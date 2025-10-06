Машины, которые не сдаются: осень бьёт по продажам, но эти кроссоверы только дорожают

Рынок новых автомобилей в России продолжает штормить — в сентябре продажи упали почти на 19%. Но есть категория машин, которая чувствует себя уверенно даже на падающем рынке: кроссоверы. Они остаются любимцами водителей — практичные, универсальные и адаптированные к нашим дорогам. Аналитики "Автостата" подсчитали, какие модели россияне покупали чаще всего этой осенью.

Почему кроссоверы держат рынок

Кроссоверы стали своеобразным компромиссом между легковыми и внедорожниками. Высокий клиренс, вместительный салон, а теперь ещё и локальная сборка — всё это делает их главным выбором на фоне ограниченного импорта. Дополнительный фактор — доступные кредиты и прямые скидки от производителей, которые стимулируют продажи даже при росте цен.

Таблица "Лидеры продаж кроссоверов, сентябрь 2025 года"

Место Модель Продано, шт. Цена от, руб. Особенности 1 Haval Jolion 6154 1 999 000 Доступный, технологичный, сборка в Туле 2 Belgee X50 5547 2 189 990 Современный дизайн, богатая база 3 Geely Monjaro 4043 4 289 990 Премиальный комфорт и технологии 4 Haval M6 3706 1 999 000 Простая конструкция и низкая цена 5 Belgee X70 2762 2 475 990 Локализованный Atlas Pro с мягким гибридом

Haval Jolion — народный фаворит

Кроссовер Haval Jolion второй месяц подряд занимает вторую строку общего автомобильного рейтинга, уступая только Lada Granta. За сумму чуть меньше двух миллионов рублей водитель получает яркий дизайн, современный салон, мультимедиа с голосовым управлением и опции вроде подогрева лобового стекла. Даже несмотря на подорожание, дилеры предлагают скидки до 100 тыс. руб. — редкость в нынешних условиях. Jolion держится за счёт сочетания цены и богатого оснащения.

Belgee X50 — белорусско-китайский хит

Младшая модель от завода "Белджи" (совместное предприятие Белоруссии и Китая) повторила успех "родителя" Geely Coolray. Отсутствие "механики" повышает цену, но делает кроссовер комфортнее. В стандартной комплектации уже есть цифровая приборка, камера заднего вида, круиз-контроль и подогрев сидений. Покупатели оценили удачное соотношение качества и комплектации, особенно с учётом прямых скидок от завода.

Geely Monjaro — шаг в премиум

Флагман бренда Geely стал третьим по популярности. Его выбирают те, кто хочет комфорт и статус, но без переплаты за немецкие эмблемы. Двухлитровый турбомотор на 238 л. с., "классический" 8-ступенчатый автомат, панорамная крыша, адаптивный круиз и кожаный салон делают Monjaro прямым конкурентом Toyota RAV4 и Mazda CX-60. По отзывам владельцев, кроссовер ощущается как бизнес-класс, но за половину цены.

Haval M6 — прагматичный выбор

Модель Haval M6 собирается в Калужской области и остаётся одной из самых доступных в своём сегменте. За 1,999 млн рублей покупатель получает надёжный 1.5-литровый мотор, возможность выбора коробки и просторный багажник. Машина не претендует на роскошь, но ценится за практичность и простоту обслуживания. Идеальный вариант для тех, кто ищет рабочий автомобиль на каждый день.

Belgee X70 — локализованный Atlas Pro

Замыкает топ ещё один "белорус" — Belgee X70. Это фактически адаптированный Geely Atlas Pro с передним или полным приводом и технологией "мягкого" гибрида. Варианты моторов на 150 и 177 л. с., современный интерьер и сборка в СНГ делают X70 одним из самых сбалансированных кроссоверов за свои деньги. Прямая скидка снижает цену почти на 300 тыс. руб., что добавляет модели популярности.

Почему лидируют китайские бренды

За последние два года китайские автопроизводители заняли большую часть российского рынка. Их преимущества:

локальная сборка и наличие запчастей;

быстрое обновление модельного ряда;

продвинутая электроника и комплектации, сравнимые с премиумом;

стабильные поставки и гибкие программы кредитования.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: откладывать покупку "до стабилизации".

Последствие: рост цен на 5-10% к зиме.

Альтернатива: искать модели с прямыми заводскими скидками и льготным кредитом.

Ошибка: брать минимальную комплектацию.

Последствие: слабая ликвидность при перепродаже.

Альтернатива: оптимум — средняя версия с базовыми ассистентами и автоматом.

Ошибка: игнорировать локализацию сборки.

Последствие: проблемы с запчастями.

Альтернатива: выбирать модели, выпускаемые в России или Беларуси.

Таблица "Плюсы и минусы китайских кроссоверов в РФ"

Плюсы Минусы Современные технологии и дизайн Сложность с независенным ремонтом Гарантия и сервисная сеть Быстрая потеря цены при перепродаже Богатые базовые комплектации Ограниченный выбор двигателей Доступные кредиты и скидки Разброс качества сборки по партиям

3 интересных факта

В 2025 году доля китайских марок в России превысила 75% всех продаж новых машин. Haval Jolion впервые обошёл по продажам Toyota RAV4 — символическую веху для рынка. Считается, что белорусские сборки хуже китайских, но статистики по отказам это не подтверждают.

