Флагманский электромобиль превратился в источник пожара: Faraday Future снова в центре скандала

Faraday Future давно пытается попасть в "большую лигу" электромобилей, но пока её имя чаще мелькает в новостях благодаря громким заявлениям, чем реальным продажам. Флагманский FF 91 вышел всего пару лет назад, а к началу 2025-го на дорогах оказалось лишь несколько десятков машин.

Автомобиль Faraday Future's

На этом фоне любой инцидент вокруг бренда тут же становится поводом для обсуждения — особенно если речь про безопасность. Конец сентября принёс как раз такую историю: загорелся ранний прототип FF 91 в дополнительном офисе компании в Лос-Анджелесе. Расскажем по порядку, что произошло, почему это важно и как всё это влияет на репутацию и будущие планы стартапа.

Что случилось и почему это заметили все

Ранним утром 28 сентября 2025 года в дополнительном здании штаб-квартиры Faraday Future в Лос-Анджелесе вспыхнул огонь. Пожарные прибыли в 4:37 и потушили возгорание примерно за сорок минут. Пострадавших нет, эвакуация не потребовалась, но в ходе инцидента случился небольшой хлопок — здание проверили на предмет скрытых повреждений конструкций. После первичного осмотра компания уточнила: загорелся не серийный автомобиль, а бета-прототип FF 91 с индексом B40, один из первых демо-экземпляров, много лет использовавшийся для инженерных задач и показов.

Что говорят предварительные данные

Первая версия причин — короткое замыкание в 12-вольтовой цепи автомобиля либо сбой во внешней проводке шоу-рума, от которой прототип получал питание. Ключевой момент: тяговая батарея на цилиндрических элементах 18650, находящаяся в эксплуатации почти девять лет, не воспламенилась и исключена как источник пожара. Нижняя часть конструкции — подрамник, колёса, часть пола салона — сохранилась, окна в помещении не повредились, а основная деятельность подразделений компании не остановилась. На языке репутационных рисков это означает: речь о локальном инциденте с очень старым образцом, а не о системной проблеме серийных машин.

Позиция компании и влияние на текущую линейку

В официальном сообщении Faraday Future подчеркнула, что речь идёт о бета-прототипе и у инцидента нет связи с текущими серийными FF 91. Ретроспективная проверка материалов и конструктивных отличий между ранними прототипами и серийными авто — стандартная практика в таких случаях. Здесь она особенно важна: компания прямо заявляет, что отзыв серийных машин не ожидается, а в качестве ответных мер обещает усилить регламенты безопасности и обновить протоколы пожарной профилактики на объектах. Для бренда, который ещё только завоёвывает доверие покупателей премиальных электрокаров, подобная прозрачность — единственная возможная стратегия.

Где здесь контекст рынка

Стартапу приходится конкурировать с тяжёлыми игроками — Tesla и Lucid, — которые не только штампуют тысячи электромобилей, но и выстраивают из них экосистемы: зарядка, софт, страховка, сервисные программы. На этом фоне единичные продажи FF 91 выглядят скромно, а любая новость моментально сканируется рынком на предмет рисков. Пожар прототипа — это не удар по текущим авто, но важный тест коммуникации и инженерной дисциплины.

Сравнение

Параметр FF 91 (прототип B40) FF 91 (серийная версия) Tesla Model S Lucid Air Статус экземпляра Бета, демонстрационный Серия, ограниченный выпуск Серия, массовый выпуск Серия, премиум Возраст батареи ~9 лет Новая Новая Новая Форм-фактор ячеек 18650 (заявлен производственный формат) 18650/4680 (в зависимости от версии) Pouch-ячейки Причастность к инциденту Нет воспламенения батареи Не затронута Н/Д Н/Д Масштаб продаж Не продаётся Десятки единиц Сотни тыс. Десятки тыс. Экосистема (зарядка/сервис) Локальная Ограниченно Развита Развита

Советы шаг за шагом: как оценивать безопасность и надёжность премиального электромобиля

Проверяйте происхождение машины: серийный экземпляр, пилотная партия или демонстрационный образец. От этого зависят гарантийные условия и обновления софта. Уточняйте архитектуру питания: 12-вольтовая система, высоковольтная батарея, блоки распределения. Спросите у дилера, какие компоненты обновлялись и когда. Запрашивайте отчёты о кампаниях по безопасности: были ли сервисные бюллетени и доработки (в т. ч. по проводке салона, зарядным портам, предохранителям). Оценивайте экосистему: наличие быстрой зарядной сети (DC), домашней зарядной станции (wallbox), сертифицированного сервиса, страховки для электромобилей. Тестируйте поведение систем: режимы рекуперации, термоменеджмент батареи, охлаждение силовых модулей. Важно, как машина ведёт себя при длительной нагрузке. Смотрите на историю бренда: как компания отрабатывает инциденты — публикует ли отчёты, сотрудничает ли с властями, проводит ли профилактику на объектах.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Игнорировать возраст и статус авто → Покупка демонстрационного образца с изношенными компонентами → Выбирать серийную машину с подтверждённым сервисом и историей. Не проверять 12-вольтовую часть → Риск отказов вспомогательных систем и ложных тревог → Диагностика у сертифицированного центра и замена слабых узлов. Экономить на зарядке → Перегрев розеток и кабелей в доме → Установка сертифицированного wallbox с отдельной линией и УЗО. Пренебречь страхованием для EV → Высокие расходы при редких, но дорогих инцидентах → Полис с опцией электромобиля и покрытием батареи. Оставлять авто на внешнем питании без контроля → Риск в выставочных и складских помещениях → Использовать таймеры, термодатчики и регламентированные проверки.

А что если…

Если расследование подтвердит внешнюю причину (проводка помещения), у компании появится аргумент в пользу корректности конструктивных решений. Если же корень в 12-вольтовой цепи прототипа, это повод обновить регламенты и компоненты в демо-пуле. В любом случае серийные машины под завязку забиты современными датчиками и защитами, а каждая подобная история обычно заканчивается усилением профилактики, а не массовыми отзывами.

Плюсы и минусы

Что хорошего Что настораживает Инцидент не связан с серийными батареями FF 91 Пожар около бренда с небольшой клиентской базой сильнее бьёт по доверию Прозрачная коммуникация и обещание усилить меры Долгий цикл выхода в серию, небольшие объёмы Целые окна и локальный характер повреждений Необходимость проверки протоколов в помещениях и демо-парке Сохранность низа кузова и силовых элементов Старые прототипы зачастую имеют устаревшую проводку Отсутствие пострадавших Внимание СМИ к любому инциденту вокруг EV-стартапа

FAQ

Как выбрать безопасный электромобиль?

Смотрите на сертификацию, отчёты NHTSA/Euro NCAP, наличие сервисных бюллетеней, а также на срок и условия гарантии батареи и силовой электроники.

Сколько стоит базовая инфраструктура дома?

Домашний wallbox с установкой — ориентировочно от €800 до €1800, плюс отдельный автомат и УЗО. Зато получаете стабильный ток и корректную термозащиту.

Что лучше: 18650, 2170 или pouch-ячейки?

Для пользователя важнее не форм-фактор, а термоменеджмент, BMS и гарантийная политика. Все форматы безопасны при корректной интеграции и контроле температур.

Нужно ли специальное страхование для батареи?

Да, полис, учитывающий электромобиль, покрывает не только кузов, но и тяговую батарею, зарядное оборудование и буксировку при "нулевом запасе хода".

Как интерпретировать новости о пожарах EV?

Отделяйте бытовые случаи и экстремальные сценарии от системных дефектов. Смотрите, затронута ли серия, есть ли отзыв и как производитель закрывает риск.

Мифы и правда

"Если загорелся прототип, значит, серийные машины тоже опасны". Правда: прототипы отличаются по комплектующим и режимам эксплуатации. "Любой пожар EV — это возгорание батареи". Правда: часто источником становится 12-вольтовая цепь или внешняя проводка. "Если окно цело, значит, огонь был слабым". Правда: стеклопакеты могут выдерживать жар, а очаг локализуется отделочными материалами или кабелями.

Три интересных факта

12-вольтовая система в EV питает массу "обычных" вещей — от замков до блоков управления, и её отказ часто оказывается причиной странных симптомов. Старые демонстрационные авто живут в тяжёлом режиме: бесконечные включения/выключения, внешнее питание, частые перевозки. Современные пожарные протоколы для зарядок и шоу-румов всё чаще включают тепловизионный контроль и регламент отключения линий.

Исторический контекст: как индустрия училась на ошибках

Ранние электромобили 2010-х пережили несколько заметных пожаров, после которых производители усилили термозащиту батарей и алгоритмы BMS. Массовые обновления "по воздуху" (OTA) позволили оперативно донастраивать охлаждение и зарядные профили без визита в сервис. К 2020-м крупные бренды выстроили сеть сертифицированных зарядок и сервисов — теперь безопасность рассматривают как часть экосистемы, а не только конструкции авто.

Инцидент с прототипом FF 91 — это неприятная, но локальная история вокруг старого демонстрационного образца. Для серийных владельцев ключевой факт один: тяговая батарея не стала источником пожара, а компания объявила о профилактических мерах и продолжает взаимодействовать с властями. Для стартапа с небольшим парком это испытание на зрелость процессов — и шанс показать, что безопасность действительно в приоритете.