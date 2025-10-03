Таксопарки на обочине: отрасль катится к краху, если 100 тысяч авто спишут в одночасье

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:15
Авто

Российская сфера таксомоторных перевозок оказалась на грани кризиса. С 1 марта 2026 года вступают в силу требования локализации, которые ограничат использование иностранных автомобилей в качестве такси. Это решение может лишить отрасль почти 100 тысяч машин, что приведёт к резкому сокращению автопарков и росту цен на перевозки.

TAXI
Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
TAXI

Почему проблема в лизинге

По данным ассоциации "Национальный совет такси" и Лизингового союза, около 97 тысяч автомобилей были приобретены в лизинг и их контракты завершаются уже после вступления закона в силу. Эти машины не смогут быть повторно зарегистрированы как такси из-за несоответствия новым критериям.

Руководитель Лизингового союза Евгений Царёв отметил:

"Отсутствие компромиссных решений приведет к фактическому обесцениванию импортных автомобилей для компаний-перевозчиков", — сказал Евгений Царёв.

Организации предлагают сделать адаптационный этап: разрешить эксплуатацию автомобилей, купленных до принятия закона, без обязательной перерегистрации, установив для них ограниченный срок службы в такси.

Какие машины разрешат

Министерство промышленности и торговли уже представило предварительный список моделей, которые будут соответствовать критериям локализации. В него вошли автомобили шести российских производителей:

  • Lada
  • УАЗ
  • Sollers
  • Evolute
  • Voyah
  • "Москвич"

Что ждёт рынок такси

Показатель Сейчас После марта 2026 года
Доступные марки Российские и импортные Только российские и локализованные
Число машин ~450 тыс. по стране Минус 97 тыс. (-20% автопарка)
Стоимость поездки Стабильная Рост на 15-30% по прогнозам экспертов
Доля лизинговых авто Более 40% Многие не пройдут регистрацию

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: одномоментный запрет без переходного периода.
  • Последствие: массовый вывод автомобилей и рост тарифов.
  • Альтернатива: ввести льготный срок эксплуатации до окончания лизинга.
  • Ошибка: ставка только на отечественные автомобили.
  • Последствие: дефицит машин, перегрузка производителей.
  • Альтернатива: временно расширить список за счёт иностранных моделей с высоким уровнем локализации.

А что если рынок не успеет адаптироваться

Если не будет компромиссов, пассажиры столкнутся с нехваткой машин и скачком цен. Для водителей это значит сокращение доходов из-за простоев, а для таксопарков — убытки и банкротства.

Некоторые эксперты считают, что рынок может перейти в "серую" зону: автомобили будут продолжать работать без официальной регистрации в реестрах. Это создаст риски для пассажиров и усилит давление на контролирующие органы.

Плюсы и минусы новых правил

Плюсы Минусы
Поддержка российских производителей Дефицит машин на рынке
Стимул для локализации автопрома Рост цен на поездки
Повышение контроля за отраслью Убытки для таксопарков и водителей
Долгосрочное обновление автопарка Массовое обесценивание импортных авто

Советы шаг за шагом для таксопарков

  • Провести аудит автопарка: какие машины подпадают под новые правила.
  • Рассмотреть досрочное закрытие лизинга или продажу автомобилей.
  • Начать переговоры с российскими производителями о массовых закупках.
  • Рассчитать тарифы с учётом возможного дефицита.
  • Рассмотреть электромобили Evolute и Voyah как альтернативу.

FAQ

Когда вступают в силу новые правила

С 1 марта 2026 года.

Сколько машин окажутся под запретом

По оценкам ассоциаций, около 97 тысяч автомобилей.

Можно ли будет работать на иномарках

Только если они собраны в России и входят в список локализованных.

Мифы и правда

  • Миф: правила повысят качество такси.
    Правда: на первых порах это приведёт к дефициту машин и росту цен.

  • Миф: все импортные автомобили будут запрещены.
    Правда: если марка локализует производство в РФ, её включат в список.

  • Миф: пассажиры не почувствуют изменений.
    Правда: стоимость поездок вырастет, а ожидание машины увеличится.

Интересные факты

  • В Москве на такси приходится до 30% всех поездок по городу.
  • Более 40% машин в таксопарках работают по лизингу.

Исторический контекст

  • Первое официальное такси в России появилось в 1907 году в Петербурге.
  • В СССР такси были государственной службой, а автомобили закупались централизованно.

Таким образом, будущее отрасли такси напрямую зависит от того, удастся ли властям и бизнесу найти компромисс между поддержкой отечественного автопрома и сохранением доступности перевозок для пассажиров.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
