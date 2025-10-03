Аккумуляторы, которые не держат заряд: массовый иск грозит репутации Toyota и Subaru

В американских судах разгорелся новый скандал вокруг электромобилей. Против Toyota Motor Co. и Subaru Corp. подан коллективный иск. Поводом стали жалобы владельцев на быстро выходящие из строя 12-вольтовые батареи в моделях Toyota bZ4X и Subaru Solterra.
Эти кроссоверы были разработаны совместно и построены на одной платформе, но теперь обе компании обвиняют в том, что они поставили на рынок автомобили с дефектом, который владельцам обходится в круглые суммы.
Автовладельцы утверждают, что аккумуляторы в их электромобилях теряют заряд аномально быстро. По их словам, батареи приходилось менять уже спустя несколько месяцев эксплуатации или после пробега, не превышающего 16 тысяч километров.
В иске подчеркивается, что ни Toyota, ни Subaru не предложили действенного решения. Дилерские центры, по словам заявителей, ограничивались временными мерами, которые не устраняли проблему.
12-вольтовая батарея — ключевой элемент в электрокаре, отвечающий за запуск систем управления и питание электроники. Если она выходит из строя, автомобиль фактически становится неподвижным, даже если основная тяговая батарея полностью заряжена.
Таким образом, речь идёт не только о неудобствах, но и о риске безопасности на дорогах.
|Модель
|Проблема
|Срок проявления
|Toyota bZ4X
|Быстрый разряд 12V аккумулятора
|Через 3-6 месяцев
|Subaru Solterra
|Частая замена батареи
|До 16 тыс. км пробега
|Обе модели
|Отсутствие решений у дилеров
|На протяжении гарантийного срока
Если иск будет удовлетворён, автогигантам грозят не только компенсации владельцам, но и новые проверки качества электромобилей. В условиях растущей конкуренции на рынке EV (electric vehicles) это может повлиять на продажи и стратегию развития Toyota и Subaru.
Для отрасли в целом это сигнал: внимание к качеству компонентов в электрокарах растёт, и даже небольшие сбои могут перерасти в масштабные судебные разбирательства.
|Плюсы
|Минусы
|Возможность обновить и улучшить систему
|Судебные издержки и компенсации
|Повышение контроля качества
|Репутационные потери
|Повод для технических инноваций
|Снижение доверия покупателей
Toyota bZ4X и Subaru Solterra.
В дефекте 12-вольтовых аккумуляторов, которые слишком быстро теряют заряд.
Пока официальных масштабных отзывов не объявлено, что вызывает критику со стороны владельцев.
Миф: дефект связан с основной батареей электромобиля.
Правда: речь идёт о 12-вольтовой аккумуляторной системе, обеспечивающей запуск и электронику.
Миф: проблема встречается только в США.
Правда: жалобы поступали и из других стран, но именно в США начато судебное разбирательство.
Миф: владельцы могут решить вопрос заменой у сторонних сервисов.
Правда: большинство обращались к официальным дилерам, но проблема возвращалась.
Таким образом, судебное разбирательство вокруг Toyota и Subaru может стать показательной историей: в эпоху электромобилей даже небольшой дефект способен обернуться крупным кризисом для мировых автогигантов.
Узнайте удивительные факты о титанобоа - гигантской змее, которая доминировала на Земле после исчезновения динозавров и раскрывает тайны древнего климата.