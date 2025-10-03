В России вступает в силу закон: такси допустят только на локализованных автомобилях

С 1 марта 2026 года вступает в силу закон о локализации такси. Теперь для работы перевозчиков будут допускаться только автомобили, произведённые в России с высокой долей локальных компонентов или выпущенные в рамках специальных инвестиционных контрактов (СПИК).

Фото: mos.ru by Правительство Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Такси

Эти поправки напрямую затронут рынок пассажирских перевозок: от "Эконома" до бизнес-класса.

Какие автомобили попадут в список

Минпромторг опубликовал перечень моделей, которые соответствуют требованиям:

Lada (Granta, Iskra, Vesta, Niva Travel, Niva Legend, Aura, Largus);

УАЗ ("Патриот", "Хантер");

Sollers (SP7);

Evolute (i-Pro, i-Joy, i-Sky, i-Jet, i-Space);

Voyah (Free, Dream, Passion);

Москвич (3, 3e, 6, 8).

Список обещают обновлять по мере появления новых моделей, которые будут собираться на российских заводах.

Какие машины работают сейчас

По данным Международного евразийского форума "Такси", в 2024 году лидерами среди таксопарков были:

Kia — самая востребованная марка;

Lada и Hyundai — в тройке лидеров;

также популярны Volkswagen, Skoda, Renault, Toyota, Chery, Haval, Geely, Nissan, Chevrolet.

В Москве в топе оказались Volkswagen Polo, Hyundai Solaris, Kia Rio и Skoda (Octavia и Rapid). Но большинство этих моделей выпускали до 2022 года — и их ресурс постепенно исчерпывается.

Требования к возрасту машин

Агрегаторы тоже ужесточают правила. С 2025 года в "Экономе" будут допускаться Hyundai Solaris, Kia Rio, Skoda Rapid, Skoda Octavia и Volkswagen Polo не старше 2016 года выпуска. То есть ещё через шесть лет эти автомобили полностью исчезнут из дешёвых тарифов.

В бизнес-сегменте ситуация ещё сложнее.

"Линейка локализованных автомобилей в настоящее время не предусматривает моделей, подходящих под требования перевозок бизнес-класса, что ставит под угрозу существование этого сегмента рынка", — подчеркнула председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова.

В Premium и Elite пока нет ни одного автомобиля, подходящего под новые критерии.

В чём главные сложности

По закону допускаются машины, локализованные в рамках СПИКов, подписанных с 1 марта 2022 по 1 марта 2025 года. Под эти условия попадают "Москвич", Lada, Evolute и Voyah. Но проблема в том, что бизнес-класс и премиум не закрываются ни одной моделью.

Сравнение: Россия и мир

Страна Подход к такси Итог Россия Только локализованные автомобили Удорожание, ограничение сегментов Европа Субсидии и льготы на покупку "своих" машин Снижение цены, сохранение выбора Азия Смешанная модель: импорт + локальные бренды Широкий автопарк, гибкость

Советы шаг за шагом

Таксопаркам — заранее обновлять парк, учитывая дату выпуска автомобилей. Самозанятым — рассмотреть лизинг отечественных моделей. Агрегаторам — предложить компенсации или субсидии для водителей. Гражданам — учитывать рост цен и планировать расходы. Региональным властям — развивать программы поддержки для перевозчиков.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: игнорировать срок действия поправок.

Последствие: потеря лицензии и штрафы.

Альтернатива: обновление парка до 2026 года.

Ошибка: ставка на премиальные тарифы.

Последствие: закрытие сегмента из-за отсутствия машин.

Альтернатива: временный переход на "Комфорт" и "Эконом".

Ошибка: отсутствие субсидий.

Последствие: уход мелких перевозчиков с рынка.

Альтернатива: льготные кредиты и лизинг.

А что если…

А что если локализация окажется успешной? Тогда через несколько лет российские бренды могут занять весь рынок такси. Но если производство будет ограничено, это приведёт к дефициту и росту цен.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Поддержка отечественного автопрома Рост цен на поездки Привлечение инвестиций через СПИК Исчезновение бизнес-сегмента Контроль качества и сервиса Сокращение числа легальных перевозчиков

FAQ

Когда вступит в силу закон?

С 1 марта 2026 года.

Какие марки подойдут?

Lada, Москвич, УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah.

Что будет с премиум-тарифами?

Они могут исчезнуть, так как подходящих моделей нет.

Станет ли такси дороже?

Да, из-за ограниченного выбора и роста цен на автомобили.

Мифы и правда

Миф: выбор машин не изменится.

Правда: премиум и бизнес-сегмент рискуют исчезнуть.

Миф: закон снизит цены.

Правда: эксперты прогнозируют рост тарифов.

Миф: локализация сразу привлечёт иностранные бренды.

Правда: процесс долгий и требует инвестиций.

Три интересных факта

До 2022 года большинство популярных машин такси выпускали по СПИКам. В Premium и Elite сейчас нет ни одного "разрешённого" автомобиля. В Москве самые популярные машины такси — Volkswagen Polo, Hyundai Solaris и Kia Rio.

Исторический контекст

Первый этап локализации пришёлся на начало 2000-х, когда СПИКи позволили выпускать иностранные модели в России. До 2022 года почти все топовые таксомоторные машины собирались локально. После ухода западных брендов рынок остался без привычных моделей. Новый закон — попытка закрепить "импортозамещение" в сфере такси.