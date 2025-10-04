От роскоши к распилам: Россия возвращается в гаражный век автомобилей после падения автосетей

Российский рынок новых автомобилей переживает не просто кризис — он находится на грани переформатирования. После многолетних потрясений — санкций, ухода брендов, параллельного импорта — дилерская система, казавшаяся незыблемой, рушится. Теперь удар по ней наносит новый фактор — маркетплейсы, которые постепенно вытесняют автосалоны, предлагая машины напрямую. На фоне повышения ключевой ставки и грядущего роста утильсбора дилерский бизнес оказался в критическом положении.
Классическая модель авторынка сложилась ещё в конце 1990-х. Производители передавали автомобили национальному дистрибьютору, тот распределял партии между дилерскими центрами. Покупатель получал не только новую машину, но и гарантию, сервис и оригинальные запчасти.
Эта система просуществовала два десятилетия. Но в 2022 году её основа дала трещину: массовый параллельный импорт стал альтернативой официальным поставкам. В Россию начали завозить машины из Европы, Кореи, Китая и даже США, минуя головные офисы автоконцернов. Формально всё выглядело законно, но официальные представительства перестали получать прибыль и, соответственно, не могли оплачивать гарантийные ремонты.
"Экономим — значит, берём ответственность на себя", — отметил один из экспертов рынка в комментарии "АвтоВзгляду".
В итоге клиенты приходили в дилерские сервисы с претензиями, но те не имели права обслуживать "серые" автомобили бесплатно.
Когда стало ясно, что "параллелька" — временное спасение, дилеры начали искать выход. Одни завозили машины самостоятельно, давая покупателям собственную гарантию. Другие добавляли страховку от поломок, которую предложили крупные страховые компании.
Параллельно рынок заполонили китайские марки: красивый дизайн, обилие технологий и реклама создали иллюзию спасения. Но радость оказалась недолгой: поставщики из Поднебесной часто выступали не как производители, а как отделы продаж, цель которых — продать любой ценой.
|Показатель
|Традиционный дилерский рынок
|Рынок 2025 года
|Схема продаж
|Производитель → дистрибьютор → дилер → клиент
|Параллельный импорт, маркетплейсы
|Гарантия
|Официальная, заводская
|Отсутствует или частная
|Сервис
|В сети дилеров
|Через сторонние СТО
|Доход дилера
|Продажа, кредиты, страховка
|Почти ноль: остаётся пунктом выдачи
|Доступность запчастей
|Высокая
|Неравномерная, зависит от страны ввоза
Интернет-площадки позволяют клиенту оформить покупку онлайн и получить автомобиль без посредников. Для потребителя это экономия 100-200 тысяч рублей, для дилера — потеря прибыли.
"Дилер сегодня — просто пункт выдачи. Дохода нет, а ответственность осталась", — признался представитель одного из крупных холдингов.
А что если маркетплейсы и станут новыми "дилерами"? Эксперты не исключают именно этого сценария. Крупные цифровые площадки уже создают собственные сервисные центры, партнёрские программы с банками и страховщиками. То есть дилерская инфраструктура не исчезнет — она просто сменит владельца.
|Плюсы
|Минусы
|Удобство покупки онлайн
|Потеря гарантийного обслуживания
|Прозрачность цен
|Рост серого рынка запчастей
|Снижение навязанных услуг
|Закрытие мелких автосалонов
|Более широкий выбор
|Нет централизованной ответственности за ремонт
Из-за падения маржи: маркетплейсы забрали клиентов, а доход от кредитов и страховок исчез.
Нет, потребитель уже привык покупать онлайн и экономить.
Сервисы перейдут к независимым СТО и мультибрендовым центрам.
Да, омниканальные дилеры, совмещающие онлайн-покупку с привычным сервисом.
Российский авторынок переживает не просто смену формата продаж — он вступает в эпоху, где выживут лишь те, кто сумеет соединить технологичность онлайн-мира с доверием старой школы автосалонов.
