Контроль тормозов — контроль жизни: почему нельзя откладывать прокачку жидкости

Прокачка тормозов — это обязательная часть обслуживания, наравне с заменой масла и фильтров. Процедура удаляет из системы пузырьки воздуха, которые появляются после ремонта, перегрева или старения тормозной жидкости. Воздух сжимается, из-за чего педаль становится мягкой, а тормозное усилие — вялым. Поэтому своевременная прокачка напрямую влияет на безопасность.

Когда пора прокачивать

Существует несколько ситуаций, когда замена жидкости и прокачка тормозов необходимы:

Плановое ТО. На новом автомобиле первую замену выполняют через 3 года, затем — каждые 2 года.

После ремонта. Любое вмешательство в контур (замена суппорта, цилиндра, шланга) требует прокачки.

Падение эффективности. Если педаль стала «ватной» или увеличился тормозной путь, вероятно, жидкость закипела и в систему попал воздух.

Гигроскопичность тормозной жидкости — главная причина её деградации. Она активно впитывает влагу, теряя температуру кипения и свойства.

Почему воздух опасен

Работа гидравлических тормозов основана на несжимаемости жидкости. Воздух же легко сжимается и действует как амортизатор. В результате давление теряется, усилие на колодках падает, а педаль проваливается в пол. В крайних случаях тормоза могут вообще перестать работать.

Как прокачать тормоза вдвоём

Классический метод требует помощника.

Подготовка. Снять колёса и открыть доступ к прокачным штуцерам на суппортах. Подготовить ключ, прозрачную трубку и ёмкость для жидкости. Первый цикл. Помощник несколько раз нажимает на педаль тормоза и удерживает её. В это время механик откручивает штуцер на пол-оборота. Слив жидкости. Старая тормозуха с пузырьками воздуха выходит через трубку в ёмкость. Как только педаль «провалилась», штуцер закручивается обратно. Повтор. Цикл выполняется до тех пор, пока из трубки не перестанут выходить пузырьки. Контроль уровня. В бачке нужно постоянно поддерживать уровень жидкости — не допускать «сухого» дна.

Для стандартной процедуры хватает 1–1,5 л жидкости, для полной замены — 2–3 л.

Как прокачать тормоза одному

Если помощника нет, используют:

специальный прибор — он создаёт в бачке давление около 1 атм, выдавливая жидкость без нажатия педали; самодельный способ — с помощью газового упора или шланга, погружённого в жидкость.

Важно соблюдать последовательность. Для большинства машин она идёт от самого дальнего колеса к ближайшему относительно бачка. Но уточните порядок в руководстве по обслуживанию: у некоторых моделей своя схема.

Как прокачать тормоза с ABS

Расхожее мнение, что прокачка с ABS требует особого режима, устарело. В современных автомобилях процедура не отличается от стандартной. Исключения — старые модели, где клапаны заднего контура открывались только при включённом зажигании.

"На старых автомобилях с ранними системами ABS действительно требовалось включать зажигание, но современные блоки не нуждаются в этом", — отмечают специалисты сервисных центров.

Отдельное внимание нужно уделять блоку клапанов ABS при его ремонте или замене: если в него попал воздух, может потребоваться дилерский сканер для полного удаления.

Советы шаг за шагом

Перед началом очистите штуцеры и обработайте их тормозной жидкостью — это поможет избежать поломки резьбы. В ёмкость для слива налейте немного жидкости, чтобы шланг был в ней погружён — так воздух не попадёт обратно. При прокачке следите за цветом жидкости: мутная или тёмная указывает на необходимость полной замены. Используйте только рекомендованный тип DOT (3, 4 или 5.1). После процедуры обязательно проверьте педаль — она должна стать упругой и реагировать сразу.

Ошибки → последствия → альтернатива

Ошибка: забыть долить жидкость в бачок.

Последствие: воздух снова попадёт в систему.

Альтернатива: контролировать уровень после каждого колеса.

Ошибка: открутить штуцер слишком сильно.

Последствие: подсос воздуха и потеря давления.

Альтернатива: ослаблять не более чем на пол-оборота.

Ошибка: перепутать последовательность колёс.

Последствие: завоздушивание дальнего контура.

Альтернатива: следовать схеме из руководства.

Плюсы и минусы самостоятельной прокачки

Плюсы Минусы Экономия на сервисе Риск завоздушить систему Возможность выполнить в любое время Нужны навыки и инструмент Контроль качества жидкости На старых авто возможно закисание штуцеров Полезный опыт для водителя Ошибка грозит полной потерей тормозов

Мифы и правда

Миф: тормозную жидкость можно доливать частично.

Правда: смешивать разные типы DOT нельзя — свойства ухудшатся.

Миф: при наличии ABS нужна особая процедура.

Правда: современным системам это не требуется.

Миф: педаль можно удерживать при открытом штуцере.

Правда: это приводит к подсосу воздуха обратно.

FAQ

Как понять, что пора прокачивать тормоза?

Если педаль стала мягкой или проваливается — в системе воздух.

Какой объём жидкости нужен?

Для частичной прокачки — 1–1,5 л, для полной замены — 2–3 л.

Как часто менять тормозную жидкость?

Каждые 2 года или 40 000 км, если производитель не указал иное.

Можно ли выполнить прокачку одному?

Да, при наличии специального насоса или давления в бачке.

Нужно ли включать зажигание при прокачке ABS?

Нет, для современных систем это не требуется.

Три интересных факта

В старых авто с барабанными тормозами воздух чаще скапливается в цилиндрах задних колёс. Гигроскопичная жидкость DOT 4 может впитать до 3% влаги за год — этого достаточно, чтобы снизить эффективность торможения. При закипании жидкости в горах температура в суппортах превышает 200 °C, и педаль буквально «падает в пол».

Исторический контекст

Гидравлические тормоза появились в 1918 году, а в серийное производство вошли с автомобилями Chrysler в 1924-м. С тех пор принцип не изменился: давление от педали передаётся по замкнутому контуру. Современные системы получили электронные помощники — ABS, ESP и Brake Assist, но базовая физика осталась прежней: жидкость не должна содержать воздуха. Именно поэтому прокачка — важная процедура, от которой напрямую зависит безопасность.