Серый рынок трещит по швам: новый утильсбор обнуляет схемы и возвращает покупателей дилерам

Российский авторынок готовится к масштабным переменам: в ближайшие недели вступит в силу новая методика расчёта утилизационного сбора. Эксперты уверены, что обновлённые правила способны изменить привычный баланс между официальными дилерами и поставщиками машин по параллельному импорту. По оценке специалистов, новый утильсбор фактически может "закрыть" серые схемы поставок, сделав их экономически невыгодными.
Министерство промышленности и торговли России подготовило проект, корректирующий принципы начисления утилизационного сбора. Речь идёт о введении градации ставок в зависимости от мощности двигателя. Согласно проекту, льготный тариф для физических лиц будет применяться только к автомобилям мощностью до 160 л. с… Все более мощные машины попадут под коммерческую ставку, то есть значительно подорожают.
Такой подход должен вступить в силу уже в начале ноября. Новые правила, по мнению экспертов, направлены не только на увеличение доходов бюджета, но и на стимулирование официальных продаж.
|Категория автомобиля
|Старый утильсбор
|Новый утильсбор (предложение)
|Изменение
|До 160 л. с. (физлица)
|Льготная ставка (снижение 30-50%)
|Без изменений
|-
|Свыше 160 л. с. (физлица)
|Льготная ставка
|Коммерческая ставка
|+800 000 — 1 200 000 ₽
|Любая мощность (юрлица)
|Коммерческая ставка
|Без изменений
|-
Рост ставки для мощных автомобилей может увеличить конечную цену на 1-1,2 млн рублей.
Как отметил Алексей Кожухов, директор по маркетингу компании Rox Motor, новые правила вынудят многих покупателей отказаться от параллельного импорта.
"Рост стоимости автомобилей более чем на миллион рублей станет серьёзным аргументом даже в премиальном сегменте", — отметил директор по маркетингу Алексей Кожухов.
По словам эксперта, клиенты, которые раньше выбирали неофициальные схемы поставок, теперь предпочтут официальные салоны, где есть гарантия, сертификация и доступ к оригинальным запчастям.
А что если серые поставки станут снова массовыми через страны-посредники? Эксперты считают это маловероятным. Новая система утильсбора выравнивает стоимость машин, снижая интерес к "параллельным" схемам. Кроме того, государство ужесточает контроль за ввозом, а проверка происхождения авто станет обязательной при регистрации.
|Плюсы
|Минусы
|Рост продаж у официальных дилеров
|Удорожание автомобилей мощнее 160 л. с.
|Повышение прозрачности рынка
|Сокращение выбора по параллельному импорту
|Дополнительные доходы бюджета
|Возможное падение общего спроса
|Усиление локального производства
|Снижение доступности премиум-сегмента
По данным Минпромторга, ориентировочно в начале ноября 2025 года.
Физических лиц, ввозящих автомобили мощностью свыше 160 л. с. самостоятельно.
Да, но рост будет меньше, чем при параллельном импорте, так как часть расходов компенсируется логистикой и поддержкой производителя.
Да, до вступления новых ставок в силу.
Введение нового утильсбора может стать переломным моментом для российского авторынка, заставив покупателей выбирать прозрачные и законные пути приобретения автомобилей вместо сомнительных "серых" схем.
