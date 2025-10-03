Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Балкон превращается в ферму: почему соседи уже жалеют, что не сделали так раньше
Бассейн — это не всегда путь к минус 5 кг, но в правильных руках он превращается в оружие против жира
Уютное гнёздышко и молоко по часам: как вырастить щенка или котёнка, оставшихся без мамы
Мёд вместо таблеток: когда привычное средство может обернуться неожиданной опасностью
Иллюзия, которая заставляет тело поверить в обман: только 80% людей видит то, чего нет
Секрет хрустящих драников оказался не в картошке: одна простая хитрость меняет всё
От пушистых гигантов до строгих коробочек: эти сумки станут символом зимы 2025-2026
Дыхательные трюки рушат надежды: как секунды обмана превращаются в годы без прав
Детям бесплатно, родителям — скидки: где отдохнуть всей семьёй и сэкономить там, где это было бы невозможно

Автовладельцы вышли на цифровую баррикаду: закон об утильсборе встретил рекордный протест

5:29
Авто

Новый проект постановления правительства, разработанный Минпромторгом, вызвал беспрецедентный отклик в обществе. Изменения в порядке взимания утилизационного сбора с автомобилей, которые должны вступить в силу с ноября 2025 года, стали одной из самых обсуждаемых инициатив осени. Количество отрицательных откликов на сайте regulation. gov достигло уже более 100 тысяч — и продолжает расти.

Exeed LX кроссовер
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Exeed LX кроссовер

Но несмотря на волну критики, ведомство уверяет: изменения необходимы для поддержки отечественного автопрома и борьбы с "серым" импортом.

В чём суть реформы

Сейчас размер утильсбора зависит от объёма двигателя и возраста автомобиля. Минпромторг предлагает изменить методику: учитывать не только объём, но и мощность двигателя.

  • Базовая ставка будет определяться по объёму двигателя.
  • Повышающий коэффициент — по мощности автомобиля.

Это значит, что чем мощнее машина, тем дороже станет её утилизация.

Пример расчёта

  • Автомобиль до 160 л. с.: преференциальная ставка.
  • От 160 до 200 л. с.: рост утильсбора на 25-30%.
  • Свыше 200 л. с.: увеличение до 50%.

Под новые правила попадут и электромобили, и гибриды.

Кто поддерживает реформу

Глава "АГР Холдинг" (производитель Solaris) высказался в поддержку инициативы, заявив, что это позволит "выравнять рынок" и ограничить поток мощных импортных автомобилей.

Максим Соколов, руководитель "АвтоВАЗа", также заверил:

"Предложенные Минпромторгом изменения в методике расчета утилизационного сбора не затронут продукцию Lada", — сказал Максим Соколов.

По сути, крупнейшие российские производители видят в новых правилах шанс укрепить позиции на внутреннем рынке.

Кто против

Простые автолюбители и представители бизнеса. На сайте regulation. gov количество отрицательных отзывов превысило 101 тысячу, что близко к рекордным значениям. Люди опасаются, что повышение утильсбора приведёт к росту цен на новые автомобили и сделает покупку мощных машин недоступной.

Особенно обеспокоены компании, работающие с импортом. Для них новые коэффициенты означают падение спроса и потерю клиентов.

Таблица: плюсы и минусы новой методики

Сторона Плюсы Минусы
Государство Рост доходов бюджета, поддержка автопрома Негативное восприятие населения
Российские производители Защита рынка, рост доли Lada, УАЗ и др. Нагрузка на сегмент электромобилей
Импортёры - Снижение спроса, падение прибыли
Автолюбители - Удорожание машин, ограничение выбора

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: одномоментное повышение сборов без переходного периода.
  • Последствие: резкий скачок цен и падение продаж.
  • Альтернатива: ввести постепенное повышение ставок.
  • Ошибка: распространение повышенных коэффициентов на электромобили.
  • Последствие: торможение развития "зелёного" транспорта.
  • Альтернатива: сохранить льготы для EV и гибридов.

А что если закон примут без изменений?

  • Стоимость автомобилей средней и высокой мощности вырастет на десятки процентов.
  • Сегмент премиум-класса и мощных кроссоверов сократится.
  • Импорт подержанных машин упадёт, что ударит по малому бизнесу.
  • Доля отечественных моделей в парке увеличится, но при ограниченном ассортименте.

FAQ

С какого числа вступят новые правила

С 1 ноября 2025 года.

Какие автомобили останутся по льготной ставке

Машины до 160 л. с.

Затронет ли это Lada

По словам руководства АвтоВАЗа, продукция бренда не подорожает.

Мифы и правда

  • Миф: утильсбор увеличат для всех машин.
    Правда: льготные ставки сохранятся для авто мощностью до 160 л. с.

  • Миф: повышение направлено против электромобилей.
    Правда: официальная цель — поддержка отечественного автопрома, но электрокары действительно окажутся под ударом.

  • Миф: рост утильсбора улучшит качество машин.
    Правда: это лишь инструмент регулирования рынка и защиты локальных производителей.

3 интересных факта

  • Россия ввела утилизационный сбор в 2012 году для защиты внутреннего рынка.
  • В 2020-х годах утильсбор стал одним из главных источников финансирования программы утилизации автомобилей.

Исторический контекст

  • Первые аналогичные сборы появились в Японии в 1970-х годах для борьбы с "автомобильными свалками".
  • В ЕС утильсбор заменили системой обязательной утилизации, оплачиваемой производителями.

Таким образом, реформа утильсбора становится точкой столкновения интересов государства, производителей и автолюбителей, и от того, каким будет её окончательный вариант, зависит будущее всего автомобильного рынка России.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Гнездо-музей: стервятники 650 лет оберегали тайну, которая потрясла исследователей
Наука и техника
Гнездо-музей: стервятники 650 лет оберегали тайну, которая потрясла исследователей
Маленькие динозавры XXI века: кто в небе научился выживать по законам рептилий
Домашние животные
Маленькие динозавры XXI века: кто в небе научился выживать по законам рептилий
Три ложки на ведро воды: старый способ стирки делает занавески ослепительно белыми
Недвижимость
Три ложки на ведро воды: старый способ стирки делает занавески ослепительно белыми
Популярное
Земля без ящеров, но с монстром: змея-гигант весом в тонну правила джунглями палеоцена

Узнайте удивительные факты о титанобоа - гигантской змее, которая доминировала на Земле после исчезновения динозавров и раскрывает тайны древнего климата.

Земля без ящеров, но с монстром: змея-гигант весом в тонну правила джунглями палеоцена
Матка-гигант: насекомое, которое рожает каждую секунду и живёт дольше людей
Матка-гигант: насекомое, которое рожает каждую секунду и живёт дольше людей
Компактный сад или дорогое разочарование: колонновидные яблони проверили на практике
Под толщей льда дремлет не континент, а нечто иное: что проснётся, когда он треснет
Война на морских просторах: сколько танкеров окажется в ловушке Макрона в ближайшие дни? Любовь Степушова Сотни исков и миллионы отзывов: что говорят цифры о безопасности электромобилей Tesla Игорь Буккер Беспечность на фоне СВО: Новороссийск и его жители удивляют реакцией на угрозу — тревожный урок Виктор Пахомов
Приседания могут разрушить колени — вот что нужно сделать, чтобы этого не случилось
Чеснок не прощает промахов: четыре осенние ошибки оставят грядку пустой весной
Пять растений для октябрьского чуда: весной сад взорвётся цветами без вашей помощи
Пять растений для октябрьского чуда: весной сад взорвётся цветами без вашей помощи
Последние материалы
Балкон превращается в ферму: почему соседи уже жалеют, что не сделали так раньше
Бассейн — это не всегда путь к минус 5 кг, но в правильных руках он превращается в оружие против жира
Уютное гнёздышко и молоко по часам: как вырастить щенка или котёнка, оставшихся без мамы
Мёд вместо таблеток: когда привычное средство может обернуться неожиданной опасностью
Иллюзия, которая заставляет тело поверить в обман: только 80% людей видит то, чего нет
Секрет хрустящих драников оказался не в картошке: одна простая хитрость меняет всё
От пушистых гигантов до строгих коробочек: эти сумки станут символом зимы 2025-2026
Автовладельцы вышли на цифровую баррикаду: закон об утильсборе встретил рекордный протест
Дыхательные трюки рушат надежды: как секунды обмана превращаются в годы без прав
Детям бесплатно, родителям — скидки: где отдохнуть всей семьёй и сэкономить там, где это было бы невозможно
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.