Кроссовер с русским характером: Москвич 8 сочетает современные опции и выгодную цену

1:05
Авто

Новая эпоха для легендарной марки "Москвич" началась громко, но не без противоречий. Флагман бренда — "Москвич 8", крупный семиместный кроссовер за 3 млн рублей, — оказался машиной, которую многие ждали, но не все поняли.

Москвич 8
Фото: commons.wikimedia.org by Retired electrician, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Москвич 8

Именно так сегодня воспринимают автомобиль, в котором российская эмблема скрывает китайские корни. Ведь "восьмёрка" — это не что иное, как JAC Sehol X8 Plus, адаптированный под российский рынок.

Внешность с намёком на премиум

Снаружи "Москвич 8" производит сильное первое впечатление. Почти пятиметровый кузов не выглядит громоздким — наоборот, в дизайне угадывается уверенность и даже лёгкая агрессия. Передняя часть украшена массивной решёткой, трёхъярусной оптикой и декоративными элементами, которые создают иллюзию дорогого автомобиля.

Колёсные арки в чёрном пластике, аккуратные линии и 19-дюймовые диски придают модели солидность. Сзади — эффектная светодиодная полоса и фальшпатрубки, которые визуально добавляют "веса". Критики шутят, что некоторые детали будто "примерили" от другой модели, но в целом образ получился цельным.

Интерьер: комфорт и компромиссы

Внутри — современный стиль без излишеств. Центральная панель оформлена горизонтально, мультимедиа с экраном 12,3 дюйма, под ним — двухуровневая консоль с беспроводной зарядкой и подстаканниками. Салон выполнен в тёплых оттенках, материалы качественные, хотя глянцевый пластик быстро собирает отпечатки.

Передние сиденья мягкие, но без выраженной боковой поддержки, а диапазон регулировок руля ограничен только высотой. Из-за этого посадка напоминает "грузовую", а высоким водителям может быть неудобно.

Зато задний ряд радует простором и отсутствием тоннеля — удобно даже троим взрослым. Третий ряд подходит скорее детям или подросткам, но туда можно пробраться, сдвинув второй ряд. Есть собственный блок вентиляции — пусть и с управлением только с одной стороны.

Багажник — компромисс. При семиместной схеме остаётся лишь 418 л, зато со сложенными креслами — внушительные 2153 л. Под фальшполом — "докатка".

Эргономика под вопросом

Несмотря на солидный список опций, без спорных решений не обошлось. Среди них:

  1. руль не регулируется по вылету;
  2. подогрева руля нет даже в топовых версиях;
  3. экран приборов информативный, но часть данных перекрывается рулём;
  4. USB-разъём расположен неудобно — ближе к пассажиру;
  5. Bluetooth работает нестабильно, а поиск радиостанций слабый;
  6. мультимедиа поддерживает CarPlay и Android Auto только по проводу.

Тем не менее интерфейс переведён на русский грамотно, а навигация и меню работают без зависаний.

Мотор и повадки

Под капотом — 1,5-литровый турбомотор (174 л. с., 280 Н·м), работающий с семиступенчатым "роботом". Привод — только передний. Снаряжённая масса почти 1,8 т, поэтому динамика далека от спортивной, но для города мощности хватает.

Машина легко трогается, плавно разгоняется и хорошо держит курс на трассе. Правда, подвеска получилась "жёстковатой": мелкие неровности чувствительны, а на "лежачих полицейских" амортизаторы срабатывают на отбой.

Сравнение с конкурентами

Модель Мощность Кол-во мест Привод Цена от
Москвич 8 174 л. с. 7 Передний 2 980 000 ₽
Chery Tiggo 8 Pro Max 197 л. с. 7 Полный 3 040 000 ₽
Jetour X90 Plus 186 л. с. 7 Передний 3 969 900 ₽
Geely Okavango 190 л. с. 7 Полный 3 640 000 ₽

Советы шаг за шагом

  1. При выборе комплектации отдайте предпочтение "Техно" — в ней уже есть вентиляция кресел и система контроля слепых зон.

  2. Меняйте штатные шины Wanli на более цепкие — это повысит комфорт и безопасность.

  3. Для поездок с семьёй заранее планируйте багаж — при трёх рядах места почти нет.

  4. Не забывайте, что коробка чувствительна к пробкам — избегайте резких стартов и торможений.

Ошибки → последствия → альтернатива

  • Ошибка: Езда по грунтовке без понижения давления в шинах.
    Последствие: потеря сцепления, удары в подвеске.
    Альтернатива: двигайтесь спокойно, держите скорость до 30 км/ч.
  • Ошибка: Перегружать салон вещами.
    Последствие: перераспределение веса, ухудшение управляемости.
    Альтернатива: не превышайте массу 2,2 т.
  • Ошибка: Игнорировать межсервисный интервал 10 000 км.
    Последствие: перегрев турбины и рост расхода топлива.
    Альтернатива: регулярная замена масла и фильтров.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Эффектный дизайн Жёсткая подвеска
Просторный салон Ограниченная эргономика
Семиместная компоновка Нет полного привода
Хорошая шумоизоляция Слабые штатные шины
Богатая комплектация Небольшой багажник в 7-местном варианте

А что если…

В топовой версии за 3,37 млн рублей кроссовер получает адаптивный круиз-контроль, панорамный люк, вентиляцию сидений и 12 динамиков. Но переплата оправдана только для тех, кто проводит за рулём больше времени — базовая версия уже предлагает всё необходимое.

FAQ

Сколько стоит "Москвич 8"?
От 2,98 млн рублей за версию "Бизнес" до 3,37 млн за "Премиум".

Какой расход топлива?
Средний показатель — 8,3 л на 100 км.

Есть ли полный привод?
Нет, только передний.

Сколько мест в салоне?
Семь, включая два дополнительных кресла на третьем ряду.

Какой бензин заливается?
Только АИ-95, турбомотор требователен к качеству топлива.

Мифы и правда

Миф: "Москвич 8" — чисто китайская копия.
Правда: модель адаптирована для российских условий и имеет локализованное производство.

Миф: третьим рядом пользоваться невозможно.
Правда: взрослым тесно, но для детей — вполне комфортно.

Миф: дорого за 3 миллиона.
Правда: по сравнению с конкурентами — одно из самых доступных предложений среди семиместных SUV.

Три интересных факта

  1. "Москвич 8" собирают на бывшем заводе Renault в Москве.

  2. В машине более 40 элементов русифицированы — от надписей до систем голосового управления.

  3. Система вентиляции третьего ряда — уникальная для сегмента.

Исторический контекст

Перезапуск бренда "Москвич" стал символом новой индустриальной политики России. После ухода иностранных компаний в 2022 году завод в Москве перешёл под управление КАМАЗ и МЭП, а к 2025 году предприятие освоило выпуск нескольких моделей, включая кроссоверы "Москвич 3", "7" и теперь "8".

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
