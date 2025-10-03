Топ-10 без сенсаций, но с драмой: Lada, Haval и новые игроки делят падающий рынок

Российский рынок автомобилей продолжает перестраиваться под новые реалии. Несмотря на падение продаж, именно Lada и китайский бренд Haval удерживают позиции лидеров. По данным агентства "Автостат", в сентябре 2025 года именно их модели оказались самыми востребованными у покупателей.
Фото: commons.wikimedia.org by Throwawayacc222, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
2024 Lada Granta Sport front left
Главные итоги
LADA Granta остаётся лидером: 11,9 тысячи автомобилей продано за месяц, что почти вдвое больше, чем у ближайших конкурентов. При этом падение продаж составило 25,1% по сравнению с прошлым годом.
Среди иностранных автомобилей первое место у Haval Jolion: 6,15 тысячи продаж, снижение на 36,4%.
LADA Vesta удержала третью позицию — 6 тысяч автомобилей, но падение ещё серьёзнее — 43,1%.
Белорусский Belgee X50 удивил: рост на 72,4% и 5,55 тысячи продаж, четвёртое место.
Geely Monjaro - 4 тысячи автомобилей, падение на 18,1%.
ТОП-10 автомобилей сентября 2025 года
Место
Модель
Продажи (шт.)
Динамика к 2024 г.
1
LADA Granta
11 900
-25,1%
2
Haval Jolion
6 150
-36,4%
3
LADA Vesta
6 000
-43,1%
4
Belgee X50
5 550
+72,4%
5
Geely Monjaro
4 000
-18,1%
6
Haval M6
3 700
Новая модель
7
LADA Niva Legend
3 000
+5%
8
Chery Tiggo 7L
2 800
-12%
9
Belgee X70
2 760
+20%
10
LADA Largus
2 740
-15%
Ошибка → Последствие → Альтернатива
Ошибка: ставка на ограниченный модельный ряд.
Последствие: падение интереса к LADA Vesta на 43%.
Альтернатива: расширение линейки с новыми двигателями и кузовами.
Ошибка: завышенные цены на китайские кроссоверы.
Последствие: падение продаж Haval Jolion на 36%.
Альтернатива: локализация производства и снижение себестоимости.
А что если тренд сохранится
Если динамика сохранится, рынок ещё сильнее сместится в сторону бюджетных моделей и локализованных брендов. Белорусский Belgee уже показал, что при доступной цене можно занять место рядом с гигантами. В 2026 году к этому могут добавиться новые российские и китайские проекты, включая электромобили Evolute.
Для покупателей это означает больше "бюджетных" кроссоверов, но меньше доступных мощных машин среднего и премиум-класса.
Плюсы и минусы рынка сейчас
Плюсы
Минусы
Рост локальных брендов (Lada, Belgee)
Снижение ассортимента иномарок
Доступность запчастей для отечественных моделей
Подорожание китайских кроссоверов
Поддержка государства через льготы и субсидии
Падение качества из-за спешной локализации
Конкуренция внутри сегмента кроссоверов
Снижение спроса на седаны и универсалы
Советы шаг за шагом для покупателей
Следите за динамикой цен — с октября ряд китайских кроссоверов стал дороже.
Рассматривайте локализованные бренды: Lada и Belgee предлагают лучшие условия по сервису.
При выборе между кроссовером и седаном учитывайте доступность запчастей.
Если нужен "семейный" вариант, обратите внимание на LADA Largus или Haval M6.
Для перепродажи выгоднее брать модели-лидеры: Granta и Jolion сохраняют ликвидность.
FAQ
Какая модель самая доступная из ТОП-10
LADA Granta — и по цене, и по затратам на обслуживание.
Какую иномарку чаще всего покупают в России
Китайский кроссовер Haval Jolion.
Стоит ли ждать новых игроков в 2026 году
Да, ожидаются новые модели Belgee и расширение линейки "Москвич".
Мифы и правда
Миф: российский рынок полностью заняли китайские марки. Правда: Lada по-прежнему продаётся в разы больше, чем любая китайская модель.
Миф: продажи падают у всех брендов. Правда:Belgee X50 показал рост на 72,4%.
Миф:LADA Largus потеряла популярность окончательно. Правда: модель всё ещё входит в ТОП-10 с почти 3 тысячами продаж.
Интересные факты
LADA Granta с 2013 года почти ежегодно входит в число самых продаваемых автомобилей в России.
Китайские марки заняли более 40% рынка РФ в 2025 году.
Исторический контекст
Первые "народные" автомобили СССР — "Москвич-400" и "Победа" — формировали рынок 1950-х годов.
В 2000-х бестселлерами были иномарки Ford Focus и Hyundai Solaris.
