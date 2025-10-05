Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Чеснок спит до весны, а вы работаете зря: один неверный день — и весь урожай пропал
Как знакомить питомца с ребенком: обязательная процедура для принятия животным нового члена семьи
Запечённые дольки, от которых пахнет домом: как сделать, чтобы корочка хрустела, а середина таяла
Больше никаких сюрпризов: новый режим проверки изменит ваш поход за икрой и безалкогольным пивом
Когда земля становится сверхзвуковой: учёные предупреждают о новой опасности
Вьетнамский ответ рамену: туристы теряют голову от горячей миски за копейки
Лайфхак миллионеров: как освободить 10 часов в неделю, просто переставая делать это
Раскрыт секрет упругой кожи: ретинол сотворит чудо с вашим телом — дряблость уходит в прошлое
Кушанашвили предсказал финал новой любви Полины Дибровой — это звучит жёстко

Заводской код — ловушка для новичков: вот почему краска с ним всё равно не совпадёт

8:09
Авто

Многие автовладельцы уверены, что их машина окрашена фирменной краской конкретного бренда — например, "Toyota Red" или "Mazda Silver". Но это лишь иллюзия. Ни один автопроизводитель не занимается химическим производством красок: этим заведуют промышленные гиганты вроде PPG, BASF или Axalta. Именно они создают сложные лакокрасочные составы, которыми затем пользуются заводские роботы.

Покраска автомобиля в автосервисе
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Покраска автомобиля в автосервисе

Работа автомаляра — не просто повторить заводской цвет, а добиться безупречного совпадения с тем, что уже есть на кузове. И это задача не из лёгких: оттенок может отличаться даже у машин одной модели, собранных на разных предприятиях. Плюс воздействие солнца, времени и окружающей среды меняет первоначальный цвет. Вот почему подобрать краску точно в тон — это искусство.

Почему код краски не спасёт

На первый взгляд кажется, что достаточно взглянуть на табличку с кодом цвета в проёме двери — и дело сделано. Но это заблуждение. Код лишь указывает направление, а не конечный результат. За годы эксплуатации краска подвергается фотодеградации: ультрафиолет разрушает полимеры и пигменты, заставляя оттенок выгорать. Добавьте к этому птичий помёт, смолу деревьев и соль на зимних дорогах — и вы поймёте, почему кузов теряет первоначальную яркость.

Даже новая машина может иметь микроскопические различия по цвету — на заводах краска наносится в разных условиях, под разными углами, с другими партиями пигментов. Поэтому профессиональный маляр подбирает не "по паспорту", а по живому образцу — конкретному автомобилю, со всеми его нюансами и следами времени.

Сложная химия простого белого

Иногда водители думают, что проще выбрать машину белого цвета — мол, перекрасить потом будет несложно. Однако даже "простой" белый существует в десятках вариаций. Например, код Ford YZ — это Oxford White, сочетающий железно-жёлтые и красноватые пигменты с добавлением ламповой сажи. В зависимости от производителя и партии эти оттенки могут играть по-разному.

То же касается "серебристого металлика" или "перламутра": каждая краска состоит из сложной смеси пигментов и отражающих частиц, и малейшее отклонение может исказить общий вид.

Как работает цифровой глаз

Современные маляры давно вооружились не только краскопультом, но и высокотехнологичными устройствами. Одно из них — спектрофотометр. Этот прибор прикладывают к кузову, и он "считывает" цвет с разных углов, фиксируя не только основной тон, но и то, как блестки, перламутр или прозрачный слой ведут себя при разном освещении.

Результат анализируется в базе данных, где хранятся тысячи рецептур и их заводские вариации. Система подбирает наиболее близкую формулу и предлагает так называемую "сервисную смесь" — обновлённую версию цвета, учитывающую естественное старение краски.

От цифры к кисти: мастерство маляра

Однако никакая технология не заменит человеческий глаз. После предварительного подбора маляр создаёт тестовую панель — небольшой фрагмент, который окрашивается отдельно и сравнивается с кузовом при дневном, искусственном и смешанном освещении. Если совпадение не идеально, начинается ручная корректировка.

Маляр добавляет микродозы других цветов, буквально по десятым долям грамма, пока оттенок не сольётся с оригиналом. Этот процесс требует опыта, чувства цвета и внимания к деталям. Именно поэтому результат хорошей работы выглядит естественно, будто ремонт и не проводился вовсе.

Сравнение методов подбора

Метод Преимущества Недостатки
Подбор по коду Быстро, удобно Не учитывает выгорание и заводские вариации
Подбор спектрофотометром Точная основа, цифровая база Требует последующей ручной настройки
Ручное тонирование Максимальная точность Зависит от опыта мастера, занимает больше времени

Как выбрать мастерскую: пошаговый гид

  1. Уточните, есть ли у сервиса современное оборудование (спектрофотометр, цифровые весы).

  2. Спросите, работают ли мастера с оригинальными лакокрасочными материалами — PPG, BASF, Axalta, Glasurit.

  3. Обратите внимание на тестовые панели: добросовестные маляры всегда делают пробные образцы.

  4. Уточните гарантию на покраску — качественные сервисы дают минимум год.

  5. Оцените условия покрасочной камеры: чистота и вентиляция напрямую влияют на результат.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: подобрать цвет только по заводскому коду.
→ Последствие: новый элемент будет отличаться, особенно на солнце.
→ Альтернатива: использовать спектрофотометр и провести визуальное сравнение.

• Ошибка: экономить на материалах.
→ Последствие: краска быстрее потускнеет, а лак пожелтеет.
→ Альтернатива: использовать профессиональные бренды и соблюдать технологию сушки.

• Ошибка: не делать тестовую панель.
→ Последствие: оттенок "уедет" после нанесения.
→ Альтернатива: проверить цвет на образце под разным светом.

А что если перекрасить всё?

Иногда проще полностью обновить кузов, чем подгонять локальный участок. Полная перекраска особенно актуальна для старых машин, где краска уже неоднократно полировалась или окислилась. Однако это дороже и требует больше времени — вплоть до недели.

Для бюджетного варианта можно выбрать оклейку виниловой плёнкой — она защищает кузов и при желании легко снимается.

Плюсы и минусы самостоятельного подбора

Плюсы Минусы
Экономия на услугах Требуются навыки и оборудование
Возможность экспериментировать Высокий риск несовпадения цвета
Полный контроль процесса Сложность в подборе оттенка и лака

FAQ

Как найти код краски?
Он указан на табличке в дверном проёме, под капотом или в багажнике.

Сколько стоит подбор и покраска детали?
В среднем от 8 до 20 тысяч рублей, в зависимости от цвета и сложности.

Что лучше — полная перекраска или локальный ремонт?
Если кузов в хорошем состоянии, лучше ограничиться локальной покраской, чтобы сохранить оригинальное покрытие.

Мифы и правда

Миф: "Оригинальная краска у дилера всегда совпадает".
Правда: она совпадает только с заводским образцом, а не с выгоревшим кузовом.

Миф: "Белый цвет не требует подбора".
Правда: белые оттенки различаются по теплоте и насыщенности, и ошибка будет заметна.

Миф: "Компьютер делает всё сам".
Правда: финальное слово всегда остаётся за маляром и его глазом.

Интересные факты

  1. Пигменты для автомобильных красок часто содержат алюминиевые хлопья — именно они придают "металлику" блеск.

  2. Современные лакокрасочные системы включают до пяти слоёв — грунт, базу, промежуточный и прозрачный лаки.

  3. В некоторых премиум-моделях используется термохромная краска, меняющая оттенок при изменении температуры.

Исторический контекст

До 1950-х годов кузова красили вручную кистями, а высыхание занимало несколько дней. С появлением электростатического распыления процесс стал автоматизированным: роботы наносят краску равномерно, а в камере поддерживается стабильная температура и влажность. С тех пор качество и долговечность покрытий выросли в разы.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Пернатый хулиган века: лебедь Терминатор выселен из городка после попытки утопить местных птиц
Домашние животные
Пернатый хулиган века: лебедь Терминатор выселен из городка после попытки утопить местных птиц
Ваш кот считает вас своей собственностью: жест, который принимают за ласку, на самом деле — метка
Домашние животные
Ваш кот считает вас своей собственностью: жест, который принимают за ласку, на самом деле — метка
Опавшие листья больше не мусор: садоводы превращают их в золото для почвы и получают рекордный урожай
Садоводство, цветоводство
Опавшие листья больше не мусор: садоводы превращают их в золото для почвы и получают рекордный урожай
Популярное
Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами

Китоглав — необычная птица, обитающая в Восточной Африке, с мистическим клювом и особыми окрасами. Узнайте о его военной стратегии и угрозах.

Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами
Тень океана длиной в миллионы лет: ночной охотник, который не меняется со времён мезозоя
Тень океана длиной в миллионы лет: ночной охотник, который не меняется со времён мезозоя
Шарлотка отдыхает: новый фаворит осени — десерт, где яблоки играют главную роль
Амазонка ожила: из глубин выполз восьмиметровый монстр, о существовании которого не подозревали учёные
Полетят ли на Россию Томагавки: что думают эксперты и где они ошибаются Андрей Николаев Эти 4 комплекса НАТО меняют ход войны: что скрывает за собой помощь Киеву Юрий Бочаров Авто на солнечной энергии: как мечта столкнулась с реальностью Сергей Милешкин
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Не медведи: в деле пропавшей в лесу семьи появилась жуткая версия, о которой все молчали
Розы на вес золота: почему садоводы осенью сжигают собственные деньги и теряют сотни кустов даром
Розы на вес золота: почему садоводы осенью сжигают собственные деньги и теряют сотни кустов даром
Последние материалы
Зачем платить за розы, если они растут бесплатно: осенняя хитрость садоводов
Больше никаких made in Italy по старым ценам: Трамп вводит супертариф на итальянскую продукцию
Такси по-русски: какие машины останутся на линии после 2025 года
Зачем хозяева здороваются с котом за лапу: тайный ритуал, который меняет питомца
Новый препарат против гипертонии даёт надежду пациентам с болезнями почек
Мышцы не прощают лени — но и не забывают труд: как организм тайно сохраняет опыт тренировок
Паралич аэропортов в Европе: как дроны превратились в головную боль для авиакомпаний
Билан пел, а камеры ловили взгляды: Мари Краймбрери впервые рассказала о встрече с Бузовой
Зона, где копится хлам, может стать арт-галереей: 10 идей, которые делают кухню дороже
Забудьте о карандаше: эта сыворотка сделает ваши брови густыми, как в молодости
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.