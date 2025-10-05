Новая волна подорожания: какие премиальные авто не попадут под рост утильсбора

С 1 ноября 2025 года российский авторынок ждёт новая волна подорожаний. Причина — пересмотр методики расчёта утилизационного сбора, который теперь будет зависеть от мощности двигателя. Минпромторг предложил сохранить льготную ставку только для автомобилей до 160 л. с. Всё, что выше, автоматически попадёт в зону повышенного сбора.
"Увеличение цен может составить до 2 млн руб.", — считают эксперты отрасли.
Это означает, что большинство мощных кроссоверов и седанов премиум-класса могут прибавить в цене сразу сотни тысяч рублей. Но есть и приятные исключения — несколько моделей, которые по мощности буквально "на грани" и поэтому не попадут под новый тариф.
По данным Autonews. ru, на российском рынке сейчас присутствует всего несколько премиальных автомобилей, укладывающихся в лимит 160 лошадиных сил. Среди них — представители Audi, BMW и Mercedes-Benz. Эти машины не только сохранят текущую стоимость, но и могут стать самым выгодным предложением в своём сегменте.
Компактный кроссовер Audi Q3 оснащается 1,6-литровым турбомотором мощностью ровно 160 л. с. и семиступенчатым "роботом". Привод — передний. В сочетании с фирменным интерьером и комфортной подвеской автомобиль остаётся в категории "льготных".
Цена на российском рынке — от 5 343 000 руб.
Седан Audi A3 L использует двигатель объёмом 1,5 литра, также выдающий 160 л. с. Коробка — семиступенчатый робот, привод — передний. Этот вариант давно стал фаворитом среди тех, кто хочет премиум, но не гонится за лошадиными силами.
Цена модели — от 4 724 500 руб.
Даже у BMW есть модель, способная обойти рост цен. Версия X1 18i оснащается 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 136 л. с. и роботизированной коробкой. Привод передний, а разгон уверенный и плавный.
Стоимость автомобиля — около 5,5 млн руб.
Ещё один пример — BMW 320i с двухлитровым мотором мощностью 156 л. с. и восьмиступенчатым "автоматом". Машина с задним приводом сохраняет свой фирменный драйв и в то же время остаётся в рамках допустимого порога по мощности.
Средняя цена на рынке — около 4,8 млн руб.
Младший представитель штутгартской марки — Mercedes A-Class. Он оснащён 1,3-литровым турбомотором на 150 л. с. и семиступенчатым "роботом". Передний привод и экономичность делают его одним из самых рациональных вариантов для города.
Стоимость в России — около 3,2 млн руб.
|Модель
|Мощность
|Объём двигателя
|Привод
|Коробка
|Средняя цена, ₽
|Audi Q3
|160 л. с.
|1,6 л
|Передний
|Робот 7-DCT
|5 343 000
|Audi A3 L
|160 л. с.
|1,5 л
|Передний
|Робот 7-DCT
|4 724 000
|BMW X1 18i
|136 л. с.
|1,5 л
|Передний
|Робот 7-DCT
|5 500 000
|BMW 320i
|156 л. с.
|2,0 л
|Задний
|Автомат 8-АТ
|4 800 000
|Mercedes A-Class
|150 л. с.
|1,3 л
|Передний
|Робот 7-DCT
|3 200 000
Проверить мощность в ПТС. Даже минимальная разница в 1 л. с. может изменить ставку утильсбора.
Обратить внимание на дату выпуска. Для новых машин после 1 ноября будет действовать новая схема расчёта.
Выбирать проверенные каналы поставок. Параллельные импортеры могут корректировать цену задним числом.
Смотреть на стоимость владения. Чем ниже мощность, тем дешевле страховка и налог.
|Плюсы
|Минусы
|Не попадают под повышенный утильсбор
|Меньше мощности и динамики
|Снижается транспортный налог
|Ограниченный выбор моделей
|Ниже стоимость страховки
|Чаще передний привод
|Экономичный расход топлива
|Реже встречаются на рынке
|Подходят для города
|Меньше вариаций комплектаций
Для машин с моторами от 161 до 200 л. с. ставка утильсбора может увеличиться почти вдвое. Это коснётся большинства популярных моделей — от Lexus NX до Volvo XC60. Поэтому сейчас дилеры фиксируют рост спроса именно на "граничные" версии, которые формально остаются под порогом.
Миф: утильсбор затронет только новые автомобили.
Правда: изменения распространятся и на машины с пробегом, ввозимые частными лицами.
Миф: ставка одинакова для всех марок.
Правда: размер сбора зависит от мощности, типа двигателя и возраста автомобиля.
Миф: можно занизить мощность в документах.
Правда: данные сверяются с заводскими характеристиками, и попытка изменения считается нарушением.
Когда вступит в силу новая методика?
Ожидается с 1 ноября 2025 года.
Кого не затронет рост утильсбора?
Физлиц, покупающих машины мощностью до 160 л. с.
Можно ли заранее оплатить старый сбор?
Да, если автомобиль растаможен и оформлен до введения новых правил.
Сколько может вырасти цена?
В среднем на 15-25 %, а в премиум-сегменте — до 2 млн руб.
Есть ли риск для электромобилей?
Нет, они освобождены от утильсбора в действующей редакции.
Новый порядок утильсбора впервые разделяет ставки для юрлиц и физлиц.
В 2025 году число автомобилей мощностью до 160 л. с. составит около 30 % всех ввозимых иномарок.
В Европе утильсбор включён в стоимость утилизации, а не добавляется отдельной строкой.
Утилизационный сбор появился в России в 2012 году как мера поддержки отечественного автопрома. Сначала он был символическим, но с ростом импорта стал инструментом регулирования рынка. Новый виток реформы, запланированный на 2025 год, должен стимулировать локализацию производства и уменьшить долю "параллельного" импорта.
