Когда дилеры наконец удивляют: машины октября, которые ломают привычные стереотипы

Осень традиционно приносит на рынок автомобили новые и неожиданные, но октябрь 2025-го стал особенно богатым на премьеры. Автосалоны заполнили модели из России, Китая, Беларуси — от простых седанов для повседневной езды до мощных пикапов и продвинутых гибридов. Сегодня у покупателей появился тот выбор, о котором ещё недавно оставалось только мечтать.
Этот кроссовер из Китая стал настоящим хитом октября. Внешне он напоминает внедорожник для серьёзных трасс, но внутри скрыт комфорт городского "паркетника". Под капотом — двухлитровый двигатель мощностью 245 л. с., восьмиступенчатый "автомат" и полный привод.
Даже в базовой версии предлагаются опции, которые ещё недавно были прерогативой дорогих моделей: дистанционный запуск мотора, электропривод багажника, огромный мультимедийный экран 15,6 дюйма и внедорожный круиз-контроль. В топовых комплектациях добавлены панорамная крыша, аудиосистема Sony и блокировка дифференциала.
Цена от 3,77 млн рублей кажется высокой, но для машины с таким набором характеристик предложение выглядит вполне конкурентным.
Белорусско-китайский седан — противоположность Jetour T1. Он прост, без лишних дизайнерских смелостей. Построенный на базе Geely Emgrand, S50 предлагает атмосферу спокойного и привычного авто для повседневной жизни.
Двигатель — 1,5 литра на 122 силы, коробка — механика или "автомат". В условиях, когда новые седаны до 2 миллионов рублей можно пересчитать по пальцам, этот автомобиль выглядит важным предложением. Его аудитория — те, кто ищет доступную, новую и практичную машину без переплат.
Пикапы традиционно занимают нишу, но интерес к ним в России растёт. Sollers ST9 — локальная сборка китайского JAC T9, теперь выпускается в Ульяновске.
Две версии — бензиновая и дизельная, обе с двухлитровыми моторами на 224 и 163 силы. Коробка — восьмиступенчатый "автомат", полный привод. Машина рассчитана как на фермеров и строителей, так и на тех, кто покупает пикап ради имиджа. Локализация обещает снизить цену и улучшить сервисное обслуживание.
Липецкий завод предложил гибридный кроссовер, рассчитанный на пять или семь мест. Мощность 218 сил, вариатор и запас хода до 1250 километров делают его практичным для поездок по стране.
Комплектация всего одна, но богатая: мультимедийный экран 15,6 дюйма, зимний пакет, вентиляция и подогрев сидений. Цена стартует от 3,415 млн рублей. Evolute делает ставку на доверие к отечественной сборке и функционал для семей.
Китайский пикап впечатлил своим размером и внешностью — многие сравнивают его с американским Chevrolet Silverado. Под капотом — мотор Mitsubishi 2,4 литра на 205 сил, восьмиступенчатый "автомат" и полный привод.
Опционально доступны кунг, лебёдка, защита днища и складная крыша. Это превращает автомобиль в инструмент для работы и отдыха одновременно. Стоимость около 3,945 млн рублей ставит его в один ряд с премиальными внедорожниками, но для тех, кому нужен крупный и солидный пикап, это привлекательный вариант.
Завершает обзор представитель премиум-сегмента. Этот гибрид развивает 394 силы и может проехать до 1000 километров, из которых около 200 — на чистой электротяге. Разгон до 100 км/ч за 5,9 секунды подчёркивает спортивный характер.
Главные козыри — технологии и комфорт. Пневмоподвеска, адаптивный круиз-контроль, панорамная крыша, массаж и вентиляция сидений. Цена от 5,59 млн рублей делает его предложением для состоятельных клиентов, но он показывает, что китайские бренды научились создавать конкурентов немецким премиальным маркам.
|Модель
|Сегмент
|Мощность
|Цена, млн руб.
|Особенности
|Jetour T1
|Кроссовер
|245 л. с.
|3,77
|Комфорт и внедорожные опции
|Belgee S50
|Седан
|122 л. с.
|~2
|Доступность и простота
|Sollers ST9
|Пикап
|163-224 л. с.
|-
|Локальная сборка, универсальность
|Evolute i-Space
|Гибридный кроссовер
|218 л. с.
|3,415
|Семейный, до 7 мест
|Huanghai N7
|Пикап
|205 л. с.
|3,945
|"Американский" стиль, опции
|Voyah Passion EVR
|Премиум-седан
|394 л. с.
|5,59
|Гибрид, спорт и комфорт
Выбрать только внешний вид → разочарование в эксплуатации → смотреть на характеристики.
Ориентироваться лишь на цену → недовольство комплектацией → искать баланс "цена-оснащение".
Игнорировать локальную сборку → проблемы с сервисом → учитывать наличие запчастей и дилеров.
Если покупатель выбирает первый автомобиль — разумнее смотреть на Belgee S50.
Если нужна машина "и для работы, и для рыбалки" — Sollers ST9 или Huanghai N7 станут выходом.
Если хочется премиального уровня без немецкого ценника — Voyah Passion EVR выглядит достойной альтернативой.
|Модель
|Плюсы
|Минусы
|Jetour T1
|Богатая комплектация, классический "автомат"
|Высокая цена
|Belgee S50
|Доступность, простота
|Скромный мотор, минимум технологий
|Sollers ST9
|Локальная сборка, универсальность
|Ниша пикапов ограничена
|Evolute i-Space
|Запас хода, богатая комплектация
|Цена выше среднего
|Huanghai N7
|Размеры, опции, мощность
|Стоимость сопоставима с премиумом
|Voyah Passion EVR
|Мощность, технологии, комфорт
|Дорогой сегмент
Evolute i-Space с семиместной версией выглядит оптимальным решением.
Belgee S50 обещают продавать примерно за 2 млн рублей.
Voyah Passion EVR — 394 силы, разгон до сотни за 5,9 секунды.
Миф: "Китайские автомобили ненадёжные".
Правда: новые модели собираются и в России, и в Китае, сервисная база расширяется.
Миф: "Пикапы никому не нужны".
Правда: спрос на них растёт среди малого бизнеса и частных владельцев.
Миф: "Премиум — только немецкие марки".
Правда: Voyah и другие китайские бренды уже конкурируют с Audi и BMW.
В России за последние два года продажи кроссоверов выросли почти вдвое.
Гибриды постепенно начинают занимать нишу: их покупают даже в регионах.
Локальная сборка китайских моделей в России снижает цены и упрощает сервис.
В начале 2000-х годов российский рынок был ограничен "Ладами" и несколькими иностранными брендами.
После 2010 года китайские автомобили постепенно заняли нишу "доступного" сегмента.
Сегодня китайские марки уверенно выходят в премиум-класс, конкурируя с европейскими производителями.
