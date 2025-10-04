Возвращение, которого не ждали: в Россию приехал кроссовер, дешевле китайцев и умнее конкурентов

После паузы в официальных поставках в Россию снова возвращается Kia Sportage — один из самых популярных семейных кроссоверов последних лет. Машину теперь можно заказать через параллельный импорт, и, несмотря на общие подорожания, стоимость модели осталась доступной. Минимальные цены начинаются от 2,3 млн рублей — это дешевле многих "китайцев" аналогичного класса.
Пока новая схема расчёта утилизационного сбора не вступила в силу, дилеры продолжают продавать автомобили по старым правилам. Это позволяет российским покупателям заказать Kia Sportage по прежним, более мягким ценам. При этом модель сохранила широкий выбор моторов и комплектаций — от экономичных переднеприводных версий до мощных кроссоверов с турбодвигателями и полным приводом.
|Модель
|Мощность (л. с.)
|Привод
|Цена от (руб.)
|Kia Sportage 1.5 T
|200
|передний
|2 300 000
|Kia Sportage 2.0
|236
|передний
|2 480 000
|Kia Sportage 1.6 T 4WD
|180
|полный
|2 800 000
|Kia Sportage 2.0 AT
|150
|передний/полный
|2 950 000
|Jaecoo J7
|186
|полный
|2 909 900
|Jetour Dashing
|190
|передний
|2 489 900
|Geely Atlas Pro
|200
|полный
|3 717 190
Sportage выигрывает у ближайших конкурентов по цене даже в базовых комплектациях. При этом оснащение у него остаётся богатым: цифровая приборная панель, мультимедиа с большим дисплеем, кожаный мультируль, камера заднего вида, климат-контроль, панорамная крыша и бесключевой доступ.
На классифайдах Sportage пятого поколения представлены в десятках городов — от Москвы и Санкт-Петербурга до Перми, Казани и Владивостока.
А что если подождать официальное возвращение Kia? Пока корейская марка не возобновила прямые поставки, параллельный импорт остаётся единственным способом получить новую машину. Причём гарантийное обслуживание обеспечивают локальные дилеры, а запчасти подходят от глобальных версий Sportage.
|Плюсы
|Минусы
|Цена ниже, чем у китайских аналогов
|Нет официального представителя
|Большой выбор двигателей и комплектаций
|Возможны различия в прошивке и мультимедиа
|Хорошее соотношение мощности и расхода
|Сложнее оформить гарантию
|Быстрая доставка под заказ
|Цена может измениться после пересчёта утильсбора
Да, при наличии ПТС и сертификата соответствия.
В большинстве случаев — от сервисов, работающих с параллельным импортом (1 год или 20 000 км).
1.6-литровая турбо с полным приводом: оптимум по мощности и расходу.
С высокой вероятностью да, рост может составить 250-400 тыс. рублей.
Возвращение Kia Sportage показывает, что даже на изменившемся рынке можно найти семейный кроссовер с комфортом, мощностью и ценой, которая ещё радует здравым смыслом.
