Маленькая кнопка с большим характером: где искать спасение, когда автосигнализация не слушается

Современные машины давно перестали быть просто средством передвижения: сенсорные панели, десятки функций и кнопок превращают их в мини-компьютеры на колёсах. Но далеко не каждый водитель знает, что под обшивкой или даже под педалью может скрываться важная клавиша, способная выручить в экстренной ситуации. На этой неделе представитель ГАИ напомнил о нескольких таких "секретах", которые есть почти в каждом автомобиле.
Главный герой этой истории — маленькая, незаметная кнопка "валет" (Valet). Она установлена в большинстве противоугонных систем и служит для отключения сигнализации вручную, если брелок перестал работать, сел аккумулятор или произошёл сбой.
"Эта клавиша позволяет перевести систему в сервисный режим или отключить охрану без брелка. О её существовании не знают даже многие владельцы новых машин", — пояснили в ГАИ.
Обе версии выглядят одинаково, но работают по-разному. Кодовая кнопка обеспечивает дополнительный уровень защиты — если код не набран, система не деактивируется.
И вот тут начинается самое интересное: найти кнопку непросто. Её специально прячут установщики сигнализации, чтобы злоумышленник не смог быстро отключить систему.
Чаще всего "валет" устанавливают:
Знает точное место только мастер-установщик. Если машину покупали с рук, стоит:
Если ничего из этого недоступно, оптимально заменить сигнализацию на новую — попытки разбирать салон могут закончиться повреждением электрики.
Ещё одна загадочная кнопка скрывается под педалью газа. Она называется Kick Start (или Kick Down). Функция есть на некоторых автомобилях с атмосферными моторами, особенно у японских и немецких брендов.
При полном нажатии на педаль система активирует режим максимальной мощности — двигатель резко поднимает обороты, что помогает при обгоне или экстренном ускорении.
Однако злоупотреблять этим режимом нельзя, иначе:
В ГАИ напоминают: Kick Start — инструмент для кратковременного ускорения, а не способ "всегда ехать быстрее".
Мало кто знает, что в некоторых моделях авто можно поднять все окна одновременно без ключа зажигания. Достаточно зажать обе передние клавиши стеклоподъёмников в верхнем положении. Через пару секунд стёкла начнут плавно закрываться одно за другим.
Функция удобна, если водитель вышел из машины, а пассажиры заметили внезапный дождь. Однако важно не отпускать кнопки раньше времени - на некоторых авто автоматический режим не активируется при коротком нажатии.
"Такие опции незаметны, пока не попадёшь в ситуацию, где они действительно спасают", — отмечают эксперты.
Ошибка: не знать, где находится кнопка "валет".
Последствие: при поломке брелка машина останется заблокированной.
Альтернатива: при покупке авто сразу уточнить у мастера местоположение и код.
Ошибка: часто использовать Kick Start для ускорения.
Последствие: повышенный износ двигателя.
Альтернатива: применять только для безопасного обгона.
Ошибка: оставлять окна открытыми в непогоду.
Последствие: попадание влаги и короткие замыкания.
Альтернатива: активировать синхронное поднятие стекол через клавиши.
Проверить все "скрытые" функции в старом авто стоит сразу после покупки. Особенно:
Если прежний владелец не в курсе, где она — не пытайтесь искать "наугад". Лучше обратиться в сервис, чтобы специалист безопасно проверил блок сигнализации.
|Название
|Где искать
|Что делает
|Когда использовать
|Valet
|Под панелью, у педалей, под обшивкой
|Отключает сигнализацию без брелка
|При поломке брелка, потере ключа
|Kick Start
|Под педалью газа
|Резкое ускорение двигателя
|При обгоне, коротком разгоне
|Комбо стеклоподъёмников
|На дверях, передние кнопки
|Поднимает все стёкла без ключа
|При внезапном дожде или снеге
Только через сервисный режим, если система поддерживает дистанционную разблокировку. Но это не всегда возможно.
Попробуйте медленно нажать педаль газа до упора — если под конец чувствуется лёгкий "щёлчок" и двигатель резко реагирует, функция есть.
Нет. Обычно функция есть у автомобилей с электропакетом среднего и высокого класса.
Миф: кнопка "валет" нужна только установщикам.
Правда: это резервный способ отключить сигнализацию, предусмотренный для владельца.
Миф: Kick Start — вредная функция.
Правда: безопасна при редком использовании и исправной системе охлаждения.
Миф: поднять все стёкла можно только с брелка.
Правда: некоторые машины позволяют сделать это кнопками из салона.
