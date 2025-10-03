Аккумуляторы, которые не держат заряд: массовый иск грозит репутации Toyota и Subaru

В американских судах разгорелся новый скандал вокруг электромобилей. Против Toyota Motor Co. и Subaru Corp. подан коллективный иск. Поводом стали жалобы владельцев на быстро выходящие из строя 12-вольтовые батареи в моделях Toyota bZ4X и Subaru Solterra.

Логотип Toyota

Эти кроссоверы были разработаны совместно и построены на одной платформе, но теперь обе компании обвиняют в том, что они поставили на рынок автомобили с дефектом, который владельцам обходится в круглые суммы.

Суть претензий

Автовладельцы утверждают, что аккумуляторы в их электромобилях теряют заряд аномально быстро. По их словам, батареи приходилось менять уже спустя несколько месяцев эксплуатации или после пробега, не превышающего 16 тысяч километров.

В иске подчеркивается, что ни Toyota, ни Subaru не предложили действенного решения. Дилерские центры, по словам заявителей, ограничивались временными мерами, которые не устраняли проблему.

Почему это важно

12-вольтовая батарея — ключевой элемент в электрокаре, отвечающий за запуск систем управления и питание электроники. Если она выходит из строя, автомобиль фактически становится неподвижным, даже если основная тяговая батарея полностью заряжена.

Таким образом, речь идёт не только о неудобствах, но и о риске безопасности на дорогах.

Таблица: основные жалобы владельцев

Модель Проблема Срок проявления Toyota bZ4X Быстрый разряд 12V аккумулятора Через 3-6 месяцев Subaru Solterra Частая замена батареи До 16 тыс. км пробега Обе модели Отсутствие решений у дилеров На протяжении гарантийного срока

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: игнорирование первых жалоб владельцев.

игнорирование первых жалоб владельцев. Последствие: коллективный иск и репутационные потери.

коллективный иск и репутационные потери. Альтернатива: сервисная кампания или отзыв автомобилей.

сервисная кампания или отзыв автомобилей. Ошибка: отсутствие чёткого технического решения у дилеров.

отсутствие чёткого технического решения у дилеров. Последствие: недовольство клиентов и возможные финансовые санкции.

недовольство клиентов и возможные финансовые санкции. Альтернатива: разработка и замена батарей на усовершенствованные модели.

А что если суд станет прецедентом

Если иск будет удовлетворён, автогигантам грозят не только компенсации владельцам, но и новые проверки качества электромобилей. В условиях растущей конкуренции на рынке EV (electric vehicles) это может повлиять на продажи и стратегию развития Toyota и Subaru.

Для отрасли в целом это сигнал: внимание к качеству компонентов в электрокарах растёт, и даже небольшие сбои могут перерасти в масштабные судебные разбирательства.

Плюсы и минусы ситуации для компаний

Плюсы Минусы Возможность обновить и улучшить систему Судебные издержки и компенсации Повышение контроля качества Репутационные потери Повод для технических инноваций Снижение доверия покупателей

FAQ

Какие модели затронуты иском

Toyota bZ4X и Subaru Solterra.

В чём заключается проблема

В дефекте 12-вольтовых аккумуляторов, которые слишком быстро теряют заряд.

Как реагируют автопроизводители

Пока официальных масштабных отзывов не объявлено, что вызывает критику со стороны владельцев.

Мифы и правда

Миф: дефект связан с основной батареей электромобиля.

Правда: речь идёт о 12-вольтовой аккумуляторной системе, обеспечивающей запуск и электронику.

Миф: проблема встречается только в США.

Правда: жалобы поступали и из других стран, но именно в США начато судебное разбирательство.

Миф: владельцы могут решить вопрос заменой у сторонних сервисов.

Правда: большинство обращались к официальным дилерам, но проблема возвращалась.

Интересные факты

Toyota bZ4X стала первой серийной моделью компании на новой e-TNGA платформе.

Subaru Solterra — "сестринский" электрокар, созданный в партнёрстве с Toyota.

Исторический контекст

Первые массовые судебные иски против автопроизводителей в США появились в 1970-х после "нефтяных кризисов".

Toyota уже сталкивалась с громким скандалом в 2009 году из-за "залипающих педалей газа", что привело к отзыву миллионов авто.

Ходит легенда, что электромобили начала XX века страдали от тех же проблем с батареями, что и современные — это миф: тогда применялись свинцово-кислотные системы другого типа.

Таким образом, судебное разбирательство вокруг Toyota и Subaru может стать показательной историей: в эпоху электромобилей даже небольшой дефект способен обернуться крупным кризисом для мировых автогигантов.