Автовладельцы вышли на цифровую баррикаду: закон об утильсборе встретил рекордный протест

Новый проект постановления правительства, разработанный Минпромторгом, вызвал беспрецедентный отклик в обществе. Изменения в порядке взимания утилизационного сбора с автомобилей, которые должны вступить в силу с ноября 2025 года, стали одной из самых обсуждаемых инициатив осени. Количество отрицательных откликов на сайте regulation. gov достигло уже более 100 тысяч — и продолжает расти.
Но несмотря на волну критики, ведомство уверяет: изменения необходимы для поддержки отечественного автопрома и борьбы с "серым" импортом.
Сейчас размер утильсбора зависит от объёма двигателя и возраста автомобиля. Минпромторг предлагает изменить методику: учитывать не только объём, но и мощность двигателя.
Это значит, что чем мощнее машина, тем дороже станет её утилизация.
Под новые правила попадут и электромобили, и гибриды.
Глава "АГР Холдинг" (производитель Solaris) высказался в поддержку инициативы, заявив, что это позволит "выравнять рынок" и ограничить поток мощных импортных автомобилей.
Максим Соколов, руководитель "АвтоВАЗа", также заверил:
"Предложенные Минпромторгом изменения в методике расчета утилизационного сбора не затронут продукцию Lada", — сказал Максим Соколов.
По сути, крупнейшие российские производители видят в новых правилах шанс укрепить позиции на внутреннем рынке.
Простые автолюбители и представители бизнеса. На сайте regulation. gov количество отрицательных отзывов превысило 101 тысячу, что близко к рекордным значениям. Люди опасаются, что повышение утильсбора приведёт к росту цен на новые автомобили и сделает покупку мощных машин недоступной.
Особенно обеспокоены компании, работающие с импортом. Для них новые коэффициенты означают падение спроса и потерю клиентов.
|Сторона
|Плюсы
|Минусы
|Государство
|Рост доходов бюджета, поддержка автопрома
|Негативное восприятие населения
|Российские производители
|Защита рынка, рост доли Lada, УАЗ и др.
|Нагрузка на сегмент электромобилей
|Импортёры
|-
|Снижение спроса, падение прибыли
|Автолюбители
|-
|Удорожание машин, ограничение выбора
С 1 ноября 2025 года.
Машины до 160 л. с.
По словам руководства АвтоВАЗа, продукция бренда не подорожает.
Миф: утильсбор увеличат для всех машин.
Правда: льготные ставки сохранятся для авто мощностью до 160 л. с.
Миф: повышение направлено против электромобилей.
Правда: официальная цель — поддержка отечественного автопрома, но электрокары действительно окажутся под ударом.
Миф: рост утильсбора улучшит качество машин.
Правда: это лишь инструмент регулирования рынка и защиты локальных производителей.
Таким образом, реформа утильсбора становится точкой столкновения интересов государства, производителей и автолюбителей, и от того, каким будет её окончательный вариант, зависит будущее всего автомобильного рынка России.
Узнайте удивительные факты о титанобоа - гигантской змее, которая доминировала на Земле после исчезновения динозавров и раскрывает тайны древнего климата.