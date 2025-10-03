Таксопарки на обочине: отрасль катится к краху, если 100 тысяч авто спишут в одночасье

Российская сфера таксомоторных перевозок оказалась на грани кризиса. С 1 марта 2026 года вступают в силу требования локализации, которые ограничат использование иностранных автомобилей в качестве такси. Это решение может лишить отрасль почти 100 тысяч машин, что приведёт к резкому сокращению автопарков и росту цен на перевозки.
По данным ассоциации "Национальный совет такси" и Лизингового союза, около 97 тысяч автомобилей были приобретены в лизинг и их контракты завершаются уже после вступления закона в силу. Эти машины не смогут быть повторно зарегистрированы как такси из-за несоответствия новым критериям.
Руководитель Лизингового союза Евгений Царёв отметил:
"Отсутствие компромиссных решений приведет к фактическому обесцениванию импортных автомобилей для компаний-перевозчиков", — сказал Евгений Царёв.
Организации предлагают сделать адаптационный этап: разрешить эксплуатацию автомобилей, купленных до принятия закона, без обязательной перерегистрации, установив для них ограниченный срок службы в такси.
Министерство промышленности и торговли уже представило предварительный список моделей, которые будут соответствовать критериям локализации. В него вошли автомобили шести российских производителей:
|Показатель
|Сейчас
|После марта 2026 года
|Доступные марки
|Российские и импортные
|Только российские и локализованные
|Число машин
|~450 тыс. по стране
|Минус 97 тыс. (-20% автопарка)
|Стоимость поездки
|Стабильная
|Рост на 15-30% по прогнозам экспертов
|Доля лизинговых авто
|Более 40%
|Многие не пройдут регистрацию
Если не будет компромиссов, пассажиры столкнутся с нехваткой машин и скачком цен. Для водителей это значит сокращение доходов из-за простоев, а для таксопарков — убытки и банкротства.
Некоторые эксперты считают, что рынок может перейти в "серую" зону: автомобили будут продолжать работать без официальной регистрации в реестрах. Это создаст риски для пассажиров и усилит давление на контролирующие органы.
|Плюсы
|Минусы
|Поддержка российских производителей
|Дефицит машин на рынке
|Стимул для локализации автопрома
|Рост цен на поездки
|Повышение контроля за отраслью
|Убытки для таксопарков и водителей
|Долгосрочное обновление автопарка
|Массовое обесценивание импортных авто
С 1 марта 2026 года.
По оценкам ассоциаций, около 97 тысяч автомобилей.
Только если они собраны в России и входят в список локализованных.
Миф: правила повысят качество такси.
Правда: на первых порах это приведёт к дефициту машин и росту цен.
Миф: все импортные автомобили будут запрещены.
Правда: если марка локализует производство в РФ, её включат в список.
Миф: пассажиры не почувствуют изменений.
Правда: стоимость поездок вырастет, а ожидание машины увеличится.
Таким образом, будущее отрасли такси напрямую зависит от того, удастся ли властям и бизнесу найти компромисс между поддержкой отечественного автопрома и сохранением доступности перевозок для пассажиров.
