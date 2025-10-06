Контроль тормозов — контроль жизни: почему нельзя откладывать прокачку жидкости

Прокачка тормозов — это обязательная часть обслуживания, наравне с заменой масла и фильтров. Процедура удаляет из системы пузырьки воздуха, которые появляются после ремонта, перегрева или старения тормозной жидкости. Воздух сжимается, из-за чего педаль становится мягкой, а тормозное усилие — вялым. Поэтому своевременная прокачка напрямую влияет на безопасность.
Существует несколько ситуаций, когда замена жидкости и прокачка тормозов необходимы:
Гигроскопичность тормозной жидкости — главная причина её деградации. Она активно впитывает влагу, теряя температуру кипения и свойства.
Работа гидравлических тормозов основана на несжимаемости жидкости. Воздух же легко сжимается и действует как амортизатор. В результате давление теряется, усилие на колодках падает, а педаль проваливается в пол. В крайних случаях тормоза могут вообще перестать работать.
Классический метод требует помощника.
Подготовка. Снять колёса и открыть доступ к прокачным штуцерам на суппортах. Подготовить ключ, прозрачную трубку и ёмкость для жидкости.
Первый цикл. Помощник несколько раз нажимает на педаль тормоза и удерживает её. В это время механик откручивает штуцер на пол-оборота.
Слив жидкости. Старая тормозуха с пузырьками воздуха выходит через трубку в ёмкость. Как только педаль «провалилась», штуцер закручивается обратно.
Повтор. Цикл выполняется до тех пор, пока из трубки не перестанут выходить пузырьки.
Контроль уровня. В бачке нужно постоянно поддерживать уровень жидкости — не допускать «сухого» дна.
Для стандартной процедуры хватает 1–1,5 л жидкости, для полной замены — 2–3 л.
Если помощника нет, используют:
Важно соблюдать последовательность. Для большинства машин она идёт от самого дальнего колеса к ближайшему относительно бачка. Но уточните порядок в руководстве по обслуживанию: у некоторых моделей своя схема.
Расхожее мнение, что прокачка с ABS требует особого режима, устарело. В современных автомобилях процедура не отличается от стандартной. Исключения — старые модели, где клапаны заднего контура открывались только при включённом зажигании.
"На старых автомобилях с ранними системами ABS действительно требовалось включать зажигание, но современные блоки не нуждаются в этом", — отмечают специалисты сервисных центров.
Отдельное внимание нужно уделять блоку клапанов ABS при его ремонте или замене: если в него попал воздух, может потребоваться дилерский сканер для полного удаления.
Перед началом очистите штуцеры и обработайте их тормозной жидкостью — это поможет избежать поломки резьбы.
В ёмкость для слива налейте немного жидкости, чтобы шланг был в ней погружён — так воздух не попадёт обратно.
При прокачке следите за цветом жидкости: мутная или тёмная указывает на необходимость полной замены.
Используйте только рекомендованный тип DOT (3, 4 или 5.1).
После процедуры обязательно проверьте педаль — она должна стать упругой и реагировать сразу.
|Плюсы
|Минусы
|Экономия на сервисе
|Риск завоздушить систему
|Возможность выполнить в любое время
|Нужны навыки и инструмент
|Контроль качества жидкости
|На старых авто возможно закисание штуцеров
|Полезный опыт для водителя
|Ошибка грозит полной потерей тормозов
Миф: тормозную жидкость можно доливать частично.
Правда: смешивать разные типы DOT нельзя — свойства ухудшатся.
Миф: при наличии ABS нужна особая процедура.
Правда: современным системам это не требуется.
Миф: педаль можно удерживать при открытом штуцере.
Правда: это приводит к подсосу воздуха обратно.
Как понять, что пора прокачивать тормоза?
Если педаль стала мягкой или проваливается — в системе воздух.
Какой объём жидкости нужен?
Для частичной прокачки — 1–1,5 л, для полной замены — 2–3 л.
Как часто менять тормозную жидкость?
Каждые 2 года или 40 000 км, если производитель не указал иное.
Можно ли выполнить прокачку одному?
Да, при наличии специального насоса или давления в бачке.
Нужно ли включать зажигание при прокачке ABS?
Нет, для современных систем это не требуется.
В старых авто с барабанными тормозами воздух чаще скапливается в цилиндрах задних колёс.
Гигроскопичная жидкость DOT 4 может впитать до 3% влаги за год — этого достаточно, чтобы снизить эффективность торможения.
При закипании жидкости в горах температура в суппортах превышает 200 °C, и педаль буквально «падает в пол».
Гидравлические тормоза появились в 1918 году, а в серийное производство вошли с автомобилями Chrysler в 1924-м. С тех пор принцип не изменился: давление от педали передаётся по замкнутому контуру. Современные системы получили электронные помощники — ABS, ESP и Brake Assist, но базовая физика осталась прежней: жидкость не должна содержать воздуха. Именно поэтому прокачка — важная процедура, от которой напрямую зависит безопасность.
Научная команда обнаружила гигантскую северную анаконду длиной до 8,4 метров в Эквадоре. Это открытие меняет представления о жизни в Амазонских джунглях.