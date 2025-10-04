Механика возвращается в моду: шестиступенчатая коробка стала изюминкой Lada Iskra

Новая Lada Iskra с механической коробкой передач доказывает, что "ручка" — не пережиток прошлого, а способ вернуть водителю настоящие ощущения от управления. Седан получился компактным, простым и неожиданно азартным. АвтоВАЗ сделал ставку на молодую аудиторию — тех, кто ценит контроль, динамику и низкие расходы.
"Механическая коробка на Lada Iskra — не пережиток прошлого, а осознанный выбор", — отмечают в компании АвтоВАЗ.
По сравнению с универсалом SW Cross, седан выглядит строже и лаконичнее. Он немного короче, но при этом сохраняет пропорции, свойственные городской машине. Линии кузова аккуратные, капот короткий, силуэт сбалансированный. Отсутствие избыточного декора играет на руку — Iskra воспринимается уверенно и стильно.
В кузове седан АвтоВАЗ явно стремился к универсальности. В ярких цветах вроде "Табаско" или насыщенного синего автомобиль выглядит современно, но без показного эпатажа. Универсал кажется более эмоциональным, но именно четырехдверка получилась гармоничной.
Салон Iskra повторяет SW по архитектуре: те же кресла, руль и 8-дюймовый экран мультимедиа. Отличие — в деталях. Вместо бронзовых вставок здесь спокойные серые акценты и декор "под мрамор". Материалы жёсткие, но визуально аккуратные.
Главное — эргономика. Водительское место продумано, а на заднем ряду, вопреки опасениям, просторно. Даже при росте выше среднего потолок не давит, коленям хватает пространства. Кресла простые, без боковой поддержки, но на дальних поездках не утомляют.
Подстаканники — впервые за долгое время — реально удерживают стакан. Но не всё идеально: мультимедийная система упрямо не видит iPhone при проводном подключении. Bluetooth работает стабильно, а старый добрый USB позволяет слушать музыку с флешки — привет из 2000-х.
Главная изюминка Iskra — новая 6-ступенчатая механика. Рычаг короткоходный, передачи включаются мягко и точно. После старых моделей ВАЗ — огромный прогресс. Ходы четкие, сцепление информативное.
Переключения частые — на 20-30 км/ч уже пора щёлкать следующую ступень, иначе двигатель начинает "петь". Но здесь есть логика: укороченные передачи делают разгон живым и придают автомобилю лёгкий спортивный характер.
Интересно, что рычаг в нейтрали чуть смещён влево — визуально кажется, будто включена первая. Впрочем, к этому быстро привыкаешь.
"Iskra с шестиступенчатой механикой — одна из самых драйверских машин в своём классе", — подчеркнули в прессе Autonews.
Шестая передача добавлена ради экономии топлива. На трассе разница между пятой и шестой минимальна, но обороты падают, и в салоне становится заметно тише.
На дороге Iskra чувствует себя уверенно. Подвеска энергоёмкая, руль с понятным усилием. На виражах седан не заваливается, даже при быстрой перестановке сохраняет траекторию. Мотор, конечно, не спортивный, но для города хватает с головой.
Передачи подобраны под типичный трафик: легко трогается со второй, позволяет спокойно ехать в плотном потоке. На высоких скоростях Iskra остаётся предсказуемой — и это уже достижение для машины масс-сегмента.
|Параметр
|Lada Iskra 5 МКП
|Lada Iskra 6 МКП
|Мощность
|90 л. с.
|106 л. с.
|Разгон 0-100 км/ч
|13,0 с
|12,6 с
|Макс. скорость
|173 км/ч
|168 км/ч
|Расход топлива (смеш.)
|≈ 6,5 л/100 км
|≈ 6,0 л/100 км
|Цена от
|1 249 000 ₽
|1 579 000 ₽
Используй шестую передачу только на трассе — в городе она бесполезна.
Не жми сцепление постоянно — ход педали длинный, перегреешь диск.
При трогании на уклоне Iskra легко стартует со второй — пользуйся этим.
Для экономии топлива переключайся при 2 000-2 200 об/мин.
Не игнорируй шум мотора — он подсказывает оптимальный момент переключения.
|Плюсы
|Минусы
|Точная механика
|Жесткий пластик салона
|Просторный салон
|Короткие передачи
|Хорошая управляемость
|Нет интеграции с iPhone
|Доступная цена
|Слабый мотор
|Экономичность
|Базовое оснащение
Вариаторная версия плавнее и удобнее в городе, но теряет то, за что любят Iskra — ощущение контроля. Кроме того, разница в цене — до 300 тысяч ₽, что делает "механику" логичным выбором для практичных водителей.
Какой двигатель ставят на Iskra?
1,6-литровый атмосферный мотор на 90 или 106 л. с., в зависимости от версии.
Какой расход топлива?
Около 6 л на 100 км в смешанном цикле.
Есть ли подогревы и круиз-контроль?
Да, в старших комплектациях — обогрев передних сидений и зеркал, круиз-контроль и датчики парковки.
Можно ли взять в кредите?
Да, действуют госпрограммы, снижающие цену на 10 % и более.
Миф: механика — устаревшая технология.
Правда: современная 6 МКП надежна, экономична и приятна в управлении.
Миф: у Lada плохая шумоизоляция.
Правда: на скорости 110 км/ч можно общаться без повышения голоса.
Миф: седан Iskra тесный.
Правда: в салоне комфортно даже четверым высоким пассажирам.
Шестиступенчатая МКП разработана с участием инженеров Renault Group.
Багажник на 500 литров — один из самых вместительных в классе.
Цвет "Табаско" стал самым популярным для версии SW и седана.
Модель Iskra появилась в 2024 году вместо старой Vesta Classic и стала первой Lada, разработанной после санкционного разрыва с европейскими партнёрами. АвтоВАЗ начал с универсала, но именно седан с механикой оказался самым ожидаемым и собрал максимум предзаказов в своём классе.
