В России вступает в силу закон: такси допустят только на локализованных автомобилях

Авто

С 1 марта 2026 года вступает в силу закон о локализации такси. Теперь для работы перевозчиков будут допускаться только автомобили, произведённые в России с высокой долей локальных компонентов или выпущенные в рамках специальных инвестиционных контрактов (СПИК).

Такси
Фото: mos.ru by Правительство Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Такси

Эти поправки напрямую затронут рынок пассажирских перевозок: от "Эконома" до бизнес-класса.

Какие автомобили попадут в список

Минпромторг опубликовал перечень моделей, которые соответствуют требованиям:

  • Lada (Granta, Iskra, Vesta, Niva Travel, Niva Legend, Aura, Largus);

  • УАЗ ("Патриот", "Хантер");

  • Sollers (SP7);

  • Evolute (i-Pro, i-Joy, i-Sky, i-Jet, i-Space);

  • Voyah (Free, Dream, Passion);

  • Москвич (3, 3e, 6, 8).

Список обещают обновлять по мере появления новых моделей, которые будут собираться на российских заводах.

Какие машины работают сейчас

По данным Международного евразийского форума "Такси", в 2024 году лидерами среди таксопарков были:

  • Kia — самая востребованная марка;

  • Lada и Hyundai — в тройке лидеров;

  • также популярны Volkswagen, Skoda, Renault, Toyota, Chery, Haval, Geely, Nissan, Chevrolet.

В Москве в топе оказались Volkswagen Polo, Hyundai Solaris, Kia Rio и Skoda (Octavia и Rapid). Но большинство этих моделей выпускали до 2022 года — и их ресурс постепенно исчерпывается.

Требования к возрасту машин

Агрегаторы тоже ужесточают правила. С 2025 года в "Экономе" будут допускаться Hyundai Solaris, Kia Rio, Skoda Rapid, Skoda Octavia и Volkswagen Polo не старше 2016 года выпуска. То есть ещё через шесть лет эти автомобили полностью исчезнут из дешёвых тарифов.

В бизнес-сегменте ситуация ещё сложнее.

"Линейка локализованных автомобилей в настоящее время не предусматривает моделей, подходящих под требования перевозок бизнес-класса, что ставит под угрозу существование этого сегмента рынка", — подчеркнула председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова.

В Premium и Elite пока нет ни одного автомобиля, подходящего под новые критерии.

В чём главные сложности

По закону допускаются машины, локализованные в рамках СПИКов, подписанных с 1 марта 2022 по 1 марта 2025 года. Под эти условия попадают "Москвич", Lada, Evolute и Voyah. Но проблема в том, что бизнес-класс и премиум не закрываются ни одной моделью.

Сравнение: Россия и мир

Страна Подход к такси Итог
Россия Только локализованные автомобили Удорожание, ограничение сегментов
Европа Субсидии и льготы на покупку "своих" машин Снижение цены, сохранение выбора
Азия Смешанная модель: импорт + локальные бренды Широкий автопарк, гибкость

Советы шаг за шагом

  1. Таксопаркам — заранее обновлять парк, учитывая дату выпуска автомобилей.

  2. Самозанятым — рассмотреть лизинг отечественных моделей.

  3. Агрегаторам — предложить компенсации или субсидии для водителей.

  4. Гражданам — учитывать рост цен и планировать расходы.

  5. Региональным властям — развивать программы поддержки для перевозчиков.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: игнорировать срок действия поправок.
    Последствие: потеря лицензии и штрафы.
    Альтернатива: обновление парка до 2026 года.

  • Ошибка: ставка на премиальные тарифы.
    Последствие: закрытие сегмента из-за отсутствия машин.
    Альтернатива: временный переход на "Комфорт" и "Эконом".

  • Ошибка: отсутствие субсидий.
    Последствие: уход мелких перевозчиков с рынка.
    Альтернатива: льготные кредиты и лизинг.

А что если…

А что если локализация окажется успешной? Тогда через несколько лет российские бренды могут занять весь рынок такси. Но если производство будет ограничено, это приведёт к дефициту и росту цен.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Поддержка отечественного автопрома Рост цен на поездки
Привлечение инвестиций через СПИК Исчезновение бизнес-сегмента
Контроль качества и сервиса Сокращение числа легальных перевозчиков

FAQ

Когда вступит в силу закон?
С 1 марта 2026 года.

Какие марки подойдут?
Lada, Москвич, УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah.

Что будет с премиум-тарифами?
Они могут исчезнуть, так как подходящих моделей нет.

Станет ли такси дороже?
Да, из-за ограниченного выбора и роста цен на автомобили.

Мифы и правда

  • Миф: выбор машин не изменится.
    Правда: премиум и бизнес-сегмент рискуют исчезнуть.

  • Миф: закон снизит цены.
    Правда: эксперты прогнозируют рост тарифов.

  • Миф: локализация сразу привлечёт иностранные бренды.
    Правда: процесс долгий и требует инвестиций.

Три интересных факта

  1. До 2022 года большинство популярных машин такси выпускали по СПИКам.
  2. В Premium и Elite сейчас нет ни одного "разрешённого" автомобиля.
  3. В Москве самые популярные машины такси — Volkswagen Polo, Hyundai Solaris и Kia Rio.

Исторический контекст

Первый этап локализации пришёлся на начало 2000-х, когда СПИКи позволили выпускать иностранные модели в России. До 2022 года почти все топовые таксомоторные машины собирались локально. После ухода западных брендов рынок остался без привычных моделей. Новый закон — попытка закрепить "импортозамещение" в сфере такси.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
