Советские машины спасала не милиция: какие хитрые устройства останавливали угонщиков в СССР

В советские годы автомобиль был не просто транспортом, а настоящим символом достатка. Получить машину означало пройти через годы ожидания в очереди, использовать связи и копить деньги. Поэтому неудивительно, что, став владельцем "Жигулей" или "Москвича", человек делал всё, чтобы защитить свою драгоценность от угона.
В то время не существовало привычных нам GPS-трекеров, камер наблюдения и штатных сигнализаций. Владельцы полагались на собственную смекалку и народную изобретательность.
В СССР угон автомобиля был вполне распространённым явлением. Машины перегоняли в другие регионы по поддельным документам, а развитая сеть грунтовых дорог затрудняла их поиск. При этом центральных баз данных ГАИ, способных оперативно выявить угнанный автомобиль, не существовало.
Поэтому главной линией обороны становился сам автовладелец, который использовал всё доступное — от гаража до самодельных противоугонных систем.
|Метод
|Суть
|Эффективность
|Гараж
|Закрытое хранение машины
|Низкая: гаражи часто взламывали
|Механические блокираторы
|Ограничители руля, педалей, коробки передач
|Средняя: защищали от случайных воров
|Автоматические выключатели
|Скрытые кнопки в электропроводке
|Средняя: угонщики находили проводку
|Блокировка топлива
|Самодельные клапаны и краники в топливопроводе
|Высокая: сложнее всего было обнаружить
|Самодельные сигнализации
|Сирены и кнопки сброса
|Высокая: пугали воров шумом
Для многих автовладельцев гараж был главным способом защиты. Но практика показала, что и он не гарантировал сохранность автомобиля: гаражи вскрывались, машины угоняли прямо ночью.
Владельцы часто усиливали ворота дополнительными замками и цепями, но это лишь задерживало злоумышленников.
Когда гаража не хватало, в дело шли блокираторы. Чаще всего использовались:
Они были просты в использовании, но имели и минусы: иногда сами владельцы повреждали педали или руль, пытаясь снять блокировку.
Следующим шагом стали скрытые выключатели, встроенные в электропроводку. Обычно они размыкали цепь стартера или замка зажигания. Располагались под панелью, в бардачке или даже под капотом.
Но проводка советских машин была простой, и опытные угонщики быстро находили блокираторы.
Одним из самых эффективных способов считалась блокировка подачи топлива. Водители устанавливали скрытые краники и клапаны в топливной системе. Даже если угонщик сумел завести двигатель, машина глохла через несколько минут.
Эта защита была надёжнее, ведь отыскать скрытый топливный кран было сложно даже опытному вору.
Некоторые автовладельцы мастерили собственные сигнализации. Самый распространённый вариант: при включении зажигания водитель должен был за 10 секунд нажать скрытую кнопку. Если этого не происходило — срабатывала громкая сирена.
Хотя такие системы нельзя было назвать совершенными, они отпугивали воров и создавали видимость "современной защиты".
Если бы в СССР существовали заводские электронные сигнализации, количество угонов было бы значительно меньше. Но в условиях ограниченного доступа к технологиям советские водители полагались исключительно на смекалку. В этом смысле они стали "пионерами" нестандартных решений, многие из которых напоминают современные противоугонные системы.
|Плюсы
|Минусы
|Доступность и простота
|Низкая надёжность гаражей
|Возможность комбинировать
|Опытные угонщики легко обходили
|Самостоятельная установка
|Повреждения автомобиля при ошибках
|Уникальность решений
|Нет централизованного учёта угонов
Нет, гаражи часто взламывали, поэтому это был лишь первый барьер.
Блокировка топлива — её было труднее всего обнаружить.
Заводских не было, но автовладельцы мастерили самодельные сирены.
Миф: в СССР не угоняли автомобили.
Правда: угоны были частым явлением, особенно в крупных городах.
Миф: блокиратор руля был надёжным.
Правда: опытные угонщики обходили его за минуты.
Миф: сигнализаций не существовало вовсе.
Правда: заводских не было, но самодельные системы использовались активно.
Советские автомобилисты доказали, что даже без сигнализаций и высоких технологий машину можно было защитить — главное, смекалка и желание сохранить своё имущество.
