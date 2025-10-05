Пятьсот рублей или лишение прав: водителям объяснили, где проходит граница между стилем и штрафом

Многие водители хотят, чтобы их автомобиль выглядел особенным — без скучного стандартного вида. Кто-то меняет колёса, кто-то устанавливает подсветку или декоративные элементы. Но, как показала практика, даже безобидный тюнинг оптики может привести к штрафу или даже к лишению прав. На этой неделе представитель ГАИ объяснил, какие доработки допустимы, а какие — строго запрещены.
По закону, водитель обязан следить за техническим состоянием своего автомобиля. Любые изменения, влияющие на безопасность, считаются нарушением. Однако на рынке легко купить светодиодные ленты, подсветку днища или даже светящиеся номерные рамки. Внешне это красиво, но не всё, что продаётся, разрешено использовать на дороге.
Некоторые виды подсветки действительно делают автомобиль заметнее, особенно в тёмное время суток, что повышает безопасность. Но стоит лишь слегка изменить цвет свечения — и вполне безобидный аксессуар превращается в повод для серьёзных санкций.
|Элемент оптики
|Разрешённые цвета
|Запрещённые цвета
|Возможное наказание
|Передние фары
|Белый, жёлтый, оранжевый
|Красный, синий, зелёный
|Лишение прав до 12 месяцев
|Задние фары
|Красный
|Белый, жёлтый
|Штраф 500 руб.
|Подсветка номера (переднего)
|Белый
|Красный
|Лишение прав 6-12 мес.
|Подсветка номера (заднего)
|Белый
|Любой другой
|Штраф 500 руб.
|Подсветка днища
|Любой цвет, если независима от электросети авто
|Подключена к аккумулятору
|Штраф 500 руб. + техосмотр
А что если установить светящиеся колпачки на ниппели колёс? Такой аксессуар вполне легален — он не влияет на работу оптики и безопасность, если не подключён к электросистеме. Это допустимый способ добавить автомобилю индивидуальности без риска получить штраф.
|Плюсы
|Минусы
|Улучшает внешний вид и индивидуальность
|Возможен штраф или лишение прав
|Повышает заметность автомобиля на дороге
|Нарушение цветовых норм ПДД
|Легко устанавливается самостоятельно
|Может потребовать демонтажа при проверке
|Можно купить недорого на маркетплейсе
|Нужен контроль за подключением питания
Только если они предусмотрены заводом-изготовителем. Самостоятельная установка запрещена.
Да, если она имеет автономное питание и не связана с аккумулятором автомобиля.
Штраф 500 рублей и требование снять покрытие в течение 10 дней.
Нет, если производитель не предусмотрел такую оптику изначально.
Главное правило тюнинга оптики простое: автомобиль может быть ярким, но только в пределах закона — ведь стиль не должен стоить водительских прав.
Плащеносная акула — живое ископаемое с многовековой историей. Узнайте, как этот загадочный хищник пережил миллионы лет и сохранил свои секреты.