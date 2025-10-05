Новая волна подорожания: какие премиальные авто не попадут под рост утильсбора

С 1 ноября 2025 года российский авторынок ждёт новая волна подорожаний. Причина — пересмотр методики расчёта утилизационного сбора, который теперь будет зависеть от мощности двигателя. Минпромторг предложил сохранить льготную ставку только для автомобилей до 160 л. с. Всё, что выше, автоматически попадёт в зону повышенного сбора.

Фото: commons.wikimedia.org by Vauxford, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Audi Q3

"Увеличение цен может составить до 2 млн руб.", — считают эксперты отрасли.

Это означает, что большинство мощных кроссоверов и седанов премиум-класса могут прибавить в цене сразу сотни тысяч рублей. Но есть и приятные исключения — несколько моделей, которые по мощности буквально "на грани" и поэтому не попадут под новый тариф.

Кого обойдут изменения

По данным Autonews. ru, на российском рынке сейчас присутствует всего несколько премиальных автомобилей, укладывающихся в лимит 160 лошадиных сил. Среди них — представители Audi, BMW и Mercedes-Benz. Эти машины не только сохранят текущую стоимость, но и могут стать самым выгодным предложением в своём сегменте.

Audi Q3: премиум без перерасхода

Компактный кроссовер Audi Q3 оснащается 1,6-литровым турбомотором мощностью ровно 160 л. с. и семиступенчатым "роботом". Привод — передний. В сочетании с фирменным интерьером и комфортной подвеской автомобиль остаётся в категории "льготных".

Цена на российском рынке — от 5 343 000 руб.

Audi A3 L: баланс мощности и экономии

Седан Audi A3 L использует двигатель объёмом 1,5 литра, также выдающий 160 л. с. Коробка — семиступенчатый робот, привод — передний. Этот вариант давно стал фаворитом среди тех, кто хочет премиум, но не гонится за лошадиными силами.

Цена модели — от 4 724 500 руб.

BMW X1 18i: младший кроссовер из Баварии

Даже у BMW есть модель, способная обойти рост цен. Версия X1 18i оснащается 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 136 л. с. и роботизированной коробкой. Привод передний, а разгон уверенный и плавный.

Стоимость автомобиля — около 5,5 млн руб.

BMW 3-Series 320i: для тех, кто ценит классику

Ещё один пример — BMW 320i с двухлитровым мотором мощностью 156 л. с. и восьмиступенчатым "автоматом". Машина с задним приводом сохраняет свой фирменный драйв и в то же время остаётся в рамках допустимого порога по мощности.

Средняя цена на рынке — около 4,8 млн руб.

Mercedes-Benz A-Class: премиум без излишеств

Младший представитель штутгартской марки — Mercedes A-Class. Он оснащён 1,3-литровым турбомотором на 150 л. с. и семиступенчатым "роботом". Передний привод и экономичность делают его одним из самых рациональных вариантов для города.

Стоимость в России — около 3,2 млн руб.

Сравнение моделей

Модель Мощность Объём двигателя Привод Коробка Средняя цена, ₽ Audi Q3 160 л. с. 1,6 л Передний Робот 7-DCT 5 343 000 Audi A3 L 160 л. с. 1,5 л Передний Робот 7-DCT 4 724 000 BMW X1 18i 136 л. с. 1,5 л Передний Робот 7-DCT 5 500 000 BMW 320i 156 л. с. 2,0 л Задний Автомат 8-АТ 4 800 000 Mercedes A-Class 150 л. с. 1,3 л Передний Робот 7-DCT 3 200 000

Как выбрать правильно

Проверить мощность в ПТС. Даже минимальная разница в 1 л. с. может изменить ставку утильсбора. Обратить внимание на дату выпуска. Для новых машин после 1 ноября будет действовать новая схема расчёта. Выбирать проверенные каналы поставок. Параллельные импортеры могут корректировать цену задним числом. Смотреть на стоимость владения. Чем ниже мощность, тем дешевле страховка и налог.

Ошибки → последствия → альтернатива

Ошибка: Покупка мощного автомобиля "с запасом".

Последствие: рост утильсбора до 2 млн руб.

Альтернатива: рассмотреть версии до 160 л. с. — они останутся по старой ставке.

Последствие: рост утильсбора до 2 млн руб. Альтернатива: рассмотреть версии до 160 л. с. — они останутся по старой ставке. Ошибка: Игнорировать изменения законодательства.

Последствие: неожиданный скачок цен после подписания приказа.

Альтернатива: оформить покупку до 1 ноября.

Последствие: неожиданный скачок цен после подписания приказа. Альтернатива: оформить покупку до 1 ноября. Ошибка: Делать ставку на редкие комплектации.

Последствие: дефицит и рост цен даже без изменения сборов.

Альтернатива: выбирать массовые модификации с сертифицированным двигателем.

Плюсы и минусы "льготных" премиум-версий

Плюсы Минусы Не попадают под повышенный утильсбор Меньше мощности и динамики Снижается транспортный налог Ограниченный выбор моделей Ниже стоимость страховки Чаще передний привод Экономичный расход топлива Реже встречаются на рынке Подходят для города Меньше вариаций комплектаций

А что если…

Для машин с моторами от 161 до 200 л. с. ставка утильсбора может увеличиться почти вдвое. Это коснётся большинства популярных моделей — от Lexus NX до Volvo XC60. Поэтому сейчас дилеры фиксируют рост спроса именно на "граничные" версии, которые формально остаются под порогом.

Мифы и правда

Миф: утильсбор затронет только новые автомобили.

Правда: изменения распространятся и на машины с пробегом, ввозимые частными лицами.

Миф: ставка одинакова для всех марок.

Правда: размер сбора зависит от мощности, типа двигателя и возраста автомобиля.

Миф: можно занизить мощность в документах.

Правда: данные сверяются с заводскими характеристиками, и попытка изменения считается нарушением.

FAQ

Когда вступит в силу новая методика?

Ожидается с 1 ноября 2025 года.

Кого не затронет рост утильсбора?

Физлиц, покупающих машины мощностью до 160 л. с.

Можно ли заранее оплатить старый сбор?

Да, если автомобиль растаможен и оформлен до введения новых правил.

Сколько может вырасти цена?

В среднем на 15-25 %, а в премиум-сегменте — до 2 млн руб.

Есть ли риск для электромобилей?

Нет, они освобождены от утильсбора в действующей редакции.

Три интересных факта

Новый порядок утильсбора впервые разделяет ставки для юрлиц и физлиц. В 2025 году число автомобилей мощностью до 160 л. с. составит около 30 % всех ввозимых иномарок. В Европе утильсбор включён в стоимость утилизации, а не добавляется отдельной строкой.

Исторический контекст

Утилизационный сбор появился в России в 2012 году как мера поддержки отечественного автопрома. Сначала он был символическим, но с ростом импорта стал инструментом регулирования рынка. Новый виток реформы, запланированный на 2025 год, должен стимулировать локализацию производства и уменьшить долю "параллельного" импорта.