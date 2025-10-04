Современный дизайн и экономия: гибрид Evolute i-Space получил новый интерьер и батарею

Российский гибрид Evolute i-Space после рестайлинга стал заметно современнее и при этом дешевле. Автомобиль, производимый на заводе "Моторинвест" в Липецкой области, теперь собирается по полному циклу и имеет обновленный кузов, салон и силовую установку. При внешней элегантности он сохраняет главное преимущество — минимальный налог и впечатляющую экономичность.
"Москва является центром развития электротранспорта в России", — отметил мэр Сергей Собянин.
Эта фраза особенно уместна: Evolute i-Space — одно из тех решений, которые показывают, что электрификация уже стала реальностью не только в премиум-сегменте.
Обновлённый кроссовер стал выглядеть заметно строже. Передний бампер лишился массивных воздухозаборников, а воздух теперь подается через узкую щель в центре. Это улучшило аэродинамику и дало автомобилю более "электрический" облик. Сохранились аккуратные подштамповки, пропорции и традиционные дверные ручки. Пятицветная палитра — от "Галактического зеленого" до "Звездной ночи" — делает модель узнаваемой и стильной.
Главные изменения ждут водителя внутри. Салон полностью переработан: исчезли пластиковые вставки под дерево, а материалы отделки стали мягче и приятнее. Передняя панель теперь строго горизонтальна, два экрана (8,8 и 15,6 дюйма) разделены, мультимедиа поддерживает Apple CarPlay и Android Auto. Под консолью появилось отделение для вещей, а кнопку запуска переместили влево — в духе Porsche.
Но не обошлось без компромиссов. Селектор трансмиссии убрали с тоннеля, из-за чего управление стало менее интуитивным. На заднем ряду не предусмотрен отдельный блок регулировки обогрева и вентиляции, а кресла хотя и новые, но с короткой подушкой.
Один из главных плюсов — вместимость. В семиместной версии объем багажника при разложенных рядах составляет 187 л, но если сложить третий ряд, то уже 934 л. В пятиместной конфигурации под фальшполом спрятаны дополнительные ниши для зарядных кабелей и инструмента. Максимум — 2125 л при сложенном втором ряде.
Недостаток один: в машине нет запаски. Производитель ограничился ремонтным набором.
Инженеры нашли способ повысить отдачу без роста налоговой ставки. Формально у машины всего 95 л. с., из которых 90 — бензиновый мотор объёмом 1,5 л. Но крутящий момент передаётся не от ДВС, а от электродвигателя мощностью 218 л. с. и 330 Н·м. В результате разгон до "сотни" занимает 7,8 с.
По сути, это последовательный гибрид: двигатель внутреннего сгорания работает генератором и не связан напрямую с колесами. Поэтому машина ведёт себя как чистый электромобиль.
Главное новшество — новая тяговая батарея LFP-типа (литий-железо-фосфат) емкостью 25,1 кВт·ч от компании Hefei Gotion с подогревом. Теперь Evolute способен пройти до 1250 км без дозаправки, из которых 165 км — на электротяге. Бензиновый бак прежний — 60 л.
Быстрой зарядки нет: через китайский разъем GB/T пополнение энергии занимает около четырёх часов. На практике пробег в смешанном режиме приближается к тысяче километров — достойно для машины весом почти две тонны.
На ходу Evolute i-Space ощущается мягким и плавным. Подвеска уверенно глотает неровности, кузов чуть покачивается, но без раздражающей валкости. Рекуперация эффективная, особенно в максимальном режиме, но важно помнить: при замедлении только рекуперацией стоп-сигналы не включаются.
На трассе машина способна развивать до 170 км/ч, но при длительной езде на высокой скорости батарея быстро разряжается. Тогда в дело вступает ДВС, поддерживая заряд. Расход топлива в среднем составляет от 5,9 до 8 л на 100 км, что близко к заявленным 5,6 л.
|Параметр
|До рестайлинга
|После рестайлинга
|Мощность электродвигателя
|177 л. с.
|218 л. с.
|Батарея
|17,5 кВт·ч CATL
|25,1 кВт·ч LFP Hefei Gotion
|Запас хода
|1150 км
|1250 км
|Разгон 0-100 км/ч
|7,4 с
|7,8 с
|Цена от
|3 000 000 ₽
|3 415 000 ₽
|Сборка
|Крупноузловая
|Полный цикл
Заряжать батарею лучше регулярно, даже при работе ДВС — это увеличит срок службы аккумулятора.
Включать рекуперацию на максимум в городских пробках — помогает экономить заряд.
Для дальних поездок выбирать умный режим, чтобы система сама распределяла нагрузку между двигателем и батареей.
|Плюсы
|Минусы
|Большой запас хода
|Нет запасного колеса
|Просторный салон
|Непривычное управление трансмиссией
|Низкий транспортный налог
|Медленная зарядка
|Умеренный расход топлива
|Нет регулировки поясничного подпора
|Всеядная подвеска
|Скромный диапазон регулировки руля
Она удобнее: больше багажник, легче конструкция, дешевле на 100 тыс. руб. Единственный минус — спинки второго ряда нельзя регулировать по наклону.
Какой расход у гибрида?
В смешанном цикле — около 6 л на 100 км.
Можно ли зарядить от розетки?
Да, от бытовой сети через GB/T, время — около 4 ч.
Сколько стоит?
От 3 415 000 ₽ за пятиместную и от 3 515 000 ₽ за семиместную версию, при господдержке — от 2,49 млн ₽.
Что по гарантии?
Стандарт — 3 года или 100 000 км, батарея — 8 лет.
Миф: гибриды дороги в обслуживании.
Правда: межсервисный интервал 10 000 км, расходники доступны.
Миф: батарея быстро теряет ёмкость.
Правда: LFP-аккумуляторы выдерживают до 3000 циклов зарядки.
Миф: гибрид не подходит для зимы.
Правда: система подогрева батареи сохраняет эффективность даже при -25 °C.
Evolute i-Space — первая модель бренда, полностью собираемая в России.
Электродвигатель мощнее, чем у Chery Tiggo 8 Pro.
При плавном ускорении рекуперация может вернуть до 15 % энергии.
Бренд Evolute был создан в 2022 году и стал флагманом отечественных NEV-технологий. Первые партии i-Space выпускались по крупноузловой схеме, но в 2025 году производство перешло на полный цикл.
