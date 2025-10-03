В России вступает в силу закон: такси допустят только на локализованных автомобилях

С 1 марта 2026 года вступает в силу закон о локализации такси. Теперь для работы перевозчиков будут допускаться только автомобили, произведённые в России с высокой долей локальных компонентов или выпущенные в рамках специальных инвестиционных контрактов (СПИК).
Эти поправки напрямую затронут рынок пассажирских перевозок: от "Эконома" до бизнес-класса.
Минпромторг опубликовал перечень моделей, которые соответствуют требованиям:
Lada (Granta, Iskra, Vesta, Niva Travel, Niva Legend, Aura, Largus);
УАЗ ("Патриот", "Хантер");
Sollers (SP7);
Evolute (i-Pro, i-Joy, i-Sky, i-Jet, i-Space);
Voyah (Free, Dream, Passion);
Москвич (3, 3e, 6, 8).
Список обещают обновлять по мере появления новых моделей, которые будут собираться на российских заводах.
По данным Международного евразийского форума "Такси", в 2024 году лидерами среди таксопарков были:
Kia — самая востребованная марка;
Lada и Hyundai — в тройке лидеров;
также популярны Volkswagen, Skoda, Renault, Toyota, Chery, Haval, Geely, Nissan, Chevrolet.
В Москве в топе оказались Volkswagen Polo, Hyundai Solaris, Kia Rio и Skoda (Octavia и Rapid). Но большинство этих моделей выпускали до 2022 года — и их ресурс постепенно исчерпывается.
Агрегаторы тоже ужесточают правила. С 2025 года в "Экономе" будут допускаться Hyundai Solaris, Kia Rio, Skoda Rapid, Skoda Octavia и Volkswagen Polo не старше 2016 года выпуска. То есть ещё через шесть лет эти автомобили полностью исчезнут из дешёвых тарифов.
В бизнес-сегменте ситуация ещё сложнее.
"Линейка локализованных автомобилей в настоящее время не предусматривает моделей, подходящих под требования перевозок бизнес-класса, что ставит под угрозу существование этого сегмента рынка", — подчеркнула председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова.
В Premium и Elite пока нет ни одного автомобиля, подходящего под новые критерии.
По закону допускаются машины, локализованные в рамках СПИКов, подписанных с 1 марта 2022 по 1 марта 2025 года. Под эти условия попадают "Москвич", Lada, Evolute и Voyah. Но проблема в том, что бизнес-класс и премиум не закрываются ни одной моделью.
|Страна
|Подход к такси
|Итог
|Россия
|Только локализованные автомобили
|Удорожание, ограничение сегментов
|Европа
|Субсидии и льготы на покупку "своих" машин
|Снижение цены, сохранение выбора
|Азия
|Смешанная модель: импорт + локальные бренды
|Широкий автопарк, гибкость
Таксопаркам — заранее обновлять парк, учитывая дату выпуска автомобилей.
Самозанятым — рассмотреть лизинг отечественных моделей.
Агрегаторам — предложить компенсации или субсидии для водителей.
Гражданам — учитывать рост цен и планировать расходы.
Региональным властям — развивать программы поддержки для перевозчиков.
Ошибка: игнорировать срок действия поправок.
Последствие: потеря лицензии и штрафы.
Альтернатива: обновление парка до 2026 года.
Ошибка: ставка на премиальные тарифы.
Последствие: закрытие сегмента из-за отсутствия машин.
Альтернатива: временный переход на "Комфорт" и "Эконом".
Ошибка: отсутствие субсидий.
Последствие: уход мелких перевозчиков с рынка.
Альтернатива: льготные кредиты и лизинг.
А что если локализация окажется успешной? Тогда через несколько лет российские бренды могут занять весь рынок такси. Но если производство будет ограничено, это приведёт к дефициту и росту цен.
|Плюсы
|Минусы
|Поддержка отечественного автопрома
|Рост цен на поездки
|Привлечение инвестиций через СПИК
|Исчезновение бизнес-сегмента
|Контроль качества и сервиса
|Сокращение числа легальных перевозчиков
Когда вступит в силу закон?
С 1 марта 2026 года.
Какие марки подойдут?
Lada, Москвич, УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah.
Что будет с премиум-тарифами?
Они могут исчезнуть, так как подходящих моделей нет.
Станет ли такси дороже?
Да, из-за ограниченного выбора и роста цен на автомобили.
Миф: выбор машин не изменится.
Правда: премиум и бизнес-сегмент рискуют исчезнуть.
Миф: закон снизит цены.
Правда: эксперты прогнозируют рост тарифов.
Миф: локализация сразу привлечёт иностранные бренды.
Правда: процесс долгий и требует инвестиций.
Первый этап локализации пришёлся на начало 2000-х, когда СПИКи позволили выпускать иностранные модели в России. До 2022 года почти все топовые таксомоторные машины собирались локально. После ухода западных брендов рынок остался без привычных моделей. Новый закон — попытка закрепить "импортозамещение" в сфере такси.
