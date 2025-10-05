Серый рынок трещит по швам: новый утильсбор обнуляет схемы и возвращает покупателей дилерам

Российский авторынок готовится к масштабным переменам: в ближайшие недели вступит в силу новая методика расчёта утилизационного сбора. Эксперты уверены, что обновлённые правила способны изменить привычный баланс между официальными дилерами и поставщиками машин по параллельному импорту. По оценке специалистов, новый утильсбор фактически может "закрыть" серые схемы поставок, сделав их экономически невыгодными.

Что изменится в утильсборе

Министерство промышленности и торговли России подготовило проект, корректирующий принципы начисления утилизационного сбора. Речь идёт о введении градации ставок в зависимости от мощности двигателя. Согласно проекту, льготный тариф для физических лиц будет применяться только к автомобилям мощностью до 160 л. с… Все более мощные машины попадут под коммерческую ставку, то есть значительно подорожают.

Такой подход должен вступить в силу уже в начале ноября. Новые правила, по мнению экспертов, направлены не только на увеличение доходов бюджета, но и на стимулирование официальных продаж.

Сравнение ставок до и после изменений

Категория автомобиля Старый утильсбор Новый утильсбор (предложение) Изменение До 160 л. с. (физлица) Льготная ставка (снижение 30-50%) Без изменений - Свыше 160 л. с. (физлица) Льготная ставка Коммерческая ставка +800 000 — 1 200 000 ₽ Любая мощность (юрлица) Коммерческая ставка Без изменений -

Рост ставки для мощных автомобилей может увеличить конечную цену на 1-1,2 млн рублей.

Почему это ударит по серому импорту

Как отметил Алексей Кожухов, директор по маркетингу компании Rox Motor, новые правила вынудят многих покупателей отказаться от параллельного импорта.

"Рост стоимости автомобилей более чем на миллион рублей станет серьёзным аргументом даже в премиальном сегменте", — отметил директор по маркетингу Алексей Кожухов.

По словам эксперта, клиенты, которые раньше выбирали неофициальные схемы поставок, теперь предпочтут официальные салоны, где есть гарантия, сертификация и доступ к оригинальным запчастям.

Советы шаг за шагом: как действовать покупателям

Поторопитесь с покупкой: до вступления новых ставок в силу машины можно купить по старым условиям.

до вступления новых ставок в силу машины можно купить по старым условиям. Проверяйте мощность двигателя: если автомобиль до 160 л. с., повышение утильсбора не коснётся.

если автомобиль до 160 л. с., повышение утильсбора не коснётся. Планируйте покупку у дилера: официальные центры могут предложить рассрочку и гарантийное обслуживание.

официальные центры могут предложить рассрочку и гарантийное обслуживание. Уточняйте условия растаможки: для параллельного импорта ставки изменятся сильнее, чем для официальных поставок.

для параллельного импорта ставки изменятся сильнее, чем для официальных поставок. Оценивайте владение в долгосрочной перспективе: цена обслуживания и запасных частей может компенсировать разницу в первоначальной стоимости.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: заказать машину с двигателем свыше 160 л. с. после вступления новых правил.

заказать машину с двигателем свыше 160 л. с. после вступления новых правил. Последствие: подорожание на сотни тысяч рублей.

подорожание на сотни тысяч рублей. Альтернатива: оформить покупку до ноября или выбрать вариант до 160 л. с.

оформить покупку до ноября или выбрать вариант до 160 л. с. Ошибка: полагать, что серые схемы останутся выгодными.

полагать, что серые схемы останутся выгодными. Последствие: потеря экономии и риск с документами.

потеря экономии и риск с документами. Альтернатива: работать через официальных посредников.

А что если…

А что если серые поставки станут снова массовыми через страны-посредники? Эксперты считают это маловероятным. Новая система утильсбора выравнивает стоимость машин, снижая интерес к "параллельным" схемам. Кроме того, государство ужесточает контроль за ввозом, а проверка происхождения авто станет обязательной при регистрации.

Плюсы и минусы новых правил

Плюсы Минусы Рост продаж у официальных дилеров Удорожание автомобилей мощнее 160 л. с. Повышение прозрачности рынка Сокращение выбора по параллельному импорту Дополнительные доходы бюджета Возможное падение общего спроса Усиление локального производства Снижение доступности премиум-сегмента

FAQ

Когда вступят в силу новые ставки

По данным Минпромторга, ориентировочно в начале ноября 2025 года.

Кого коснётся повышение

Физических лиц, ввозящих автомобили мощностью свыше 160 л. с. самостоятельно.

Официальные дилеры тоже повысят цены

Да, но рост будет меньше, чем при параллельном импорте, так как часть расходов компенсируется логистикой и поддержкой производителя.

Можно ли купить машину заранее по старым условиям

Да, до вступления новых ставок в силу.

Мифы и правда

Миф: новые ставки убьют импорт полностью.

Правда: параллельный импорт сохранится, но станет менее массовым.

Правда: подорожают только модели мощнее 160 л. с.

Правда: это сбор, а не налог, и льготы для физических лиц сохраняются.

Интересные факты

Утилизационный сбор впервые ввели в России в 2012 году.

Его цель — финансировать утилизацию автомобилей после окончания срока службы.

Исторический контекст

В 2014 году утильсбор стал обязательным для всех автомобилей, включая импортные.

В 2020-е годы льготный сбор для физлиц активно использовался при параллельном импорте.

Введение нового утильсбора может стать переломным моментом для российского авторынка, заставив покупателей выбирать прозрачные и законные пути приобретения автомобилей вместо сомнительных "серых" схем.