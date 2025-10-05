Зимняя резина-2025: что изменилось в законе и когда пора переобуваться, чтобы не получить штраф

С наступлением осени у российских водителей начинается сезонное испытание — своевременно сменить резину, не нарушив закон и не рискуя безопасностью. Переход с летних шин на зимние — не просто вопрос комфорта, а обязанность, за невыполнение которой грозят штрафы и реальные опасности на дороге.
По данным ГИБДД, число аварий в первые недели заморозков вырастает на 30-40%, и в большинстве случаев причиной становится именно несвоевременная замена шин. Поэтому важно понимать: дело не в формальности, а в физике сцепления и здравом смысле.
Технический регламент Таможенного союза (ТР ТС 018/2011) прямо предписывает:
с 1 декабря по 1 марта эксплуатация автомобиля без зимних шин запрещена.
Штраф за нарушение — 500 рублей, но куда дороже может обойтись потеря управляемости.
Региональные власти вправе продлевать сроки в зависимости от климата. В Сибири и на Дальнем Востоке требования действуют дольше — часто уже с октября по апрель.
|Регион
|Оптимальный срок
|Особенности климата
|Северные регионы
|Конец сентября — начало октября
|Ранние заморозки, гололёд
|Центральная Россия
|Конец октября — начало ноября
|Перепады температур
|Южные регионы
|Конец ноября — начало декабря
|Позднее похолодание
|Приморье, Калининград
|Ноябрь
|Морская влажность, гололедица
"Менять резину нужно не по календарю, а по погоде — при +5…+7 °C летняя резина уже теряет эластичность", — напоминают в Министерстве транспорта РФ.
Физика процесса проста: при охлаждении ниже +7 °C летняя смесь твердеет, теряя сцепление с дорогой.
В итоге:
Зимняя резина, напротив, сохраняет эластичность и "вгрызается" в снег и лёд благодаря множеству ламелей.
|Тип
|Плюсы
|Минусы
|Для каких регионов
|Шипованные
|Максимальное сцепление на льду, стабильность
|Шум, расход топлива, разрушение асфальта
|Сибирь, Урал
|Фрикционные ("липучки")
|Тихие, экономичные, мягкий ход
|Хуже на голом льду
|Центральная Россия
|Всесезонные
|Удобны при мягком климате
|Слабые зимой, быстро изнашиваются
|Юг, тёплые регионы
Ошибка: тянуть с заменой до снега.
Последствие: потеря сцепления при первых заморозках.
Альтернатива: ориентироваться на температуру, а не календарь.
Ошибка: ставить зимние шины только на ведущие колёса.
Последствие: машину будет заносить при торможении.
Альтернатива: менять весь комплект.
Ошибка: использовать старую резину с мелким протектором.
Последствие: аквапланирование, штраф, отказ в страховке.
Альтернатива: контролировать глубину не менее 4 мм и возраст до 5 лет.
Запланируйте визит заранее. В октябре-ноябре шиномонтажи перегружены, а очереди могут растянуться на часы.
Проверьте состояние шин. Ищите трещины, порезы, потерю шипов, дату выпуска (не старше 7 лет).
Не забывайте о балансировке. Без неё - вибрация, неравномерный износ, нагрузка на подвеску.
Проверьте давление. На холоде оно падает — корректируйте по нормам производителя.
Храните летнюю резину правильно. В сухом, прохладном месте, вдали от света и батарей.
|Вариант
|Преимущества
|Недостатки
|Два комплекта колёс (с дисками)
|Быстрая замена (15-20 мин), нет балансировки каждый сезон
|Нужно место и вложения (от 15 000 руб.)
|Одна пара дисков, переобувка
|Меньше затрат на старте, компактное хранение
|Платная балансировка (до 4 000 руб. в год), износ борта шин
Во многих южных регионах автомобилисты тянут с заменой до декабря. Это допустимо, если температура днём стабильно выше +7 °C, но стоит помнить: ночные заморозки уже делают асфальт опасным. Лучший вариант — фрикционные шины, которые "держат" дорогу при нуле и не перегреваются в плюсовую погоду.
|Услуга
|Средняя цена (руб.)
|Замена колёс
|1500-2500
|Балансировка
|1000-2000
|Хранение комплекта
|2000-4000
Использование сезонных шин продлевает срок службы каждого комплекта и снижает расход топлива на 5-8% — особенно у машин с мощными двигателями.
Миф: можно ездить на всесезонке круглый год.
Правда: это компромисс, не гарантирующий безопасность на льду.
Миф: шиповки портят подвеску.
Правда: нет, если соблюдать давление и балансировку.
Миф: в городе зимняя резина не нужна.
Правда: даже в мегаполисе температура асфальта падает до нуля ночью — риск гололёда сохраняется.
Впервые шипованные шины появились в Финляндии в 1936 году.
Один квадратный сантиметр зимней шины прижимается к дороге с усилием до 100 кг.
Считается, что шипы помогают на мокром асфальте — но фактически они ухудшают сцепление.
Первые российские стандарты зимних шин появились в 1970-х годах.
В СССР массовая "переобувка" автомобилей началась лишь после 1980 года.
