Рынок пошёл вразнос: одни седаны обесценились, другие стали инвестициями на колёсах

Авто

Российский рынок подержанных автомобилей меняется быстрыми темпами. За год цены на одни модели заметно просели, а другие, наоборот, выросли. Для покупателей это открывает разные стратегии: где-то можно найти выгодный вариант по сниженной цене, а где-то стоит задуматься о вложении в дефицитный автомобиль, который продолжает дорожать.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Kia Rio 4 2025

Как изменились цены на популярные бюджетные седаны

Hyundai Solaris ещё в начале 2025 года стоил в среднем 1,69 млн рублей, а к сентябрю цена упала до 1,45 млн. Причина — возобновление сборки этой модели в России и массовый приток машин из такси. Такие авто дешевле рынка, но часто требуют ремонта ходовой части, салона и кузова.

Kia Rio подешевел ещё заметнее: с 1,72 млн в январе до 1,25 млн рублей к осени. Ситуация похожая: восстановлен выпуск и много машин поступает с пробегом из таксомоторных парков. Для покупателя это шанс взять доступный автомобиль, но с оговоркой на состояние.

Volkswagen Polo, напротив, стал дорожать. Производство модели остановлено, новых машин не поступает. Спрос на вторичке выше предложения, поэтому цена выросла с 1,47 млн до 1,66 млн рублей.

Сравнение динамики цен

Модель Январь 2025 Сентябрь 2025 Тенденция Hyundai Solaris 1,69 млн ₽ 1,45 млн ₽ Снижение Kia Rio 1,72 млн ₽ 1,25 млн ₽ Снижение Volkswagen Polo 1,47 млн ₽ 1,66 млн ₽ Рост

Советы шаг за шагом

При выборе Hyundai Solaris или Kia Rio внимательно проверяйте историю эксплуатации. Машины из такси часто имеют высокий пробег и скрытые дефекты. Обратите внимание на состояние подвески, лакокрасочного покрытия и салона — именно эти узлы страдают сильнее всего. Для Volkswagen Polo лучше не затягивать с покупкой: при ограниченном предложении цены могут продолжить расти. Используйте сервисы проверки истории авто (Автотека, ГИБДД, Carfax для ввезённых машин).

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Купить дешевый Solaris из такси без проверки → Высокие траты на ремонт → Выбор проверенного экземпляра с прозрачной историей.

• Сэкономить на диагностике при покупке Kia Rio → Риск скрытых проблем → Независимая экспертиза перед сделкой.

• Ждать снижения цен на Polo → Рост стоимости и потеря выгодного предложения → Покупка сейчас или поиск аналога (Skoda Rapid).

А что если…

Что если корейские производители ещё больше увеличат объёмы сборки в России? Тогда цены на Solaris и Rio могут снизиться ещё сильнее. А дефицитные европейские модели, наоборот, будут продолжать дорожать.

Плюсы и минусы выбора разных моделей

Модель Плюсы Минусы Hyundai Solaris Доступная цена, свежая сборка Риск получить такси с износом Kia Rio Самый заметный ценовой спад, широкий выбор Много автомобилей после активной эксплуатации Volkswagen Polo Дорожает, сохраняет ликвидность Дефицит предложений, высокая цена

FAQ

Как выбрать автомобиль после такси?

Проверьте пробег, износ салона, состояние кузова и подвески. Желательно провести диагностику на СТО.

Сколько стоит диагностика перед покупкой?

В среднем от 2 000 до 5 000 рублей в зависимости от региона и глубины проверки.

Что лучше взять: подешевевший Solaris или дорожающий Polo?

Если нужен доступный автомобиль "здесь и сейчас" — Solaris или Rio. Если важна сохранность вложений — Polo.

Мифы и правда

• Миф: все машины из такси непригодны для покупки.

Правда: при тщательной проверке можно найти достойный вариант по выгодной цене.

• Миф: Polo всегда будет дешеветь как подержанный авто.

Правда: при дефиците он дорожает, и ликвидность сохраняется.

• Миф: корейские седаны скоро снова подорожают.

Правда: при росте производства их стоимость продолжает снижаться.

3 интересных факта

• На рынке подержанных машин более 30 % предложений в сегменте бюджетных седанов составляют именно Solaris и Rio.

• В среднем автомобили после работы в такси дешевеют на 15-20 % по сравнению с аналогами частного владения.

• Volkswagen Polo в 2024 году входил в топ-5 самых востребованных моделей на вторичном рынке России.

Исторический контекст

Hyundai Solaris и Kia Rio появились на российском рынке в начале 2010-х и быстро стали хитами продаж. Volkswagen Polo выпускался в России до 2021 года, после чего модель осталась только на вторичке. С 2023 года началась постепенная локализация корейских моделей, что снизило цены и сделало их более доступными.

Сегодня выбор между подешевевшими Solaris и Rio и дорожающим Polo зависит от приоритетов покупателя. Одни ищут выгодную цену, другие — сохранность вложений и ликвидность.