Автокатастрофа без аварий: рынок сжался на пятую часть

6:37 Your browser does not support the audio element. Авто

Сентябрь оказался непростым месяцем для российского авторынка. По данным аналитического агентства "Автостат", было реализовано чуть более 122 тысяч новых легковых автомобилей, что на 18,7% меньше по сравнению с прошлым годом. Несмотря на падение спроса, рынок демонстрирует интересные сдвиги: меняются лидеры, растет доля китайских брендов, а привычные отечественные модели уступают позиции кроссоверам.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain автомобили

Ключевые результаты сентября

Главным игроком по-прежнему остается LADA. Продажи бренда превысили 26 тысяч машин, что обеспечило ему долю более 21%. Год назад этот показатель был выше — свыше 23%.

Лучшим среди иностранных производителей оказался Haval — более 16,6 тысяч проданных авто. Далее следуют Geely (9,7 тыс.), Belgee (8,3 тыс.) и Chery (8 тыс.). В десятке также оказались Changan, Solaris, Toyota, Omoda и Jetour.

Примечательно, что Toyota, которая официально не поставляет автомобили в Россию, удерживает место в топ-10 второй месяц подряд.

Сравнение: ТОП-10 брендов сентября 2025 года

Марка Продажи, шт. Доля рынка Динамика к 2024 LADA 26 375 21,5% - Haval 16 666 13,6% - Geely 9 741 7,9% ↓ Belgee 8 346 6,8% ↑128,2% Chery 8 023 6,5% ↓ вдвое Changan 5 865 4,8% ↓ вдвое Solaris 4 028 3,3% ↑102% Toyota 3 308 2,7% ↑48,8% Omoda 3 182 2,6% ↓ Jetour 3 087 2,5% ↑

Лидеры среди моделей

Среди конкретных моделей первенство у LADA Granta — почти 12 тысяч автомобилей. Однако спрос на нее снизился на четверть, а доля опустилась ниже 10%.

Лучшей иномаркой остается Haval Jolion (6,1 тыс. шт.), который второй месяц подряд обгоняет LADA Vesta (5,9 тыс.). В топе также Belgee X50 и Geely Monjaro.

Советы шаг за шагом: как выбрать машину в нынешних условиях

Сравните цены на локальные бренды и параллельный импорт. LADA дешевле в обслуживании, но китайские кроссоверы предлагают больше "начинки". Учитывайте сервис. Belgee и Jetour активно расширяют дилерскую сеть, а Toyota работает через неофициальных поставщиков. Смотрите на страховку и кредитные программы. LADA и Haval чаще всего предлагают льготные ставки по автокредитам. Проверяйте остаточную стоимость. На вторичном рынке быстрее теряют цену новые марки, тогда как Toyota сохраняет ликвидность.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: брать китайский бренд без официального дилера.

Последствие: проблемы с гарантией и ремонтом.

Альтернатива: выбирать марки с сетью сервисов (Haval, Geely, Belgee).

Ошибка: ориентироваться только на цену при покупке.

Последствие: быстрое падение стоимости авто.

Альтернатива: обращать внимание на ликвидность (Toyota, LADA).

А что если рынок продолжит падать?

Если тенденция сохранится, к концу года общий объем продаж может не дотянуть до миллиона машин. Тогда производителям придется делать ставку на акции, спецкредиты и расширение модельного ряда, особенно в сегменте кроссоверов и электромобилей.

Плюсы и минусы популярных марок

Марка Плюсы Минусы LADA Доступность, дешевый ремонт Устаревшие технологии Haval Богатая комплектация, кроссоверы Цена выше средней Geely Дизайн, комфорт Потеря доли рынка Belgee Агрессивный рост, новые модели Молодая марка Toyota Надежность, ликвидность Нет официальных поставок

FAQ

Как выбрать между LADA и китайским кроссовером?

LADA дешевле в содержании, но китайские автомобили предлагают современные функции: мультимедиа, адаптивные системы, расширенную гарантию.

Сколько стоит новый автомобиль сейчас?

Средняя цена в сегменте варьируется от 1,2 млн руб. за LADA Granta до 2,5-3 млн руб. за кроссоверы Haval или Geely.

Что лучше для перепродажи через 3 года?

Toyota и LADA теряют меньше в цене. Китайские бренды обесцениваются быстрее, особенно новые марки.

Мифы и правда

Миф: "Китайские авто ненадежны".

Правда: современные модели показывают высокий уровень сборки и оснащения, хотя сервис пока отстает от японцев.

Миф: "Toyota ушла из России".

Правда: официальные поставки прекращены, но машины поступают через параллельный импорт.

Миф: "Продажи LADA растут".

Правда: бренд остается лидером, но динамика отрицательная.

Три факта о рынке

В России продаются машины более чем 20 брендов, выпускается около 50 моделей. За январь-август 2025 года в страну завезли более 420 тысяч китайских автомобилей. Из них 34 бренда работают официально, остальные поступают через альтернативный импорт.

Исторический контекст

Еще 10 лет назад топ продаж в России занимали Hyundai и Kia. Сегодня их место заняли китайские марки, которые активно заполняют освободившуюся нишу. Рынок переживает кардинальную перестройку: параллельный импорт стал нормой, а привычные западные производители ушли.