний комплект.

Разрешены ли шипованные шины летом в северных регионах

Нет. Даже на севере шиповку можно использовать только при устойчивых отрицательных температурах и снежном покрытии.

Какой штраф, если одна шина стерта больше остальных

Если глубина протектора меньше нормы (для зимы — 4 мм, для лета — 1,6 мм), возможен штраф 500 рублей и предписание о замене комплекта.

Что будет, если попасть в аварию на непо сезону шинах

Страховая компания вправе отказать в выплате или сократить сумму компенсации, сославшись на нарушение правил эксплуатации.

Исторический контекст

  • В России требования к сезонной смене шин впервые появились в 2015 году.
  • С 2025 года закреплены единые федеральные сроки — с возможностью региональных поправок.
  • Новые стандарты разработаны для снижения аварийности в межсезонье.
  • ГОСТы уточнили минимальную глубину протектора и допустимый износ шин.

2 интересных факта

  • При температуре ниже +5 °C летняя резина твердеет и теряет до 40% сцепления.
  • Шиповка эффективна только на льду: на чистом асфальте она увеличивает тормозной путь.

Соблюдение новых сроков замены шин — это не формальность, а простое правило, которое помогает сохранить безопасность, избежать штрафов и продлить жизнь вашему автомобилю.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
