Цены выросли на 50 тысяч: самые популярные кроссоверы уходят из бюджета

Российский рынок снова столкнулся с ростом цен на автомобили. Китайский бренд Haval скорректировал прайс-листы, и изменения коснулись двух самых востребованных и доступных кроссоверов — Jolion и M6. Теперь даже бюджетные комплектации стали ощутимо дороже, а покупателям придётся внимательнее выбирать комплектацию.
Haval Jolion — абсолютный хит продаж среди "китайцев" в России. Только за последнюю неделю сентября 2025 года было реализовано почти 1800 машин этой модели, что позволило ей обойти и Belgee X50, и LADA Granta.
С октября цены на Jolion в комплектациях Elite и Premium увеличились на 50 тысяч рублей. При этом базовая версия Comfort и топовый вариант Tech+ остались без изменений.
|Комплектация
|Цена
|Разница
|Comfort 2WD MT (2024)
|1 799 000 ₽
|-
|Elite 2WD DCT (2024)
|2 149 000 ₽
|+50 000 ₽
|Premium 2WD DCT (2024)
|2 349 000 ₽
|+50 000 ₽
|Elite 4WD DCT (2024)
|2 299 000 ₽
|+50 000 ₽
|Premium 4WD DCT (2024)
|2 499 000 ₽
|+50 000 ₽
|Tech+ 4WD DCT (2024)
|2 599 000 ₽
|-
|Comfort 2WD MT (2025)
|1 999 000 ₽
|-
|Elite 2WD DCT (2025)
|2 299 000 ₽
|+50 000 ₽
|Premium 2WD DCT (2025)
|2 499 000 ₽
|+50 000 ₽
|Elite 4WD DCT (2025)
|2 449 000 ₽
|+50 000 ₽
|Premium 4WD DCT (2025)
|2 649 000 ₽
|+50 000 ₽
|Tech+ 4WD DCT (2025)
|2 749 000 ₽
|-
Все версии Jolion оснащены 1,5-литровым турбомотором. В зависимости от привода он выдаёт 143 или 150 л. с. Трансмиссия: шестиступенчатая "механика" или семиступенчатый "робот" с двойным "мокрым" сцеплением.
Второй по доступности кроссовер марки — Haval M6 — подорожал в версиях с "роботом". На 50 тысяч рублей выросли цены как на машины 2024 года, так и на новые 2025 года.
|Комплектация
|Цена
|Разница
|FWD MT 143 (2024)
|1 979 000 ₽
|-
|FWD DCT 143 (2024)
|2 149 000 ₽
|+50 000 ₽
|FWD MT 143 (2025)
|1 999 000 ₽
|-
|FWD DCT 143 (2025)
|2 169 000 ₽
|+50 000 ₽
Модель оснащается тем же 1,5-литровым турбомотором (143 л. с.), а выбор ограничен двумя коробками передач — "механикой" или "роботом" DCT.
Важно: с февраля 2025 года Haval M6 собирается на заводе в Калужской области. Производитель отмечает, что машины проходят адаптацию к российским условиям — получают антикоррозийную обработку, подогрев сидений и зеркал, увеличенный бачок омывателя.
Эксперты отмечают, что рынок может столкнуться с цепной реакцией. Другие китайские бренды (Chery, Geely, Belgee) могут также поднять цены, чтобы не отставать от Haval. Для покупателей это означает: оптимальное время покупки — до конца 2025 года.
|Модель
|Плюсы
|Минусы
|Jolion
|Лидер продаж, широкий выбор комплектаций
|Рост цены на самые ходовые версии
|M6
|Семейный кроссовер, локализованная сборка
|Подорожали версии с "роботом"
|Обе модели
|Надёжный 1,5-литровый турбомотор, адаптация к РФ
|Рост цен и возможный дефицит
На 50 тысяч рублей в средних комплектациях.
Jolion Comfort и Tech+, а также M6 с "механикой".
На заводе "Автомобильные технологии" в Калужской области.
Миф: подорожание коснулось всех комплектаций.
Правда: базовые и топовые версии сохранили прежние цены.
Миф: китайские авто всё ещё самые дешёвые на рынке.
Правда: после подорожания Jolion и M6 стоят почти как некоторые корейские аналоги.
Миф: локальная сборка всегда снижает цену.
Правда: в случае Haval M6 стоимость выросла, несмотря на сборку в РФ.
Таким образом, подорожание Haval Jolion и M6 показывает общий тренд: даже самые доступные кроссоверы постепенно уходят из сегмента «бюджетных», превращаясь в автомобили среднего класса.
