Сюрприз для водителей: в 2025-м шины придётся менять по новым срокам — штраф уже готов

С 2025 года в России вступили в силу обновлённые нормы сезонной смены шин. Теперь переход с летней на зимнюю резину и обратно строго регламентирован: установлены конкретные сроки, требования и даже наказания для тех, кто решит "покататься на летней до снега".

Когда ставить зимнюю резину

Главное правило:

с 1 декабря по 1 марта - обязательно использование зимних шин с шипами.

В северных и сибирских регионах этот срок можно продлить до апреля или даже мая — решение принимают региональные власти с учётом климатических особенностей.

Если температура стабильно падает ниже +7 °C, стоит переходить на зимний комплект заранее — независимо от календаря.

"Главное — не дата, а температура. При +5 °C летняя резина уже теряет сцепление и становится опасной", — отмечают в ГИБДД.

Шипованные и нешипованные — в чём разница

Шипованные лучше работают на обледенелых дорогах, обеспечивая надёжное сцепление.

Нешипованные ("липучки") безопаснее для города и мягких зим, не повреждают асфальт и комфортнее при плюсовой погоде.

Когда ставить летние шины

Обратный переход начинается с 1 июня по 1 сентября, когда воздух стабильно держится выше +7 °C.

Некоторые регионы с мягким климатом (юг России, Поволжье) могут вводить свои корректировки — летом там допускается езда на "всесезонке", если она сертифицирована и соответствует стандарту ГОСТ Р 4754-97.

Что будет, если нарушить сроки

За нарушение установленных сроков предусмотрен штраф — 500 рублей. Санкции применяются в нескольких случаях:

использование летних шин зимой;

езда на шипованной резине летом;

установка шипов только на одной оси;

износ протектора превышает допустимые нормы (для зимы — менее 4 мм).

Инспекторы проверяют не только сезонность, но и однородность комплекта — на одной оси должны стоять шины одного типа и рисунка.

"Главное — не ждать первого снега. Даже в межсезонье неправильный выбор шин становится причиной аварий и увеличивает тормозной путь вдвое", — подчеркнули в ведомстве.

Как хранить шины между сезонами

Правильное хранение напрямую влияет на срок службы. В ГАИ напомнили несколько базовых правил:

Шины в сборе с дисками хранят горизонтально, друг на друге.

Без дисков — строго вертикально, с подставкой или на кронштейне.

Избегайте прямых солнечных лучей, влаги и резких перепадов температуры.

Перед хранением шины следует очистить, просушить и обработать защитным составом.

Проверять давление и состояние покрышек рекомендуется не реже одного раза в месяц.

Средний срок службы комплекта — 4-6 сезонов, после чего резину лучше заменить.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: откатать первые морозы на летней резине.

Последствие: ухудшение сцепления, риск ДТП, штраф.

Альтернатива: переобуваться при первых устойчивых +7 °C.

Ошибка: ставить шиповку на одну ось.

Последствие: потеря управляемости на поворотах.

Альтернатива: комплект из четырёх одинаковых шин.

Ошибка: хранить резину в гараже под солнцем или у батареи.

Последствие: пересыхание и растрескивание резины.

Альтернатива: тень, прохлада, нормальная влажность.

Плюсы соблюдения сроков

Преимущество Почему это важно Безопасность Улучшается сцепление и торможение на скользкой дороге Экономия Шины служат дольше, уменьшается расход топлива Законность Нет риска штрафа или претензий при ДТП Страховка В случае аварии по ОСАГО не возникнет отказа в выплате

FAQ

Можно ли ездить зимой на всесезонных шинах

Можно, если они сертифицированы и маркированы символом снежинки (M+S или 3PMSF). Но в регионах с частыми гололёдами всё равно рекомендуется зимний комплект.

Разрешены ли шипованные шины летом в северных регионах

Нет. Даже на севере шиповку можно использовать только при устойчивых отрицательных температурах и снежном покрытии.

Какой штраф, если одна шина стерта больше остальных

Если глубина протектора меньше нормы (для зимы — 4 мм, для лета — 1,6 мм), возможен штраф 500 рублей и предписание о замене комплекта.

Что будет, если попасть в аварию на непо сезону шинах

Страховая компания вправе отказать в выплате или сократить сумму компенсации, сославшись на нарушение правил эксплуатации.

Исторический контекст

В России требования к сезонной смене шин впервые появились в 2015 году.

С 2025 года закреплены единые федеральные сроки — с возможностью региональных поправок.

Новые стандарты разработаны для снижения аварийности в межсезонье.

ГОСТы уточнили минимальную глубину протектора и допустимый износ шин.

2 интересных факта

При температуре ниже +5 °C летняя резина твердеет и теряет до 40% сцепления.

Шиповка эффективна только на льду: на чистом асфальте она увеличивает тормозной путь.