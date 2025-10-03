Автовладельцы вышли на цифровую баррикаду: закон об утильсборе встретил рекордный протест

5:29 Your browser does not support the audio element. Авто

Новый проект постановления правительства, разработанный Минпромторгом, вызвал беспрецедентный отклик в обществе. Изменения в порядке взимания утилизационного сбора с автомобилей, которые должны вступить в силу с ноября 2025 года, стали одной из самых обсуждаемых инициатив осени. Количество отрицательных откликов на сайте regulation. gov достигло уже более 100 тысяч — и продолжает расти.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Exeed LX кроссовер

Но несмотря на волну критики, ведомство уверяет: изменения необходимы для поддержки отечественного автопрома и борьбы с "серым" импортом.

В чём суть реформы

Сейчас размер утильсбора зависит от объёма двигателя и возраста автомобиля. Минпромторг предлагает изменить методику: учитывать не только объём, но и мощность двигателя.

Базовая ставка будет определяться по объёму двигателя.

Повышающий коэффициент — по мощности автомобиля.

Это значит, что чем мощнее машина, тем дороже станет её утилизация.

Пример расчёта

Автомобиль до 160 л. с. : преференциальная ставка.

: преференциальная ставка. От 160 до 200 л. с. : рост утильсбора на 25-30%.

: рост утильсбора на 25-30%. Свыше 200 л. с.: увеличение до 50%.

Под новые правила попадут и электромобили, и гибриды.

Кто поддерживает реформу

Глава "АГР Холдинг" (производитель Solaris) высказался в поддержку инициативы, заявив, что это позволит "выравнять рынок" и ограничить поток мощных импортных автомобилей.

Максим Соколов, руководитель "АвтоВАЗа", также заверил:

"Предложенные Минпромторгом изменения в методике расчета утилизационного сбора не затронут продукцию Lada", — сказал Максим Соколов.

По сути, крупнейшие российские производители видят в новых правилах шанс укрепить позиции на внутреннем рынке.

Кто против

Простые автолюбители и представители бизнеса. На сайте regulation. gov количество отрицательных отзывов превысило 101 тысячу, что близко к рекордным значениям. Люди опасаются, что повышение утильсбора приведёт к росту цен на новые автомобили и сделает покупку мощных машин недоступной.

Особенно обеспокоены компании, работающие с импортом. Для них новые коэффициенты означают падение спроса и потерю клиентов.

Таблица: плюсы и минусы новой методики

Сторона Плюсы Минусы Государство Рост доходов бюджета, поддержка автопрома Негативное восприятие населения Российские производители Защита рынка, рост доли Lada, УАЗ и др. Нагрузка на сегмент электромобилей Импортёры - Снижение спроса, падение прибыли Автолюбители - Удорожание машин, ограничение выбора

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: одномоментное повышение сборов без переходного периода.

одномоментное повышение сборов без переходного периода. Последствие: резкий скачок цен и падение продаж.

резкий скачок цен и падение продаж. Альтернатива: ввести постепенное повышение ставок.

ввести постепенное повышение ставок. Ошибка: распространение повышенных коэффициентов на электромобили.

распространение повышенных коэффициентов на электромобили. Последствие: торможение развития "зелёного" транспорта.

торможение развития "зелёного" транспорта. Альтернатива: сохранить льготы для EV и гибридов.

А что если закон примут без изменений?

Стоимость автомобилей средней и высокой мощности вырастет на десятки процентов.

Сегмент премиум-класса и мощных кроссоверов сократится.

Импорт подержанных машин упадёт, что ударит по малому бизнесу.

Доля отечественных моделей в парке увеличится, но при ограниченном ассортименте.

FAQ

С какого числа вступят новые правила

С 1 ноября 2025 года.

Какие автомобили останутся по льготной ставке

Машины до 160 л. с.

Затронет ли это Lada

По словам руководства АвтоВАЗа, продукция бренда не подорожает.

Мифы и правда

Миф: утильсбор увеличат для всех машин.

Правда: льготные ставки сохранятся для авто мощностью до 160 л. с.

Миф: повышение направлено против электромобилей.

Правда: официальная цель — поддержка отечественного автопрома, но электрокары действительно окажутся под ударом.

Миф: рост утильсбора улучшит качество машин.

Правда: это лишь инструмент регулирования рынка и защиты локальных производителей.

3 интересных факта

Россия ввела утилизационный сбор в 2012 году для защиты внутреннего рынка.

В 2020-х годах утильсбор стал одним из главных источников финансирования программы утилизации автомобилей.

Исторический контекст

Первые аналогичные сборы появились в Японии в 1970-х годах для борьбы с "автомобильными свалками".

В ЕС утильсбор заменили системой обязательной утилизации, оплачиваемой производителями.

Таким образом, реформа утильсбора становится точкой столкновения интересов государства, производителей и автолюбителей, и от того, каким будет её окончательный вариант, зависит будущее всего автомобильного рынка России.