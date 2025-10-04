Когда дилеры наконец удивляют: машины октября, которые ломают привычные стереотипы

Осень традиционно приносит на рынок автомобили новые и неожиданные, но октябрь 2025-го стал особенно богатым на премьеры. Автосалоны заполнили модели из России, Китая, Беларуси — от простых седанов для повседневной езды до мощных пикапов и продвинутых гибридов. Сегодня у покупателей появился тот выбор, о котором ещё недавно оставалось только мечтать.

Фото: Own work by Zotyefan, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Jetour T1

Jetour T1

Этот кроссовер из Китая стал настоящим хитом октября. Внешне он напоминает внедорожник для серьёзных трасс, но внутри скрыт комфорт городского "паркетника". Под капотом — двухлитровый двигатель мощностью 245 л. с., восьмиступенчатый "автомат" и полный привод.

Даже в базовой версии предлагаются опции, которые ещё недавно были прерогативой дорогих моделей: дистанционный запуск мотора, электропривод багажника, огромный мультимедийный экран 15,6 дюйма и внедорожный круиз-контроль. В топовых комплектациях добавлены панорамная крыша, аудиосистема Sony и блокировка дифференциала.

Цена от 3,77 млн рублей кажется высокой, но для машины с таким набором характеристик предложение выглядит вполне конкурентным.

Belgee S50

Белорусско-китайский седан — противоположность Jetour T1. Он прост, без лишних дизайнерских смелостей. Построенный на базе Geely Emgrand, S50 предлагает атмосферу спокойного и привычного авто для повседневной жизни.

Двигатель — 1,5 литра на 122 силы, коробка — механика или "автомат". В условиях, когда новые седаны до 2 миллионов рублей можно пересчитать по пальцам, этот автомобиль выглядит важным предложением. Его аудитория — те, кто ищет доступную, новую и практичную машину без переплат.

Sollers ST9

Пикапы традиционно занимают нишу, но интерес к ним в России растёт. Sollers ST9 — локальная сборка китайского JAC T9, теперь выпускается в Ульяновске.

Две версии — бензиновая и дизельная, обе с двухлитровыми моторами на 224 и 163 силы. Коробка — восьмиступенчатый "автомат", полный привод. Машина рассчитана как на фермеров и строителей, так и на тех, кто покупает пикап ради имиджа. Локализация обещает снизить цену и улучшить сервисное обслуживание.

Evolute i-Space

Липецкий завод предложил гибридный кроссовер, рассчитанный на пять или семь мест. Мощность 218 сил, вариатор и запас хода до 1250 километров делают его практичным для поездок по стране.

Комплектация всего одна, но богатая: мультимедийный экран 15,6 дюйма, зимний пакет, вентиляция и подогрев сидений. Цена стартует от 3,415 млн рублей. Evolute делает ставку на доверие к отечественной сборке и функционал для семей.

Huanghai N7

Китайский пикап впечатлил своим размером и внешностью — многие сравнивают его с американским Chevrolet Silverado. Под капотом — мотор Mitsubishi 2,4 литра на 205 сил, восьмиступенчатый "автомат" и полный привод.

Опционально доступны кунг, лебёдка, защита днища и складная крыша. Это превращает автомобиль в инструмент для работы и отдыха одновременно. Стоимость около 3,945 млн рублей ставит его в один ряд с премиальными внедорожниками, но для тех, кому нужен крупный и солидный пикап, это привлекательный вариант.

Voyah Passion EVR

Завершает обзор представитель премиум-сегмента. Этот гибрид развивает 394 силы и может проехать до 1000 километров, из которых около 200 — на чистой электротяге. Разгон до 100 км/ч за 5,9 секунды подчёркивает спортивный характер.

Главные козыри — технологии и комфорт. Пневмоподвеска, адаптивный круиз-контроль, панорамная крыша, массаж и вентиляция сидений. Цена от 5,59 млн рублей делает его предложением для состоятельных клиентов, но он показывает, что китайские бренды научились создавать конкурентов немецким премиальным маркам.

Сравнение моделей

Модель Сегмент Мощность Цена, млн руб. Особенности Jetour T1 Кроссовер 245 л. с. 3,77 Комфорт и внедорожные опции Belgee S50 Седан 122 л. с. ~2 Доступность и простота Sollers ST9 Пикап 163-224 л. с. - Локальная сборка, универсальность Evolute i-Space Гибридный кроссовер 218 л. с. 3,415 Семейный, до 7 мест Huanghai N7 Пикап 205 л. с. 3,945 "Американский" стиль, опции Voyah Passion EVR Премиум-седан 394 л. с. 5,59 Гибрид, спорт и комфорт

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Выбрать только внешний вид → разочарование в эксплуатации → смотреть на характеристики.

Ориентироваться лишь на цену → недовольство комплектацией → искать баланс "цена-оснащение".

Игнорировать локальную сборку → проблемы с сервисом → учитывать наличие запчастей и дилеров.

А что если…

Если покупатель выбирает первый автомобиль — разумнее смотреть на Belgee S50.

Если нужна машина "и для работы, и для рыбалки" — Sollers ST9 или Huanghai N7 станут выходом.

Если хочется премиального уровня без немецкого ценника — Voyah Passion EVR выглядит достойной альтернативой.

Плюсы и минусы новинок

Модель Плюсы Минусы Jetour T1 Богатая комплектация, классический "автомат" Высокая цена Belgee S50 Доступность, простота Скромный мотор, минимум технологий Sollers ST9 Локальная сборка, универсальность Ниша пикапов ограничена Evolute i-Space Запас хода, богатая комплектация Цена выше среднего Huanghai N7 Размеры, опции, мощность Стоимость сопоставима с премиумом Voyah Passion EVR Мощность, технологии, комфорт Дорогой сегмент

FAQ

Что выбрать для семьи?

Evolute i-Space с семиместной версией выглядит оптимальным решением.

Сколько стоит самый доступный вариант из списка?

Belgee S50 обещают продавать примерно за 2 млн рублей.

Какая машина самая мощная?

Voyah Passion EVR — 394 силы, разгон до сотни за 5,9 секунды.

Мифы и правда

Миф: "Китайские автомобили ненадёжные".

Правда: новые модели собираются и в России, и в Китае, сервисная база расширяется.

Миф: "Пикапы никому не нужны".

Правда: спрос на них растёт среди малого бизнеса и частных владельцев.

Миф: "Премиум — только немецкие марки".

Правда: Voyah и другие китайские бренды уже конкурируют с Audi и BMW.

3 интересных факта

В России за последние два года продажи кроссоверов выросли почти вдвое. Гибриды постепенно начинают занимать нишу: их покупают даже в регионах. Локальная сборка китайских моделей в России снижает цены и упрощает сервис.

Исторический контекст