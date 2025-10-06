Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Новый барьер для шенгена: сколько нужно иметь на счёте россиянину
Деменция на дне бокала: как алкоголь на самом деле влияет на мозг
Мотор кашляет сажей: как вернуть ему дыхание и продлить жизнь без дорогого ремонта
Курение и алкоголь передаются через плаценту: что происходит с ребёнком на самом деле
Жир тает — мышцы крепнут: 4 простых упражнения для мощного старта без спортзала
Долгие путешествия ради родных: как Алиса Гребенщикова проводит время с отцом Борисом Гребенщиковым*
Секрет гладкой кожи — не в креме, а в завтраке: формула утренней красоты
Инопланетянин на пляже: море выбросило создание, похожее на фантазию — словно драгоценный металл
Ваша квартира медленно отнимает силы: как неправильный свет превращает дом в энергетического вампира

Машины, которые не сдаются: осень бьёт по продажам, но эти кроссоверы только дорожают

6:59
Авто

Рынок новых автомобилей в России продолжает штормить — в сентябре продажи упали почти на 19%. Но есть категория машин, которая чувствует себя уверенно даже на падающем рынке: кроссоверы. Они остаются любимцами водителей — практичные, универсальные и адаптированные к нашим дорогам. Аналитики "Автостата" подсчитали, какие модели россияне покупали чаще всего этой осенью.

Haval Jolion
Фото: flickr by RL GNZLZ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Haval Jolion

Почему кроссоверы держат рынок

Кроссоверы стали своеобразным компромиссом между легковыми и внедорожниками. Высокий клиренс, вместительный салон, а теперь ещё и локальная сборка — всё это делает их главным выбором на фоне ограниченного импорта. Дополнительный фактор — доступные кредиты и прямые скидки от производителей, которые стимулируют продажи даже при росте цен.

Таблица "Лидеры продаж кроссоверов, сентябрь 2025 года"

Место Модель Продано, шт. Цена от, руб. Особенности
1 Haval Jolion 6154 1 999 000 Доступный, технологичный, сборка в Туле
2 Belgee X50 5547 2 189 990 Современный дизайн, богатая база
3 Geely Monjaro 4043 4 289 990 Премиальный комфорт и технологии
4 Haval M6 3706 1 999 000 Простая конструкция и низкая цена
5 Belgee X70 2762 2 475 990 Локализованный Atlas Pro с мягким гибридом

Haval Jolion — народный фаворит

Кроссовер Haval Jolion второй месяц подряд занимает вторую строку общего автомобильного рейтинга, уступая только Lada Granta. За сумму чуть меньше двух миллионов рублей водитель получает яркий дизайн, современный салон, мультимедиа с голосовым управлением и опции вроде подогрева лобового стекла. Даже несмотря на подорожание, дилеры предлагают скидки до 100 тыс. руб. — редкость в нынешних условиях. Jolion держится за счёт сочетания цены и богатого оснащения.

Belgee X50 — белорусско-китайский хит

Младшая модель от завода "Белджи" (совместное предприятие Белоруссии и Китая) повторила успех "родителя" Geely Coolray. Отсутствие "механики" повышает цену, но делает кроссовер комфортнее. В стандартной комплектации уже есть цифровая приборка, камера заднего вида, круиз-контроль и подогрев сидений. Покупатели оценили удачное соотношение качества и комплектации, особенно с учётом прямых скидок от завода.

Geely Monjaro — шаг в премиум

Флагман бренда Geely стал третьим по популярности. Его выбирают те, кто хочет комфорт и статус, но без переплаты за немецкие эмблемы. Двухлитровый турбомотор на 238 л. с., "классический" 8-ступенчатый автомат, панорамная крыша, адаптивный круиз и кожаный салон делают Monjaro прямым конкурентом Toyota RAV4 и Mazda CX-60. По отзывам владельцев, кроссовер ощущается как бизнес-класс, но за половину цены.

Haval M6 — прагматичный выбор

Модель Haval M6 собирается в Калужской области и остаётся одной из самых доступных в своём сегменте. За 1,999 млн рублей покупатель получает надёжный 1.5-литровый мотор, возможность выбора коробки и просторный багажник. Машина не претендует на роскошь, но ценится за практичность и простоту обслуживания. Идеальный вариант для тех, кто ищет рабочий автомобиль на каждый день.

Belgee X70 — локализованный Atlas Pro

Замыкает топ ещё один "белорус" — Belgee X70. Это фактически адаптированный Geely Atlas Pro с передним или полным приводом и технологией "мягкого" гибрида. Варианты моторов на 150 и 177 л. с., современный интерьер и сборка в СНГ делают X70 одним из самых сбалансированных кроссоверов за свои деньги. Прямая скидка снижает цену почти на 300 тыс. руб., что добавляет модели популярности.

Почему лидируют китайские бренды

За последние два года китайские автопроизводители заняли большую часть российского рынка. Их преимущества:

  • локальная сборка и наличие запчастей;
  • быстрое обновление модельного ряда;
  • продвинутая электроника и комплектации, сравнимые с премиумом;
  • стабильные поставки и гибкие программы кредитования.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: откладывать покупку "до стабилизации".
    Последствие: рост цен на 5-10% к зиме.
    Альтернатива: искать модели с прямыми заводскими скидками и льготным кредитом.

  • Ошибка: брать минимальную комплектацию.
    Последствие: слабая ликвидность при перепродаже.
    Альтернатива: оптимум — средняя версия с базовыми ассистентами и автоматом.

  • Ошибка: игнорировать локализацию сборки.
    Последствие: проблемы с запчастями.
    Альтернатива: выбирать модели, выпускаемые в России или Беларуси.

Таблица "Плюсы и минусы китайских кроссоверов в РФ"

Плюсы Минусы
Современные технологии и дизайн Сложность с независенным ремонтом
Гарантия и сервисная сеть Быстрая потеря цены при перепродаже
Богатые базовые комплектации Ограниченный выбор двигателей
Доступные кредиты и скидки Разброс качества сборки по партиям

3 интересных факта

  1. В 2025 году доля китайских марок в России превысила 75% всех продаж новых машин.

  2. Haval Jolion впервые обошёл по продажам Toyota RAV4 — символическую веху для рынка.

  3. Считается, что белорусские сборки хуже китайских, но статистики по отказам это не подтверждают.

Исторический контекст

  1. До 2022 года кроссоверы занимали около 50% продаж, в 2025-м — уже 70%.

  2. Белорусский завод "Белджи" стал одним из ключевых партнёров Geely после ухода западных брендов.

  3. Некоторые эксперты прогнозировали "крах китайцев" к 2024 году — прогноз не сбылся: доля продолжает расти.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Вечная мерзлота не молчит: учёные нашли то, чего боялись больше всего
Наука и техника
Вечная мерзлота не молчит: учёные нашли то, чего боялись больше всего
Переобувка по расписанию: в 2025 году штраф придёт раньше снега
Авто
Переобувка по расписанию: в 2025 году штраф придёт раньше снега
Популярное
Амазонка ожила: из глубин выполз восьмиметровый монстр, о существовании которого не подозревали учёные

Научная команда обнаружила гигантскую северную анаконду длиной до 8,4 метров в Эквадоре. Это открытие меняет представления о жизни в Амазонских джунглях.

Амазонка ожила: из глубин выполз восьмиметровый монстр, о существовании которого не подозревали учёные
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Пернатый хулиган века: лебедь Терминатор выселен из городка после попытки утопить местных птиц
Опавшие листья больше не мусор: садоводы превращают их в золото для почвы и получают рекордный урожай
Полетят ли на Россию Томагавки: что думают эксперты и где они ошибаются Андрей Николаев Эти 4 комплекса НАТО меняют ход войны: что скрывает за собой помощь Киеву Юрий Бочаров Авто на солнечной энергии: как мечта столкнулась с реальностью Сергей Милешкин
Вечная мерзлота не молчит: учёные нашли то, чего боялись больше всего
Последняя граница пройдена: Вояджер прислал данные из-за пределов системы
Механика возвращается в моду: шестиступенчатая коробка стала изюминкой Lada Iskra
Механика возвращается в моду: шестиступенчатая коробка стала изюминкой Lada Iskra
Последние материалы
Инопланетянин на пляже: море выбросило создание, похожее на фантазию — словно драгоценный металл
Машины, которые не сдаются: осень бьёт по продажам, но эти кроссоверы только дорожают
Ваша квартира медленно отнимает силы: как неправильный свет превращает дом в энергетического вампира
Воткнул — и забыл? Чем на самом деле опасны удобрения-палочки для домашних цветов
Не делайте эту ошибку: баклажаны Пармезан потеряют вкус и развалятся
Когда работа — праздник: кто из специалистов по животным стал самым высокооплачиваемым
Карнавал под угрозой: как обезопасить себя в самом опасном городе Карибского бассейна
Три акцента, которые делают любую женщину стильной: формула, проверенная модными домами
Акулы-призраки в опасности: новые исследования выявили угрозу для 30 видов
Блестящая самоирония: зачем Ксения Собчак выбрала себе седло от Dior на важном показе
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.