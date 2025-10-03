Автокатастрофа без аварий: рынок сжался на пятую часть

Сентябрь оказался непростым месяцем для российского авторынка. По данным аналитического агентства "Автостат", было реализовано чуть более 122 тысяч новых легковых автомобилей, что на 18,7% меньше по сравнению с прошлым годом. Несмотря на падение спроса, рынок демонстрирует интересные сдвиги: меняются лидеры, растет доля китайских брендов, а привычные отечественные модели уступают позиции кроссоверам.
Главным игроком по-прежнему остается LADA. Продажи бренда превысили 26 тысяч машин, что обеспечило ему долю более 21%. Год назад этот показатель был выше — свыше 23%.
Лучшим среди иностранных производителей оказался Haval — более 16,6 тысяч проданных авто. Далее следуют Geely (9,7 тыс.), Belgee (8,3 тыс.) и Chery (8 тыс.). В десятке также оказались Changan, Solaris, Toyota, Omoda и Jetour.
Примечательно, что Toyota, которая официально не поставляет автомобили в Россию, удерживает место в топ-10 второй месяц подряд.
|Марка
|Продажи, шт.
|Доля рынка
|Динамика к 2024
|LADA
|26 375
|21,5%
|-
|Haval
|16 666
|13,6%
|-
|Geely
|9 741
|7,9%
|↓
|Belgee
|8 346
|6,8%
|↑128,2%
|Chery
|8 023
|6,5%
|↓ вдвое
|Changan
|5 865
|4,8%
|↓ вдвое
|Solaris
|4 028
|3,3%
|↑102%
|Toyota
|3 308
|2,7%
|↑48,8%
|Omoda
|3 182
|2,6%
|↓
|Jetour
|3 087
|2,5%
|↑
Среди конкретных моделей первенство у LADA Granta — почти 12 тысяч автомобилей. Однако спрос на нее снизился на четверть, а доля опустилась ниже 10%.
Лучшей иномаркой остается Haval Jolion (6,1 тыс. шт.), который второй месяц подряд обгоняет LADA Vesta (5,9 тыс.). В топе также Belgee X50 и Geely Monjaro.
Сравните цены на локальные бренды и параллельный импорт. LADA дешевле в обслуживании, но китайские кроссоверы предлагают больше "начинки".
Учитывайте сервис. Belgee и Jetour активно расширяют дилерскую сеть, а Toyota работает через неофициальных поставщиков.
Смотрите на страховку и кредитные программы. LADA и Haval чаще всего предлагают льготные ставки по автокредитам.
Проверяйте остаточную стоимость. На вторичном рынке быстрее теряют цену новые марки, тогда как Toyota сохраняет ликвидность.
Ошибка: брать китайский бренд без официального дилера.
Последствие: проблемы с гарантией и ремонтом.
Альтернатива: выбирать марки с сетью сервисов (Haval, Geely, Belgee).
Ошибка: ориентироваться только на цену при покупке.
Последствие: быстрое падение стоимости авто.
Альтернатива: обращать внимание на ликвидность (Toyota, LADA).
Если тенденция сохранится, к концу года общий объем продаж может не дотянуть до миллиона машин. Тогда производителям придется делать ставку на акции, спецкредиты и расширение модельного ряда, особенно в сегменте кроссоверов и электромобилей.
|Марка
|Плюсы
|Минусы
|LADA
|Доступность, дешевый ремонт
|Устаревшие технологии
|Haval
|Богатая комплектация, кроссоверы
|Цена выше средней
|Geely
|Дизайн, комфорт
|Потеря доли рынка
|Belgee
|Агрессивный рост, новые модели
|Молодая марка
|Toyota
|Надежность, ликвидность
|Нет официальных поставок
Как выбрать между LADA и китайским кроссовером?
LADA дешевле в содержании, но китайские автомобили предлагают современные функции: мультимедиа, адаптивные системы, расширенную гарантию.
Сколько стоит новый автомобиль сейчас?
Средняя цена в сегменте варьируется от 1,2 млн руб. за LADA Granta до 2,5-3 млн руб. за кроссоверы Haval или Geely.
Что лучше для перепродажи через 3 года?
Toyota и LADA теряют меньше в цене. Китайские бренды обесцениваются быстрее, особенно новые марки.
Миф: "Китайские авто ненадежны".
Правда: современные модели показывают высокий уровень сборки и оснащения, хотя сервис пока отстает от японцев.
Миф: "Toyota ушла из России".
Правда: официальные поставки прекращены, но машины поступают через параллельный импорт.
Миф: "Продажи LADA растут".
Правда: бренд остается лидером, но динамика отрицательная.
В России продаются машины более чем 20 брендов, выпускается около 50 моделей.
За январь-август 2025 года в страну завезли более 420 тысяч китайских автомобилей.
Из них 34 бренда работают официально, остальные поступают через альтернативный импорт.
Еще 10 лет назад топ продаж в России занимали Hyundai и Kia. Сегодня их место заняли китайские марки, которые активно заполняют освободившуюся нишу. Рынок переживает кардинальную перестройку: параллельный импорт стал нормой, а привычные западные производители ушли.
