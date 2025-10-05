ГАИ не возражает: водители нашли легальный способ победить налоговую систему

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Большинство автолюбителей выбирают машину сердцем, а не калькулятором. Мощный мотор, приятный звук, запас под педалью — всё это кажется важнее цифр в квитанции. Но когда приходит транспортный налог, восторг сменяется сожалением. Особенно если "лишние" три лошадиные силы перешагнули порог, и ставка выросла вдвое. На этой неделе представитель ГАИ рассказал, можно ли снизить мощность двигателя законным способом, чтобы уменьшить налоговую нагрузку.

Механик проверяет двигатель
Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Механик проверяет двигатель

Почему вопрос актуален

Транспортный налог напрямую зависит от мощности двигателя. И если у автомобиля, например, 251 л. с., владелец заплатит по более высокой ставке, чем тот, у кого 249. Разница может составлять десятки тысяч рублей в год.

"Нередко владельцы сталкиваются с завышенными данными о мощности уже на этапе регистрации — особенно при ввозе машины из-за рубежа", — уточнил представитель ГАИ.

В подобных случаях не обязательно мириться с цифрами в ПТС: часть из них можно скорректировать официально.

Проверяем документы: ошибка может быть в ПТС

Самый простой и законный способ снизить мощность двигателя — найти и доказать техническую ошибку в паспорте транспортного средства.

Иногда при оформлении машины на таможне инспекторы вносят данные из каталогов, где мощность указана с округлением или для другой модификации.

Что делать

  • Проверить паспорт ТС и сопоставить данные с заводской спецификацией.
  • Если цифра не совпадает, обратиться к официальному дилеру марки за выпиской из внутреннего каталога.
  • Написать заявление в подразделение ГАИ, где проходила регистрация. К заявлению приложить подтверждающий документ от дилера.
  • В случае сомнений инспектор может направить автомобиль на техническую экспертизу.

Если ГАИ отказывает — не всё потеряно. С решением экспертов можно обратиться в суд, который часто становится на сторону владельца. После вступления решения в силу данные в ПТС корректируют, и налог автоматически уменьшается.

Техническая дефорсировка двигателя

Если ошибка в документах отсутствует, но владелец всё равно хочет снизить мощность, остаётся путь технической дефорсировки.

Речь идёт о программном ограничении мощности двигателя через перепрограммирование блока управления (ЭБУ).

Однако это не чип-тюнинг, а обратная операция — двигатель работает мягче, и мощность в лошадиных силах снижается.

Как проходит процедура

  • Получить предварительное заключение испытательной лаборатории о допустимости работ. Без него ГАИ не примет документы.
  • Провести дефорсировку в лицензированном центре, где оформят: акт переоборудования ТС; сертификат безопасности конструкции (СБКТС).
  • С этим пакетом документов снова обратиться в ГАИ для внесения изменений в ПТС.

После регистрации мощности уже будет официально меньше — и налог рассчитает исходя из новых данных.

"Процедура затратная, но для тех, кто планирует владеть машиной долго, она себя окупает", — отметили в ведомстве.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: купить мощный автомобиль "на эмоциях", не оценив налоговую ставку.
    Последствие: ежегодные переплаты 40-50 тысяч рублей.
    Альтернатива: проверить мощность перед покупкой по VIN и по региональной ставке налога.

  • Ошибка: пытаться изменить мощность "на бумаге" без экспертизы.
    Последствие: аннулирование регистрации и штраф за подделку данных.
    Альтернатива: проводить все изменения через лицензированные центры.

  • Ошибка: игнорировать несоответствие данных в ПТС.
    Последствие: переплата и возможные сложности при продаже авто.
    Альтернатива: сразу подать заявление в ГАИ с выпиской от дилера.

Сколько это стоит и что понадобится

Этап Что делается Примерные расходы
Проверка данных Выписка от дилера / техническая экспертиза 3 000-10 000 ₽
Программная дефорсировка Перепрошивка блока ЭБУ, сертификация 20 000-40 000 ₽
Оформление СБКТС и новая регистрация Госуслуги + документы 2 000-5 000 ₽
Итого: Законное снижение мощности и налога от 25 000 ₽

При налоговой экономии в 10-15 тысяч рублей ежегодно затраты окупятся за 2-3 года.

FAQ

Можно ли уменьшить мощность на глаз и просто сообщить в налоговую

Нет. Только официальное подтверждение через ГАИ и внесение изменений в ПТС даёт юридическую силу.

Будет ли машина хуже ехать после дефорсировки

Да, мощность и динамика снижаются. Но для спокойной езды по городу это почти не заметно.

Можно ли вернуть мощность обратно

Только через новую сертификацию и регистрацию. Частые изменения вызывают подозрения у инспекции.

Уменьшится ли расход топлива

Незначительно — в среднем на 5-7%, так как двигатель работает в щадящем режиме.

Мифы и правда

  • Миф: дефорсировка — это незаконно.
    Правда: при наличии заключения лаборатории и регистрации в ГАИ — полностью законна.

  • Миф: это только для дорогих авто.
    Правда: процедура актуальна даже для массовых моделей, если они переходят налоговый порог.

  • Миф: проще не платить.
    Правда: уклонение от транспортного налога грозит арестом счёта и начислением пеней.

Исторический контекст

  • Транспортный налог в России введён в 2003 году и зависит от мощности двигателя.
  • С 2020-х годов появились сертифицированные центры, легализующие изменения характеристик двигателя.
  • ГАИ и Минпромторг утвердили единые требования к испытательным лабораториям.
  • Судебная практика чаще поддерживает владельцев, если ошибка мощности действительно подтверждена.

2 интересных факта

  • Погрешность в 1-2 лошадиные силы может увеличить налоговую ставку на 30-40%.
  • В некоторых странах ЕС налог считают не по мощности, а по объёму выбросов CO₂ - Россия может перейти на такую систему в будущем.

Таким образом, уменьшение мощности двигателя — не лазейка, а легальный инструмент, который при грамотном подходе помогает сэкономить на налогах, не нарушая закон и сохраняя автомобиль в полном порядке.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
