Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тёплый кокон превращается в ловушку: всеми привычная плёнка губит растения быстрее мороза
Сутулость — это новая зависимость: её можно победить движением, которое длится минуту
Тревожная кнопка внутри: как научиться отключать внутреннюю сигнализацию при стрессе
Плевок дороже удара копытом: почему верблюды выбрали грязное оружие для самозащиты
Жидкий блеск на мойке самообслуживания: секрет, почему авто выглядит дороже, чем стоит
Любимый ритуал рушит баланс: почему кофе на голодный желудок опасен
Станислав Садальский шокирован: запрет МИДа Латвии стал темой его ироничного поста
Обещали золотые горы, а оставили пустые кошельки: криптоловушка обобрала семью до нитки
Дом будто заколдован: пауки обходят его стороной, хотя хозяева не тратили ни копейки

Аккумуляторы, которые не держат заряд: массовый иск грозит репутации Toyota и Subaru

5:03
Авто

В американских судах разгорелся новый скандал вокруг электромобилей. Против Toyota Motor Co. и Subaru Corp. подан коллективный иск. Поводом стали жалобы владельцев на быстро выходящие из строя 12-вольтовые батареи в моделях Toyota bZ4X и Subaru Solterra.

Логотип Toyota
Фото: commons.wikimedia.org by Solomon203, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Логотип Toyota

Эти кроссоверы были разработаны совместно и построены на одной платформе, но теперь обе компании обвиняют в том, что они поставили на рынок автомобили с дефектом, который владельцам обходится в круглые суммы.

Суть претензий

Автовладельцы утверждают, что аккумуляторы в их электромобилях теряют заряд аномально быстро. По их словам, батареи приходилось менять уже спустя несколько месяцев эксплуатации или после пробега, не превышающего 16 тысяч километров.

В иске подчеркивается, что ни Toyota, ни Subaru не предложили действенного решения. Дилерские центры, по словам заявителей, ограничивались временными мерами, которые не устраняли проблему.

Почему это важно

12-вольтовая батарея — ключевой элемент в электрокаре, отвечающий за запуск систем управления и питание электроники. Если она выходит из строя, автомобиль фактически становится неподвижным, даже если основная тяговая батарея полностью заряжена.

Таким образом, речь идёт не только о неудобствах, но и о риске безопасности на дорогах.

Таблица: основные жалобы владельцев

Модель Проблема Срок проявления
Toyota bZ4X Быстрый разряд 12V аккумулятора Через 3-6 месяцев
Subaru Solterra Частая замена батареи До 16 тыс. км пробега
Обе модели Отсутствие решений у дилеров На протяжении гарантийного срока

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: игнорирование первых жалоб владельцев.
  • Последствие: коллективный иск и репутационные потери.
  • Альтернатива: сервисная кампания или отзыв автомобилей.
  • Ошибка: отсутствие чёткого технического решения у дилеров.
  • Последствие: недовольство клиентов и возможные финансовые санкции.
  • Альтернатива: разработка и замена батарей на усовершенствованные модели.

А что если суд станет прецедентом

Если иск будет удовлетворён, автогигантам грозят не только компенсации владельцам, но и новые проверки качества электромобилей. В условиях растущей конкуренции на рынке EV (electric vehicles) это может повлиять на продажи и стратегию развития Toyota и Subaru.

Для отрасли в целом это сигнал: внимание к качеству компонентов в электрокарах растёт, и даже небольшие сбои могут перерасти в масштабные судебные разбирательства.

Плюсы и минусы ситуации для компаний

Плюсы Минусы
Возможность обновить и улучшить систему Судебные издержки и компенсации
Повышение контроля качества Репутационные потери
Повод для технических инноваций Снижение доверия покупателей

FAQ

Какие модели затронуты иском

Toyota bZ4X и Subaru Solterra.

В чём заключается проблема

В дефекте 12-вольтовых аккумуляторов, которые слишком быстро теряют заряд.

Как реагируют автопроизводители

Пока официальных масштабных отзывов не объявлено, что вызывает критику со стороны владельцев.

Мифы и правда

  • Миф: дефект связан с основной батареей электромобиля.
    Правда: речь идёт о 12-вольтовой аккумуляторной системе, обеспечивающей запуск и электронику.

  • Миф: проблема встречается только в США.
    Правда: жалобы поступали и из других стран, но именно в США начато судебное разбирательство.

  • Миф: владельцы могут решить вопрос заменой у сторонних сервисов.
    Правда: большинство обращались к официальным дилерам, но проблема возвращалась.

Интересные факты

  • Toyota bZ4X стала первой серийной моделью компании на новой e-TNGA платформе.
  • Subaru Solterra — "сестринский" электрокар, созданный в партнёрстве с Toyota.

Исторический контекст

  • Первые массовые судебные иски против автопроизводителей в США появились в 1970-х после "нефтяных кризисов".
  • Toyota уже сталкивалась с громким скандалом в 2009 году из-за "залипающих педалей газа", что привело к отзыву миллионов авто.
  • Ходит легенда, что электромобили начала XX века страдали от тех же проблем с батареями, что и современные — это миф: тогда применялись свинцово-кислотные системы другого типа.

Таким образом, судебное разбирательство вокруг Toyota и Subaru может стать показательной историей: в эпоху электромобилей даже небольшой дефект способен обернуться крупным кризисом для мировых автогигантов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Эти лепёшки съедают быстрее, чем они остывают: попробуйте — и забудете про пиццу
Еда и рецепты
Эти лепёшки съедают быстрее, чем они остывают: попробуйте — и забудете про пиццу
Монстр глубин, пугающий даже крокодилов: эта щука продолжает жить по законам доисторической эры
Домашние животные
Монстр глубин, пугающий даже крокодилов: эта щука продолжает жить по законам доисторической эры
Популярное
Земля без ящеров, но с монстром: змея-гигант весом в тонну правила джунглями палеоцена

Узнайте удивительные факты о титанобоа - гигантской змее, которая доминировала на Земле после исчезновения динозавров и раскрывает тайны древнего климата.

Земля без ящеров, но с монстром: змея-гигант весом в тонну правила джунглями палеоцена
Матка-гигант: насекомое, которое рожает каждую секунду и живёт дольше людей
Матка-гигант: насекомое, которое рожает каждую секунду и живёт дольше людей
Компактный сад или дорогое разочарование: колонновидные яблони проверили на практике
Под толщей льда дремлет не континент, а нечто иное: что проснётся, когда он треснет
Война на морских просторах: сколько танкеров окажется в ловушке Макрона в ближайшие дни? Любовь Степушова Сотни исков и миллионы отзывов: что говорят цифры о безопасности электромобилей Tesla Игорь Буккер Беспечность на фоне СВО: Новороссийск и его жители удивляют реакцией на угрозу — тревожный урок Виктор Пахомов
Приседания могут разрушить колени — вот что нужно сделать, чтобы этого не случилось
Чеснок не прощает промахов: четыре осенние ошибки оставят грядку пустой весной
Сказка или реальность: вот почему персик из косточки может стать крепче сортового
Сказка или реальность: вот почему персик из косточки может стать крепче сортового
Последние материалы
На Ямале растёт гигантская дыра, которая греет землю: что это значит для климата
Крошечные моллюски очищают воду так, как не справляются города: природный фильтр заменяет $1,7 млн расходов
Болезнь пишет черновик заранее: как учёные нашли ранние следы артрита
Как домашние выпады и отжимания превращаются в бесплатный абонемент на фитнес
Барбекю с ароматом вина: пробки нашли новое применение
От офиса до подиума: 5 способов превратить мешковатые джинсы в главный элемент стиля
Спешка портит ужин и здоровье: эти продукты нельзя готовить прямо из морозилки
Теплица под снегом: мелкая ошибка с фундаментом превращает её в ледяной холодильник
Сын Михаила Круга стал счастливым мужем: кто его избранница и какова их история любви
Главная дорога обманывает водителей: почему уверенность в приоритете часто кончается аварией
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.