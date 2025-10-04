Цены выросли на 50 тысяч: самые популярные кроссоверы уходят из бюджета

Российский рынок снова столкнулся с ростом цен на автомобили. Китайский бренд Haval скорректировал прайс-листы, и изменения коснулись двух самых востребованных и доступных кроссоверов — Jolion и M6. Теперь даже бюджетные комплектации стали ощутимо дороже, а покупателям придётся внимательнее выбирать комплектацию.

Фото: commons.wikimedia.org by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Китайский автомобиль Haval Jolion

Jolion: лидер подорожал

Haval Jolion — абсолютный хит продаж среди "китайцев" в России. Только за последнюю неделю сентября 2025 года было реализовано почти 1800 машин этой модели, что позволило ей обойти и Belgee X50, и LADA Granta.

С октября цены на Jolion в комплектациях Elite и Premium увеличились на 50 тысяч рублей. При этом базовая версия Comfort и топовый вариант Tech+ остались без изменений.

Цены на Haval Jolion (2024-2025 г. в.)

Комплектация Цена Разница Comfort 2WD MT (2024) 1 799 000 ₽ - Elite 2WD DCT (2024) 2 149 000 ₽ +50 000 ₽ Premium 2WD DCT (2024) 2 349 000 ₽ +50 000 ₽ Elite 4WD DCT (2024) 2 299 000 ₽ +50 000 ₽ Premium 4WD DCT (2024) 2 499 000 ₽ +50 000 ₽ Tech+ 4WD DCT (2024) 2 599 000 ₽ - Comfort 2WD MT (2025) 1 999 000 ₽ - Elite 2WD DCT (2025) 2 299 000 ₽ +50 000 ₽ Premium 2WD DCT (2025) 2 499 000 ₽ +50 000 ₽ Elite 4WD DCT (2025) 2 449 000 ₽ +50 000 ₽ Premium 4WD DCT (2025) 2 649 000 ₽ +50 000 ₽ Tech+ 4WD DCT (2025) 2 749 000 ₽ -

Все версии Jolion оснащены 1,5-литровым турбомотором. В зависимости от привода он выдаёт 143 или 150 л. с. Трансмиссия: шестиступенчатая "механика" или семиступенчатый "робот" с двойным "мокрым" сцеплением.

Haval M6: семейный кроссовер тоже дороже

Второй по доступности кроссовер марки — Haval M6 — подорожал в версиях с "роботом". На 50 тысяч рублей выросли цены как на машины 2024 года, так и на новые 2025 года.

Цены на Haval M6 (2024-2025 г. в.)

Комплектация Цена Разница FWD MT 143 (2024) 1 979 000 ₽ - FWD DCT 143 (2024) 2 149 000 ₽ +50 000 ₽ FWD MT 143 (2025) 1 999 000 ₽ - FWD DCT 143 (2025) 2 169 000 ₽ +50 000 ₽

Модель оснащается тем же 1,5-литровым турбомотором (143 л. с.), а выбор ограничен двумя коробками передач — "механикой" или "роботом" DCT.

Важно: с февраля 2025 года Haval M6 собирается на заводе в Калужской области. Производитель отмечает, что машины проходят адаптацию к российским условиям — получают антикоррозийную обработку, подогрев сидений и зеркал, увеличенный бачок омывателя.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: повышение цен без анонсов.

повышение цен без анонсов. Последствие: негативный отклик покупателей и падение продаж.

негативный отклик покупателей и падение продаж. Альтернатива: поэтапное повышение стоимости с дополнительными опциями.

поэтапное повышение стоимости с дополнительными опциями. Ошибка: одинаковый рост цен для популярных комплектаций.

одинаковый рост цен для популярных комплектаций. Последствие: снижение привлекательности "середины" модельного ряда.

снижение привлекательности "середины" модельного ряда. Альтернатива: сохранить баланс между базой и топом, чтобы удержать клиентов.

А что если подорожание продолжится?

Эксперты отмечают, что рынок может столкнуться с цепной реакцией. Другие китайские бренды (Chery, Geely, Belgee) могут также поднять цены, чтобы не отставать от Haval. Для покупателей это означает: оптимальное время покупки — до конца 2025 года.

Плюсы и минусы Haval Jolion и M6

Модель Плюсы Минусы Jolion Лидер продаж, широкий выбор комплектаций Рост цены на самые ходовые версии M6 Семейный кроссовер, локализованная сборка Подорожали версии с "роботом" Обе модели Надёжный 1,5-литровый турбомотор, адаптация к РФ Рост цен и возможный дефицит

FAQ

На сколько подорожали Jolion и M6

На 50 тысяч рублей в средних комплектациях.

Какие версии остались без изменений

Jolion Comfort и Tech+, а также M6 с "механикой".

Где собирают Haval M6

На заводе "Автомобильные технологии" в Калужской области.

Мифы и правда

Миф: подорожание коснулось всех комплектаций.

Правда: базовые и топовые версии сохранили прежние цены.

Миф: китайские авто всё ещё самые дешёвые на рынке.

Правда: после подорожания Jolion и M6 стоят почти как некоторые корейские аналоги.

Миф: локальная сборка всегда снижает цену.

Правда: в случае Haval M6 стоимость выросла, несмотря на сборку в РФ.

Интересные факты

Haval Jolion в 2025 году стал самым продаваемым кроссовером в России.

Haval M6 изначально позиционировался как замена бюджетного Chery Tiggo 4.

Исторический контекст

Первый рост цен на китайские автомобили в РФ зафиксирован ещё в 2015 году после девальвации рубля.

К 2020-м годам доля китайских кроссоверов выросла с 3% до более 40% рынка.

Таким образом, подорожание Haval Jolion и M6 показывает общий тренд: даже самые доступные кроссоверы постепенно уходят из сегмента «бюджетных», превращаясь в автомобили среднего класса.