Кузов чинить дороже, чем купить: почему ОСАГО больше не спасает после аварии

2025 год стал для российских автовладельцев испытанием: цены на автозапчасти и ремонт резко пошли вверх, но компенсации по ОСАГО практически не изменились. В результате многие сталкиваются с ситуацией, когда страховая выплата не покрывает даже половины реальных затрат на восстановление автомобиля.
Почему так произошло и как это отразится на водителях?
По данным страховых компаний, за год средний рост стоимости кузовных деталей составил около 20%, а в отдельных сегментах он оказался ещё выше:
Причины очевидны: инфляция, перебои с логистикой, дефицит оригинальных деталей, санкции и валютные колебания. Многие детали приходится ввозить через параллельный импорт, что делает их дороже.
Российский союз автостраховщиков (РСА) выпускает справочники, по которым страховщики рассчитывают размер компенсации. Проблема в том, что за год эти справочники индексировались всего на 0,5-1,9%.
То есть реальный рост цен в десятки раз выше, чем официальная индексация. В итоге страховые выплаты не соответствуют рыночным ценам: ремонт обходится дороже, а клиент получает заниженную компенсацию.
|Категория авто
|Рост цен на детали (2025)
|Индексация справочников РСА
|Китайские
|+33%
|+1,9%
|Корейские
|+22%
|+1,5%
|Российские
|+19%
|+0,5%
|Премиум-сегмент
|+80-100%
|+1%
Если ситуация сохранится, количество незастрахованных автомобилей на дорогах увеличится: водители будут экономить и отказываться от полиса. Для страховых компаний это грозит падением доверия, но сами они пока фиксируют рекордные прибыли за счёт заниженных выплат.
|Плюсы
|Минусы
|Система обязательного страхования сохраняется
|Выплаты не покрывают реальные затраты
|Возможность взыскать через суд
|Судебные процессы долгие и затратные
|Поддержка пострадавших водителей
|Рост тарифов для многих категорий
|Возможность прямого возмещения убытков
|Автосервисы отказываются работать по ОСАГО
Методика учитывает усреднённые цены по регионам, но фактически они не отражают реальных рыночных условий.
Формально можно, но на практике 95% случаев — денежные выплаты.
Если ущерб значительный (свыше 100 тыс. ₽), обращение в суд оправдано.
Миф: ОСАГО покрывает все расходы на ремонт.
Правда: выплаты часто не соответствуют реальным ценам.
Миф: китайские машины ремонтировать дешевле.
Правда: рост цен на их детали в 2025 году самый высокий — +33%.
Миф: страховщики терпят убытки.
Правда: компании фиксируют рекордные прибыли, экономя на выплатах.
Именно поэтому будущее ОСАГО напрямую зависит от того, смогут ли страховщики и государство сбалансировать интересы автовладельцев и реальную стоимость ремонта.
