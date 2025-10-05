Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тот самый вкус с дымком у ухи появляется не из-за костра: вот в чём настоящий секрет
Влага, ветер и здоровье: почему прогулка под дождём полезнее часа в спортзале
Огород без боли в спине: способ, который избавит вас от самого нудного этапа посадки
Этих ошибок больше не будет: Седокова назвала формат отношений, который навсегда вычеркнула
Ваш старый USB-накопитель — секретный агент: 9 скрытых возможностей
Рамы вспоминают, что они белые: один трюк возвращает свежесть окнам без химии
Прокачай тело без спортзала: простой комплекс из пяти упражнений для ежедневного тонуса
Осенние путешествия: лучшие направления для вдохновения и отдыха
Не слушайте их, они много болтают лишнего: Баста назвал тему, в которой психологи бессильны

Новая волна подорожания: какие премиальные авто не попадут под рост утильсбора

Авто

С 1 ноября 2025 года российский авторынок ждёт новая волна подорожаний. Причина — пересмотр методики расчёта утилизационного сбора, который теперь будет зависеть от мощности двигателя. Минпромторг предложил сохранить льготную ставку только для автомобилей до 160 л. с. Всё, что выше, автоматически попадёт в зону повышенного сбора.

Audi Q3
Фото: commons.wikimedia.org by Vauxford, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Audi Q3

"Увеличение цен может составить до 2 млн руб.", — считают эксперты отрасли.

Это означает, что большинство мощных кроссоверов и седанов премиум-класса могут прибавить в цене сразу сотни тысяч рублей. Но есть и приятные исключения — несколько моделей, которые по мощности буквально "на грани" и поэтому не попадут под новый тариф.

Кого обойдут изменения

По данным Autonews. ru, на российском рынке сейчас присутствует всего несколько премиальных автомобилей, укладывающихся в лимит 160 лошадиных сил. Среди них — представители Audi, BMW и Mercedes-Benz. Эти машины не только сохранят текущую стоимость, но и могут стать самым выгодным предложением в своём сегменте.

Audi Q3: премиум без перерасхода

Компактный кроссовер Audi Q3 оснащается 1,6-литровым турбомотором мощностью ровно 160 л. с. и семиступенчатым "роботом". Привод — передний. В сочетании с фирменным интерьером и комфортной подвеской автомобиль остаётся в категории "льготных".

Цена на российском рынке — от 5 343 000 руб.

Audi A3 L: баланс мощности и экономии

Седан Audi A3 L использует двигатель объёмом 1,5 литра, также выдающий 160 л. с. Коробка — семиступенчатый робот, привод — передний. Этот вариант давно стал фаворитом среди тех, кто хочет премиум, но не гонится за лошадиными силами.

Цена модели — от 4 724 500 руб.

BMW X1 18i: младший кроссовер из Баварии

Даже у BMW есть модель, способная обойти рост цен. Версия X1 18i оснащается 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 136 л. с. и роботизированной коробкой. Привод передний, а разгон уверенный и плавный.

Стоимость автомобиля — около 5,5 млн руб.

BMW 3-Series 320i: для тех, кто ценит классику

Ещё один пример — BMW 320i с двухлитровым мотором мощностью 156 л. с. и восьмиступенчатым "автоматом". Машина с задним приводом сохраняет свой фирменный драйв и в то же время остаётся в рамках допустимого порога по мощности.

Средняя цена на рынке — около 4,8 млн руб.

Mercedes-Benz A-Class: премиум без излишеств

Младший представитель штутгартской марки — Mercedes A-Class. Он оснащён 1,3-литровым турбомотором на 150 л. с. и семиступенчатым "роботом". Передний привод и экономичность делают его одним из самых рациональных вариантов для города.

Стоимость в России — около 3,2 млн руб.

Сравнение моделей

Модель Мощность Объём двигателя Привод Коробка Средняя цена, ₽
Audi Q3 160 л. с. 1,6 л Передний Робот 7-DCT 5 343 000
Audi A3 L 160 л. с. 1,5 л Передний Робот 7-DCT 4 724 000
BMW X1 18i 136 л. с. 1,5 л Передний Робот 7-DCT 5 500 000
BMW 320i 156 л. с. 2,0 л Задний Автомат 8-АТ 4 800 000
Mercedes A-Class 150 л. с. 1,3 л Передний Робот 7-DCT 3 200 000

Как выбрать правильно

  1. Проверить мощность в ПТС. Даже минимальная разница в 1 л. с. может изменить ставку утильсбора.

  2. Обратить внимание на дату выпуска. Для новых машин после 1 ноября будет действовать новая схема расчёта.

  3. Выбирать проверенные каналы поставок. Параллельные импортеры могут корректировать цену задним числом.

  4. Смотреть на стоимость владения. Чем ниже мощность, тем дешевле страховка и налог.

Ошибки → последствия → альтернатива

  • Ошибка: Покупка мощного автомобиля "с запасом".
    Последствие: рост утильсбора до 2 млн руб.
    Альтернатива: рассмотреть версии до 160 л. с. — они останутся по старой ставке.
  • Ошибка: Игнорировать изменения законодательства.
    Последствие: неожиданный скачок цен после подписания приказа.
    Альтернатива: оформить покупку до 1 ноября.
  • Ошибка: Делать ставку на редкие комплектации.
    Последствие: дефицит и рост цен даже без изменения сборов.
    Альтернатива: выбирать массовые модификации с сертифицированным двигателем.

Плюсы и минусы "льготных" премиум-версий

Плюсы Минусы
Не попадают под повышенный утильсбор Меньше мощности и динамики
Снижается транспортный налог Ограниченный выбор моделей
Ниже стоимость страховки Чаще передний привод
Экономичный расход топлива Реже встречаются на рынке
Подходят для города Меньше вариаций комплектаций

А что если…

Для машин с моторами от 161 до 200 л. с. ставка утильсбора может увеличиться почти вдвое. Это коснётся большинства популярных моделей — от Lexus NX до Volvo XC60. Поэтому сейчас дилеры фиксируют рост спроса именно на "граничные" версии, которые формально остаются под порогом.

Мифы и правда

Миф: утильсбор затронет только новые автомобили.
Правда: изменения распространятся и на машины с пробегом, ввозимые частными лицами.

Миф: ставка одинакова для всех марок.
Правда: размер сбора зависит от мощности, типа двигателя и возраста автомобиля.

Миф: можно занизить мощность в документах.
Правда: данные сверяются с заводскими характеристиками, и попытка изменения считается нарушением.

FAQ

Когда вступит в силу новая методика?
Ожидается с 1 ноября 2025 года.

Кого не затронет рост утильсбора?
Физлиц, покупающих машины мощностью до 160 л. с.

Можно ли заранее оплатить старый сбор?
Да, если автомобиль растаможен и оформлен до введения новых правил.

Сколько может вырасти цена?
В среднем на 15-25 %, а в премиум-сегменте — до 2 млн руб.

Есть ли риск для электромобилей?
Нет, они освобождены от утильсбора в действующей редакции.

Три интересных факта

  1. Новый порядок утильсбора впервые разделяет ставки для юрлиц и физлиц.

  2. В 2025 году число автомобилей мощностью до 160 л. с. составит около 30 % всех ввозимых иномарок.

  3. В Европе утильсбор включён в стоимость утилизации, а не добавляется отдельной строкой.

Исторический контекст

Утилизационный сбор появился в России в 2012 году как мера поддержки отечественного автопрома. Сначала он был символическим, но с ростом импорта стал инструментом регулирования рынка. Новый виток реформы, запланированный на 2025 год, должен стимулировать локализацию производства и уменьшить долю "параллельного" импорта.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Все думают, что воля покойного — закон, но есть обязательные наследники, которых никак не вычеркнуть
Недвижимость
Все думают, что воля покойного — закон, но есть обязательные наследники, которых никак не вычеркнуть
Удар был точным, но последствия пугают: астероид меняет траекторию без видимой причины
Наука и техника
Удар был точным, но последствия пугают: астероид меняет траекторию без видимой причины
Карлик с дьявольской славой: зверёк весом меньше спичечного коробка пугает сильнее хищников джунглей
Домашние животные
Карлик с дьявольской славой: зверёк весом меньше спичечного коробка пугает сильнее хищников джунглей
Популярное
Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами

Китоглав — необычная птица, обитающая в Восточной Африке, с мистическим клювом и особыми окрасами. Узнайте о его военной стратегии и угрозах.

Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами
Тень океана длиной в миллионы лет: ночной охотник, который не меняется со времён мезозоя
Тень океана длиной в миллионы лет: ночной охотник, который не меняется со времён мезозоя
Не медведи: в деле пропавшей в лесу семьи появилась жуткая версия, о которой все молчали
Шарлотка отдыхает: новый фаворит осени — десерт, где яблоки играют главную роль
Доисторические броненосцы весили больше грузовиков, но именно их ели чаще всего Игорь Буккер Новый курс Чехии. Бабиш откажется от помощи Украине в пользу чешского народа Любовь Степушова Беспечность на фоне СВО: Новороссийск и его жители удивляют реакцией на угрозу — тревожный урок Виктор Пахомов
Розы на вес золота: почему садоводы осенью сжигают собственные деньги и теряют сотни кустов даром
Потенциальный НЛО приближается к Земле: его поведение не укладывается в законы физики
Живой кошмар рядом: 9 реальных животных, чьи зубы, когти и привычки пугают сильнее фильмов ужасов
Живой кошмар рядом: 9 реальных животных, чьи зубы, когти и привычки пугают сильнее фильмов ужасов
Последние материалы
Новая волна подорожания: какие премиальные авто не попадут под рост утильсбора
Осенние путешествия: лучшие направления для вдохновения и отдыха
Не слушайте их, они много болтают лишнего: Баста назвал тему, в которой психологи бессильны
Секунда до сияния: макияж, который делает лицо звёздным даже после тяжёлого дня
Ваши деньги под ударом? Американский Citibank объявил о полном сворачивании операций
Белокрылка больше не страшна: простые приёмы помогут уберечь урожай от злого паразита
6 миллиардов тонн в секунду: найдена планета, пожирающая всё вокруг
Простуды начались с тарелки: как питание решает, заболеет ли ребёнок этой зимой
Хватит гадать: 4 способа узнать, не испортилось ли яйцо
Авто, созданные для дороги: когда тысяча километров кажется короткой прогулкой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.