Конец рабочей недели — начало бед: почему пятница собирает больше аварий, чем выходные

Аналитики страховой компании "ВСК" назвали самый аварийный день недели и составили антирейтинг водителей, чаще всего становящихся виновниками ДТП. Исследование показало: пик аварийности в России приходится на пятницу. Именно в этот день происходит 17% всех дорожных происшествий, что делает конец рабочей недели самым опасным временем на дорогах.

Фото: Designed by Freepik by rorozoa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Автоавария

Следом идут четверг (16%) и понедельник (15%) — дни, когда у большинства водителей внимание рассеивается, а пробки усиливаются. Наименее аварийными остаются воскресенье и вторник.

Кто виноват чаще

В 2025 году чаще всего ДТП по вине водителей случались среди мужчин 40-49 лет — они ответственны за 26% всех аварий. Годом ранее лидировали автомобилисты на 5 лет моложе (35-44 года), но теперь статистика сместилась в сторону более опытных, но часто уставших водителей.

Женщины, наоборот, демонстрируют положительную динамику — на их долю приходится лишь 17% страховых обращений по ОСАГО, и этот показатель продолжает снижаться.

"Мы видим стабильное снижение доли женщин в числе виновников ДТП, а основная группа риска смещается в сторону мужчин среднего возраста, которые проводят за рулём большую часть рабочего дня", — отметили аналитики компании "ВСК".

Почему именно пятница

Эксперты объясняют всплеск аварийности в конце недели совокупностью факторов: усталостью, снижением концентрации и стремлением скорее добраться домой или за город. В пятницу чаще выезжают на трассы и совершают дальние поездки, где средняя скорость выше.

Кроме того, именно в этот день активнее работает доставка и корпоративный транспорт, а количество машин на дорогах растёт до 20%.

Как снизить риск ДТП

Планировать маршруты заранее. В пятницу вечером и в понедельник утром пробки максимальные — избегайте выездов в часы пик. Сохранять дистанцию. Из-за спешки и усталости большинство аварий происходит в плотном потоке. Использовать ассистентов. Современные системы контроля полосы и дистанции снижают риск столкновений. Отказаться от телефона за рулём. По данным ГАИ, невнимательность остаётся причиной более трети аварий. Проверять страховку. ОСАГО с расширенными опциями позволяет оперативно оформить ДТП по европротоколу.

Ошибки → последствия → альтернатива

Ошибка: попытка оформить ДТП без уведомления страховой.

Последствие: отказ в выплате.

Альтернатива: использовать мобильное приложение РСА для фиксации аварии.

Последствие: при обращении виновник теряет право на страховое покрытие.

Альтернатива: оформить европротокол даже при минимальных повреждениях.

Последствие: отказ в возмещении.

Альтернатива: фиксировать фото и видео с места происшествия.

Плюсы и минусы европротокола

Плюсы Минусы Экономия времени — не нужно ждать ГАИ Не действует при разногласиях между участниками Возможность оформить через приложение Ограниченная сумма выплаты Упрощённый процесс урегулирования Ошибки в заполнении могут привести к отказу Меньше пробок и заторов Не все страховщики быстро обрабатывают данные

Мифы и правда

Миф: женщины попадают в ДТП чаще мужчин.

Правда: в 2025 году женщины были виноваты только в 17% аварий.

Миф: опытный водитель реже становится виновником.

Правда: мужчины 40-49 лет лидируют по числу ДТП.

Миф: европротокол выгоден только страховым компаниям.

Правда: он упрощает оформление и сокращает время на получение выплат.

FAQ

Какой день недели самый опасный?

Пятница — 17% всех аварий.

Какая группа водителей чаще виновата в ДТП?

Мужчины 40-49 лет.

Какая марка автомобиля чаще попадает в аварии?

Toyota (8% от всех страховых случаев).

Какой регион лидирует по европротоколам?

Москва и Московская область.

Какой размер компенсации по европротоколу?

С 2025 года лимит увеличен до 200 тысяч рублей при наличии разногласий.

Три интересных факта

В 2025 году уровень аварийности в России снизился впервые за три года. Каждый пятый водитель оформляет ДТП через мобильное приложение. Самый безопасный день недели для поездок — воскресенье.

Исторический контекст

Система европротоколов заработала в России в 2009 году. С тех пор лимиты выплат и способы оформления постоянно обновлялись. В 2025 году вступил в силу закон, увеличивший максимальную компенсацию до 200 тысяч рублей. Сегодня цифровое оформление аварий постепенно заменяет бумажные бланки, а аналитика страховых компаний помогает выявлять закономерности и снижать риск аварий.