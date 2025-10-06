Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Титанобоа как живой термометр: гигантская змея весом с тонну раскрыла тайну древнего климата
Сосед по квартире мешает продаже? Один документ заставит его замолчать и принять ваши условия
50 минут и готово: этот яблочный пирог покорит ваше сердце — простой рецепт для ленивых хозяек
Кайману — смерть, ягуару — стыд: милый зверь, который ломает пищевую цепочку Амазонки
Руки массажиста вместо штанги: как мышцы становятся сильнее, даже когда вы просто отдыхаете
Неожиданный фаворит: как столица Черногории стала лидером бюджетных путешествий
Золотое яблоко покоряет новые вершины: первый бьюти-ретейлер выходит на рынок ЦФА
Проснулся в ужасе: Николаю Баскову приснился сон про Лазарева, похожий на триллер
Сильная жажда и усталость после еды: симптомы, которые могут стоить вам здоровья

Контроль тормозов — контроль жизни: почему нельзя откладывать прокачку жидкости

1:07
Авто

Прокачка тормозов — это обязательная часть обслуживания, наравне с заменой масла и фильтров. Процедура удаляет из системы пузырьки воздуха, которые появляются после ремонта, перегрева или старения тормозной жидкости. Воздух сжимается, из-за чего педаль становится мягкой, а тормозное усилие — вялым. Поэтому своевременная прокачка напрямую влияет на безопасность.

тормоз
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
тормоз

Когда пора прокачивать

Существует несколько ситуаций, когда замена жидкости и прокачка тормозов необходимы:

  • Плановое ТО. На новом автомобиле первую замену выполняют через 3 года, затем — каждые 2 года.
  • После ремонта. Любое вмешательство в контур (замена суппорта, цилиндра, шланга) требует прокачки.
  • Падение эффективности. Если педаль стала «ватной» или увеличился тормозной путь, вероятно, жидкость закипела и в систему попал воздух.

Гигроскопичность тормозной жидкости — главная причина её деградации. Она активно впитывает влагу, теряя температуру кипения и свойства.

Почему воздух опасен

Работа гидравлических тормозов основана на несжимаемости жидкости. Воздух же легко сжимается и действует как амортизатор. В результате давление теряется, усилие на колодках падает, а педаль проваливается в пол. В крайних случаях тормоза могут вообще перестать работать.

Как прокачать тормоза вдвоём

Классический метод требует помощника.

  1. Подготовка. Снять колёса и открыть доступ к прокачным штуцерам на суппортах. Подготовить ключ, прозрачную трубку и ёмкость для жидкости.

  2. Первый цикл. Помощник несколько раз нажимает на педаль тормоза и удерживает её. В это время механик откручивает штуцер на пол-оборота.

  3. Слив жидкости. Старая тормозуха с пузырьками воздуха выходит через трубку в ёмкость. Как только педаль «провалилась», штуцер закручивается обратно.

  4. Повтор. Цикл выполняется до тех пор, пока из трубки не перестанут выходить пузырьки.

  5. Контроль уровня. В бачке нужно постоянно поддерживать уровень жидкости — не допускать «сухого» дна.

Для стандартной процедуры хватает 1–1,5 л жидкости, для полной замены — 2–3 л.

Как прокачать тормоза одному

Если помощника нет, используют:

  1. специальный прибор — он создаёт в бачке давление около 1 атм, выдавливая жидкость без нажатия педали;
  2. самодельный способ — с помощью газового упора или шланга, погружённого в жидкость.

Важно соблюдать последовательность. Для большинства машин она идёт от самого дальнего колеса к ближайшему относительно бачка. Но уточните порядок в руководстве по обслуживанию: у некоторых моделей своя схема.

Как прокачать тормоза с ABS

Расхожее мнение, что прокачка с ABS требует особого режима, устарело. В современных автомобилях процедура не отличается от стандартной. Исключения — старые модели, где клапаны заднего контура открывались только при включённом зажигании.

"На старых автомобилях с ранними системами ABS действительно требовалось включать зажигание, но современные блоки не нуждаются в этом", — отмечают специалисты сервисных центров.

Отдельное внимание нужно уделять блоку клапанов ABS при его ремонте или замене: если в него попал воздух, может потребоваться дилерский сканер для полного удаления.

Советы шаг за шагом

  1. Перед началом очистите штуцеры и обработайте их тормозной жидкостью — это поможет избежать поломки резьбы.

  2. В ёмкость для слива налейте немного жидкости, чтобы шланг был в ней погружён — так воздух не попадёт обратно.

  3. При прокачке следите за цветом жидкости: мутная или тёмная указывает на необходимость полной замены.

  4. Используйте только рекомендованный тип DOT (3, 4 или 5.1).

  5. После процедуры обязательно проверьте педаль — она должна стать упругой и реагировать сразу.

Ошибки → последствия → альтернатива

  • Ошибка: забыть долить жидкость в бачок.
    Последствие: воздух снова попадёт в систему.
    Альтернатива: контролировать уровень после каждого колеса.
  • Ошибка: открутить штуцер слишком сильно.
    Последствие: подсос воздуха и потеря давления.
    Альтернатива: ослаблять не более чем на пол-оборота.
  • Ошибка: перепутать последовательность колёс.
    Последствие: завоздушивание дальнего контура.
    Альтернатива: следовать схеме из руководства.

Плюсы и минусы самостоятельной прокачки

Плюсы Минусы
Экономия на сервисе Риск завоздушить систему
Возможность выполнить в любое время Нужны навыки и инструмент
Контроль качества жидкости На старых авто возможно закисание штуцеров
Полезный опыт для водителя Ошибка грозит полной потерей тормозов

Мифы и правда

Миф: тормозную жидкость можно доливать частично.
Правда: смешивать разные типы DOT нельзя — свойства ухудшатся.

Миф: при наличии ABS нужна особая процедура.
Правда: современным системам это не требуется.

Миф: педаль можно удерживать при открытом штуцере.
Правда: это приводит к подсосу воздуха обратно.

FAQ

Как понять, что пора прокачивать тормоза?
Если педаль стала мягкой или проваливается — в системе воздух.

Какой объём жидкости нужен?
Для частичной прокачки — 1–1,5 л, для полной замены — 2–3 л.

Как часто менять тормозную жидкость?
Каждые 2 года или 40 000 км, если производитель не указал иное.

Можно ли выполнить прокачку одному?
Да, при наличии специального насоса или давления в бачке.

Нужно ли включать зажигание при прокачке ABS?
Нет, для современных систем это не требуется.

Три интересных факта

  1. В старых авто с барабанными тормозами воздух чаще скапливается в цилиндрах задних колёс.

  2. Гигроскопичная жидкость DOT 4 может впитать до 3% влаги за год — этого достаточно, чтобы снизить эффективность торможения.

  3. При закипании жидкости в горах температура в суппортах превышает 200 °C, и педаль буквально «падает в пол».

Исторический контекст

Гидравлические тормоза появились в 1918 году, а в серийное производство вошли с автомобилями Chrysler в 1924-м. С тех пор принцип не изменился: давление от педали передаётся по замкнутому контуру. Современные системы получили электронные помощники — ABS, ESP и Brake Assist, но базовая физика осталась прежней: жидкость не должна содержать воздуха. Именно поэтому прокачка — важная процедура, от которой напрямую зависит безопасность.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Змеи становятся тенью природы: их тело полностью синхронизируется с холодом
Домашние животные
Змеи становятся тенью природы: их тело полностью синхронизируется с холодом
Тень океана длиной в миллионы лет: ночной охотник, который не меняется со времён мезозоя
Домашние животные
Тень океана длиной в миллионы лет: ночной охотник, который не меняется со времён мезозоя
Шарлотка отдыхает: новый фаворит осени — десерт, где яблоки играют главную роль
Еда и рецепты
Шарлотка отдыхает: новый фаворит осени — десерт, где яблоки играют главную роль
Популярное
Амазонка ожила: из глубин выполз восьмиметровый монстр, о существовании которого не подозревали учёные

Научная команда обнаружила гигантскую северную анаконду длиной до 8,4 метров в Эквадоре. Это открытие меняет представления о жизни в Амазонских джунглях.

Амазонка ожила: из глубин выполз восьмиметровый монстр, о существовании которого не подозревали учёные
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Пернатый хулиган века: лебедь Терминатор выселен из городка после попытки утопить местных птиц
Опавшие листья больше не мусор: садоводы превращают их в золото для почвы и получают рекордный урожай
Полетят ли на Россию Томагавки: что думают эксперты и где они ошибаются Андрей Николаев Эти 4 комплекса НАТО меняют ход войны: что скрывает за собой помощь Киеву Юрий Бочаров Авто на солнечной энергии: как мечта столкнулась с реальностью Сергей Милешкин
Вечная мерзлота не молчит: учёные нашли то, чего боялись больше всего
Последняя граница пройдена: Вояджер прислал данные из-за пределов системы
Механика возвращается в моду: шестиступенчатая коробка стала изюминкой Lada Iskra
Механика возвращается в моду: шестиступенчатая коробка стала изюминкой Lada Iskra
Последние материалы
Сильные руки и пресс не спасут, если эти мышцы перестанут работать — вот как этого избежать
Сладкая ягода с горькими последствиями: что стоит знать любителям о скрытых рисках
Контроль тормозов — контроль жизни: почему нельзя откладывать прокачку жидкости
Финансовый разрыв: как инвестиции изменили доходы работающих россиян
Пар под кожей и блеск до кончиков: домашние маски, которые обещают салон в ванной
Древняя 3D-печать: как 5500 лет назад создавали идеальные кремневые лезвия
Яйца против инфаркта: кардиологи показали, что главный миф о питании трещит по швам
Пищевая моль объявила войну: 5 шагов к тотальной победе на кухне
Старые кусты, которые выдают за молодые: как не стать жертвой дачного обмана
Древняя Академия Юйчжан в Китае открыла свои двери: 20 тысяч туристов уже прошли по Мосту Академии
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.