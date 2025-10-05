Закроют последнюю лазейку: поправки в КоАП вводят единые правила для всех автомобилей

Российские власти собираются закрыть последнюю лазейку, позволявшую ездить по стране на автомобилях с запрещённой тонировкой. Поводом стал законопроект, подготовленный правительством, о котором сообщил "Коммерсантъ". Документ должен устранить юридический пробел, из-за которого водители на машинах с иностранными номерами избегали наказания.

"Это правовая дырка. На автомобили из Армении распространяется Техрегламент, а вот машины из Южной Осетии, Абхазии и Грузии спокойно ездят на тонировке — санкции к ним неприменимы. С внесением поправок станет можно", — пояснил президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Инициатива уже обсуждалась на заседании правительства и, по данным СМИ, получила предварительное одобрение. Теперь дело за внесением поправок в КоАП.

Почему возникла проблема

Сейчас требования Технического регламента Таможенного союза распространяются только на автомобили, зарегистрированные в странах Союза. А это значит, что временно ввезённые машины из других государств — например, из Грузии, Абхазии или Южной Осетии — не подпадают под действие норм. Их владельцы могут ездить с тонированными лобовыми и передними боковыми стёклами без риска штрафа.

Этим пользовались не только иностранцы, но и граждане России, оформлявшие авто на друзей или фирмы за рубежом. Машина ввозилась на полгода, и за это время водитель мог безнаказанно нарушать требования по светопропусканию.

Что изменится

Поправки предусматривают уточнение в статье 12.5 КоАП. Теперь вместо ссылки на Техрегламент Таможенного союза в ней появится отсылка к "Основным положениям по допуску транспортных средств к эксплуатации". Сам штраф останется прежним — 500 рублей, но применяться он начнёт ко всем автомобилям, независимо от страны регистрации.

По словам разработчиков, цель поправок — устранить неравенство в ответственности между российскими и иностранными автовладельцами и повысить безопасность дорожного движения.

Контроль усилят

После вступления закона в силу временно ввезённые автомобили из стран, не входящих в Таможенный союз, будут контролироваться на общих основаниях. Если тонировка не соответствует нормам, инспектор сможет вынести постановление о штрафе, даже если машина не состоит на российском учёте.

"Это системное стремление навести порядок в сегменте автомобилей, которые эксплуатируют иностранцы или граждане России, прикидывающиеся иностранцами. Нужно закрывать не только лазейку с иностранными номерами, но и с разного рода заменителями тонировок — "иранскими" плёнками, шторками, сетками. Всё это мешает видеть дорогу", — отметил Антон Шапарин.

По мнению НАС, отсутствие тёмных стёкол повышает видимость для сотрудников правоохранительных органов и помогает эффективнее отслеживать автомобили, используемые в преступных целях.

Что будет со штрафами

Формально сумма наказания останется прежней — 500 рублей. Но параллельно в Госдуме обсуждается проект, который может значительно увеличить размер санкций. Документ предложил депутат Ярослав Нилов: он предполагает разделить штрафы по типу стёкол и уровню светопропускания.

Если сейчас за любое нарушение светопропускания положен единый штраф, то в будущем сумма может вырасти:

до 1000 рублей — за передние боковые стёкла;

до 3000 рублей — за лобовое.

Возможное смягчение

В то же время в парламенте рассматривается альтернативная инициатива о смягчении требований. Согласно ей, минимальный уровень светопропускания лобового и боковых стёкол может быть снижен с 70% до 60%. Если документ примут, он вступит в силу осенью 2025 года.

"Оптимальным показателем для передних боковых стёкол было бы не менее 20%. Это позволило бы сохранить комфорт и снизить риск ослепления", — считает директор розничных продаж АГ "Авилон" Илья Петров.

Таким образом, власти обсуждают сразу два направления — усиление наказания и возможное смягчение норм. Окончательный баланс ещё не найден.

Сравнение инициатив

Изменение Суть Размер штрафа Статус Поправки в КоАП (для всех машин) Расширяют применение статьи 12.5 на иностранные авто 500 ₽ На рассмотрении Законопроект Нилова Повышает штрафы и делит по типу стекол 1000-3000 ₽ Внесён в Госдуму Проект о смягчении норм Снижает допустимый порог светопропускания до 60% Без штрафных изменений Обсуждается

Советы водителям

Проверить уровень светопропускания перед осмотром — прибор можно купить или проверить у специалистов. Не надеяться на иностранные номера — лазейка будет закрыта. Помнить, что "иранская" плёнка и шторки также подпадут под проверку. При покупке подержанного автомобиля уточнять, соответствует ли тонировка нормам. Оплачивать штраф в течение 20 дней — действует скидка 25%.

Ошибки → последствия → альтернатива

Ошибка: Использовать плотную зеркальную плёнку.

Последствие: штраф и требование снять покрытие на месте.

Альтернатива: сертифицированная плёнка с пропусканием не менее 70%.

Ошибка: Ездить на машине с временным ввозом, не оформляя регистрацию.

Последствие: теперь это не спасёт от штрафа.

Альтернатива: оформить временный учёт и соблюдать требования.

Ошибка: Устанавливать шторки или сетки вместо тонировки.

Последствие: аналогичное наказание.

Альтернатива: солнцезащитные козырьки и стекла с заводской защитой.

Плюсы и минусы нововведения

Плюсы Минусы Единые правила для всех Возможный рост числа штрафов Повышение безопасности Неудобство для любителей тонировки Упрощение контроля Расходы на замену стёкол или плёнки Исключение правовых лазеек Возможное ужесточение наказаний

Мифы и правда

Миф: штраф можно обойти, оформив авто на иностранца.

Правда: после принятия закона наказание будет действовать для всех, включая временный ввоз.

Миф: тонировка до половины стекла не считается нарушением.

Правда: правила распространяются на всю площадь лобового и передних боковых стекол.

Миф: можно снять тонировку сразу после проверки и наклеить снова.

Правда: повторное нарушение фиксируется и может привести к эвакуации авто.

FAQ

Когда вступят в силу новые правила?

После принятия поправок в КоАП — ориентировочно зимой 2025 года.

Будет ли действовать скидка 25% при оплате штрафа?

Да, механизм остаётся прежним.

Коснутся ли изменения машин из Армении?

Нет, Армения входит в Таможенный союз, её автомобили уже подчиняются Техрегламенту.

Что с "иранской" тонировкой?

Она считается нарушением, даже если пропускает часть света.

Можно ли легализовать старую плёнку?

Нет, допустимый уровень светопропускания проверяется фактически, а не по дате установки.

Три интересных факта

По данным ГИБДД, в 2024 году было выписано более 500 тыс. штрафов за тонировку. Наибольшее число нарушений зафиксировано в Москве, Краснодарском крае и Татарстане. Производители сертифицированных плёнок уже сообщили о росте спроса после обсуждения закона.

Исторический контекст

Регулирование тонировки в России началось ещё в 1990-х годах, но реальные штрафы появились в 2012-м. С тех пор правила несколько раз ужесточались и смягчались, а приборы для проверки светопропускания стали обязательными при техосмотре. Новый законопроект должен завершить переход к единой системе контроля — без исключений для иностранных автомобилей.