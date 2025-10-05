Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Закроют последнюю лазейку: поправки в КоАП вводят единые правила для всех автомобилей
Он старше их дедушек, но они визжат: молодёжь устроила овации своему новому кумиру из 90-х
Блинчики, которые тают на языке: десерт на сливках, от которого пахнет детством
Дневной крем — щит, ночная сыворотка — лекарство: разбираем, кто делает кожу моложе на самом деле
Маринад, который красит, лечит и хранит вкус лета: лук и смородина нашли друг друга
Слишкович покинул Оренбург: президент клуба раскрыл главный просчет тренера
Розовая слизь в ванной: почему это страшнее, чем плесень, и как от нее избавиться
Не новости и не кофе: утренний ритуал, который снижает стресс и замедляет старение
Это не безумие: простой способ прокачать мозг — говорите с собой

Долгая стоянка превращает автомобиль в хлам: как избежать беды

Авто

Долгий простой автомобиля кажется безобидным: машина стоит на стоянке, ничего не ломается, а значит, и поводов для волнений нет. Но на практике именно бездействие может нанести технике больше вреда, чем активная эксплуатация. Разряженный аккумулятор, деформация шин, коррозия кузова и запах затхлости в салоне — лишь часть проблем, с которыми сталкиваются владельцы после нескольких месяцев простоя. Чтобы избежать неприятных сюрпризов, стоит заранее подготовить авто к стоянке.

Chevrolet Aveo 2016
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Chevrolet Aveo 2016

Аккумулятор: сердце автомобиля

Аккумулятор при простое склонен к саморазряду. Даже отключённые системы потребляют небольшое количество энергии, и через пару месяцев машина может просто не завестись. Лучшее решение — полностью зарядить батарею и отсоединить минусовую клемму.

Современной альтернативой стало умное зарядное устройство (ЗУ) с режимом поддержки. Оно позволяет сохранить аккумулятор в рабочем состоянии месяцами, поддерживая оптимальный уровень заряда без риска перезарядки.

Шины: защита от деформации

Автомобиль, стоящий на месте, давит на одни и те же участки шин. Из-за этого на покрышках образуются так называемые "плоские пятна". Чтобы избежать деформации, давление перед длительным простоем повышают на 0,3-0,5 бара.

Ещё один способ — использовать подставки или перемещать машину хотя бы раз в две недели. Для владельцев, у которых авто зимует в гараже, полезно раз в месяц слегка прокатить машину вперёд-назад.

Кузов: щит от ржавчины

Кузов — первый, кто страдает от долгого простоя. Пыль, грязь и реагенты запускают процессы коррозии. Перед стоянкой машину необходимо тщательно вымыть, особое внимание уделить днищу и скрытым полостям.

Финишная обработка воском или силантом создаст защитную плёнку, которая предохранит от влаги. Для уличной парковки подойдёт чехол, который не только защищает от дождя и снега, но и пропускает воздух.

Салон: защита от влаги и запаха

Закрытый автомобиль застаивается: повышенная влажность вызывает затхлый запах и даже плесень. Чтобы этого не произошло, необходимо убрать мусор и продукты, обработать обивку антибактериальным спреем и разместить внутри абсорбенты влаги.

Для вентиляции окна можно приоткрыть на небольшой зазор, если машина стоит в закрытом гараже.

Топливная система: как сохранить бензин

Многие забывают, что топливо тоже портится. Если бак заполнен наполовину, внутри образуется конденсат, что ускоряет процесс окисления. Лучшее решение — залить бак почти полностью и добавить стабилизатор топлива. Он предотвращает старение бензина и образование смолистых отложений.

Грызуны: невидимая угроза

Мыши и крысы часто пробираются в тёплый моторный отсек или салон. Они могут повредить проводку и утеплитель. Чтобы избежать этого, используют специальные отпугиватели — спреи или брикеты с неприятным запахом.

Сравнение способов подготовки авто к стоянке

Узел Риск при простое Решение Альтернатива
Аккумулятор Саморазряд, отказ запуска Снять клемму, умное ЗУ Раз в месяц заводить двигатель
Шины Деформация протектора Повысить давление на 0,3-0,5 бара Использовать подставки
Кузов Коррозия, потеря блеска Мойка, воск, чехол Хранение в гараже
Салон Запах, плесень Уборка, абсорбенты Приоткрытые окна
Топливо Конденсат, старение Заполнить бак, стабилизатор Слить топливо
Проводка Повреждение грызунами Отпугиватели  

Советы шаг за шагом

  1. Полностью зарядите аккумулятор и отсоедините клемму.

  2. Проверьте давление в шинах и поднимите его на 0,3-0,5 бара.

  3. Вымойте кузов, обработайте воском или силантом.

  4. Очистите салон, установите абсорбенты влаги.

  5. Заполните топливный бак почти полностью и добавьте стабилизатор.

  6. Разместите отпугиватели грызунов.

  7. Накройте машину чехлом и раз в месяц осматривайте её.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: оставить аккумулятор подключённым.

  • Последствие: машина не заведётся.

  • Альтернатива: снять клемму или подключить ЗУ.

  • Ошибка: поставить авто с недокачанными шинами.

  • Последствие: "плоские пятна", необходимость замены покрышек.

  • Альтернатива: повысить давление или использовать подставки.

  • Ошибка: не заправить бак.

  • Последствие: конденсат, коррозия бака, старение топлива.

  • Альтернатива: полный бак + стабилизатор.

А что если машину оставить без подготовки?

Если автомобиль простаивает месяцами без предварительных мер, уже через полгода владельцу придётся тратиться на новый аккумулятор, комплект шин и ремонт топливной системы. В запущенных случаях стоимость восстановления может превысить 50-70 тысяч рублей.

Плюсы и минусы подготовки авто к хранению

Плюсы Минусы
Долгая сохранность техники Требует времени и внимания
Минимизация затрат на ремонт Нужна покупка средств (воск, ЗУ, стабилизатор)
Защита от коррозии и плесени Необходимость регулярного контроля
Лёгкий запуск после простоя  

FAQ

Нужно ли раз в неделю заводить машину?
Нет, достаточно раз в месяц осматривать авто. Заводить мотор без поездок не рекомендуется — это вредит выхлопной системе.

Какой стабилизатор топлива выбрать?
Подойдут Liqui Moly, STP или Hi-Gear.

Можно ли хранить машину без чехла?
Да, но кузов быстрее потеряет блеск, а лакокрасочное покрытие пострадает от влаги и солнца.

Мифы и правда

  • Миф: если машина стоит в гараже, готовить её не нужно.

  • Правда: даже в гараже возможен конденсат, плесень и саморазряд батареи.

  • Миф: периодический запуск двигателя спасает аккумулятор.

  • Правда: короткие запуски только вредят — мотор не прогревается, свечи зарастают нагаром.

  • Миф: мыши не интересуются машинами.

  • Правда: грызуны часто повреждают проводку и утеплитель.

3 интересных факта

• В Европе распространена практика хранения авто на специальных "стойках", которые снимают нагрузку с подвески и шин.
• Некоторые умные зарядные устройства имеют режим "зимнего хранения", позволяя держать батарею подключённой до полугода.
• На крупных стоянках премиальных автомобилей используют даже системы вентиляции салона с таймером.

Исторический контекст

В советское время большинство владельцев готовили машины к "зимней спячке". Автомобили ставили в гаражи, сливали бензин, вынимали аккумулятор и периодически смазывали кузов керосином. Сегодня доступен целый набор современных средств: стабилизаторы топлива, воски, умные зарядные устройства. Но суть осталась прежней: если оставить машину без подготовки, весной она встретит владельца целым набором проблем.

 

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Маленькая собака с большой жизнью: сколько лет на самом деле живут чихуахуа
Домашние животные
Маленькая собака с большой жизнью: сколько лет на самом деле живут чихуахуа
Ваш кот считает вас своей собственностью: жест, который принимают за ласку, на самом деле — метка
Домашние животные
Ваш кот считает вас своей собственностью: жест, который принимают за ласку, на самом деле — метка
Не медведи: в деле пропавшей в лесу семьи появилась жуткая версия, о которой все молчали
Происшествия
Не медведи: в деле пропавшей в лесу семьи появилась жуткая версия, о которой все молчали
Популярное
Амазонка ожила: из глубин выполз восьмиметровый монстр, о существовании которого не подозревали учёные

Научная команда обнаружила гигантскую северную анаконду длиной до 8,4 метров в Эквадоре. Это открытие меняет представления о жизни в Амазонских джунглях.

Амазонка ожила: из глубин выполз восьмиметровый монстр, о существовании которого не подозревали учёные
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Пернатый хулиган века: лебедь Терминатор выселен из городка после попытки утопить местных птиц
Опавшие листья больше не мусор: садоводы превращают их в золото для почвы и получают рекордный урожай
Полетят ли на Россию Томагавки: что думают эксперты и где они ошибаются Андрей Николаев Эти 4 комплекса НАТО меняют ход войны: что скрывает за собой помощь Киеву Юрий Бочаров Авто на солнечной энергии: как мечта столкнулась с реальностью Сергей Милешкин
Вечная мерзлота не молчит: учёные нашли то, чего боялись больше всего
Механика возвращается в моду: шестиступенчатая коробка стала изюминкой Lada Iskra
Последняя граница пройдена: Вояджер прислал данные из-за пределов системы
Последняя граница пройдена: Вояджер прислал данные из-за пределов системы
Последние материалы
Улыбка мечты превращается в проблему: дешёвые средства могут обернуться серьёзными проблемами для зубов
Холод в квартире — не ваша проблема: как заставить управляющую компанию вернуть тепло и деньги
Пять чистых собак для квартиры: миф о псином запахе развенчан — эти породы не пахнут
Майнеры высасывают энергию, как вампиры — и Россети наконец решили поставить крест на этом пире
Секрет бабушкиных обедов: заготовка, которая заменяет полдня готовки
Долгая стоянка превращает автомобиль в хлам: как избежать беды
Идеальный урожай осеннего чеснока: пошаговый контроль грядки и маленькие хитрости садовода
Обещает чистоту без умывания — а приносит сухость и раздражение? Вся правда о мицеллярной воде
Поклонники рядом, но ни один не подходит: вот какого мужчину Катя Лель впустила бы в своё сердце
Ягоды-убийцы: как избежать смертельной ошибки в поисках лесных лакомств
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.