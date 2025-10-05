Закроют последнюю лазейку: поправки в КоАП вводят единые правила для всех автомобилей

Российские власти собираются закрыть последнюю лазейку, позволявшую ездить по стране на автомобилях с запрещённой тонировкой. Поводом стал законопроект, подготовленный правительством, о котором сообщил "Коммерсантъ". Документ должен устранить юридический пробел, из-за которого водители на машинах с иностранными номерами избегали наказания.
"Это правовая дырка. На автомобили из Армении распространяется Техрегламент, а вот машины из Южной Осетии, Абхазии и Грузии спокойно ездят на тонировке — санкции к ним неприменимы. С внесением поправок станет можно", — пояснил президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
Инициатива уже обсуждалась на заседании правительства и, по данным СМИ, получила предварительное одобрение. Теперь дело за внесением поправок в КоАП.
Сейчас требования Технического регламента Таможенного союза распространяются только на автомобили, зарегистрированные в странах Союза. А это значит, что временно ввезённые машины из других государств — например, из Грузии, Абхазии или Южной Осетии — не подпадают под действие норм. Их владельцы могут ездить с тонированными лобовыми и передними боковыми стёклами без риска штрафа.
Этим пользовались не только иностранцы, но и граждане России, оформлявшие авто на друзей или фирмы за рубежом. Машина ввозилась на полгода, и за это время водитель мог безнаказанно нарушать требования по светопропусканию.
Поправки предусматривают уточнение в статье 12.5 КоАП. Теперь вместо ссылки на Техрегламент Таможенного союза в ней появится отсылка к "Основным положениям по допуску транспортных средств к эксплуатации". Сам штраф останется прежним — 500 рублей, но применяться он начнёт ко всем автомобилям, независимо от страны регистрации.
По словам разработчиков, цель поправок — устранить неравенство в ответственности между российскими и иностранными автовладельцами и повысить безопасность дорожного движения.
После вступления закона в силу временно ввезённые автомобили из стран, не входящих в Таможенный союз, будут контролироваться на общих основаниях. Если тонировка не соответствует нормам, инспектор сможет вынести постановление о штрафе, даже если машина не состоит на российском учёте.
"Это системное стремление навести порядок в сегменте автомобилей, которые эксплуатируют иностранцы или граждане России, прикидывающиеся иностранцами. Нужно закрывать не только лазейку с иностранными номерами, но и с разного рода заменителями тонировок — "иранскими" плёнками, шторками, сетками. Всё это мешает видеть дорогу", — отметил Антон Шапарин.
По мнению НАС, отсутствие тёмных стёкол повышает видимость для сотрудников правоохранительных органов и помогает эффективнее отслеживать автомобили, используемые в преступных целях.
Формально сумма наказания останется прежней — 500 рублей. Но параллельно в Госдуме обсуждается проект, который может значительно увеличить размер санкций. Документ предложил депутат Ярослав Нилов: он предполагает разделить штрафы по типу стёкол и уровню светопропускания.
Если сейчас за любое нарушение светопропускания положен единый штраф, то в будущем сумма может вырасти:
до 1000 рублей — за передние боковые стёкла;
до 3000 рублей — за лобовое.
В то же время в парламенте рассматривается альтернативная инициатива о смягчении требований. Согласно ей, минимальный уровень светопропускания лобового и боковых стёкол может быть снижен с 70% до 60%. Если документ примут, он вступит в силу осенью 2025 года.
"Оптимальным показателем для передних боковых стёкол было бы не менее 20%. Это позволило бы сохранить комфорт и снизить риск ослепления", — считает директор розничных продаж АГ "Авилон" Илья Петров.
Таким образом, власти обсуждают сразу два направления — усиление наказания и возможное смягчение норм. Окончательный баланс ещё не найден.
|Изменение
|Суть
|Размер штрафа
|Статус
|Поправки в КоАП (для всех машин)
|Расширяют применение статьи 12.5 на иностранные авто
|500 ₽
|На рассмотрении
|Законопроект Нилова
|Повышает штрафы и делит по типу стекол
|1000-3000 ₽
|Внесён в Госдуму
|Проект о смягчении норм
|Снижает допустимый порог светопропускания до 60%
|Без штрафных изменений
|Обсуждается
Проверить уровень светопропускания перед осмотром — прибор можно купить или проверить у специалистов.
Не надеяться на иностранные номера — лазейка будет закрыта.
Помнить, что "иранская" плёнка и шторки также подпадут под проверку.
При покупке подержанного автомобиля уточнять, соответствует ли тонировка нормам.
Оплачивать штраф в течение 20 дней — действует скидка 25%.
|Плюсы
|Минусы
|Единые правила для всех
|Возможный рост числа штрафов
|Повышение безопасности
|Неудобство для любителей тонировки
|Упрощение контроля
|Расходы на замену стёкол или плёнки
|Исключение правовых лазеек
|Возможное ужесточение наказаний
Миф: штраф можно обойти, оформив авто на иностранца.
Правда: после принятия закона наказание будет действовать для всех, включая временный ввоз.
Миф: тонировка до половины стекла не считается нарушением.
Правда: правила распространяются на всю площадь лобового и передних боковых стекол.
Миф: можно снять тонировку сразу после проверки и наклеить снова.
Правда: повторное нарушение фиксируется и может привести к эвакуации авто.
Когда вступят в силу новые правила?
После принятия поправок в КоАП — ориентировочно зимой 2025 года.
Будет ли действовать скидка 25% при оплате штрафа?
Да, механизм остаётся прежним.
Коснутся ли изменения машин из Армении?
Нет, Армения входит в Таможенный союз, её автомобили уже подчиняются Техрегламенту.
Что с "иранской" тонировкой?
Она считается нарушением, даже если пропускает часть света.
Можно ли легализовать старую плёнку?
Нет, допустимый уровень светопропускания проверяется фактически, а не по дате установки.
По данным ГИБДД, в 2024 году было выписано более 500 тыс. штрафов за тонировку.
Наибольшее число нарушений зафиксировано в Москве, Краснодарском крае и Татарстане.
Производители сертифицированных плёнок уже сообщили о росте спроса после обсуждения закона.
Регулирование тонировки в России началось ещё в 1990-х годах, но реальные штрафы появились в 2012-м. С тех пор правила несколько раз ужесточались и смягчались, а приборы для проверки светопропускания стали обязательными при техосмотре. Новый законопроект должен завершить переход к единой системе контроля — без исключений для иностранных автомобилей.
