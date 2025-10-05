Кроссовер с русским характером: Москвич 8 сочетает современные опции и выгодную цену

Новая эпоха для легендарной марки "Москвич" началась громко, но не без противоречий. Флагман бренда — "Москвич 8", крупный семиместный кроссовер за 3 млн рублей, — оказался машиной, которую многие ждали, но не все поняли.
Именно так сегодня воспринимают автомобиль, в котором российская эмблема скрывает китайские корни. Ведь "восьмёрка" — это не что иное, как JAC Sehol X8 Plus, адаптированный под российский рынок.
Снаружи "Москвич 8" производит сильное первое впечатление. Почти пятиметровый кузов не выглядит громоздким — наоборот, в дизайне угадывается уверенность и даже лёгкая агрессия. Передняя часть украшена массивной решёткой, трёхъярусной оптикой и декоративными элементами, которые создают иллюзию дорогого автомобиля.
Колёсные арки в чёрном пластике, аккуратные линии и 19-дюймовые диски придают модели солидность. Сзади — эффектная светодиодная полоса и фальшпатрубки, которые визуально добавляют "веса". Критики шутят, что некоторые детали будто "примерили" от другой модели, но в целом образ получился цельным.
Внутри — современный стиль без излишеств. Центральная панель оформлена горизонтально, мультимедиа с экраном 12,3 дюйма, под ним — двухуровневая консоль с беспроводной зарядкой и подстаканниками. Салон выполнен в тёплых оттенках, материалы качественные, хотя глянцевый пластик быстро собирает отпечатки.
Передние сиденья мягкие, но без выраженной боковой поддержки, а диапазон регулировок руля ограничен только высотой. Из-за этого посадка напоминает "грузовую", а высоким водителям может быть неудобно.
Зато задний ряд радует простором и отсутствием тоннеля — удобно даже троим взрослым. Третий ряд подходит скорее детям или подросткам, но туда можно пробраться, сдвинув второй ряд. Есть собственный блок вентиляции — пусть и с управлением только с одной стороны.
Багажник — компромисс. При семиместной схеме остаётся лишь 418 л, зато со сложенными креслами — внушительные 2153 л. Под фальшполом — "докатка".
Несмотря на солидный список опций, без спорных решений не обошлось. Среди них:
Тем не менее интерфейс переведён на русский грамотно, а навигация и меню работают без зависаний.
Под капотом — 1,5-литровый турбомотор (174 л. с., 280 Н·м), работающий с семиступенчатым "роботом". Привод — только передний. Снаряжённая масса почти 1,8 т, поэтому динамика далека от спортивной, но для города мощности хватает.
Машина легко трогается, плавно разгоняется и хорошо держит курс на трассе. Правда, подвеска получилась "жёстковатой": мелкие неровности чувствительны, а на "лежачих полицейских" амортизаторы срабатывают на отбой.
|Модель
|Мощность
|Кол-во мест
|Привод
|Цена от
|Москвич 8
|174 л. с.
|7
|Передний
|2 980 000 ₽
|Chery Tiggo 8 Pro Max
|197 л. с.
|7
|Полный
|3 040 000 ₽
|Jetour X90 Plus
|186 л. с.
|7
|Передний
|3 969 900 ₽
|Geely Okavango
|190 л. с.
|7
|Полный
|3 640 000 ₽
При выборе комплектации отдайте предпочтение "Техно" — в ней уже есть вентиляция кресел и система контроля слепых зон.
Меняйте штатные шины Wanli на более цепкие — это повысит комфорт и безопасность.
Для поездок с семьёй заранее планируйте багаж — при трёх рядах места почти нет.
Не забывайте, что коробка чувствительна к пробкам — избегайте резких стартов и торможений.
|Плюсы
|Минусы
|Эффектный дизайн
|Жёсткая подвеска
|Просторный салон
|Ограниченная эргономика
|Семиместная компоновка
|Нет полного привода
|Хорошая шумоизоляция
|Слабые штатные шины
|Богатая комплектация
|Небольшой багажник в 7-местном варианте
В топовой версии за 3,37 млн рублей кроссовер получает адаптивный круиз-контроль, панорамный люк, вентиляцию сидений и 12 динамиков. Но переплата оправдана только для тех, кто проводит за рулём больше времени — базовая версия уже предлагает всё необходимое.
Сколько стоит "Москвич 8"?
От 2,98 млн рублей за версию "Бизнес" до 3,37 млн за "Премиум".
Какой расход топлива?
Средний показатель — 8,3 л на 100 км.
Есть ли полный привод?
Нет, только передний.
Сколько мест в салоне?
Семь, включая два дополнительных кресла на третьем ряду.
Какой бензин заливается?
Только АИ-95, турбомотор требователен к качеству топлива.
Миф: "Москвич 8" — чисто китайская копия.
Правда: модель адаптирована для российских условий и имеет локализованное производство.
Миф: третьим рядом пользоваться невозможно.
Правда: взрослым тесно, но для детей — вполне комфортно.
Миф: дорого за 3 миллиона.
Правда: по сравнению с конкурентами — одно из самых доступных предложений среди семиместных SUV.
"Москвич 8" собирают на бывшем заводе Renault в Москве.
В машине более 40 элементов русифицированы — от надписей до систем голосового управления.
Система вентиляции третьего ряда — уникальная для сегмента.
Перезапуск бренда "Москвич" стал символом новой индустриальной политики России. После ухода иностранных компаний в 2022 году завод в Москве перешёл под управление КАМАЗ и МЭП, а к 2025 году предприятие освоило выпуск нескольких моделей, включая кроссоверы "Москвич 3", "7" и теперь "8".
