Таксопарки на обочине: отрасль катится к краху, если 100 тысяч авто спишут в одночасье

Российская сфера таксомоторных перевозок оказалась на грани кризиса. С 1 марта 2026 года вступают в силу требования локализации, которые ограничат использование иностранных автомобилей в качестве такси. Это решение может лишить отрасль почти 100 тысяч машин, что приведёт к резкому сокращению автопарков и росту цен на перевозки.

Почему проблема в лизинге

По данным ассоциации "Национальный совет такси" и Лизингового союза, около 97 тысяч автомобилей были приобретены в лизинг и их контракты завершаются уже после вступления закона в силу. Эти машины не смогут быть повторно зарегистрированы как такси из-за несоответствия новым критериям.

Руководитель Лизингового союза Евгений Царёв отметил:

"Отсутствие компромиссных решений приведет к фактическому обесцениванию импортных автомобилей для компаний-перевозчиков", — сказал Евгений Царёв.

Организации предлагают сделать адаптационный этап: разрешить эксплуатацию автомобилей, купленных до принятия закона, без обязательной перерегистрации, установив для них ограниченный срок службы в такси.

Какие машины разрешат

Министерство промышленности и торговли уже представило предварительный список моделей, которые будут соответствовать критериям локализации. В него вошли автомобили шести российских производителей:

Lada

УАЗ

Sollers

Evolute

Voyah

"Москвич"

Что ждёт рынок такси

Показатель Сейчас После марта 2026 года Доступные марки Российские и импортные Только российские и локализованные Число машин ~450 тыс. по стране Минус 97 тыс. (-20% автопарка) Стоимость поездки Стабильная Рост на 15-30% по прогнозам экспертов Доля лизинговых авто Более 40% Многие не пройдут регистрацию

А что если рынок не успеет адаптироваться

Если не будет компромиссов, пассажиры столкнутся с нехваткой машин и скачком цен. Для водителей это значит сокращение доходов из-за простоев, а для таксопарков — убытки и банкротства.

Некоторые эксперты считают, что рынок может перейти в "серую" зону: автомобили будут продолжать работать без официальной регистрации в реестрах. Это создаст риски для пассажиров и усилит давление на контролирующие органы.

Плюсы и минусы новых правил

Плюсы Минусы Поддержка российских производителей Дефицит машин на рынке Стимул для локализации автопрома Рост цен на поездки Повышение контроля за отраслью Убытки для таксопарков и водителей Долгосрочное обновление автопарка Массовое обесценивание импортных авто

Советы шаг за шагом для таксопарков

Провести аудит автопарка: какие машины подпадают под новые правила.

Рассмотреть досрочное закрытие лизинга или продажу автомобилей.

Начать переговоры с российскими производителями о массовых закупках.

Рассчитать тарифы с учётом возможного дефицита.

Рассмотреть электромобили Evolute и Voyah как альтернативу.

FAQ

Когда вступают в силу новые правила

С 1 марта 2026 года.

Сколько машин окажутся под запретом

По оценкам ассоциаций, около 97 тысяч автомобилей.

Можно ли будет работать на иномарках

Только если они собраны в России и входят в список локализованных.

Мифы и правда

Миф: правила повысят качество такси.

Правда: на первых порах это приведёт к дефициту машин и росту цен.

Миф: все импортные автомобили будут запрещены.

Правда: если марка локализует производство в РФ, её включат в список.

Миф: пассажиры не почувствуют изменений.

Правда: стоимость поездок вырастет, а ожидание машины увеличится.

Интересные факты

В Москве на такси приходится до 30% всех поездок по городу.

Более 40% машин в таксопарках работают по лизингу.

Исторический контекст

Первое официальное такси в России появилось в 1907 году в Петербурге.

В СССР такси были государственной службой, а автомобили закупались централизованно.

Таким образом, будущее отрасли такси напрямую зависит от того, удастся ли властям и бизнесу найти компромисс между поддержкой отечественного автопрома и сохранением доступности перевозок для пассажиров.