Топ-10 без сенсаций, но с драмой: Lada, Haval и новые игроки делят падающий рынок

5:55
Авто

Российский рынок автомобилей продолжает перестраиваться под новые реалии. Несмотря на падение продаж, именно Lada и китайский бренд Haval удерживают позиции лидеров. По данным агентства "Автостат", в сентябре 2025 года именно их модели оказались самыми востребованными у покупателей.

2024 Lada Granta Sport front left
Фото: commons.wikimedia.org by Throwawayacc222, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
2024 Lada Granta Sport front left

Главные итоги

  • LADA Granta остаётся лидером: 11,9 тысячи автомобилей продано за месяц, что почти вдвое больше, чем у ближайших конкурентов. При этом падение продаж составило 25,1% по сравнению с прошлым годом.
  • Среди иностранных автомобилей первое место у Haval Jolion: 6,15 тысячи продаж, снижение на 36,4%.
  • LADA Vesta удержала третью позицию — 6 тысяч автомобилей, но падение ещё серьёзнее — 43,1%.
  • Белорусский Belgee X50 удивил: рост на 72,4% и 5,55 тысячи продаж, четвёртое место.
  • Geely Monjaro - 4 тысячи автомобилей, падение на 18,1%.

ТОП-10 автомобилей сентября 2025 года

Место Модель Продажи (шт.) Динамика к 2024 г.
1 LADA Granta 11 900 -25,1%
2 Haval Jolion 6 150 -36,4%
3 LADA Vesta 6 000 -43,1%
4 Belgee X50 5 550 +72,4%
5 Geely Monjaro 4 000 -18,1%
6 Haval M6 3 700 Новая модель
7 LADA Niva Legend 3 000 +5%
8 Chery Tiggo 7L 2 800 -12%
9 Belgee X70 2 760 +20%
10 LADA Largus 2 740 -15%

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ставка на ограниченный модельный ряд.
  • Последствие: падение интереса к LADA Vesta на 43%.
  • Альтернатива: расширение линейки с новыми двигателями и кузовами.
  • Ошибка: завышенные цены на китайские кроссоверы.
  • Последствие: падение продаж Haval Jolion на 36%.
  • Альтернатива: локализация производства и снижение себестоимости.

А что если тренд сохранится

Если динамика сохранится, рынок ещё сильнее сместится в сторону бюджетных моделей и локализованных брендов. Белорусский Belgee уже показал, что при доступной цене можно занять место рядом с гигантами. В 2026 году к этому могут добавиться новые российские и китайские проекты, включая электромобили Evolute.

Для покупателей это означает больше "бюджетных" кроссоверов, но меньше доступных мощных машин среднего и премиум-класса.

Плюсы и минусы рынка сейчас

Плюсы Минусы
Рост локальных брендов (Lada, Belgee) Снижение ассортимента иномарок
Доступность запчастей для отечественных моделей Подорожание китайских кроссоверов
Поддержка государства через льготы и субсидии Падение качества из-за спешной локализации
Конкуренция внутри сегмента кроссоверов Снижение спроса на седаны и универсалы

Советы шаг за шагом для покупателей

  • Следите за динамикой цен — с октября ряд китайских кроссоверов стал дороже.
  • Рассматривайте локализованные бренды: Lada и Belgee предлагают лучшие условия по сервису.
  • При выборе между кроссовером и седаном учитывайте доступность запчастей.
  • Если нужен "семейный" вариант, обратите внимание на LADA Largus или Haval M6.
  • Для перепродажи выгоднее брать модели-лидеры: Granta и Jolion сохраняют ликвидность.

FAQ

Какая модель самая доступная из ТОП-10

LADA Granta — и по цене, и по затратам на обслуживание.

Какую иномарку чаще всего покупают в России

Китайский кроссовер Haval Jolion.

Стоит ли ждать новых игроков в 2026 году

Да, ожидаются новые модели Belgee и расширение линейки "Москвич".

Мифы и правда

  • Миф: российский рынок полностью заняли китайские марки.
    Правда: Lada по-прежнему продаётся в разы больше, чем любая китайская модель.

  • Миф: продажи падают у всех брендов.
    Правда: Belgee X50 показал рост на 72,4%.

  • Миф: LADA Largus потеряла популярность окончательно.
    Правда: модель всё ещё входит в ТОП-10 с почти 3 тысячами продаж.

Интересные факты

  • LADA Granta с 2013 года почти ежегодно входит в число самых продаваемых автомобилей в России.
  • Китайские марки заняли более 40% рынка РФ в 2025 году.

Исторический контекст

  • Первые "народные" автомобили СССР — "Москвич-400" и "Победа" — формировали рынок 1950-х годов.
  • В 2000-х бестселлерами были иномарки Ford Focus и Hyundai Solaris.
