Современный дизайн и экономия: гибрид Evolute i-Space получил новый интерьер и батарею

Российский гибрид Evolute i-Space после рестайлинга стал заметно современнее и при этом дешевле. Автомобиль, производимый на заводе "Моторинвест" в Липецкой области, теперь собирается по полному циклу и имеет обновленный кузов, салон и силовую установку. При внешней элегантности он сохраняет главное преимущество — минимальный налог и впечатляющую экономичность.

"Москва является центром развития электротранспорта в России", — отметил мэр Сергей Собянин.

Эта фраза особенно уместна: Evolute i-Space — одно из тех решений, которые показывают, что электрификация уже стала реальностью не только в премиум-сегменте.

Внешность с намеком на "электричку"

Обновлённый кроссовер стал выглядеть заметно строже. Передний бампер лишился массивных воздухозаборников, а воздух теперь подается через узкую щель в центре. Это улучшило аэродинамику и дало автомобилю более "электрический" облик. Сохранились аккуратные подштамповки, пропорции и традиционные дверные ручки. Пятицветная палитра — от "Галактического зеленого" до "Звездной ночи" — делает модель узнаваемой и стильной.

Новый интерьер — минимум лишнего

Главные изменения ждут водителя внутри. Салон полностью переработан: исчезли пластиковые вставки под дерево, а материалы отделки стали мягче и приятнее. Передняя панель теперь строго горизонтальна, два экрана (8,8 и 15,6 дюйма) разделены, мультимедиа поддерживает Apple CarPlay и Android Auto. Под консолью появилось отделение для вещей, а кнопку запуска переместили влево — в духе Porsche.

Но не обошлось без компромиссов. Селектор трансмиссии убрали с тоннеля, из-за чего управление стало менее интуитивным. На заднем ряду не предусмотрен отдельный блок регулировки обогрева и вентиляции, а кресла хотя и новые, но с короткой подушкой.

Багажник и практичность

Один из главных плюсов — вместимость. В семиместной версии объем багажника при разложенных рядах составляет 187 л, но если сложить третий ряд, то уже 934 л. В пятиместной конфигурации под фальшполом спрятаны дополнительные ниши для зарядных кабелей и инструмента. Максимум — 2125 л при сложенном втором ряде.

Недостаток один: в машине нет запаски. Производитель ограничился ремонтным набором.

Мощность выросла, налог — нет

Инженеры нашли способ повысить отдачу без роста налоговой ставки. Формально у машины всего 95 л. с., из которых 90 — бензиновый мотор объёмом 1,5 л. Но крутящий момент передаётся не от ДВС, а от электродвигателя мощностью 218 л. с. и 330 Н·м. В результате разгон до "сотни" занимает 7,8 с.

По сути, это последовательный гибрид: двигатель внутреннего сгорания работает генератором и не связан напрямую с колесами. Поэтому машина ведёт себя как чистый электромобиль.

Дальше и тише

Главное новшество — новая тяговая батарея LFP-типа (литий-железо-фосфат) емкостью 25,1 кВт·ч от компании Hefei Gotion с подогревом. Теперь Evolute способен пройти до 1250 км без дозаправки, из которых 165 км — на электротяге. Бензиновый бак прежний — 60 л.

Быстрой зарядки нет: через китайский разъем GB/T пополнение энергии занимает около четырёх часов. На практике пробег в смешанном режиме приближается к тысяче километров — достойно для машины весом почти две тонны.

Комфорт и поведение на дороге

На ходу Evolute i-Space ощущается мягким и плавным. Подвеска уверенно глотает неровности, кузов чуть покачивается, но без раздражающей валкости. Рекуперация эффективная, особенно в максимальном режиме, но важно помнить: при замедлении только рекуперацией стоп-сигналы не включаются.

На трассе машина способна развивать до 170 км/ч, но при длительной езде на высокой скорости батарея быстро разряжается. Тогда в дело вступает ДВС, поддерживая заряд. Расход топлива в среднем составляет от 5,9 до 8 л на 100 км, что близко к заявленным 5,6 л.

Сравнение поколений

Параметр До рестайлинга После рестайлинга Мощность электродвигателя 177 л. с. 218 л. с. Батарея 17,5 кВт·ч CATL 25,1 кВт·ч LFP Hefei Gotion Запас хода 1150 км 1250 км Разгон 0-100 км/ч 7,4 с 7,8 с Цена от 3 000 000 ₽ 3 415 000 ₽ Сборка Крупноузловая Полный цикл

Советы по эксплуатации

Заряжать батарею лучше регулярно, даже при работе ДВС — это увеличит срок службы аккумулятора. Включать рекуперацию на максимум в городских пробках — помогает экономить заряд. Для дальних поездок выбирать умный режим, чтобы система сама распределяла нагрузку между двигателем и батареей.

Ошибки водителей и их последствия

Ошибка: попытка ехать долго на максимальной скорости.

Последствие: быстрый разряд батареи и активация аварийного режима.

Альтернатива: держать крейсерскую скорость 100-120 км/ч.

Ошибка: экономия на техобслуживании.

Последствие: перегрев генератора.

Альтернатива: соблюдать межсервисный интервал 10 000 км.

Ошибка: использование несертифицированных зарядных устройств.

Последствие: риск выхода из строя контроллера батареи.

Альтернатива: использовать штатный кабель GB/T.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Большой запас хода Нет запасного колеса Просторный салон Непривычное управление трансмиссией Низкий транспортный налог Медленная зарядка Умеренный расход топлива Нет регулировки поясничного подпора Всеядная подвеска Скромный диапазон регулировки руля

А что если…

Она удобнее: больше багажник, легче конструкция, дешевле на 100 тыс. руб. Единственный минус — спинки второго ряда нельзя регулировать по наклону.

FAQ

Какой расход у гибрида?

В смешанном цикле — около 6 л на 100 км.

Можно ли зарядить от розетки?

Да, от бытовой сети через GB/T, время — около 4 ч.

Сколько стоит?

От 3 415 000 ₽ за пятиместную и от 3 515 000 ₽ за семиместную версию, при господдержке — от 2,49 млн ₽.

Что по гарантии?

Стандарт — 3 года или 100 000 км, батарея — 8 лет.

Мифы и правда

Миф: гибриды дороги в обслуживании.

Правда: межсервисный интервал 10 000 км, расходники доступны.

Миф: батарея быстро теряет ёмкость.

Правда: LFP-аккумуляторы выдерживают до 3000 циклов зарядки.

Миф: гибрид не подходит для зимы.

Правда: система подогрева батареи сохраняет эффективность даже при -25 °C.

Три интересных факта

Evolute i-Space — первая модель бренда, полностью собираемая в России. Электродвигатель мощнее, чем у Chery Tiggo 8 Pro. При плавном ускорении рекуперация может вернуть до 15 % энергии.

Исторический контекст

Бренд Evolute был создан в 2022 году и стал флагманом отечественных NEV-технологий. Первые партии i-Space выпускались по крупноузловой схеме, но в 2025 году производство перешло на полный цикл.