Заводской код — ловушка для новичков: вот почему краска с ним всё равно не совпадёт

Многие автовладельцы уверены, что их машина окрашена фирменной краской конкретного бренда — например, "Toyota Red" или "Mazda Silver". Но это лишь иллюзия. Ни один автопроизводитель не занимается химическим производством красок: этим заведуют промышленные гиганты вроде PPG, BASF или Axalta. Именно они создают сложные лакокрасочные составы, которыми затем пользуются заводские роботы.
Работа автомаляра — не просто повторить заводской цвет, а добиться безупречного совпадения с тем, что уже есть на кузове. И это задача не из лёгких: оттенок может отличаться даже у машин одной модели, собранных на разных предприятиях. Плюс воздействие солнца, времени и окружающей среды меняет первоначальный цвет. Вот почему подобрать краску точно в тон — это искусство.
На первый взгляд кажется, что достаточно взглянуть на табличку с кодом цвета в проёме двери — и дело сделано. Но это заблуждение. Код лишь указывает направление, а не конечный результат. За годы эксплуатации краска подвергается фотодеградации: ультрафиолет разрушает полимеры и пигменты, заставляя оттенок выгорать. Добавьте к этому птичий помёт, смолу деревьев и соль на зимних дорогах — и вы поймёте, почему кузов теряет первоначальную яркость.
Даже новая машина может иметь микроскопические различия по цвету — на заводах краска наносится в разных условиях, под разными углами, с другими партиями пигментов. Поэтому профессиональный маляр подбирает не "по паспорту", а по живому образцу — конкретному автомобилю, со всеми его нюансами и следами времени.
Иногда водители думают, что проще выбрать машину белого цвета — мол, перекрасить потом будет несложно. Однако даже "простой" белый существует в десятках вариаций. Например, код Ford YZ — это Oxford White, сочетающий железно-жёлтые и красноватые пигменты с добавлением ламповой сажи. В зависимости от производителя и партии эти оттенки могут играть по-разному.
То же касается "серебристого металлика" или "перламутра": каждая краска состоит из сложной смеси пигментов и отражающих частиц, и малейшее отклонение может исказить общий вид.
Современные маляры давно вооружились не только краскопультом, но и высокотехнологичными устройствами. Одно из них — спектрофотометр. Этот прибор прикладывают к кузову, и он "считывает" цвет с разных углов, фиксируя не только основной тон, но и то, как блестки, перламутр или прозрачный слой ведут себя при разном освещении.
Результат анализируется в базе данных, где хранятся тысячи рецептур и их заводские вариации. Система подбирает наиболее близкую формулу и предлагает так называемую "сервисную смесь" — обновлённую версию цвета, учитывающую естественное старение краски.
Однако никакая технология не заменит человеческий глаз. После предварительного подбора маляр создаёт тестовую панель — небольшой фрагмент, который окрашивается отдельно и сравнивается с кузовом при дневном, искусственном и смешанном освещении. Если совпадение не идеально, начинается ручная корректировка.
Маляр добавляет микродозы других цветов, буквально по десятым долям грамма, пока оттенок не сольётся с оригиналом. Этот процесс требует опыта, чувства цвета и внимания к деталям. Именно поэтому результат хорошей работы выглядит естественно, будто ремонт и не проводился вовсе.
|Метод
|Преимущества
|Недостатки
|Подбор по коду
|Быстро, удобно
|Не учитывает выгорание и заводские вариации
|Подбор спектрофотометром
|Точная основа, цифровая база
|Требует последующей ручной настройки
|Ручное тонирование
|Максимальная точность
|Зависит от опыта мастера, занимает больше времени
Уточните, есть ли у сервиса современное оборудование (спектрофотометр, цифровые весы).
Спросите, работают ли мастера с оригинальными лакокрасочными материалами — PPG, BASF, Axalta, Glasurit.
Обратите внимание на тестовые панели: добросовестные маляры всегда делают пробные образцы.
Уточните гарантию на покраску — качественные сервисы дают минимум год.
Оцените условия покрасочной камеры: чистота и вентиляция напрямую влияют на результат.
• Ошибка: подобрать цвет только по заводскому коду.
→ Последствие: новый элемент будет отличаться, особенно на солнце.
→ Альтернатива: использовать спектрофотометр и провести визуальное сравнение.
• Ошибка: экономить на материалах.
→ Последствие: краска быстрее потускнеет, а лак пожелтеет.
→ Альтернатива: использовать профессиональные бренды и соблюдать технологию сушки.
• Ошибка: не делать тестовую панель.
→ Последствие: оттенок "уедет" после нанесения.
→ Альтернатива: проверить цвет на образце под разным светом.
Иногда проще полностью обновить кузов, чем подгонять локальный участок. Полная перекраска особенно актуальна для старых машин, где краска уже неоднократно полировалась или окислилась. Однако это дороже и требует больше времени — вплоть до недели.
Для бюджетного варианта можно выбрать оклейку виниловой плёнкой — она защищает кузов и при желании легко снимается.
|Плюсы
|Минусы
|Экономия на услугах
|Требуются навыки и оборудование
|Возможность экспериментировать
|Высокий риск несовпадения цвета
|Полный контроль процесса
|Сложность в подборе оттенка и лака
Как найти код краски?
Он указан на табличке в дверном проёме, под капотом или в багажнике.
Сколько стоит подбор и покраска детали?
В среднем от 8 до 20 тысяч рублей, в зависимости от цвета и сложности.
Что лучше — полная перекраска или локальный ремонт?
Если кузов в хорошем состоянии, лучше ограничиться локальной покраской, чтобы сохранить оригинальное покрытие.
• Миф: "Оригинальная краска у дилера всегда совпадает".
Правда: она совпадает только с заводским образцом, а не с выгоревшим кузовом.
• Миф: "Белый цвет не требует подбора".
Правда: белые оттенки различаются по теплоте и насыщенности, и ошибка будет заметна.
• Миф: "Компьютер делает всё сам".
Правда: финальное слово всегда остаётся за маляром и его глазом.
Пигменты для автомобильных красок часто содержат алюминиевые хлопья — именно они придают "металлику" блеск.
Современные лакокрасочные системы включают до пяти слоёв — грунт, базу, промежуточный и прозрачный лаки.
В некоторых премиум-моделях используется термохромная краска, меняющая оттенок при изменении температуры.
До 1950-х годов кузова красили вручную кистями, а высыхание занимало несколько дней. С появлением электростатического распыления процесс стал автоматизированным: роботы наносят краску равномерно, а в камере поддерживается стабильная температура и влажность. С тех пор качество и долговечность покрытий выросли в разы.
