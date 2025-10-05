Зимняя резина-2025: что изменилось в законе и когда пора переобуваться, чтобы не получить штраф

С наступлением осени у российских водителей начинается сезонное испытание — своевременно сменить резину, не нарушив закон и не рискуя безопасностью. Переход с летних шин на зимние — не просто вопрос комфорта, а обязанность, за невыполнение которой грозят штрафы и реальные опасности на дороге.

По данным ГИБДД, число аварий в первые недели заморозков вырастает на 30-40%, и в большинстве случаев причиной становится именно несвоевременная замена шин. Поэтому важно понимать: дело не в формальности, а в физике сцепления и здравом смысле.

Что требует закон

Технический регламент Таможенного союза (ТР ТС 018/2011) прямо предписывает:

с 1 декабря по 1 марта эксплуатация автомобиля без зимних шин запрещена.

Штраф за нарушение — 500 рублей, но куда дороже может обойтись потеря управляемости.

Основные требования:

маркировка шин — M+S, M&S или M S, а также знак снежинки в горном пике (3PMSF);

минимальная глубина протектора — 4 мм;

зимние шины должны стоять на всех колёсах автомобиля.

Региональные власти вправе продлевать сроки в зависимости от климата. В Сибири и на Дальнем Востоке требования действуют дольше — часто уже с октября по апрель.

Таблица "Когда менять шины по регионам"

Регион Оптимальный срок Особенности климата Северные регионы Конец сентября — начало октября Ранние заморозки, гололёд Центральная Россия Конец октября — начало ноября Перепады температур Южные регионы Конец ноября — начало декабря Позднее похолодание Приморье, Калининград Ноябрь Морская влажность, гололедица

"Менять резину нужно не по календарю, а по погоде — при +5…+7 °C летняя резина уже теряет эластичность", — напоминают в Министерстве транспорта РФ.

Почему важно не затягивать

Физика процесса проста: при охлаждении ниже +7 °C летняя смесь твердеет, теряя сцепление с дорогой.

В итоге:

тормозной путь увеличивается на 25-30%;

машина чаще уходит в занос;

управляемость снижается, особенно на поворотах.

Зимняя резина, напротив, сохраняет эластичность и "вгрызается" в снег и лёд благодаря множеству ламелей.

Таблица "Типы зимних шин: сравнение"

Тип Плюсы Минусы Для каких регионов Шипованные Максимальное сцепление на льду, стабильность Шум, расход топлива, разрушение асфальта Сибирь, Урал Фрикционные ("липучки") Тихие, экономичные, мягкий ход Хуже на голом льду Центральная Россия Всесезонные Удобны при мягком климате Слабые зимой, быстро изнашиваются Юг, тёплые регионы

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: тянуть с заменой до снега.

Последствие: потеря сцепления при первых заморозках.

Альтернатива: ориентироваться на температуру, а не календарь.

Ошибка: ставить зимние шины только на ведущие колёса.

Последствие: машину будет заносить при торможении.

Альтернатива: менять весь комплект.

Ошибка: использовать старую резину с мелким протектором.

Последствие: аквапланирование, штраф, отказ в страховке.

Альтернатива: контролировать глубину не менее 4 мм и возраст до 5 лет.

Советы шаг за шагом: подготовка к замене

Запланируйте визит заранее. В октябре-ноябре шиномонтажи перегружены, а очереди могут растянуться на часы. Проверьте состояние шин. Ищите трещины, порезы, потерю шипов, дату выпуска (не старше 7 лет). Не забывайте о балансировке. Без неё - вибрация, неравномерный износ, нагрузка на подвеску. Проверьте давление. На холоде оно падает — корректируйте по нормам производителя. Храните летнюю резину правильно. В сухом, прохладном месте, вдали от света и батарей.

Таблица "Два подхода к сезонной замене"

Вариант Преимущества Недостатки Два комплекта колёс (с дисками) Быстрая замена (15-20 мин), нет балансировки каждый сезон Нужно место и вложения (от 15 000 руб.) Одна пара дисков, переобувка Меньше затрат на старте, компактное хранение Платная балансировка (до 4 000 руб. в год), износ борта шин

Практические рекомендации

Для зимы выбирайте штампованные диски — они дешевле и прочнее литых.

Маркируйте колёса при снятии (ПП, ЗЛ и т. д.) — для равномерного износа.

При затяжке болтов используйте динамометрический ключ, чтобы не сорвать резьбу.

После замены пройдите регулировку развала-схождения.

А что если зима мягкая

Во многих южных регионах автомобилисты тянут с заменой до декабря. Это допустимо, если температура днём стабильно выше +7 °C, но стоит помнить: ночные заморозки уже делают асфальт опасным. Лучший вариант — фрикционные шины, которые "держат" дорогу при нуле и не перегреваются в плюсовую погоду.

Экономика вопроса

Услуга Средняя цена (руб.) Замена колёс 1500-2500 Балансировка 1000-2000 Хранение комплекта 2000-4000

Использование сезонных шин продлевает срок службы каждого комплекта и снижает расход топлива на 5-8% — особенно у машин с мощными двигателями.

Мифы и правда

Миф: можно ездить на всесезонке круглый год.

Правда: это компромисс, не гарантирующий безопасность на льду.

Миф: шиповки портят подвеску.

Правда: нет, если соблюдать давление и балансировку.

Миф: в городе зимняя резина не нужна.

Правда: даже в мегаполисе температура асфальта падает до нуля ночью — риск гололёда сохраняется.

3 интересных факта

Впервые шипованные шины появились в Финляндии в 1936 году. Один квадратный сантиметр зимней шины прижимается к дороге с усилием до 100 кг. Считается, что шипы помогают на мокром асфальте — но фактически они ухудшают сцепление.

