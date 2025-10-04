Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Минус двадцать сантиметров — плюс уверенность: короткие стрижки творят чудеса без психолога
Стерилизация — это лотерея? Главный провал хозяев, который заставит кошку лечь под нож во второй раз
Учёба под угрозой: болезнь стремительно охватила десятки школьников, школа превратилась в очаг инфекции
Экономический брак по расчёту: Австралия и Новая Зеландия объединяются
Еда вместо антидепрессанта: простые блюда, которые держат настроение под контролем
Игрушка миллионеров или выгодное вложение? Автомобили, которые дорожают быстрее золота
Стирка перестаёт быть каторгой: пять приёмов, которые ломают рутину и освобождают время
Домашний урожай лимонов и апельсинов: какие цитрусы послушно растут даже в банке с землёй
Братья Самойловы знали, что это случится: почему распад Агаты Кристи оказался неизбежным

От роскоши к распилам: Россия возвращается в гаражный век автомобилей после падения автосетей

0:19
Авто

Российский рынок новых автомобилей переживает не просто кризис — он находится на грани переформатирования. После многолетних потрясений — санкций, ухода брендов, параллельного импорта — дилерская система, казавшаяся незыблемой, рушится. Теперь удар по ней наносит новый фактор — маркетплейсы, которые постепенно вытесняют автосалоны, предлагая машины напрямую. На фоне повышения ключевой ставки и грядущего роста утильсбора дилерский бизнес оказался в критическом положении.

Закрытый автосалон
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Закрытый автосалон

Как всё начиналось

Классическая модель авторынка сложилась ещё в конце 1990-х. Производители передавали автомобили национальному дистрибьютору, тот распределял партии между дилерскими центрами. Покупатель получал не только новую машину, но и гарантию, сервис и оригинальные запчасти.

Эта система просуществовала два десятилетия. Но в 2022 году её основа дала трещину: массовый параллельный импорт стал альтернативой официальным поставкам. В Россию начали завозить машины из Европы, Кореи, Китая и даже США, минуя головные офисы автоконцернов. Формально всё выглядело законно, но официальные представительства перестали получать прибыль и, соответственно, не могли оплачивать гарантийные ремонты.

"Экономим — значит, берём ответственность на себя", — отметил один из экспертов рынка в комментарии "АвтоВзгляду".

В итоге клиенты приходили в дилерские сервисы с претензиями, но те не имели права обслуживать "серые" автомобили бесплатно.

Почему дилеры начали сыпаться

Когда стало ясно, что "параллелька" — временное спасение, дилеры начали искать выход. Одни завозили машины самостоятельно, давая покупателям собственную гарантию. Другие добавляли страховку от поломок, которую предложили крупные страховые компании.

Параллельно рынок заполонили китайские марки: красивый дизайн, обилие технологий и реклама создали иллюзию спасения. Но радость оказалась недолгой: поставщики из Поднебесной часто выступали не как производители, а как отделы продаж, цель которых — продать любой ценой.

Прежняя и новая модель рынка

Показатель Традиционный дилерский рынок Рынок 2025 года
Схема продаж Производитель → дистрибьютор → дилер → клиент Параллельный импорт, маркетплейсы
Гарантия Официальная, заводская Отсутствует или частная
Сервис В сети дилеров Через сторонние СТО
Доход дилера Продажа, кредиты, страховка Почти ноль: остаётся пунктом выдачи
Доступность запчастей Высокая Неравномерная, зависит от страны ввоза

Три фактора, добившие рынок

  • Ключевая ставка ЦБ: кредиты стали недоступны, спрос на новые авто резко упал.
  • Новый утильсбор: повышение ставок сделало официальные автомобили ещё дороже.
  • Маркетплейсы: начали продавать машины напрямую, обходя салоны.

Интернет-площадки позволяют клиенту оформить покупку онлайн и получить автомобиль без посредников. Для потребителя это экономия 100-200 тысяч рублей, для дилера — потеря прибыли.

"Дилер сегодня — просто пункт выдачи. Дохода нет, а ответственность осталась", — признался представитель одного из крупных холдингов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: полагаться на старую модель продаж.
  • Последствие: обесценивание дилерской сети и банкротства.
  • Альтернатива: переход на омниканальные продажи — объединение онлайн и офлайн.
  • Ошибка: завозить китайские автомобили без договорённостей с производителем.
  • Последствие: отсутствие запчастей и гарантий.
  • Альтернатива: подписывать прямые сервисные соглашения с азиатскими брендами.
  • Ошибка: игнорировать маркетплейсы.
  • Последствие: потеря клиентов, которые теперь покупают онлайн.
  • Альтернатива: интегрировать свои автосалоны в крупные торговые платформы.

А что если…

А что если маркетплейсы и станут новыми "дилерами"? Эксперты не исключают именно этого сценария. Крупные цифровые площадки уже создают собственные сервисные центры, партнёрские программы с банками и страховщиками. То есть дилерская инфраструктура не исчезнет — она просто сменит владельца.

Плюсы и минусы новой модели продаж

Плюсы Минусы
Удобство покупки онлайн Потеря гарантийного обслуживания
Прозрачность цен Рост серого рынка запчастей
Снижение навязанных услуг Закрытие мелких автосалонов
Более широкий выбор Нет централизованной ответственности за ремонт

FAQ

Почему дилеры закрываются

Из-за падения маржи: маркетплейсы забрали клиентов, а доход от кредитов и страховок исчез.

Можно ли вернуть прежнюю модель рынка

Нет, потребитель уже привык покупать онлайн и экономить.

Что будет с обслуживанием

Сервисы перейдут к независимым СТО и мультибрендовым центрам.

Есть ли альтернатива маркетплейсам

Да, омниканальные дилеры, совмещающие онлайн-покупку с привычным сервисом.

Мифы и правда

  • Миф: маркетплейсы убьют сервис.
    Правда: они его трансформируют — обслуживание перейдёт независимым компаниям.
  • Миф: китайские автомобили полностью заменят европейские.
    Правда: доля Китая растёт, но качество и сервис пока уступают.

Интересные факты

  • Первый маркетплейс автомобилей в России появился в 2018 году.
  • К 2025 году более 40% продаж новых машин совершается онлайн.

Исторический контекст

  • В 1990-е автоторговля в России начиналась с частных "вагончиков" и палаток.
  • К 2010 году дилерские сети стали ключевыми игроками рынка.

Российский авторынок переживает не просто смену формата продаж — он вступает в эпоху, где выживут лишь те, кто сумеет соединить технологичность онлайн-мира с доверием старой школы автосалонов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Тень океана длиной в миллионы лет: ночной охотник, который не меняется со времён мезозоя
Домашние животные
Тень океана длиной в миллионы лет: ночной охотник, который не меняется со времён мезозоя
Не медведи: в деле пропавшей в лесу семьи появилась жуткая версия, о которой все молчали
Происшествия
Не медведи: в деле пропавшей в лесу семьи появилась жуткая версия, о которой все молчали
Архивы КГБ приоткрыли запретный занавес: кто построил пирамиды Египта на самом деле
Наука и техника
Архивы КГБ приоткрыли запретный занавес: кто построил пирамиды Египта на самом деле
Популярное
Архивы КГБ приоткрыли запретный занавес: кто построил пирамиды Египта на самом деле

Рассекреченные архивы КГБ о пирамидах переворачивают историю: кто же на самом деле был их строителем и почему правда скрывалась десятилетиями?

Архивы КГБ приоткрыли запретный занавес: кто построил пирамиды Египта на самом деле
Египетская находка оживила Библию: мастерская у Синая дала новые доказательства истории Моисея
Египетская находка оживила Библию: мастерская у Синая дала новые доказательства истории Моисея
Тень океана длиной в миллионы лет: ночной охотник, который не меняется со времён мезозоя
Не медведи: в деле пропавшей в лесу семьи появилась жуткая версия, о которой все молчали
Доисторические броненосцы весили больше грузовиков, но именно их ели чаще всего Игорь Буккер Новый курс Чехии. Бабиш откажется от помощи Украине в пользу чешского народа Любовь Степушова Беспечность на фоне СВО: Новороссийск и его жители удивляют реакцией на угрозу — тревожный урок Виктор Пахомов
Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами
Мир на грани технологического сбоя? Плазменный пузырь над Гизой — первые звоночки
Не разогревайте еду в микроволновке так: 30 секунд — и ваша еда будет идеальной
Не разогревайте еду в микроволновке так: 30 секунд — и ваша еда будет идеальной
Последние материалы
Минус двадцать сантиметров — плюс уверенность: короткие стрижки творят чудеса без психолога
Стерилизация — это лотерея? Главный провал хозяев, который заставит кошку лечь под нож во второй раз
Учёба под угрозой: болезнь стремительно охватила десятки школьников, школа превратилась в очаг инфекции
Экономический брак по расчёту: Австралия и Новая Зеландия объединяются
Еда вместо антидепрессанта: простые блюда, которые держат настроение под контролем
Игрушка миллионеров или выгодное вложение? Автомобили, которые дорожают быстрее золота
Стирка перестаёт быть каторгой: пять приёмов, которые ломают рутину и освобождают время
Домашний урожай лимонов и апельсинов: какие цитрусы послушно растут даже в банке с землёй
Братья Самойловы знали, что это случится: почему распад Агаты Кристи оказался неизбежным
Покупатели бегут от таких квартир, как от огня: что в вашем объявлении отпугивает их с первых секунд
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.