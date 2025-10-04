Возвращение, которого не ждали: в Россию приехал кроссовер, дешевле китайцев и умнее конкурентов

После паузы в официальных поставках в Россию снова возвращается Kia Sportage — один из самых популярных семейных кроссоверов последних лет. Машину теперь можно заказать через параллельный импорт, и, несмотря на общие подорожания, стоимость модели осталась доступной. Минимальные цены начинаются от 2,3 млн рублей — это дешевле многих "китайцев" аналогичного класса.

Фото: wikipediа by UltraTech66, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Kia_Sportage

Почему возвращение Sportage важно для рынка

Пока новая схема расчёта утилизационного сбора не вступила в силу, дилеры продолжают продавать автомобили по старым правилам. Это позволяет российским покупателям заказать Kia Sportage по прежним, более мягким ценам. При этом модель сохранила широкий выбор моторов и комплектаций — от экономичных переднеприводных версий до мощных кроссоверов с турбодвигателями и полным приводом.

Сравнение с конкурентами

Модель Мощность (л. с.) Привод Цена от (руб.) Kia Sportage 1.5 T 200 передний 2 300 000 Kia Sportage 2.0 236 передний 2 480 000 Kia Sportage 1.6 T 4WD 180 полный 2 800 000 Kia Sportage 2.0 AT 150 передний/полный 2 950 000 Jaecoo J7 186 полный 2 909 900 Jetour Dashing 190 передний 2 489 900 Geely Atlas Pro 200 полный 3 717 190

Sportage выигрывает у ближайших конкурентов по цене даже в базовых комплектациях. При этом оснащение у него остаётся богатым: цифровая приборная панель, мультимедиа с большим дисплеем, кожаный мультируль, камера заднего вида, климат-контроль, панорамная крыша и бесключевой доступ.

Что предлагают дилеры

В Красноярске: машины от 2 352 000 рублей.

машины от 2 352 000 рублей. Во Владивостоке: более мощные версии 2.0 AT 236 л. с. от 2 480 000 рублей.

более мощные версии 2.0 AT 236 л. с. от 2 480 000 рублей. В Екатеринбурге и Челябинске: версии с 1.6 турбо и "роботом" от 2 800 000 рублей.

версии с 1.6 турбо и "роботом" от 2 800 000 рублей. Атмосферные варианты 2.0 150 л. с.: от 2 950 000 рублей.

На классифайдах Sportage пятого поколения представлены в десятках городов — от Москвы и Санкт-Петербурга до Перми, Казани и Владивостока.

Советы шаг за шагом: как выбрать подходящий вариант

Проверяйте источник параллельного импорта: покупайте только у сертифицированных посредников.

покупайте только у сертифицированных посредников. Смотрите на ПТС: машина должна быть официально растаможена.

машина должна быть официально растаможена. Уточняйте комплектацию: иногда "заказные" авто отличаются по мультимедиа и отделке.

иногда "заказные" авто отличаются по мультимедиа и отделке. Сравнивайте с китайскими аналогами: Sportage дешевле, но не всегда богаче по опциям.

Sportage дешевле, но не всегда богаче по опциям. Не откладывайте покупку: после изменения утильсбора цена может вырасти на 10-15 %.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: заказать автомобиль без проверки истории и документации.

заказать автомобиль без проверки истории и документации. Последствие: риск купить "серый" экземпляр, не подлежащий постановке на учёт.

риск купить "серый" экземпляр, не подлежащий постановке на учёт. Альтернатива: брать авто с подтверждением растаможки и оригинальным ПТС.

брать авто с подтверждением растаможки и оригинальным ПТС. Ошибка: выбирать только по цене, игнорируя мощность и тип привода.

выбирать только по цене, игнорируя мощность и тип привода. Последствие: автомобиль может оказаться слишком "вялым" для трассы.

автомобиль может оказаться слишком "вялым" для трассы. Альтернатива: минимальный комфорт — версии с турбомотором 1.5 или 1.6 T.

минимальный комфорт — версии с турбомотором 1.5 или 1.6 T. Ошибка: тянуть с покупкой до введения нового утильсбора.

тянуть с покупкой до введения нового утильсбора. Последствие: рост цен и сокращение предложения.

рост цен и сокращение предложения. Альтернатива: оформить заказ сейчас, пока действуют старые ставки.

А что если…

А что если подождать официальное возвращение Kia? Пока корейская марка не возобновила прямые поставки, параллельный импорт остаётся единственным способом получить новую машину. Причём гарантийное обслуживание обеспечивают локальные дилеры, а запчасти подходят от глобальных версий Sportage.

Плюсы и минусы покупки через параллельный импорт

Плюсы Минусы Цена ниже, чем у китайских аналогов Нет официального представителя Большой выбор двигателей и комплектаций Возможны различия в прошивке и мультимедиа Хорошее соотношение мощности и расхода Сложнее оформить гарантию Быстрая доставка под заказ Цена может измениться после пересчёта утильсбора

FAQ

Можно ли оформить Sportage на учёт в России

Да, при наличии ПТС и сертификата соответствия.

Есть ли гарантия

В большинстве случаев — от сервисов, работающих с параллельным импортом (1 год или 20 000 км).

Какая версия наиболее сбалансированная

1.6-литровая турбо с полным приводом: оптимум по мощности и расходу.

Подорожает ли модель после изменения утильсбора

С высокой вероятностью да, рост может составить 250-400 тыс. рублей.

Мифы и правда

Миф: параллельный импорт — это "серый" рынок.

Правда: если машина растаможена и оформлена, покупка полностью легальна.

параллельный импорт — это "серый" рынок. если машина растаможена и оформлена, покупка полностью легальна. Миф: Sportage уступает "китайцам" по оснащению.

Правда: в версиях 1.5 T и 2.0 AT он богаче большинства конкурентов.

Интересные факты

Kia Sportage — один из самых продаваемых кроссоверов в мире: свыше 6 млн проданных машин с 1993 года.

В 2023 году британское издание What Car? признало Sportage лучшим семейным кроссовером.

Исторический контекст

Первое поколение Kia Sportage появилось в 1993 году и стало первым кроссовером марки.

Четвёртое поколение выпускалось в Калининграде на заводе "Автотор" до 2022 года.

Возвращение Kia Sportage показывает, что даже на изменившемся рынке можно найти семейный кроссовер с комфортом, мощностью и ценой, которая ещё радует здравым смыслом.