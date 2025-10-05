Конец рабочей недели — начало бед: почему пятница собирает больше аварий, чем выходные

Аналитики страховой компании "ВСК" назвали самый аварийный день недели и составили антирейтинг водителей, чаще всего становящихся виновниками ДТП. Исследование показало: пик аварийности в России приходится на пятницу. Именно в этот день происходит 17% всех дорожных происшествий, что делает конец рабочей недели самым опасным временем на дорогах.
Следом идут четверг (16%) и понедельник (15%) — дни, когда у большинства водителей внимание рассеивается, а пробки усиливаются. Наименее аварийными остаются воскресенье и вторник.
В 2025 году чаще всего ДТП по вине водителей случались среди мужчин 40-49 лет — они ответственны за 26% всех аварий. Годом ранее лидировали автомобилисты на 5 лет моложе (35-44 года), но теперь статистика сместилась в сторону более опытных, но часто уставших водителей.
Женщины, наоборот, демонстрируют положительную динамику — на их долю приходится лишь 17% страховых обращений по ОСАГО, и этот показатель продолжает снижаться.
"Мы видим стабильное снижение доли женщин в числе виновников ДТП, а основная группа риска смещается в сторону мужчин среднего возраста, которые проводят за рулём большую часть рабочего дня", — отметили аналитики компании "ВСК".
Эксперты объясняют всплеск аварийности в конце недели совокупностью факторов: усталостью, снижением концентрации и стремлением скорее добраться домой или за город. В пятницу чаще выезжают на трассы и совершают дальние поездки, где средняя скорость выше.
Кроме того, именно в этот день активнее работает доставка и корпоративный транспорт, а количество машин на дорогах растёт до 20%.
Планировать маршруты заранее. В пятницу вечером и в понедельник утром пробки максимальные — избегайте выездов в часы пик.
Сохранять дистанцию. Из-за спешки и усталости большинство аварий происходит в плотном потоке.
Использовать ассистентов. Современные системы контроля полосы и дистанции снижают риск столкновений.
Отказаться от телефона за рулём. По данным ГАИ, невнимательность остаётся причиной более трети аварий.
Проверять страховку. ОСАГО с расширенными опциями позволяет оперативно оформить ДТП по европротоколу.
|Плюсы
|Минусы
|Экономия времени — не нужно ждать ГАИ
|Не действует при разногласиях между участниками
|Возможность оформить через приложение
|Ограниченная сумма выплаты
|Упрощённый процесс урегулирования
|Ошибки в заполнении могут привести к отказу
|Меньше пробок и заторов
|Не все страховщики быстро обрабатывают данные
Миф: женщины попадают в ДТП чаще мужчин.
Правда: в 2025 году женщины были виноваты только в 17% аварий.
Миф: опытный водитель реже становится виновником.
Правда: мужчины 40-49 лет лидируют по числу ДТП.
Миф: европротокол выгоден только страховым компаниям.
Правда: он упрощает оформление и сокращает время на получение выплат.
Какой день недели самый опасный?
Пятница — 17% всех аварий.
Какая группа водителей чаще виновата в ДТП?
Мужчины 40-49 лет.
Какая марка автомобиля чаще попадает в аварии?
Toyota (8% от всех страховых случаев).
Какой регион лидирует по европротоколам?
Москва и Московская область.
Какой размер компенсации по европротоколу?
С 2025 года лимит увеличен до 200 тысяч рублей при наличии разногласий.
В 2025 году уровень аварийности в России снизился впервые за три года.
Каждый пятый водитель оформляет ДТП через мобильное приложение.
Самый безопасный день недели для поездок — воскресенье.
Система европротоколов заработала в России в 2009 году. С тех пор лимиты выплат и способы оформления постоянно обновлялись. В 2025 году вступил в силу закон, увеличивший максимальную компенсацию до 200 тысяч рублей. Сегодня цифровое оформление аварий постепенно заменяет бумажные бланки, а аналитика страховых компаний помогает выявлять закономерности и снижать риск аварий.
