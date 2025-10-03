Топ-10 без сенсаций, но с драмой: Lada, Haval и новые игроки делят падающий рынок

Российский рынок автомобилей продолжает перестраиваться под новые реалии. Несмотря на падение продаж, именно Lada и китайский бренд Haval удерживают позиции лидеров. По данным агентства "Автостат", в сентябре 2025 года именно их модели оказались самыми востребованными у покупателей.

Фото: commons.wikimedia.org by Throwawayacc222, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ 2024 Lada Granta Sport front left

Главные итоги

LADA Granta остаётся лидером: 11,9 тысячи автомобилей продано за месяц, что почти вдвое больше, чем у ближайших конкурентов. При этом падение продаж составило 25,1% по сравнению с прошлым годом.

: 6,15 тысячи продаж, снижение на 36,4%. LADA Vesta удержала третью позицию — 6 тысяч автомобилей, но падение ещё серьёзнее — 43,1%.

удержала третью позицию — 6 тысяч автомобилей, но падение ещё серьёзнее — 43,1%. Белорусский Belgee X50 удивил: рост на 72,4% и 5,55 тысячи продаж, четвёртое место.

удивил: рост на 72,4% и 5,55 тысячи продаж, четвёртое место. Geely Monjaro - 4 тысячи автомобилей, падение на 18,1%.

ТОП-10 автомобилей сентября 2025 года

Место Модель Продажи (шт.) Динамика к 2024 г. 1 LADA Granta 11 900 -25,1% 2 Haval Jolion 6 150 -36,4% 3 LADA Vesta 6 000 -43,1% 4 Belgee X50 5 550 +72,4% 5 Geely Monjaro 4 000 -18,1% 6 Haval M6 3 700 Новая модель 7 LADA Niva Legend 3 000 +5% 8 Chery Tiggo 7L 2 800 -12% 9 Belgee X70 2 760 +20% 10 LADA Largus 2 740 -15%

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: ставка на ограниченный модельный ряд.

ставка на ограниченный модельный ряд. Последствие: падение интереса к LADA Vesta на 43%.

падение интереса к LADA Vesta на 43%. Альтернатива: расширение линейки с новыми двигателями и кузовами.

расширение линейки с новыми двигателями и кузовами. Ошибка: завышенные цены на китайские кроссоверы.

завышенные цены на китайские кроссоверы. Последствие: падение продаж Haval Jolion на 36%.

падение продаж Haval Jolion на 36%. Альтернатива: локализация производства и снижение себестоимости.

А что если тренд сохранится

Если динамика сохранится, рынок ещё сильнее сместится в сторону бюджетных моделей и локализованных брендов. Белорусский Belgee уже показал, что при доступной цене можно занять место рядом с гигантами. В 2026 году к этому могут добавиться новые российские и китайские проекты, включая электромобили Evolute.

Для покупателей это означает больше "бюджетных" кроссоверов, но меньше доступных мощных машин среднего и премиум-класса.

Плюсы и минусы рынка сейчас

Плюсы Минусы Рост локальных брендов (Lada, Belgee) Снижение ассортимента иномарок Доступность запчастей для отечественных моделей Подорожание китайских кроссоверов Поддержка государства через льготы и субсидии Падение качества из-за спешной локализации Конкуренция внутри сегмента кроссоверов Снижение спроса на седаны и универсалы

Советы шаг за шагом для покупателей

Следите за динамикой цен — с октября ряд китайских кроссоверов стал дороже.

Рассматривайте локализованные бренды: Lada и Belgee предлагают лучшие условия по сервису.

При выборе между кроссовером и седаном учитывайте доступность запчастей.

Если нужен "семейный" вариант, обратите внимание на LADA Largus или Haval M6.

Для перепродажи выгоднее брать модели-лидеры: Granta и Jolion сохраняют ликвидность.

FAQ

Какая модель самая доступная из ТОП-10

LADA Granta — и по цене, и по затратам на обслуживание.

Какую иномарку чаще всего покупают в России

Китайский кроссовер Haval Jolion.

Стоит ли ждать новых игроков в 2026 году

Да, ожидаются новые модели Belgee и расширение линейки "Москвич".

Мифы и правда

Миф: российский рынок полностью заняли китайские марки.

Правда: Lada по-прежнему продаётся в разы больше, чем любая китайская модель.

Миф: продажи падают у всех брендов.

Правда: Belgee X50 показал рост на 72,4%.

Миф: LADA Largus потеряла популярность окончательно.

Правда: модель всё ещё входит в ТОП-10 с почти 3 тысячами продаж.

Интересные факты

LADA Granta с 2013 года почти ежегодно входит в число самых продаваемых автомобилей в России.

Китайские марки заняли более 40% рынка РФ в 2025 году.

