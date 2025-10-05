Конец рабочей недели — начало бед: почему пятница собирает больше аварий, чем выходные

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:35
Авто

Аналитики страховой компании "ВСК" назвали самый аварийный день недели и составили антирейтинг водителей, чаще всего становящихся виновниками ДТП. Исследование показало: пик аварийности в России приходится на пятницу. Именно в этот день происходит 17% всех дорожных происшествий, что делает конец рабочей недели самым опасным временем на дорогах.

Автоавария
Фото: Designed by Freepik by rorozoa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автоавария

Следом идут четверг (16%) и понедельник (15%) — дни, когда у большинства водителей внимание рассеивается, а пробки усиливаются. Наименее аварийными остаются воскресенье и вторник.

Кто виноват чаще

В 2025 году чаще всего ДТП по вине водителей случались среди мужчин 40-49 лет — они ответственны за 26% всех аварий. Годом ранее лидировали автомобилисты на 5 лет моложе (35-44 года), но теперь статистика сместилась в сторону более опытных, но часто уставших водителей.

Женщины, наоборот, демонстрируют положительную динамику — на их долю приходится лишь 17% страховых обращений по ОСАГО, и этот показатель продолжает снижаться.

"Мы видим стабильное снижение доли женщин в числе виновников ДТП, а основная группа риска смещается в сторону мужчин среднего возраста, которые проводят за рулём большую часть рабочего дня", — отметили аналитики компании "ВСК".

Почему именно пятница

Эксперты объясняют всплеск аварийности в конце недели совокупностью факторов: усталостью, снижением концентрации и стремлением скорее добраться домой или за город. В пятницу чаще выезжают на трассы и совершают дальние поездки, где средняя скорость выше.

Кроме того, именно в этот день активнее работает доставка и корпоративный транспорт, а количество машин на дорогах растёт до 20%.

Как снизить риск ДТП

  1. Планировать маршруты заранее. В пятницу вечером и в понедельник утром пробки максимальные — избегайте выездов в часы пик.

  2. Сохранять дистанцию. Из-за спешки и усталости большинство аварий происходит в плотном потоке.

  3. Использовать ассистентов. Современные системы контроля полосы и дистанции снижают риск столкновений.

  4. Отказаться от телефона за рулём. По данным ГАИ, невнимательность остаётся причиной более трети аварий.

  5. Проверять страховку. ОСАГО с расширенными опциями позволяет оперативно оформить ДТП по европротоколу.

Ошибки → последствия → альтернатива

  • Ошибка: попытка оформить ДТП без уведомления страховой.
    Последствие: отказ в выплате.
    Альтернатива: использовать мобильное приложение РСА для фиксации аварии.
  • Ошибка: уезжать с места мелкого столкновения "по договорённости".
    Последствие: при обращении виновник теряет право на страховое покрытие.
    Альтернатива: оформить европротокол даже при минимальных повреждениях.
  • Ошибка: неправильно указать схему ДТП.
    Последствие: отказ в возмещении.
    Альтернатива: фиксировать фото и видео с места происшествия.

Плюсы и минусы европротокола

Плюсы Минусы
Экономия времени — не нужно ждать ГАИ Не действует при разногласиях между участниками
Возможность оформить через приложение Ограниченная сумма выплаты
Упрощённый процесс урегулирования Ошибки в заполнении могут привести к отказу
Меньше пробок и заторов Не все страховщики быстро обрабатывают данные

Мифы и правда

Миф: женщины попадают в ДТП чаще мужчин.
Правда: в 2025 году женщины были виноваты только в 17% аварий.

Миф: опытный водитель реже становится виновником.
Правда: мужчины 40-49 лет лидируют по числу ДТП.

Миф: европротокол выгоден только страховым компаниям.
Правда: он упрощает оформление и сокращает время на получение выплат.

FAQ

Какой день недели самый опасный?
Пятница — 17% всех аварий.

Какая группа водителей чаще виновата в ДТП?
Мужчины 40-49 лет.

Какая марка автомобиля чаще попадает в аварии?
Toyota (8% от всех страховых случаев).

Какой регион лидирует по европротоколам?
Москва и Московская область.

Какой размер компенсации по европротоколу?
С 2025 года лимит увеличен до 200 тысяч рублей при наличии разногласий.

Три интересных факта

  1. В 2025 году уровень аварийности в России снизился впервые за три года.

  2. Каждый пятый водитель оформляет ДТП через мобильное приложение.

  3. Самый безопасный день недели для поездок — воскресенье.

Исторический контекст

Система европротоколов заработала в России в 2009 году. С тех пор лимиты выплат и способы оформления постоянно обновлялись. В 2025 году вступил в силу закон, увеличивший максимальную компенсацию до 200 тысяч рублей. Сегодня цифровое оформление аварий постепенно заменяет бумажные бланки, а аналитика страховых компаний помогает выявлять закономерности и снижать риск аварий.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
